Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Начало работы легендарной «Дороги жизни» по льду Ладожского озера в годы Великой Отечественной войны может попасть в календарь памятных дат и праздников Петербурга. Соответствующую инициативу поддержали в городском парламенте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник на «Дороге жизни»

Памятная дата приходится на 22 ноября. Навигация по Ладожскому озеру в интересах снабжения блокадного Ленинграда началась еще 12 сентября 1941 года. В октябре начались работы по подготовке к строительству ледовой трассы через Ладогу.

С 10 декабря 1941 года предполагалось начать эвакуацию жителей по зимней дороге, доведя к 20 декабря число вывозимого населения до пяти тысяч человек в сутки.

С декабря 1941 года по 22 января 1942 года через Ладожское озеро пешком и неорганизованным автотранспортом было эвакуировано 36 тыс. человек.