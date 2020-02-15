Осло, 15 февраля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен заявил об отказе от консультаций с Россией по поводу Шпицбергена, об этом 15 февраля сообщает портал High North News.

Per Harald Olsen Шпицберген

Заявление было сделано в ответ на обращение главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к норвежской стороне для обсуждения проблемы, сложившейся на архипелаге.

«Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — приводит слова дипломата издание.

Напомним, в соответствии с международным соглашением, Шпицберген является территорией Норвегии, однако на данном архипелаге разрешено осуществлять экономическую деятельность странам, подписавшим договор от 1920 года. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет права на Шпицберген.