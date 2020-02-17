18:50 14.02.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с членами Конгресса США «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию в России и Венесуэле, а также затронул реформу Всемирной торговой организации.

19:44 14.02.2020 56-я Мюнхенская конференция. © Kuhlmann, MSC

19:47 14.02.2020 Ситуация в Ливии и в Сирии стала предметом встречи российского и греческого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса, сообщили 14 февраля в пресс-службе МИД РФ. Переговоры состоялись в Мюнхене (Германия), где 14 февраля стартовала 56-я международная конференция по безопасности. Кроме вопросов двусторонних отношений, Лавров и Дендиас поговорили о «ситуации в Сирии, усилиях по стабилизации Ливии» и «о положении в Восточном Средиземноморье в целом». Подробности в материале: Лавров обсудил с коллегой из Греции ситуацию в Ливии и Сирии

20:17 14.02.2020 В ходе выступления на Мюнхенской конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о планах обсудить возможность новой встречи в «нормандском формате». «Здесь, в Мюнхене, мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в «нормандском формате» в Берлине», — сказал Маас.

20:18 14.02.2020 Достижение окончательного соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной диктуют не политические желания, а политическая реальность и готовность албанцев вести переговоры о компромиссе. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 14 февраля в Мюнхене, где он участвует в работе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом: Президент Сербии назвал условия возобновления переговоров с Косово

20:42 14.02.2020 Встреча американских высокопоставленных чиновников с афганским президентом Ашрафом Гани состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Associated Press. С Гани переговоры провели американский госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер. Обсуждалась тема гражданской войны в Афганистане. Читайте подробнее: Помпео и глава Пентагона встретились с президентом Афганистана

20:58 14.02.2020 Европейцы не должны позволить Ирану создавать ядерное оружие, заявил 14 февраля германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по безопасности. Комментируя ситуацию с ядерной программой Ирана, президент ФРГ обратил внимание на роль США в том, как сложилось положение. Вашингтон совершил ошибку, считает Штайнмайер: обстановка на Ближнем Востоке теперь куда хуже, чем была, пока американцы являлись участниками «ядерной сделки». А «расхлёбывать» приходится европейцам. Подробности в материале: Германия поставила ЕС задачу по Ирану

21:12 14.02.2020 Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиа на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: МИД России

21:52 14.02.2020 Глава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео провели переговоры «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает пресс-служба МИД ФРГ в своём аккаунте в Twitter, стороны обсудили Ирак, Ливию, Афганистан и будущее НАТО.

22:16 14.02.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе конференции заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь с помощью прямых двусторонних переговоров.

22:36 14.02.2020 МИД Украины счёл обнародованный на Мюнхенской конференции по безопасности документ «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» частной инициативой и заявил о своём несогласии с указанными тезисами. «Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства», — заявили изданию «Украинская правда» представители пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

22:47 14.02.2020 Встреча заместителей внешнеполитических ведомства Белоруссии и США состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе белорусского МИД. Переговоры в Мюнхене (Германия) провели белорусский министр иностранных дел Владимир Макей и заместитель американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Обсуждались, как отмечают в Минске, темы «международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога». Об этом: Вашингтон и Минск обсудили в Мюнхене тему безопасности

08:39 15.02.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Подробности в материале: Глава Казахстана встретился с премьер-министром Канады

08:58 15.02.2020 Важность сотрудничества НАТО и Грузии в Черном море отметил 14 февраля генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг. Видео с его выходом к журналистам опубликовано на канале альянса в YouTube. Читайте также: Столтенберг отметил Грузию среди стран-партнеров в Черноморском регионе

09:45 15.02.2020 В расследовании по делу по делу о вооруженном конфликте, произошедшем в августе 2008 года, имеется прогресс. Об этом 14 февраля сообщила журналистам прокурор Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсуда на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Прокурор Гаагского суда: есть прогресс в деле о событиях августа 2008 года

12:33 15.02.2020 Грузия делает многое для вступления в Евросоюз (ЕС) и больше других стран Восточной Европы достойна войти в состав ЕС. Такое мнение 15 февраля высказал бывший представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в Мюнхене, где он участвует в конференции по безопасности, журналистам канала грузинского Общественного телевидения. Об этом: Волкер поместил в Восточной Европе Грузию и поддержал ее вступление в ЕС

13:29 15.02.2020 Грузия готова для вступления в НАТО, и ее не принимают в военный блок только из-за отсутствия политического решения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залканиани на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Читайте также: Для вступления Грузии в НАТО нужно только политическое решение — Залканиани

15:28 15.02.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свое заигрывание с Российской Федерацией. Читайте подробнее: Россию нельзя постоянно игнорировать и блокировать — Макрон

15:45 15.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что он очень хотел бы в октябре 2020 года провести выборы «на всей территории страны», а также «на территории Крыма». Об этом: Зеленский рассказал о своем желании провести «выборы в Крыму» в октябре

15:57 15.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции. Об этом: Зеленский заявил о «конструктивной» встрече с директором-распорядителем МВФ

16:02 15.02.2020 Безопасность в Черноморском регионе важна для безопасности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на конференции в Мюнхене. Подробности в материале: Безопасность в Черноморском регионе важна для Европы — глава МИД Грузии

16:14 15.02.2020 Реальным партнером для Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, является Европа. Об этом 15 февраля заявил глава Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности в материале: Реальным партнером для России является Европа — Макрон

16:50 15.02.2020 Президент Молдавии Игорь Додон во время Мюнхенской конференции по безопасности пригласил лидера Франции Эммануэля Макрона посетить с официальном визитом Кишинев. Подробности в материале: Додон пригласил Макрона посетить с официальным визитом Молдавию

17:22 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров приступил к переговорам со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые проходят в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Перед началом встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры с главой МИД Турции являются «самым полезным мероприятием» программы саммита. Читайте подробнее: Лавров и Чавушоглу проводят в Мюнхене закрытую для прессы встречу

17:26 15.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом сообщает в субботу, 15 февраля, пресс-служба украинского главы государства. Подробности в материале: Зеленский поблагодарил генсека НАТО за «неизменную солидарность» с Украиной

17:47 15.02.2020 На поставку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию не повлияет ситуация в сирийском Идлибе. Об этом заявил 15 февраля в Мюнхене глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Читайте также: Чавушоглу о ситуации в Идлибе: на поставку ЗРК С-400 в Турцию не повлияет

17:49 15.02.2020 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимость в новой встречи между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждаться 17 февраля во время консультаций в Москве. Подробности в материале: Глава МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана

18:05 15.02.2020 Прекратить войну в Донбассе, чтобы упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезли из международных докладов, стремятся власти Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Читайте также: Зеленский: Киев стремится прекратить войну в Донбассе

18:17 15.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса и анонсировал учреждение министерства, в ведении которого будут соответствующие вопросы. Читайте также: Зеленский заявил о создании на Украине фонда восстановления Донбасса

18:29 15.02.2020 Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили. Об этом заявил 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Читайте также: Макрон о санкциях против России: «Ничего не изменили»

18:50 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках найти путь к выполнению договоренностей с Турцией по сирийской провинции Идлиб. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в соответствии с договоренностями в Идлибе должен быть обеспечен режим прекращения огня и создание демилитаризованной зоны. Подробности в материале: Лавров сообщил о контактах России и Турции по сирийской провинции Идлиб

19:03 15.02.2020 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, в рамках международного права, будет продолжать взаимодействие с партнерами по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, севере Африки и в зоне Персидского залива. Подробности в материале: Россия продолжит работу по разрешению кризисов на Ближнем Востоке — Лавров

19:38 15.02.2020 В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели совместную встречу, посвященную ходу расследования крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном 8 января. Об этом: Главы МИД пяти стран провели встречу по крушению украинского Boeing в Иране

19:41 15.02.2020 Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Встреча произошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в Германии с 14 по 16 февраля. Об этом: Барзани встретился с министром обороны Германии

20:02 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком пути разрешения кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. «Был проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и в Южном Судане», — говорится в сообщении. Об этом: Лавров обсудил с премьер-министром Судана ситуацию на Ближнем Востоке

21:27 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе закрытой встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути урегулирования кризиса в Сирии в рамках достигнутых ранее российско-турецких меморандумов о взаимопонимании в Сочи. Подробности в материале: МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова с Чавушоглу

21:59 15.02.2020 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет собой серьезную угрозу и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии. Об этом: Глава МИД Польши призвал ЕС и США объединиться против России

22:26 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает тесные контакты с Вашингтоном по поводу ситуации в Сирии

22:26 15.02.2020 Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике работу Мюнхенской конференции по безопасности

22:27 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к прекращению культивирования страхов по поводу «российской угрозы»

22:28 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике стремление поставить под свой контроль секретариаты международных организаций некоторыми странами

22:28 15.02.2020 Президент Украины Владимир Зеленский не получил микрофон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

22:31 15.02.2020 Известный российский журналист Владимир Соловьев задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выборов в Крыму

23:00 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом: Лавров обсудил с главой МИД Японии развитие двусторонних отношений

23:18 15.02.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ван И обсудил вопросы двусторонних отношений и ход подготовки встречи глав внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая. Отмечается, что переговоры дипломатов еще раз подтвердили совпадение позиций и оценок по ряду ключевых вопросов, что является залогом эффективности отношений между Россией и Китаем, а также обеспечивает высокую степень взаимодействия ведомств двух стран по «формированию более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка». Об этом: Главы МИД России и Китая обсудили актуальные международные проблемы

23:28 15.02.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об условиях начала переговоров с Нагорным Карабахом. Читайте подробнее: Алиев рассказал об условиях начала диалога с Нагорным Карабахом

02:14 16.02.2020 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил несогласие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в оценке антироссийских санкций. На брифинге Мюнхенской конференции по безопасности глава польского МИД заявил, что санкции необходимо продолжать, несмотря на растущие экономические издержки ЕС. Подробности: Глава МИД Польши поспорил с Макроном о необходимости антироссийских санкций

03:31 16.02.2020 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности выразил стремление поддерживать и далее «ядерную сделку» с Ираном. Об этом глава дипломатии ЕС написал на своей странице в Twitter. Подробности: Глава дипломатии ЕС обсудил с Лавровым сохранение «ядерной сделки» с Ираном

06:37 16.02.2020 Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода сирийских правительственных войск за границу согласованной с Москвой демилитаризованной зоны. Соответствующее заявление президент сделал в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters. Отвод правительственных войск президента Сирии Башара Асада турецкий лидер назвал единственным решением конфликта в Идлибе. «В противном случае мы справимся с этим до конца февраля», — пригрозил Эрдоган. Об этом: Ситуация в Идлибе не будет урегулирована до вывода войск Асада — Эрдоган

07:12 16.02.2020 Министры иностранных дел пяти стран в ходе Мюнхенской конференции по безопасности потребовали от Ирана быстрее выплатить компенсации семьям погибших на сбитом Boeing в Тегеране. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передаёт телеканал CBC. Подробности:Пять стран потребовали от Ирана выплатить компенсации за сбитый Boeing

07:45 16.02.2020 На новый этап вышли переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги после встречи в Мюнхене с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передаёт NHK. Подробности: МИД Японии: наступил новый этап переговоров с Россией о мирном договоре

16:34 16.02.2020 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу. Об этом: Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

16:40 16.02.2020 Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости обсуждения вопросов безопасности с Россией, несмотря на существующее недоверие к ней со стороны ЕС Подробности в материале: Обсуждение вопросов безопасности с Россией необходимо — глава МИД Франции

16:51 16.02.2020 Политический путь урегулирования ситуации в Ливии является единственным. Об этом заявил 16 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам обсуждений ливийской проблематики в Мюнхене. Подробности в материале: Глава МИД Турции назвал «единственный путь» урегулирования ситуации в Ливии

17:31 16.02.2020 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провели рабочую встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Читайте также: Глава МИД Турции и президент Афганистана встретились в Мюнхене

19:47 16.02.2020 Антикитайский крен наблюдается в повестке ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Захарова о Мюнхенской конференции: «Теперь крен» явно антикитайский

20:16 16.02.2020 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала выяснить у Госдепа США, что имел в виду глава ведомства Майк Помпео, когда он пожелал удачи российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Читайте также: Захарова переадресовала Госдепу вопрос о словах Помпео в адрес Лаврова

20:53 16.02.2020 В Риме в ближайшее время пройдет новое заседание международного мониторингового комитета по Ливии. Об этом заявил 16 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам обсуждений ливийской проблематики в Мюнхене. Читайте также: Заседание международного комитета по Ливии пройдет в Риме — МИД Турции

21:01 16.02.2020 Уровень дискуссии в рамках Мюнхенской конференции разочаровывает, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Подробности в материале: Захарова заявила о низком уровне дискуссии на Мюнхенской конференции

21:43 16.02.2020 В Мюнхене реальные проблемы Украины не обсуждались — МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Мюнхенской конференции по безопасности, вместо обсуждения роста националистических настроений на Украине, велись переговоры на другие темы.

22:50 16.02.2020 В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Об этом: Главы МИД Белоруссии и Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения

05:21 17.02.2020 Участники Мюнхенской конференции по безопасности определяют Китай как угрозу всему человечеству, а политику страны считают вызовом 21 века. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире «Россия 1». Об этом: Захарова: на Мюнхенской конференции Китай считают угрозой для человечества

07:37 17.02.2020 56-я Мюнхенская конференция. © Kuhlmann, MSC

08:37 17.02.2020 Во время 56-й Мюнхенской конференции Грузию несколько раз упомянули при обсуждении безопасности Европы. Об этом 16 февраля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рассказал журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: МИД Грузии о «нарушенной» территориальной целостности: «Создает угрозу»

09:58 17.02.2020 Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности продлилась с 14 по 16 февраля. В 2020 году в конференции приняли участие более 800 участников, среди которых около 150 лидеров государств, премьер-министров и членов правительств.

10:01 17.02.2020 Вопрос Грузии несколько раз активно прозвучал с высокой трибуны 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности со стороны таких высокопоставленных участников, как госсекретарь США, министр иностранных дел Турции, организатор конференции. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги участия грузинской делегации в Мюнхенской конференции. Об этом: МИД: вопрос Грузии активно прозвучал на Мюнхенской конференции

10:08 17.02.2020 Германия обязана оказать Грузии поддержку в преодолении стоящих перед страной проблем, заявила вице-президент бундестага Клаудия Рот после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. По словам немецкого политика, то, что происходит на «оккупированных территориях» Грузии, недопустимо, и нельзя позволять России думать, что все уже закончено, и что Грузия должна смириться с «оккупацией». Читайте подробнее: Германия пообещала Грузии поддержку в преодолении проблем

11:26 17.02.2020 Давид Залкалиани. Портал МИД Грузии

11:26 17.02.2020 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча глав МИД Южной Кореи, США и Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте также: В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии

12:57 17.02.2020 Охрана конференции не пустила Порошенко в зал, где выступал Зеленский, заявил бывший депутат Рады Читайте также: Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского — экс-депутат Рады

14:00 17.02.2020 Вопрос контроля над вооружениями стал оной из тем обсуждения на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарём США Майком Помпео. О деталях встречи сегодня, 17 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам полиции безопасности сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы обсуждали целый ряд вопросов, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Я почувствовал более конструктивные подвижки в позиции США по вопросам стратегической стабильности». Об этом: Лавров назвал темы обсуждения на встрече с Помпео в Мюнхене

14:38 17.02.2020 В Госдуме отметили антикитайский настрой участников Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Подробности в материале: В Госдуме заметили агрессию США в отношении Китая на Мюнхенской конференции

14:59 17.02.2020 Франция заинтересована в диалоге по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 17 февраля, в ходе выступления перед журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Франция заинтересована в диалоге с Россией по мораторию на РСМД — Лавров

15:43 17.02.2020 Военные России и Турции в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, заявил 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что у военных есть полное понимание между собой. Читайте также: Лавров заявил о взаимопонимании российских и турецких военных под Идлибом

15:44 17.02.2020 Сергей Лавров принял участие в 56-й Мюнхенской конференции. Фото: mid.ru

15:44 17.02.2020 Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Мюнхене уклонился от ответа на российские инициативы, сделанные НАТО год назад. Об этом сегодня, 17 февраля, в ходе выступления перед журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам полиции безопасности сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, за всеми разговорами о том, что НАТО «ведёт с нами некий диалог по контролю над вооружениями, по мерам транспарентности, укреплению доверия стоит по большому счёту пустота». Об этом: Лавров уличил НАТО в пустых заявлениях

17:24 17.02.2020 В рамках Мюнхенской конференции по безопасности белорусский министр иностранных дел Владимир Макей 15 февраля принял участие в круглом столе для инвесторов высокого уровня, организованном центром Agora Strategy Group. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии. Читайте также: Макей представил в Германии «возможности для инвестирования в Белоруссию»

20:43 17.02.2020 Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече с помощником госсекретаря США Кларком Купером на полях Мюнхенской конференции. Цитата Twitter.com BelarusMID