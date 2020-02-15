Анкара, 15 февраля, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии. Об этом 15 февраля он сообщил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Пакистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Данное заключение Эрдоган сделал по некой виденной им фотографии, на которой, по его словам, запечатлены находящиеся в одном помещении высокопоставленные военные чиновники России — министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС Валерий Герасимов с главой Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и человеком, который, по утверждению лидера Турции, является руководителем ЧВК «Вагнера».

»И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей (с «Вагнером»). В настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне», — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Напомним, ранее в средствах массовой информации США распространились сообщения о якобы присутствии российских наемных военных на территории Ливии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщения о нахождении «российских наемников» в Ливии слухами. По его словам, Россия относится к тем странам, которая имеет отношения «с Сарраджем, и с Салехом, и с Хафтаром, с Гвейлом, с другими персонажами политического ландшафта» Ливии.