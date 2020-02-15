Москва, 15 февраля, 2020, 17:57 — ИА Регнум. 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам озвучил планы по созданию информационно-аналитической системы мониторинга национальных проектов для контроля за их выполнением через интеграцию данных практически всех ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Инициативу премьер-министра комментирует руководитель секции «Искусственный интеллект в экономике» РАН, доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута.

«На Давосском форуме 2020 было заявлено, что наступает время турбулентности развития глобализации. И никто не знает, кто из государств будет проигравшим или победителем в этой геополитической и геоэкономической неопределённости. Там же, на форуме, заявлено, что сохранят свою историю те государства, которые смогут создать ИИ, способствующий развитию национального суверенитета. Именно вокруг создания ИИ обострится конкуренция государств. Победит в этой борьбе тот, кто построит и внедрит ИИ, координирующий, в первую очередь, производство в направлении роста благосостояния всех граждан. Материальным носителем ИИ является компьютер. В него закладываются алгоритмы в соответствии с интересами господствующих социальных слоев и уровнем экономических знаний. ИИ может работать на установление тотального контроля за людьми и манипулирования их поведением. Именно в этом направлении двинулись Индия и Китай, обрекая себя на полный проигрыш в экономической конкуренции с теми государствами, кто пытается сохранить баланс между демократией и национальной безопасностью.

Но ИИ может работать и на координацию деятельности производителей в направлении роста общественного блага. В конечном итоге победит та страна, которая создаст именно такой ИИ. Исторически у России и стран СНГ есть все предпосылки для того, чтобы реализовать ИИ во благо людей и стать государством или союзом-победителем.

Однако мы видим, что в сложившейся ситуации премьер-министр решил заняться организацией мониторинга того, что никогда не будет реализовано. Речь идет о нацпроектах. Их целевые показатели не увязаны с производственными возможностями, и потому не могут быть выполнены. В обостряющейся конкуренции государств в условиях стремительного сжатия времени терять время на «пустой» мониторинг — недопустимая роскошь для нового правительства, от которого люди ждут улучшения уровня жизни. Продолжающееся ухудшение жизни будет ускорять процесс смены правительств России.

Однако смена правительств не есть решение экономических проблем, а только отвлечение страны от нарастающих угроз её национальному суверенитету, странам ЕАЭС и СНГ в формирующемся новом полицентричном мире в условиях турбулентности. Поэтому считаю, что премьер-министру следует заняться в первую очередь мониторингом действий Аналитического центра при Правительстве РФ в режиме реального времени с точки зрения их продвижения к внедрению ИИ, координирующего деятельность производителей, исходя из национальных интересов России.