Рига, 15 февраля, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В 2019 году Латвию посетили 2,85 млн туристов, примерно на 1 млн больше, чем всё население страны. За год, в процентом отношении, число туристов выросло на 1,6%. Об этом пишет портал LSM.

Michael Pchelnikov Рига

По данным журналистов, в среднем, туристы проводили в Латвии 1,9 дней. Больше всего туристов приехали в Латвию из России — 279 000, далее следует Германия — 243 000 и Литва — 209 500. В целом, число туристов из соседних стран — России, Белоруссии, Литвы и Эстонии составило 700 000 человек, или 36% от общего числа всех путешественников.

Количество туристов из Литвы выросло за год на 9,7%, из России — на 7,9%, Белоруссии — на 4,2%. Главными туристическими центрами Латвии остаются Рига — 75% всего потока туристов, и Юрмала — 8,9%. Далее Лиепая — 2%, Сигулда — 1,9%, Вентспилс — 1,4% и Даугавпилс — 1%.

На 2,7%, по сравнению с 2018 г, за год в Латвии вырос внутренний туризм.