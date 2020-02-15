Калуга, 15 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Локализация производств на территории Калужской области и возможные направления оптимизации сотрудничества калужских и финских компаний станут предметом делового разговора 18 февраля в Калуге, в рамках форума финских компаний, работающих в сферах логистики, строительного инжиниринга, промышленного оборудования и консалтинга. На форуме состоятся переговоры в формате B2B. Об этом 15 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Investkaluga. com На финском предприятии «Стора Энсо Пакаджинг ББ» в городе Балабаново

В настоящее время на территории региона активно реализуются инвестиционные проекты с участием финского капитала — ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» (производство упаковки из гафрированного картона), ООО «Киилто Калуга» (производство сухих строительных смесей и промышленных клеев), ООО «Рани Пласт Калуга» (производство полиэтиленовой пленки), ООО «Карелия Упофлор СиАйЭс» (производство паркетной доски) и ООО «Лемминкяйнен Строй» (девелопер частного индустриального парка).

За 11 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Калужской области с Финляндией составил 42,1 млн долларов США.