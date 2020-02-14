Боровск, Калужская область, 14 февраля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Калужской области в селе Совхоз Боровский утром 14 февраля произошло возгорание здания бывшего дома животновода. Ранее строение принадлежало колхозу, в последнее время не использовалось. После ликвидации пожара в помещении найдены останки мужчины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

В настоящее время устанавливаются личность погибшего, причина смерти и причина возникновения пожара.

По факту смерти человека следственными органами проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования.