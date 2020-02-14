Проектирование волейбольного центра в Ярославле завершено
Ярославль, 14 февраля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено проектирование волейбольного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Стоимость проектных работ составила 110 млн рублей. Подрядчиком стала «Группа компаний ЕКС». Контракт был заключен в августе 2019 года, работы предполагалось выполнить до конца декабря. В правительстве сообщили, что проект готов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр планировалось построить к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Однако потом губернатор Дмитрий Миронов заявил, что матчи чемпионата пройдут в «Арене-2000». При этом центр все равно будет построен. Делать это планируется за счет федеральных средств.
Волейбольный центр планируется построить на углу проспекта Фрунзе и улицы Марголина. Сейчас там заболоченный пустырь.