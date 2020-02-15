Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки, а также другие страны военного блока НАТО очень эффективно помогают Литве «сдерживать» Россию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русская угроза»

По словам Науседа, без помощи США Литва, конечно же, не смогла бы эффективно «сдерживать» Россию, да и никто бы не смог.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать «российскую угрозу». Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», — сказал президент Литвы.

Наусед подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо заняться максимальной подготовкой своих сил в Литве. Кроме того, он подчеркнул, что очень важно постоянно проводить обучение личного состава вооруженных сил Литвы и сделать так, чтобы литовская армия как можно чаще участвовала в маневрах НАТО.

Стоит отметить, что уже много лет распространяется миф о том, что Россия якобы готовится напасть на страны Прибалтики, и этим странам во что бы то ни стало необходимо получить военную помощь от США.

При этом российское руководство не раз подчеркивало, что Россия не строит агрессивных планов, и Североатлантическому альянсу это хорошо известно.