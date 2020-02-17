Война: немцы поспешно отступают с демянского плацдарма. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 17 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 февраля: немцы поспешно отступают с демянского плацдарма.
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17 февраля 1943 года силы Северо-Западного фронта вынудили немцев начать поспешное отступление с демянского плацдарма.
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