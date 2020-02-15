Торонто, Канада, 15 февраля, 2020, 23:48 — ИА Регнум. В день всех влюбленных канадский исполнитель и музыкант ДжастинБибер выпустил новый альбом, получивший название «Changes». Отметим, что с выхода предыдущей сольной пластинки прошло целых пять лет.

Lou Stejskal Джастин Бибер. 2015

В новый диск вошли 16 оригинальных треков, а также ремикс популярной песни «Yummy». Незадолго до выхода альбома был также выложен трек «Intentions», который повествует о трудностях, с которыми могут столкнуться женщины.

По информации американского новостного портала Pitchfork, в мае артист планирует начать тур в поддержку своего альбома.

Кстати, в записи треков принимали участие Quavo, PostMalone, Clever, LilDicky, ТрэвисСкотт и другие исполнители.