Тверь, 14 февраля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки в любой рабочий день учреждений, решение принял губернатор Игорь Руденя на совещании, посвящённом совершенствованию мер поддержки многодетных семей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Ранее такая возможность предоставлялась раз в месяц.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«По инициативе президента Владимира Путина в этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. В Тверской области будут также приняты дополнительные меры поддержки. Очень важно, чтобы система мер не ограничивалась только выплатами. Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей, это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, это развитие системы дополнительного образования. Наличие дополнительных возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи», — подчеркнул Игорь Руденя.

Также глава региона дал поручение комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным семьям льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн кассу.

Помимо музеев, дети из многодетных семей смогут бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные и спортивные ледовые комплексы в регионе — ранее родители должны были приобретать льготный билет. По инициативе губернатора, дети их многодетных семей смогут бесплатно ходить и на хоккейные матчи команды «Динамо».

На совещании обсуждался целый ряд предложений по поддержке многодетных семей в Тверской области, в том числе в части решения жилищных вопросов, повышение медицинского обслуживания многодетных семей, обеспечение детей из таких семей питанием в школах, предложения по компенсации платы за пребывание детей в детских садах и другие. Каждое из направлений будет детально обсуждаться.

По данным правительства региона, с 2016 по 2019 год количество многодетных семей в Тверской области выросло на 23% и составило 12 тыс. 237. К 2025 году их число в регионе планируют увеличить до 15 тыс.

Сегодня в Тверской области предусмотрено около 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.