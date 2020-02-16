Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 16 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 февраля: в 1943 году войска Воронежского фронта освободили Харьков.

«Младший брат древнего Киева, долго изнывавший в немецкой неволе, вздохнул полной грудью», — так пишет о новой победе советского оружия газета «Красная звезда». Автор статьи отмечает, что враг судорожно держался за Харьков, из кожи лез вон, чтобы сохранить его за собой. Однако умелые действия советских частей свели на нет эти попытки немцев. Изгнание немецких оккупантов с Украины идёт полным ходом!