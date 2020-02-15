Берлин, 15 февраля, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе закрытой встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути урегулирования кризиса в Сирии в рамках достигнутых ранее российско-турецких меморандумов о взаимопонимании в Сочи. Об этом 15 февраля сообщается на сайте МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Отмечается, что дипломаты затронули некоторые вопросы двусторонних отношений стран, а также обеспечение турецкой стороной мер безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заверил российскую стороны в принятии соответствующих действий по безопасности граждан России на территории Турции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в обеспечении турецкой стороной безопасности всем работающим в стране гражданам РФ, включая российского посла Андрея Ерохова, который на фоне военного кризиса в Сирии стал получать в свой адрес угрозы.