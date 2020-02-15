Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Реальным партнером для Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, является Европа. Об этом 15 февраля заявил глава Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия и ЕС

По его словам, странам ЕС нужны «отношения доверия» с РФ в свете географического положения «этой огромной страны».

«С ней (с Россией) необходим диалог», — сказал Макрон.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США, а также другие страны военного блока НАТО очень эффективно помогают Литве «сдерживать» Россию.

Читайте также: Президент Литвы рассказал, как НАТО помогает «бороться с Россией»