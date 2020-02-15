Берлин, 15 февраля, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, об этом 15 февраля сообщает Kurdistan24.

U.S. Department of State Масрур Барзани

Встреча произошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в Германии с 14 по 16 февраля.

Стороны обсудили события в области безопасности, а также двусторонние отношения между курдской автономией и Германией.

Глава немецкого оборонного ведомства высоко оценила успехи Эрбиля в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также успехи региона в обеспечении внутренней стабильности.