Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Петербурге выдали разрешения на инженерно-геологические изыскания для строительства участков Красносельско-Калининской (ККЛ) и Кольцевой линий метрополитена. Об этом 14 февраля сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Ордера выданы по заказу Дирекции транспортного строительства на срок с 12 февраля по 31 мая 2020 года.

Теперь АО «Метрогипротранс» будет бурить скважины на объектах строительства участка «коричневой» ветки метро — от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» на улице Маршала Казакова, 58.

Кроме того, бурение запланировано для участка Кольцевой линии — от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» на проспекте Маршала Блюхера, 9.

Согласно проекту, работы также планируются на улице Адмирала Трибуца, 8, проспекте Ветеранов, 139, корп. 1, проспекте Народного Ополчения, 245, Якорной улице, 2. Тем не менее, эти заявки в ГАТИ пока не поступали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выдали разрешение на бурение для новой линии метро

Напомним, первый этап «коричневой» ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. За проектирование Петербург заплатит московской компании «Метрогипротранс» почти 1 млрд рублей. Второй участок откроют для пассажиров не раньше 2026−2027 года. Между станциями «Казаковская» и «Сосновая Поляна» также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

Согласно отраслевой схеме, ввод в эксплуатацию участка Кольцевой линии метро от «Лесной» до «Ладожской» планируется только после 2030 года. На участке запланированы семь станций: помимо дублей «Лесной» и «Ладожской» это «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская». Вероятно, к строительству можно будет приступить в 2027 году.