Калуга, 14 февраля, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В центре Калуги продолжаются строительно-монтажные работы нового Дворца спорта. Уже завершено бетонирование стен подвала, а ливневая канализация выполнена на 90%, проводятся водопровод и теплоснабжение объекта. В различной степени готовности находятся водный комплекс и детский бассейн. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Admoblkaluga.ru На объекте возведено 12 этажей корпуса размещения спортсменов, завершено возведение колонн и стен 13-го этажа.

По данным ведомства, на объекте возведено 12 этажей корпуса размещения спортсменов, завершено возведение колонн и стен 13-го этажа. На площадке работают более 400 инженеров и рабочих строительных специальностей.

Будущий калужский Дворец спорта будет состоять из трёх объектов, связанных между собой переходом. В ледовой арене с трибунами на три тысячи мест предполагается размещение административных помещений, раздевалок, технических помещений. В водном комплексе с трибунами на 1100 мест предполагается бассейн для прыжков воду, 50-метровый бассейн с душевыми и раздевалками. Комплекс также включает в себя универсальный спортзал для игровых видов спорта и подземную парковку на 400 автомобилей.