Минск, 14 февраля, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российской стороне снизить процент по кредиту на строительство БелАЭС до 3% с отсрочкой выплаты. Об этом 14 февраля сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, 14 февраля 2020 года

«Вы (Москва) сорвали сроки, значит давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме, где-то около 3%», — сказал Лукашенко.

По его словам, в случае снижения процента Минск не будет вводить санкции, «и это как раз то на то и придется». Он также отметил, что «кредит, коль сроки сорваны, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять».

«Отторжения по этому предложению у российского президента не было», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Москва и Минск ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС. По его словам, вопросы продления периода использования средств кредита и пересмотра периода возврата средств займа — это самостоятельные темы.

Также он добавил, что Минск настаивает на пересмотре ставки, поскольку она была сделана еще в 2012 года.