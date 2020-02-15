Москва, 15 февраля, 2020, 11:17 — ИА Регнум. По оценке экспертов, за 18 последних лет количество отечественных компаний, создающих искусственный интеллект (ИИ), увеличилось в 20 раз, количество стартапов в этой же сфере выросло в 60 раз.

Искусственный интеллект

Если изучить динамику распределения отечественных компании-создателей ИИ по направлениям деятельности, становится ясным, что наибольшее число отечественных разработчиков ИИ работает в сфере анализа рабочих процессов (BI&A — Business Intelligence and Analitics) и компьютерного зрения (Computer Vision). Большой пласт компаний движется в направлении юридических систем документооборота (Legal Tech).

Интерактивная карта ИИ России, которая показывает результаты исследования рынка ИИ за последние 18 лет, дает следующие цифры: в 2001 году в России было всего три ИИ-стартапа, а к концу 2019 года их стало 198. Эксперты считают, что в ближайшем будущем количество таких компаний будет интенсивно расти.

Федеральный проект «Искусственный интеллект РФ», который должен был быть представлен на подпись президенту РФ еще 15 декабря 2019 года, до сих пор не подписан и не запущен.

За 25 лет в России закрыты около 80 тыс. заводов и фабрик. Рост промышленного производства в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 4,1% и за последние 4 года не поднимался выше 7%.