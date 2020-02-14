Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Новый министр культуры России Ольга Любимова в ходе своего первого рабочего визита в Петербург осмотрела и обсудила с руководством Большого драматического театра (БДТ) результат неудачной реставрации здания театра, обернувшейся для БДТ большими проблемами. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба министерства культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

Некачественно проведённые реставрационные работы 2010−2014 годов в подвалах и на крыше исторического здания БДТ имени Товстоногова стали поводом для встречи Ольги Любимовой с руководством театра. В целях устранения выявленных нарушений Минкультуры выделило дополнительное финансирование. Глава ведомства осмотрела здание, а также обсудила ход ремонта с руководством театра. Любимова подчеркнула важность того, чтобы БДТ, несмотря на ведущиеся работы, продолжал свою театральную деятельность.

«В БДТ после реконструкции сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей. Мы с руководством театра обсудили, как в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации, при этом оставив возможность коллективу и репетировать, и выступать», — сказала она, добавив, что все работы должны быть завершены в 2021 году.

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Помимо этого, в ходе петербургского визита министр культуры РФ осмотрела новый камерный зал, который скоро откроется в здании Концертного зала Мариинского театра. Ольга Любимова также посетила Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, ознакомилась с экспозицией, посвященной событиям Ленинградской битвы и жизни осажденного города.

Кроме того, в ходе поездки Ольга Любимова провела встречу с руководством Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.