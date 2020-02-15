Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свое заигрывание с Российской Федерацией. Очередное высказывание об отношениях с Россией Макрон сделал сегодня, 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Макрон констатировал, что недоверие к России стало своеобразной стратегией Запада. Однако введение странами Запада санкций против Москвы не принесли никакого позитивного результата.

Глава Пятой Республики считает, что Западу, и прежде всего Евросоюзу, нужен стратегический диалог с Россией, в ходе которого евросоюзники могли бы проявить большую решимость и напор, нежели сегодня.

Но на данный момент ситуация такова, что Евросоюз и Россия просто не разговаривают друг с другом, а в это время по всему миру возникают различные конфликты.

Макрон убежден, что Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Также он отметил желание вновь встретиться в рамках «нормандского формата», чтобы обсудить ситуацию на Украине.

Кроме того Макрон убежден, что Россия не будет использовать те противоречия, которые есть на сегодняшний день между странами Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие западные политики говорят о необходимости стратегического диалога с Россией и о нормализации отношений с Москвой. Однако дальше слов дело обычно не идет. Санкции против России с каждым годом ужесточаются, военный блок НАТО, в который входят западные страны, в том числе большая часть стран ЕС, постоянно наращивает свое военное присутствие у западных границ России и официально объявил Россию врагом.