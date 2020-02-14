Ньон, Швейцария, 14 февраля, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Футбольные болельщики подали рекордное число заявок на покупку билетов на чемпионат Европы 2020 года, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА).

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион в Петербурге, где пройдут матчи Евро-2020

«Билетная программа ЕВРО-2020 побила все рекорды. По итогам очередной фазы продажи билетов среди болельщиков вышедших команд спрос достиг отметки 28,3 млн билетов. Это в два раза больше, чем перед ЕВРО-2016», — говорится в официальном сообщении Союза.

При этом число заявок на петербургские матчи Евро-2020 в семь раз превышает вместимость стадиона на Крестовском острове, где пройдут игры.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, помимо Петербурга это Лондон, Баку, Бухарест, Дублин, Рим, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Санкт-Петербург занимает четвертое место по популярности среди всех городов, где пройдут матчи. По данным ТАСС, болельщики подали более 1,8 млн заявок на покупку билетов на четыре матча в Северной столице. Они состоятся 13, 17 и 22 июня, а также 3 июля.

«Во время второго этапа продаж в декабре 2019 года было запрошено 810 тыс. билетов, еще около 1 млн заявок было подано в ходе первой фазы продаж. Спрос более чем в семь раз превышает вместимость стадиона «Санкт-Петербург», по этому показателю он четвертый среди 12 арен турнира», — цитирует агентство релиз UEFA.

Самой востребованной игрой из всех петербургских матчей стала групповая встреча сборных России и Финляндии, где 71,8% билетов отведено болельщикам хозяев, 20,3% — гостям.

По данным UEFA, за последнюю фазу, когда принимались заявки от болельщиков вышедших команд, было получено втрое больше запросов по сравнению с тем же периодом перед ЕВРО-2016 во Франции. Союз полагает, что в большой мере это связано с уникальным форматом турнира, который пройдет в 12 странах по всей Европе.

Например, на матч группового этапа Франция-Германия, который состоится 16 июня в Мюнхене, пожелали попасть 710 тыс. человек, что лишь на 4 тыс. меньше, чем на финал кубка на «Уэмбли» в Лондоне. Почти 64% заявок подали жители стран-хозяек. Высокий спрос показали соседские страны, такие как Финляндия, Австрия, Франция и Польша.