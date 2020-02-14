Тюменцы помогли эвакуированным из Китая девушкам «быть на стиле»
Тюмень, 14 февраля, 2020, 23:13 — ИА Регнум. В Тюмени для именинниц, эвакуированных на карантин в центр «Градостроитель», местные швеи сшили стильные пижамы по задумке местного дизайнера Дарьи Киселёвой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Идея подарить находящимся на карантине девушкам красивые пижамы появилась после фотографий из «Градостроителя» в сети. Эвакуированные хвалили еду, добросердечное отношение к ним персонала… в полосатых пижамах. Тогда как девушкам, даже находясь в вынужденной изоляции, хочется «быть на стиле». Тюменский дизайнер Дарья Киселёва в рамках акции #своихнебросаем разработала эскиз «карантинной» одежды, на её призыв помочь реализовать идею откликнулись семь швей-волонтёров. Стильные пижамы вручили пяти «подкарантинным» девушкам 14 февраля. Одна из эвакуированных, Зинаида Дебенова, выразила благодарность тюменцам в своём сторис в сети Instagram.
Ранее, 9 февраля, день рождения справляла жительница Кирова. Ей тюменцы подарили настольную игру.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмень на карантин по коронавирусу из китайского города Ухань 5 февраля прибыли 144 гражданина России и стран СНГ. По результатам анализов заражённых среди них нет, и на следующей неделе они оправятся домой.