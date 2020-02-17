В Германии завершила свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие состоялось в 56-й раз и продлилось с 14 по 16 февраля. В 2020 году в конференции приняли участие более 800 делегатов, среди которых около 150 лидеров государств, премьер-министров и членов правительств.

Российскую делегацию в Мюнхене возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров

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Мюнхенская конференция. (сс) Kuhlmann/MSC
16:43 14.02.2020

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что он планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

16:49 14.02.2020

Глава конференции Вольфганг Ишингер, открывая мероприятие, заявил о том, что мир становится «менее западным».

16:54 14.02.2020

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал главные угрозы миру на открытии Мюнхенской конференции по безопасности — это Россия, Китай и США.

Читайте также: Россия, Китай и США несут угрозу мировой безопасности — Штайнмайер

17:03 14.02.2020

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайерзаявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что из-за противостояния крупных держав в мире «все больше недоверия, больше вооружений, меньше безопасности», и это может привести к новой ядерной гонке.

Читайте подробнее: Миру угрожает «новая гонка ядерных вооружений» — Штайнмаер

17:05 14.02.2020

Сергей Лавров на 55-й Мюнхенской конференции. (сс) Kuhlmann, MSC

17:09 14.02.2020

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках проходящей в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности встретился с прокурором Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсудой и обсудил с ней ход расследования дела о событиях августа 2008 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Об этом: Премьер Грузии обсудил в Мюнхене расследование событий августа 2008 года

17:10 14.02.2020

Рабочий визит в Мюнхен, где проводится 56-я международная конференция по безопасности, премьер-министр Грузии Георгий Гахария начал со встречи с министром обороны США Марком Эспером. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии. Согласно официальной информации, главной темой встречи были вопросы сотрудничества в сфере обороны и поддержка со стороны США осуществлению в Грузии реформ в направлении усиления обороны и безопасности.

17:11 14.02.2020

«Соединенные Штаты Америки должны отменить визы для хорватов к концу 2020 года», — заявил 14 февраля в Мюнхене министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

17:19 14.02.2020

О планах встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил 14 февраля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также заявил, что на полях конференции, в числе прочих, встретится с руководством Китая и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: Столтенберг анонсировал встречу с Лавровым в Мюнхене

17:26 14.02.2020

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европе требуются улучшенные отношения с Россией, но не ценой центральноевропейских народов и стран.

17:40 14.02.2020

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу «на полях» конференции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

17:43 14.02.2020

Президент Черногории Мило Джуканович встретился 14 февраля в Мюнхене с директором по политическим вопросам МИД Великобритании Ричардом Муром. В частности, британский дипломат прокомментировал ситуацию с кризисом в стране из-за принятия закона о свободе вероисповедания. По словам Мура, он считает, что Черногория сама найдёт выход из сложившейся ситуации.

Читайте также: Великобритания «восхищена успехами» Черногории при правлении Джукановича

17:48 14.02.2020

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Германии нужно увеличить затраты на оборону и безопасность в ответ на возрастающие угрозы в мире.

Читайте также: Штайнмайер призвал Германию увеличить затраты на оборону

17:58 14.02.2020

Европейскому союзу нужно налаживать отношения с Россией, заявил 14 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности германский президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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По словам германского президента, нужны «другие отношения» — Европейскому союзу — с Россией и России — с Европейским союзом.

Об этом: ЕС не должен мириться с отчуждением России — Штайнмайер