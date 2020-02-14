Калуга, 14 февраля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Постановление о наделении бывшего губернатора Анатолия Артамонова полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области подписал 14 февраля врио главы региона Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

Admoblkaluga.ru Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов отправится в Совет Федерации

В рамках внеочередного заседания регионального правительства экс-губернатор области Анатолий Артамонов выразил благодарность главам администраций муниципальных образований и всем своим коллегам, пожелав «не сбавлять набранных темпов, честно и добросовестно выполнять свою работу во имя благополучия людей и развития Калужской области».

Анатолий Артамонов занимал должность губернатора Калужской области с 18 ноября 2000 года и всё время считался одним из наиболее успешных российских губернаторов. Некоторые его бывшие подчиненные пошли на серьезное повышение: Максим Акимов, в прошлом заместитель Артамонова, был вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева; еще один бывший заместитель Николай Любимов в 2017 году стал губернатором Рязанской области.

5 мая 2020 года Артамонову исполнится 68 лет. Он — кавалер орденов Почета, «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, Александра Невского. Анатолий Артамонов также отмечен наградами других государств, в том числе и французским орденом Почетного Легиона.