Минск, 14 февраля, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В руководстве России намекают на то, что Белоруссия в обмен на установку единых цен на энергоносители должна стать частью Российской Федерации. Об этом, как сообщает БелТА, 14 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, 14 февраля 2020 года

По его словам, ни белорусский, ни российский народы якобы никогда не захотят пойти по этому пути. Он добавил, что стороны не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

«Мы будем и дальше работать по интеграции, — сказал Лукашенко. — В этом нет ничего плохого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединить обе страны в одну, как это отметили СМИ.

Он пояснил, что Путин и Лукашенко на переговорах вели речь «об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», а не о создании из России и Белоруссии одной страны.

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