Ярославль, 14 февраля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено проектирование волейбольного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Эскиз волейбольного центра

Стоимость проектных работ составила 110 млн рублей. Подрядчиком стала «Группа компаний ЕКС». Контракт был заключен в августе 2019 года, работы предполагалось выполнить до конца декабря. В правительстве сообщили, что проект готов.

«Подрядчиком проектно-сметная документация по строительству волейбольного центра выполнена. В государственном автономном учреждении Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» экспертиза пройдена. «Единая служба заказчика» все работы приняла», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр планировалось построить к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Однако потом губернатор Дмитрий Миронов заявил, что матчи чемпионата пройдут в «Арене-2000». При этом центр все равно будет построен. Делать это планируется за счет федеральных средств.

«К процедуре выбора подрядной организации приступят после того, как определят источник финансирования вышеупомянутого объекта, а также до региона будут доведены денежные лимиты», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Волейбольный центр планируется построить на углу проспекта Фрунзе и улицы Марголина. Сейчас там заболоченный пустырь.