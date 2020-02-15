Мосальск, Калужская область, 15 февраля, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Калужской области два человека погибли и серьезно травмирован ребёнок в крупном дорожном происшествие, которое спровоцировал нетрезвый водитель. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации ведомства, 14 февраля в 20 часов 40 минут на 9 км автодороги «Мосальск — Барятино — Киров» Мосальского района произошло тройное ДТП. 41-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля «Газель», двигался в направлении Мосальска, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Iran Khodro Samand. Затем «Газель» врезалась в автомобиль Hyundai, под управлением 51 летнего водителя. В результате тройного ДТП водитель и пассажир — женщина 1977 года рождения, находившееся в автомобиле Hyundai погибли на месте. Пассажир Hyundai, — девочка 2015 года рождения с травмами госпитализирована в детскую областную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проведенным освидетельствованием установлено, что водитель «Газели» в момент аварии находился в состоянии опьянения. Ведётся следствие.