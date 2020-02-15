Рим, 15 февраля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В Италии активисты почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, развернув плакаты на 40-й день его убийства, об этом 15 февраля сообщает агентство Fars.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

Плакаты бывшего главы спецслужбы «Аль-Кудс» можно было увидеть в Милане и Риме, их развернула общественная группа, известная своей поддержкой президента Сирии Башара Асада.

«Акция направлена на то, чтобы почтить память человека, чья деятельность была направлена на защиту свободы и суверенитета народов и вдохновила этим миллионы людей во всем мире», — говорится в заявлении общественников, цитируемых СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, иранский генерал был убит американскими ВВС 3 января в аэропорту Багдада. Ответственность за преступление взял на себя лично президент США Дональд Трамп.