Минск, 14 февраля, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Минск не шантажировал Москву отбором нефти из магистрального трубопровода «Дружба», обеспечивающего поставки российской нефти покупателям из Евросоюза. Об этом 14 февраля в Светлогорске (Гомельская область) заявил Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, 14 февраля 2020 года

«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение заключено на 24 млн тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн — 1,5 млн тонн не допоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 млн тонн нефти. И они [РФ] не имеют никаких проблем, мы добросовестно, честно качаем эту нефть», — сообщил белорусский лидер.

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Обращаясь к собранной на прослушивание его речи массовке, он сказал: «Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать».

Лукашенко сообщил также о ведущихся с польской стороной переговорах о запуске в обратном режиме прокачки по «Дружбе» нефти в Белоруссию. Тогда уже не Россия будет поставлять нефть на Запад по этому нефтепроводу, а Белоруссия будет качать нефть из ЕС на свои НПЗ, уточнила президентская пресс-служба.

«Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — поведал Лукашенко.

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«Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион», — раскрыл он схему Новополоцкого НПЗ.

По его словам, аналогично сможет работать и завод в Мозыре: нефть поступит через Чёрное море, белорусский завод её переработает и обеспечит своей продукцией «всю Украину и частично Европу», сказано в официальном сообщении.

Пресс-служба Лукашенко также сообщила, что в Светлогорске Лукашенко ответил на замечания с российской стороны касательно дороговизны таких подходов. При этом он напомнил, что «в свое время они выделили десятки миллиардов долларов на строительство Турецкого и Северного потоков».

«Точно так и я говорю «нет». Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти», — сообщил белорусский лидер.

Он также заявил, что нефть в России будет закупаться по «мировым ценам». При этом, подчеркнул он, премия российским поставщикам больше выплачиваться не будет.

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