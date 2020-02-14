Тюмень, 14 февраля, 2020, 23:13 — ИА Регнум. В Тюмени для именинниц, эвакуированных на карантин в центр «Градостроитель», местные швеи сшили стильные пижамы по задумке местного дизайнера Дарьи Киселёвой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Www.instagram.com/debenovaa/ Пижама от тюменских мастериц

Идея подарить находящимся на карантине девушкам красивые пижамы появилась после фотографий из «Градостроителя» в сети. Эвакуированные хвалили еду, добросердечное отношение к ним персонала… в полосатых пижамах. Тогда как девушкам, даже находясь в вынужденной изоляции, хочется «быть на стиле». Тюменский дизайнер Дарья Киселёва в рамках акции #своихнебросаем разработала эскиз «карантинной» одежды, на её призыв помочь реализовать идею откликнулись семь швей-волонтёров. Стильные пижамы вручили пяти «подкарантинным» девушкам 14 февраля. Одна из эвакуированных, Зинаида Дебенова, выразила благодарность тюменцам в своём сторис в сети Instagram.

«Я не собиралась праздновать свой день рождения в этом году, особенно в свете последних событий, но праздник сам меня нашёл. Даже в карантине за кордоном Росгвардии. И на пять дней раньше (19 февраля!). Сегодня мне подарили вот такую чудесную пижаму и мое сердечко чуть не остановилось. Спасибо, спасибо, спасибо! Не перестаю поражаться доброте и заботе тюменцев», — пишет она.

Ранее, 9 февраля, день рождения справляла жительница Кирова. Ей тюменцы подарили настольную игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмень на карантин по коронавирусу из китайского города Ухань 5 февраля прибыли 144 гражданина России и стран СНГ. По результатам анализов заражённых среди них нет, и на следующей неделе они оправятся домой.