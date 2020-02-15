Барселона, Испания, 15 февраля, 2020, 21:49 — ИА Регнум. 15 февраля в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу» команды «Барселона» и «Хетафе» встретились в рамках 24-го тура испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

YaNiS2017 Лионель Месси

Лучшим игроком матча с оценкой 8.30 был признан лидер сборной Аргентины Лионель Месси, отдавший голевую передачу, совершивший 5 успешных обводок и подавший 1 корнер. Точность передач футболиста составила 79%.

Гол Антуана Гризманна на 33-й минуте стал для француза 13-м в сезоне во всех турнирах (8 — Примера, 3 — Кубок Испании, 1 — Суперкубок Испании, 1 — Лига Чемпионов).

«Барселона» набрала 52 очка и расположилась на 2-й строчке. «Хетафе» до конца тура с 42-мя баллами расположился на 3-й позиции.

Статистика матча («Барселона"/"Хетафе»)

Удары 12/7

Удары в створ 5/3

Владение мячом 76%/24%

Фолы 12/29

Угловые 2/3

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Умтити, Роберто, Бускетс, де Йонг, Артур, Месси, Фати, Гризманн.

Запас: Семеду, Ракитич (↑ 75), Нето, Видаль (↑ 85), Фирпо (↑ 22), Араухо, Манай.

Главный тренер: Кике Сетьен.

«Хетафе»: Сория, Даконам, Ньом, Эчеита, Оливейра, Этебо, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Мата, Молина.

Запас: Чичисола, Кабако, Анхель (↑ 52), Дьеду (↑ 67), Дейверсон, Тимор, Кенеди (↑ 52).

Главный тренер: Хосе Бордалас.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Диего Барберо Севиль | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Антонио Монтер Соланс.

Желтые карточки: Умтити — 49, Мата — 73, Фирпо — 82, Фати — 84, Кенеди — 89.

Голы: Антуан Гризманн (Лионель Месси) 33 — 1:0, Серхи Роберто 39 — 2:0, Анхель (Хайме Мата) 66 — 1:2.