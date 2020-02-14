Киров, 14 февраля, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Кировской области за последние пять лет число школ сократилось на 21,3%. Всего было закрыто или присоединено 130 школ. Такие данные публикует Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kirovstat.gks.ru Данные Кировстата

В Кировской области с 2014 по 2019 годы число общеобразовательных организаций сократилось на 130 (или на 21,3%) — с 610 до 480. В рамках оптимизации значительная часть школ была присоединена к близлежащим учреждениям в качестве филиала или структурного подразделения.

Кроме того, закрыто более 60 малокомплектных сельских школ. В том числе по числу организаций, прекративших деятельность, лидирует Яранский район, где закрыто семь школ из 17.

В результате оптимизации численность работающих в общеобразовательных организациях сократилась за пять лет на 2,2 тыс. — до 18,4 тыс. человек. В большей степени это коснулось управленческого и административного аппаратов.

Средняя заработная плата школьных педагогов выросла с 21 349 рублей в 2014 году до 26 457 рублей в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Счётная палата России предупредила, что стране грозит дефицит мест в школах из-за роста численности учащихся. Отмечалось, что результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа сельских школ с 46 до 24 тысяч, городских — с 23 до 18 тыс. единиц. В результате в настоящее время порядка 13% всех школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены.