Чебоксары, 14 февраля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Чувашии присоединилось к акции «Спасибо каждому ветерану!», инициировав встречу с двумя 96-летними ветеранами Великой Отечественной войны — участницей строительства Сурского рубежа, связистом Анастасией Степановной Караевой (Чистяковой) из Ядринского района и участником Курской битвы Николаем Александровичем Александровым из Красноармейского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Chuvashia.sledcom.ru 96-летняя участница строительства линии обороны Анастасия Караева

Акция «Спасибо каждому ветерану!» инициирована Следственным комитетом России и направлена на то, «чтобы ни один ветеран не остался без внимания и помощи». И в преддверии наступающего 75-летия Победы сотрудники следственного управления вместе с кадетами и членами клуба ветеранов пришли в гости к фронтовикам. И биография каждого из них — это история не только отдельной судьбы, но и всей страны.

Chuvashia.sledcom.ru Участница строительства Сурского рубежа Анастасия Караева

Анастасия Караева родилась 14 июня 1923 года в селе Полянки в крестьянской семье, была старшей из детей. Война началась, когда ей только исполнилось 18 лет. Она работала в колхозе, а в начале 1942 года участвовала в строительстве Сурского рубежа — одной из линий обороны. В мае получила повестку и была направлена на курсы телеграфистов, в июне приняла присягу и ушла на фронт.

«После учебы перед отправкой на фронт матери пешком пришли нас провожать. Заиграл оркестр. До поезда шли строем. Каждой из нас разрешили несколько минут идти рядом с близкими и родными людьми. Стояли стон, плач. И так до отхода поезда», — вспоминает Анастасия Степановна.

Девушка свой боевой путь начала под Воронежем, который к тому моменту уже был занят врагом. Участвовала в боях старшим телеграфистом СТ-35 в составе 60-й армии 126-го отдельного Красной Звезды Тернопольского полка связи. Принимала участие в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, прошла Германию, а Победу встретила в Чехословакии. За боевые заслуги награждена символом солдатской доблести — орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», двумя Орденами Великой Отечественной войны II степени, значком «Отличный связист».

Chuvashia.sledcom.ru 96-летняя участница строительства линии обороны Анастасия Караева

Демобилизовавшись в сентябре 1945 года, вернулась в родное село, где связала свою судьбу с фронтовиком Михаилом Караевым. Прожили с ним в мире и согласии 53 года. Несмотря на солидный возраст, Анастасия Степановна интересуется жизнью страны, республики и района: ей не безразлична судьба соотечественников, чьи интересы она защищала. Секреты ее долголетия — оптимизм и жизнелюбие.

Следователи узнали, что и скромная Анастасия Степановна, и её дочь стирают вручную. Они никогда ни у кого не просили никакой помощи, хотя иногда очень в ней нуждаются, ведь жизнь в деревне — не самая легкая, постоянно нужно следить за хозяйством. Поэтому в преддверии юбилея Победы в знак благодарности ветерану-фронтовичке была подарена стиральная машина.

Chuvashia.sledcom.ru В подарок от следственного управления — стиральная машина

Chuvashia.sledcom.ru Ветеран принимает гостей

Сотрудники следственного управления также встретились с участником Курской битвы Николаем Александровым. Он родился 16 октября 1923 года. Выпавшая на его долю нелегкая судьба многое заставила увидеть и пережить. После смерти матери он оставил школу и пошёл работать в колхоз «Правда». 27 марта 1942 года он был призван в ряды Красной армии, воевал под Орлом, Белгородом, Харьковом. В конце июля 1943 года в составе 1-й Гвардейской танковой бригады в качестве механика-водителя легендарного танка Т-34 принимал участие в боях на Курской дуге и был ранен в голову.

12 февраля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции под Кёнигсбергом в составе расчёта уничтожил до 15-ти солдат фашистских войск и подавил огонь артиллерийской батареи противника. А уже 13 февраля 1945 года участвовал в отражении восьми контратак немецкой армии. В составе расчета он уничтожил до 30-ти гитлеровцев, два станковых пулемета и подавил огонь одной минометной батареи противника. За эти подвиги Николай Александрович был награжден орденом Отечественной войны II степени. Победу над фашистской Германией гвардии младший сержант встретил в Берлине.

Демобилизовавшись в апреле 1947 года, вернулся в родную деревню, работал в колхозе мотористом и кузнецом, с супругой Перасковьей Евграфовной вырастили и воспитали двух сыновей и дочь. Сейчас у ветерана войны восемь внуков и семеро правнуков. Среди наград — орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина».

Сегодня преклонный возраст дает о себе знать, и, узнав о проблемах Николая Александровича со здоровьем, следователи подарили ему ортопедический матрас.

Как сообщало ИА REGNUM, Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек». Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов.