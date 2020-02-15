Обнинск, Калужская область, 15 февраля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Калужской области на заседании городского собрания Обнинска, 18 февраля депутаты примут отставку мэра города Владислава Шапши, назначенного президентом России врио губернатора Калужской области, и будут голосовать за назначение и.о. мэра (главы городской администрации) Обнинска Карины Башкатовой. Об этом написал на своей страничке в социальной сети глава городского самоуправления Обнинска Владимир Викулин, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Iobninsk.ru Заместитель главы администрации Обнинска Карина Башкатова

По словам Викулина, кандидатура заместителя главы администрации Обнинска по вопросам управления делами Карины Башкатовой была предложена врио губернатора Калужской области и главой местного самоуправления, председателем городского собрания Обнинска. Избранный и.о. мэра первого наукограда России представит отчет городской администрации о результатах деятельности за 2019 год и о планах развития Обнинска на 2020 и последующие годы.

«Мы рассматриваем кандидатуру Карины Сергеевны на пост главы администрации. К нам обратился с просьбой Владислав Шапша поддержать ее», — сказал Владимир Викулин обнинским журналистам.

Карина Башкатова — уроженка Калужской области. В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет, а 2002 году Северо-Западную академию государственной службы (филиал в Калуге). Начала трудовую деятельность в 1996 году в отделе по делам молодёжи администрации Октябрьского округа Калуги. В 2006—2011 годах работала заместителем начальника управления делами городского головы Калуги, затем начальником управления общего образования регионального министерства образования и науки, помощником заместителя губернатора Калужской области. В 2015—2016 годах являлась руководителем аппарата Законодательного собрания Калужской области, далее — помощником депутата Государственной Думы РФ, нынешнего губернатора Рязанской области Николая Любимова. В августе 2017 года Карина Башкатова была назначена заместителем главы администрации Обнинска по вопросам управления делами. Прежний мэр Обнинска Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области после добровольной отставки главы региона Анатолия Артамонова.