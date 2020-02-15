Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 15 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 февраля: в 1943 году началась Демянская наступательная операция. Авиация Балтийского флота атаковала транспорт и портовые сооружения в Таллине и Хельсинки.

В газете «Красная звезда» опубликована заметка о том, как трудящиеся Ворошиловграда встретили годовщину освобождения города. Сообщается, что коллектив завода имени Якубовского досрочно восстановил два прокатных стана и начал прокатку труб. Производственный комбинат выдал первые две плавки стали. Энергетики восстановили высоковольтную электролинию Кадневка — Ворошиловград и дали городу дополнительную электроэнергию. Вечером на центральной улице Ленина Ворошиловграда состоялось карнавальное гулянье.