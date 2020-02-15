Калуга, 15 февраля, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Калужской области едва ли найдется профессионал, более осведомленный о делах региона, чем бывший губернатор Анатолий Артамонов. Он заранее подготовился к своему уходу с должности, оставив преемнику на посту губернатора весомую"подушку безопасности» в виде девяти миллиардов рублей. Об этом 15 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Наталья Щербакова.

Admoblkaluga.ru Представитель Калужской области в Совете Федерации Анатолий Артамонов

По мнению эксперта, именно Артамонов наиболее достоин, а главное — способен представлять интересы калужан в Совете Федерации. И новый врио главы области Владислав Шапша принял правильное решение, делегировав своему предшественнику ответственные полномочия на федеральном уровне.

«В этой связи, осталось только пожелать экс-губернатору безболезненно переключиться на новый график работы и столичный ритм жизни. Будем надеяться, что ему удастся находить время и для встреч с калужской студенческой молодежью, в том числе и нашего вуза, которым так сегодня нужны мудрость, опыт и политические знания Анатолия Артамонова», — сказала Наталья Щербакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Анатолий Артамонов, в течение 20 лет возглавлявший Калужскую область, покинул пост губернатора. 14 февраля врио главы региона Владислав Шапша наделил его полномочиями сенатора от исполнительной власти области. В своем обращении к жителям региона экс-губернатор Анатолий Артамонов пообещал и «дальше помогать родной области».