Угрозы коронавируса: эвакуация, карантин, протесты, провокации — трансляция
Художница из Пекина Сию Цао в феврале 2020 г. на своём канале инстаграм @tinyeyescomics опубликовала ироничный комикс о том, как изменилась жизнь простых людей в Китае под влиянием коронавируса. РедакцияИА REGNUM перевела и с разрешения автора публикует комикс для своих читателей.
Читайте также: Китайская художница изобразила вирус человечности
Заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором она предостерегает об угрозе заражения новым коронавирусом каждого третьего жителя земли, гипертрофируют проблему. Об этом 14 февраля заявил врач-инфекционистГеоргий Викуловв эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Об этом: Врач-инфекционист не верит заявлению ВОЗ по коронавирусу
Прилетевших из Китая туркменских предпринимателей на 20 дней поместили в карантин в поселок городского типа Душак в 175 км от столицы Туркмении, а привезенный ими товары изъяли и сожгли, передает «Азатлык». Между тем, сами коммерсанты считают, что конфискованные у них под предлогом борьбы с коронавирусом товары — бытовую технику, запчасти, одежду и обувь, туркменские таможенники не уничтожили, а присвоили.
Читайте об этом: СМИ: У вернувшихся в Туркмению из Китая коммерсантов конфискуют товары
Все больше авторитетных политиков и экспертов в США сомневается в реальном масштабе бедствия коронавируса в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление ВОЗ о заражении двух третей населения Земли коронавирусом.
Читайте также: ВОЗ — рупор фармацевтических гигантов США: о коронавирусе
«Кому сеять панику — и без них найдется, а вот выполнить прямые обязанности координатора может только эта организация. Ее для этого и создавали. На фоне беспрецедентных усилий Китая по локализации коронавируса ВОЗ единственное, что сделала, — это присвоила ему свое название. История с коронавирусом закончится, а вот в отношении ВОЗ надо делать выводы и начать пересматривать её функционал и методы. Сегодня — это скорее филиал фармацевтических гигантов, чем защитник простых людей», — заявил политолог Марат Баширов.
Читайте также: Функция ВОЗ — не сеять панику: организация запугивает коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения известила Международный олимпийский комитет о том, что для переноса или отмены Игр-2020 в Токио из-за коронавируса нет никаких оснований.
Подробности в материале: ВОЗ заявила, что для отмены Олимпиады в Токио нет оснований
В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) медики обследовали на коронавирус более 25 тыс. человек.
Об этом: В ростовском «Платове» медики обследовали на коронавирус 25 тыс. человек
Петербургская клиническая инфекционная больница имени Боткина попросила людей, которые находятся там с подозрением на коронавирус, проявить сознательность и не сбегать с территории учреждения, сообщила агентству РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Власти Монголии полностью остановили все авиарейсы, железнодорожные и сухопутные пассажирские перевозки с Китаем остановлены.
В стране закрыты все детсады, школы, вузы. Отменены праздничные мероприятия по случаю Цааган Сар (Нового года по лунному календарю).
Подробности в материале: Пассажиропоток между Монголией и КНР полностью остановлен
На улицах Нью-Йорка работает робот, который создан специалистами пермской компании. Он помогает жителям пройти обследование, узнать симптомы короновируса и заранее предотвратить развитие болезни, сообщает минздрав Пермского края.
Робот помогает не только определить симптомы вируса, но и напоминают о важности профилактики ОРВИ и гриппа.
Об этом: Пермский робот помогает Нью-Йорку бороться с коронавирусом
Правительство Украины выделило примерно $184 тыс. на эвакуацию граждан страны из Китая
Подробности в материале: Правительство Украины выделило деньги на эвакуацию своих граждан из Китая
В Ульяновской области для избежания «спекуляции и ажиотажа» ввели лимит по продаже медицинских масок в одни руки. Один человек может приобрести пять масок.
Читайте также: В Ульяновской области запретили продавать больше пяти масок в одни руки
В США ожидают, что эпидемия коронавируса приведёт к новым торговым выгодам в отношениях с Китаем. Об этом 7 февраля заявил обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов в эфире телеканала «Россия 24».
«Для советника О’Брайен это очень хорошо. Он считает и недавно высказался на страницах ряда популярных изданий, что теперь будет перемена «развесовки» торговых договоров между Китаем и Штатами из-за возможных поставок продовольствия. Для американских фермеров это хорошо, с их точки зрения», — заявил Артамонов.
Подробности в материале: США ждут изменений в торговых отношениях с Китаем от коронавируса — эксперт
Отсутствие медицинских масок в одном из магазинов КНР. (сс) Tbatb
Роспотребнадзор рекомендует семьям изолировать заболевшего простудой родственника в отдельной комнате и ограничивать до минимума контакты с ним, следует из материало ведомства по профилактике распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ.
Читайте также: Роспотребнадзор дал рекомендации на случай заболевания гриппом члена семьи
Школьные учителя в Китае должны организовать учебный процесс онлайн в связи с карантином в учебных заведениях. Об этом 14 февраля сообщило Министерство образования КНР.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса школы в Китае перейдут на онлайн-обучение
Крупнейшие нефтяные компании Китая наращивают производство для обеспечения пожертвований на борьбу с распространением коронавируса в стране.
Читайте также: Китайские нефтяники помогают борьбе с вирусом
Центральное телевидение Китая объявило, что все, кто возвращается в Пекин после 14 февраля, должны пройти 14-дневный карантин «дома или централизованно». Отказавшиеся от данного шага будут привлечены к ответственности, подчеркнули в объявлении.
Карантин в школе. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Самолеты национальной авиакомпании Туркмении до 1 апреля 2020 года прекратили перелеты по маршрутам «Ашхабад — Куала-Лумпур» и «Ашхабад — Бангкок».
Причина — распространение коронавируса в странах Юго-Восточной Азии.
Подробности в материале: Из-за коронавируса Туркмения закрыла авиарейсы в Таиланд и Малайзию
Государственное телевидение Египта сообщило о первом случае коронавируса на своей территории. Согласно данным министерства здравоохранения страны, заражённый коронавирусом является гражданином другого государства.
Власти китайской столицы издали распоряжение о введении двухнедельного карантина для всех въезжающих и выезжающих из города.
Подробности в материале: В Пекине введён двухнедельный карантин для въезжающих и покидающих в город
Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован на территории Египта, сообщило 14 февраля министерство здравоохранения страны.
Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Компания Facebook заявила об отмене конференции Global Marketing Summit из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.
Падение спроса на рисковые активы на фоне эпидемии коронавируса привело к ослаблению российского рубля в январе на 3%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Об этом: Банк России оценил влияние коронавируса на курс рубля в январе
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, как коронавирус может повлиять на поставки смартфонов в Россию.
«Если не будут поставлять [смартфоны], это естественным образом будет влиять на цену, потому что, к сожалению, у нас предпринимательское сообщество часто использует разные ситуации, и коронавирус в том числе не является исключением. Но надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет, и рассчитываю, что цены не вырастут, но это зависит от своевременности и объемов поставок», — сказал Мантуров.
Конференцию Global Marketing Summit отменила компания Facebook из-за эпидемии коронавируса.
Подробности в материале: Компания Facebook из-за угрозы коронавируса отменила конференцию в США
Ранее ни один из десятков случаев заражения коронавирусом COVID-2019, о которых сообщалось из стран Африки, не был подтвержден.
Читайте подробнее: Первый случай заражения коронавирусом в Африке подтвержден ВОЗ
В США медики будут проверять на новый коронавирус пациентов с симптомами гриппа, сообщила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер.
Об этом: В США больных с симптомами гриппа начнут проверять на коронавирус
Компания Apple с 15 февраля возобновит работу семи своих магазинов в китайском Шанхае. Магазины были закрыты в связи со вспышкой коронавируса 2019-COVID.
Россельхознадзор намерен в экстренном порядке провести в регионах заседания чрезвычайных комиссий для решения вопросов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: В России могут ограничить контакты населения с животными из-за коронавируса
«Мы должны… договориться о скоординированных мерах по защите мировой экономики от более серьезных потрясений», — заявила Кристалина Георгиева на конференции по безопасности в Мюнхене.
Подробности в материале: «Молимся о лучшем, готовимся к худшему» — глава МВФ о вспышке коронавируса
Первый пациент с подтвердившимся подозрением на коронавирус в Египте является гражданином Китая, передаёт портал Al-Watan со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны.
Об этом: Первый в Африке пациент с коронавирусом оказался гражданином Китая
В Японии решили для лечения от коронавируса испытать препарат от СПИДа. Об этом 15 февраля сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что речь идет о лекарстве американского производства, клинические испытания которого решило провести министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Читайте подробнее: В Японии испытают против коронавируса лекарство от СПИДа
Запрет на выход горожан из жилых комплексов ввели власти китайского города Ухань, который находится в центре эпидемии коронавируса COVID-19. Постановление об этом 15 февраля размещено на сайте городского правительства.
Об этом: Власти китайского Уханя запретили жителям выходить из микрорайонов
366 южнокорейских граждан, которые были эвакуированы на родину из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань, отпущены медиками домой после 14 дней карантина. Об этом 15 февраля сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.
Читайте также: В Южной Корее часть эвакуированных из Уханя граждан выпустили из карантина
Всего на борту судна находятся семь российских граждан.
Подробности в материале: Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Правительство Южной Кореи рассматривает возможность оказания помощи КНДР в борьбе с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.
Подробности в материале: Южная Корея готова поддержать усилия КНДР в борьбе с коронавирусом
В США сразу пять фармацевтических компаний работают над созданием вакцины против нового коронавируса Covid-2019.
Читайте также: Пять фармацевтических компаний США разрабатывают вакцину против Covid-2019
С четвертого квартала 2019 года в Южной Корее фиксируют восстановление темпов экономических показателей, однако правительство страны опасается, что коронавирус 2019-nCoV может стать сдерживающим фактором. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.
Читайте подробнее: В Южной Корее опасаются замедления экономического роста из-за коронавируса
Ни у одного туриста, въехавшего в КНДР, не обнаружен коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: В КНДР не выявили случаев заболевания коронавирусом среди туристов — ВОЗ
Для восстановления прямого авиасообщения с Китаем необходимы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых будет сказано о снижении угрозы коронавируса COVID-19. Об этом рассказал журналистам руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе, 15 февраля сообщает Общественное телевидение.
Читайте также: В Агентстве авиации Грузии ждут решения ВОЗ для восстановления рейсов в КНР
В связи с распространением коронавируса COVID-2019 в Южной Корее наблюдают сокращение числа посетителей в местах общественного питания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского центра Korea Food Service Industry Research.
Об этом: В местах общественного питания Южной Кореи зафиксировали спад посещаемости
Некоторые виды вакцин от коронавируса COVID-2019 уже проходят тестирование на животных.
Читайте также: В Китае начали тестировать вакцины от коронавируса на животных
Запрет на путешествия общественным транспортом людям с признаками заболевания, такими как кашель и температура, введён в Китае из-за эпидемии коронавируса.
Об этом: В Китае люди с температурой не смогут пользоваться общественным транспортом
Во Франции скончался гражданин Китая, заболевший коронавирусом.
Об этом: Первый случай летального исхода от коронавируса зарегистрирован в Европе
Трое граждан Грузии, находившиеся в Ухане, когда там началась вспышка коронавируса COVID-19, готовятся вернуться на родину 15 февраля. Об этом журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» рассказал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
Читайте также: В Грузию прибывают граждане, покинувшие из Ухань из-за вспышки коронавируса
В качестве меры по борьбе с распространением коронавируса банком Китая были выпущены новые банкноты. Банкноты, побывавшие в обороте, отправляются на карантин.
Читайте также: Карантин в Китае коснулся и наличных денег
Американский эпидемиолог, возглавивший международное сообщество ученых Nextstrain по анализу геномов коронавируса, Тревор Бэдфорд опроверг искусственное происхождение вируса Covid-2019, послужившего причиной вспышки нового типа пневмонии в китайском городе Ухане.
Читайте подробнее: Эпидемиолог опроверг роль генной инженерии в появлении нового коронавируса
В Челябинской области возросло число граждан Китая, находящихся на карантине в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Об этом: В Челябинске на коронавирусном карантине стало больше граждан Китая
На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новым типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся достигло 285.
Читайте также: На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о продолжении поддержки Китая в борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: Лавров заверил КНР в продолжении поддержки в борьбе с коронавирусом
В Великобритании выписали из медицинских учреждений пациентов, у которых ранее был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.
Об этом: В Британии выписали восемь пациентов, госпитализированных с коронавирусом
Увеличилось до 68,5 тыс. число зараженных коронавирусом в КНР, 1665 человек скончались. Об этом сообщает китайский Госкомитет по здравоохранению.
Подробности в материале: Количество инфицированных коронавирусом в Китае увеличилось до 68,5 тысяч
На японском лайнере Diamond Princess зафиксировано ещё 70 инфицированных коронавирусом, число заболевших увеличилось до 355. Об этом рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.
Об этом: Количество инфицированных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 355
Последствия пандемии новой коронавирусной пневмонии сильно ударят по авиакомпаниям всего мира из-за резкого снижения пассажиропотока, сообщает японская газета «Майнити симбун» со ссылкой на расчеты Международной организациигражданской авиации.
Общие потери авиаперевозчиков по всем миру могут составить $4−5 млрд. Причем лидерами по размеру падения доходов от туризма называются японские авиакомпании, способные недосчитаться 1,29 млрд долларов. За Японией следует Таиланд ($1,15 млрд).
Подробности в материале: Мировые авиакомпании потеряют $4−5 млрд из-за вспышки коронавируса
Канада эвакуирует граждан с находящегося на карантине из-за коронавируса лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Читайте также: Канада эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess в Японии
Из инфекционной больницы столицы Таджикистана выписали 87 граждан, которые находились на двухнедельном карантине по вирусу COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Таджикистана.
Читайте также: В Таджикистане после карантина по коронавирусу выписали 87 человек
В Сингапуре число инфицированных новым типом короновируса COVID-2019 достигло 75 человек.
Читайте подробнее: Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 75
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия эвакуирует 35 своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Читайте также: Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
В Китае за три недели количество тяжелобольных коронавирусом COVID-2019 снизилось с 15,9% до 7,2% от общего числа инфицированных, что может подтверждать эффективность предпринимаемых мер по борьбе с заболеванием в стране.
Читайте подробнее: В Китае заявили о снижении доли тяжелобольных коронавирусом пациентов
Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаления Китаю в связи со вспышкой нового типа коронавируса на его территории и назвал инфекцию «незваным гостем».
В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом, об этом сообщило министерство здравоохранения ОАЭ.
Читайте также: В ОАЭ зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом COVID-19 граждан США на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле Йокогамы, продолжает расти. Об этом, как передает газета The Washington Post, сообщил американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Подробности в материале: На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились более 40 граждан США
Число вновь заразившихся коронавирусом за пределами китайской провинции Хубэй, эпицентра эпидемии падает уже 12 дней подряд. Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, 166 новых случаев было подтверждено за пределами провинции Хубэй.
Читайте далее: Число заболевших коронавирусом за пределами Хубэя падает 12 дней подряд
В эпицентре эпидемии нового коронавируса, китайской провинции Хубэй выявлено 1843 новых подтвержденных случая заболевания опасной инфекцией. Еще 139 смертей было выявлено в регионе. Среди заболевших имеется 888 клинически диагностированных случаев. Всего же в самой пострадавшей от эпидемии провинции Китая выявлено 56 249 случаев заболевания, из них 39 462 приходится на столицу региона города Ухань.
Читайте далее: В китайской провинции Хубэй выявлено 1843 новых случая коронавируса
В Китае по данным на 16 февраля было выявлено 2009 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 142 смерти. Большинство или 139 смертей приходятся на провинции Хубэй, две — на провинцию Сычуань и одна на провинцию Хунань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Еще 1918 человек находятся под подозрением на заболевание
Читайте далее: Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 68500 человек
Китай выделил 8 млрд юаней (около $1,15 млрд) на борьбу с эпидемией нового коронавируса в стране в рамках второй очереди субсидий, сообщили в Министерстве финансов КНР. Средства пошли на профилактику и контроль за эпидемией по всей стране. Из них 3,5 млрд юаней пришлись на самую пострадавшую от эпидемии провинцию Хубэй. Финансовые власти Китая на всех уровнях за все время выделили 90,15 млрд юаней, из которых 25,29 млрд были выделены центральным правительством.
Читайте далее: Власти Китая выделили $1,15 млрд на борьбу с эпидемией нового коронавируса
В общей сложности 217 команд медиков суммарной численностью 25 633 человека были направлены в центральную китайскую провинцию Хубэй для борьбы с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Читайте далее: Китай направил уже более 25,6 тыс. медиков в Хубэй на борьбу с эпидемией
14 фур с овощами пересекли российскую границу. С момента введения ограничений на перемещение грузов через границу, введённых китайской стороной в целях снижения вероятности переноса коронавируса, это первая крупная поставка продуктов из КНР.
Читайте подробнее: В Приморье из Китая доставлена крупная партия овощей
Число жертв заражения новым типом коронавируса в провинции Китая Хубэй возросло до 1969. Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Сообщается, что на сегодня удалось вылечить от коронавируса 6639 человек.
Об этом: Количество погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1696
Число вновь заболевших новым коронавирусом в Китае выросло на 2048 человек за прошедшие сутки. Среди заболевших еще 105 человек скончались. Большая часть, или 100 смертей, зафиксировано в провинции Хубэй — эпицентре эпидемии. Еще два человека умерли в провинции Гуандун и три — в провинции Хэнань.
Читайте далее: Число заболевших новым коронавирусом в Китае выросло на 2048 человек
Национальная комиссия здравоохранения КНР поделилась свежими данными о выздоровевших после заражения новым коронавиурсом в стране. На 16 февраля 10 844 человека были выписаны из госпиталей и больниц Китая по факту выздоровления от коронавируса, за прошедшие сутки число выздоровевших достигло 1425 человек.
Читайте далее: Число переболевших коронавирусной пневмонией в КНР достигло 10844 человек
В провинции Хайнань, КНР, за сутки не зифискировано ни одного нового случая коронавируса. 39 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением. Остаются в госпиталях 162 человека.
Читайте также: На Хайнане не отмечены новые случаи коронавируса
Япония эвакуировала своих граждан из китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр нового типа коронавируса. Об этом сообщает NHK.
Сообщается, что пятым чартерным рейсом были вывезены 65 человек — 36 граждан Японии и 29 китайских граждан, среди которых члены семей японцев.
Об этом: Япония завершила эвакуацию своих граждан из эпицентра коронавируса в Китае
За прошедшие сутки 16 февраля вне провинции Хубэй было выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией против 890 случаев 3 февраля. При этом число вновь заразившихся продолжило падать уже 13 дней подряд.
Читайте далее: За 13 дней число вновь заболевших коронавирусом вне Хубэя упало в 8 раз
В Китае объяснили слухи о «расстреле за коронавирус». Строгое уголовное наказание вплоть до исключительной меры грозит тем, кто своими действиями создаст угрозу общественной безопасности и поспособствует заражению других людей. Расстрел грозит чиновникам за коррупционные преступления, связанные с коронавирусом.
Об этом: В Китае объяснили слухи о «расстреле за коронавирус»
Народный банк Китая выпустил 600 млрд юаней новыми банкнотами. Старые купюры отправляются на дезинфекцию — на недельный карантин.
Об этом: Китайский юань из-за коронавируса отправили на карантин
Число погибших от заражения коронавирусом в КНР возросло до 1770 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению КНР.
Подробности в материале: Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек
Заражение новым коронавирусом до двух третей населения мира кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает маловероятным. Комментируя слова советника при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, он, в частности, пояснил:
«Теоретически тотальное инфицирование населения Земли коронавирусом возможно, но все же считаю такой сценарий маловероятным. Пока страдает лишь Китай, где, видимо, по причине густонаселённости возникли вспышки эпидемии на разных территориях. В других странах фиксируется лишь незначительная заболеваемость опасной инфекцией, причем преимущественно прибывших из КНР».
Подробности в материале: Маловероятно: о заражении коронавирусом двух третей жителей Земли
Число зафиксированных заболевших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до 30. Об этом сообщает издание «Рёнхап» ссылаясь на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: Количество инфицированных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 30
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский сомневается в словах главы Минпромторга Дениса Мантурова, заявившего об отсутствии необходимости ограничивать посылки из Китая из-за вспышки нового коронавируса. На своих интернет-ресурсах, он, в частности, пояснил:
«Министр Мантуров заявил, что посылки из Китая не распространяют коронавирус, а потому неопасны. Министр ссылается на российские ведомства, не имеющие достаточной подтверждающей информации, а также на многократно пойманную на коррупции ВОЗ. Кто из этих уважаемых организаций сможет ответить на вопрос, сколько и на чем живет вирус?».
Читайте подробнее: Стоит ли России запрещать посылки из Китая?
Ограничено авиасообщение Новосибирска с Китаем, в то же время увеличено количество рейсов на Дальний Восток, сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.
«Безусловно, китайское направление является одним из перспективных направлений дальнего зарубежья в маршрутной сети аэропорта «Толмачёво», и мы надеемся, что авиасообщение с Китаем будет восстановлено в ближайшее время, — заявил он на пресс-конференции. — С другой стороны, мы получили возможность увеличения частоты авиасообщения с городами Дальнего Востока».
Читайте подробнее: Новосибирский аэропорт «заменил» Китай городами Дальнего Востока
Медики провинции Хайнань с осторожностью говорят о том, что пик эпидемии коронавируса пройден. Количество выздоровевших растёт не по дням, а по часам, их уже 52. Новые случаи заражения не фиксируются уже несколько суток.
Читайте подробнее: Пик эпидемии коронавируса на Хайнане пройден? Количество вылеченных растёт
Гигантские усилия, предпринимаемые Китаем в рамках борьбы с распространением коронавирусной пневмонии, позволят сдержать пандемию. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антиниу Гуттуриш во время совместной пресс-конференции с главой МИД Пакистана, сообщает Xinhua.
Читайте также: Генсек ООН поддержал Китай в борьбе с пандемией
Правительство Уганды направило 60 тысяч долларов США в качестве гуманитарной помощи студентам из восточноафриканской, которые в настоящее время не могут выехать из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом передает ВВС Swahili.
Как передает телерадиокомпания, после сообщений студентов о том, что им не хватает продовольствия и медицинских масок, жители Уганды начали кампанию «Эвакуируем угандийцев из Ухани». Это привлекло внимание властей.
Правительство Уганды, однако, не намерено эвакуировать граждан страны из Китая, аргументируя это тем, что система здравоохранения восточноафриканкой страны не готова противостоять возможной вспышке коронавируса.
Подробности в материале: Власти Уганды направили гумпомощь студентам страны, находящимся в Ухани
По последним данным, жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1770 человек. Об этом 17 февраля сообщает говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.
За сутки число выздоровевших от вируса составило 10 844 человека. Всего зараженных составляет 71 223. При этом 58 185 заражения были зафиксированы в китайской провинции Хубэй.
Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770
Граждан РФ среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в данный момент нет. Об этом РИА Новости рассказал пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.
Читайте также: В Китае нет граждан России, зараженных коронавирусом
Украинский самолёт может забрать из Китая некоторое количество граждан Аргентины.
Читайте также: Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Представитель министерства иностранных дел Танзании заявил, что 420 танзанийских студентов, находящихся в эпицентре вспышки коронавируса, китайской Ухани, не будут эвакуированы в ближайшее время из-за установленного в городе карантина. Об этом передает газета Mtanzania.
По словам главы пресс-службы министерства Эммануэля Бухолелы, ни один из находящихся в Китае граждан Танзании не заразился коронавирусом.
Бухолела подчеркнул, что студентов не эвакуируют, поскольку правительство Танзании уважает условия установленного в городе карантина, который должен помочь в борьбе с распространением заболевания. Он добавил, что эвакуация может нанести больший ущерб танзанийской нации из-за опасности распространения заболевания.
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company возобновит работу своих заводов, расположенных в городе Ульсан, с 17 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Читайте подробнее: Hyundai Motor Company возобновит работу заводов в Ульсане — СМИ
Власти Забайкальского края заявили об отсутствии беспокойства по поводу роста цен на продовольствие в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Как пояснил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев, в крае зафиксировано незначительное повышение цен на томаты и огурцы, но это является сезонным фактором.
Об этом: Коронавирус. Забайкалье справилось с дефицитом масок и продовольствия
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга в эти минуты начинается судебный процесс по иску главного санитарного врача Санкт-Петербурга в отношении петербурженки Аллы Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени Боткина, где она находилась с подозрением на коронавирус.
Читайте подробнее: Начинается суд против петербурженки, сбежавшей из карантина по коронавирусу
Представитель Роспотребнадзора в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга настаивает на закрытом судебном заседании в отношении Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина по коронавирусу. Роспотребнадзор заявляет о том, что в суде будут затронуты вопросы государственной безопасности.
Сторона ответчика — сама Алла Ильина и ее адвокат — настаивают на том, что процесс должен быть открытым.
Адвокат Аллы Ильиной Виталий Черкасов в Петроградском районном суде представляет документы, связанные с поездкой Ильиной на остров Хайнань (КНР), который находится на расстоянии 1700 км от Уханя — очага коронавирусной инфекции. Эти документы подтверждают, что со времени возвращения Ильиной на территорию РФ прошло уже более двух недель.
Представитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу попросила суд о закрытии заседания по административному иску к Алле Ильиной, поскольку во время заседания могут быть озвучены данные, затрагивающие вопросы государственной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
Об этом: Суд в Петербурге не дал Роспотребнадзору закрыть заседание по делу Ильиной
Представители Роспотребнадзора отказываются признавать результаты анализов, которые Алла Ильина сдала 15 февраля в одном из государственных медицинских учреждений Петербурга. В Роспотребнадзоре считают, что отрицательные результаты анализов, которые были представлены Ильиной, не являются действительными, так как не были сданы в клинике им. Боткина, куда направляются все граждане с подозрением на коронавирус. А результаты тех анализов, что она сдавала ранее в инфекционной клинике, пока не поступили.
В судебное заседание пригласили мужа Аллы Ильиной, управляющего жилым комплексом, где живет Ильина, и врача-инфекциониста, которая осматривала Ильину 15 февраля.
Сторона ответчика по иску Роспотребнадзора против Аллы Ильиной попросила привлечь к рассмотрению дела заведующую терапевтическим отделением поликлиники № 32, чтобы та подтвердила, что Роспотребнадзор не давал распоряжения по особому контролю над Ильиной. «Они прекрасно понимают, что мой доверитель никакой опасности не несет, с момента ее возвращения прошло 14 дней, и за это время, зная об угрозе опасности, могли применить все необходимые меры по изоляции», — сказал адвокат Виталий Черкасов.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении к процессу «Роспотребнадзор против Аллы Ильиной» мужа женщины, управляющего жилым комплексом, где она живет, и медиков, с которыми общалась Ильина после побега из больницы им. Боткина.
Алла Ильина была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу им. Боткина с температурой 37 градусов, с болью в горле, через несколько дней после прибытия из Китая, поэтому врачи посчитали, что у нее может быть коронавирус.
Роспотребнадзор настаивает, что Аллу Ильину необходимо госпитализировать в больницу им. Боткина на срок не менее чем до 19 февраля.
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что граждане страны, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время находятся в хорошем состоянии и продолжают свою работу, сообщает Sindonews.
«Нет плана эвакуации. Исходя из связи с посольством Индонезии в Токио, граждане страны решили пройти карантин на корабле», — отметил Теуку Фаизашах.
Подробнее в материале: Индонезия не будет эвакуировать своих граждан с судна Diamond Princess
В соответствии с действующим законодательством, подтверждение отсутствия коронавируса — двукратный отрицательный результат анализа в течение 14 дней, проведенный уполномоченным медицинским учреждением, заявила в суде представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ответ по результатам анализа на коронавирус должен быть получен инфекционной больницей им. Боткина, настаивают в Роспотребнадзоре. Исследование проводится на 1, 3, 10 день госпитализации. Сказать, когда результаты анализов поступят в больницу, пока невозможно, поскольку коронавирус — это новая, малоизученная инфекция.
На сегодняшний день у Роспотребнадзора есть факт обращения Аллы Ильиной к врачам 3 февраля. Предполагаемый инкубационный период заболевания — 14 дней с момента непосредственного заражения. То, что Алла Ильина прибыла в РФ 31 января, не исключает возникновение у нее данного заболевания, исключить заболевание можно только по результатам двукратного исследования научного центра «Вектор».
Эвакуированные из Китая в тюменский центр «Градостроитель» жалуются на сырые вещи с плесенью, которые им вернули после санобработки. Об этом сообщает 72.ru.
Напомним, на карантине по коронавирусу в «Градостроителе» с 5 февраля 2020 года находятся 144 человека из России и стран СНГ. Перед заселением в центр у них взяли вещи на дезинфекцию. Сейчас подкарантинные готовятся к выписке, которая произойдёт на этой неделе 19 — 20 февраля. Некоторым выдали влажные вещи, и люди не знают, в какой одежде они будут добираться до дома. У одной из девушек, к примеру, полиняла куртка.
Подробности в материале: Эвакуированные из Китая в Тюмень не знают, в чём они доберутся домой
Эвакуированные из Китая в тюменский центр «Градостроитель» жалуются на сырые вещи с плесенью, которые им вернули после санобработки. Об этом сообщает 72.ru.
Напомним, на карантине по коронавирусу в «Градостроителе» с 5 февраля 2020 года находятся 144 человека из России и стран СНГ. Перед заселением в центр у них взяли вещи на дезинфекцию. Сейчас подкарантинные готовятся к выписке, которая произойдёт на этой неделе 19 — 20 февраля. Некоторым выдали влажные вещи, и люди не знают, в какой одежде они будут добираться до дома. У одной из девушек, к примеру, полиняла куртка.
Об этом: Эвакуированные из Китая в Тюмень не знают, в чём они доберутся домой
Тем временем Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга ко второй петербургской беглянке из карантина по коронавирусу — Анне Рыбаковой. Так же, как и в случае с Аллой Ильиной, истец требует принудительного помещения ответчика под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина».
«Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», 23 отдел полиции УМВД России по Невскому району Петербурга. Материалы переданы судье», — сообщили 17 февраля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Как заявляет в Петроградском районном суде Петербурга представитель Роспотребнадзора, изоляции подлежат лица, у которых есть признаки гриппа или ОРВИ. У Аллы Ильиной были признаки ОРВИ, а врачам 3 февраля она рассказала о том, что посещала КНР, в котором зафиксирована эпидемия нового заболевания. «Это и есть повод для изоляции», — отметил представитель надзорного ведомства.
Представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, аргументируя в суде необходимость помещения петербурженки Аллы Ильиной в стационар, напомнила, что страны всего мира, находясь в условиях чрезвычайной ситуации по коронавирусу, официально объявленной ВОЗ, принимают беспрецедентные меры по недопущению распространения инфекции.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в эфире телепрограммы «Точка зрения» накануне, 16 февраля, заявил, что случаев коронавируса в городе не обнаружено.
«Принимаются все меры по профилактике коронавируса. А вот ОРВИ есть. У нас есть превышение эпидпорога по школьным образовательным учреждениям, и 10 февраля было принято решение о том, чтобы прекратить занятия полностью в школах, — уточнил Шутенков. — В школах идёт санобработка помещений, техперсонал производит полностью дезинфекцию всех помещений. А еще раньше, 3 февраля, мы приняли решение о запрете всех мероприятий с массовым пребыванием детей в закрытых помещениях».
Читайте подробнее: Мэр Улан-Удэ уточнил данные о коронавирусе и карантине
Адвокат поинтересовался у представителя Роспотребнадзора в суде, сколько раз были взяты анализы у Аллы Ильиной. Истец напомнил, что в стационаре госпитализированные лица проходят исследования на 1, 3, 10 день, а основание для выписки — двукратный отрицательный анализ. Результатов Ильиной нет у Роспотребнадзора, ни одного. На сегодняшний день известно, что у Ильиной были взяты анализы 5 и 6 февраля, их результатов нет.
Хакеры атакуют судоходные компании, используя информацию о коронавирусе.
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То, что Алла Ильинасдала анализы в одном из петербургских государственных медцентров — это ее право, но Роспотребнадзор основывается только на результатах центра «Вектор», заявила в Петроградском райсуде представитель истца. ВОЗ заявляет, что инкубационный период нового коронавируса может составлять 24 дня. Поэтому заключение учреждения, куда Ильина сдала анализы, не является доказательством отсутствия у нее болезни. Там проверяется коронавирус не новой формы, а старой, утверждает представитель Роспотребнадзора.
Судья интересуется у представителя Роспотребнадзора, достаточно ли будет времени, которое указанно в административном иске о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, для диагностики коронавируса? Напомним, что истец требует госпитализации Ильиной как минимум до 19 февраля. «Ввиду того, что анализы она прошла не все, есть вероятность, что обследование может занять больше времени, чем указано в иске», — ответила чиновница Роспотребнадзора.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз темпов экономического роста Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.
Читайте подробнее: Агентство Moody’s пересмотрело прогноз темпов роста экономики Южной Кореи
Алла Ильина интересуется, может ли она самостоятельно поехать в Новосибирск, где работает уполномоченный Роспотребнадзором центр «Вектор», и сдать там ианализы на коронавирус? Судья: «Вопрос снимается».
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал «заморозить» цены на лекарства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
Подробности в материале: Сергей Миронов призвал «заморозить» цены на лекарства
«Свою вину не признаю, но готова продолжить обследования амбулаторно, в том числе поехать в Новосибирск, для сдачи анализов в госцентре «Вектор», — заявила петербурженка Алла Ильина во время прений в Петроградском районном суде. Напомним, Роспотребнадзор требует вернуть ее в стационар.
Руководитель туристического интернет-проекта о Китае Visitchina.Ru Константин Ягодин рассказал о некоторых фактах борьбы со смертельной болезнью: в провинциях Китая выписавшихся больных после излечения от коронавируса встречают с цветами, а на предприятиях и по домам волонтёры раздают спиртосодержащие жидкости для дезинфекции.
Об этом: Китай в борьбе в коронавирусом: власти принимают беспрецедентные меры
«Я добровольно обращалась к врачам для обследования, а также пошла в НИИ гриппа, зная, что они имеют право проверять на новый коронавирус. Я не уклоняюсь от обследований», — подчеркивает Алла Ильина.
«Я прошу (разрешить) обследоваться не в больнице Боткина, так как у меня есть опасения, что врачи этой больницы уже получили дисциплинарные взыскания (из-за побега)», — заявила Ильина в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Петербурженка Алла Ильина на суде рассказывает о том, как ее на одни сутки уговорили поехать в инфекционную больницу им. Боткина для сдачи анализов. Она согласилась и поехала, сдала анализы, которые потребовали врачи, однако не подписывала никакого согласия на госпитализацию. Поэтому считает незаконным решение поместить ее в карантин на 14 дней, из которого она сбежала 7 февраля.
Представитель Роспотребнадзора в Петроградском райсуде Петербурга: «У вас есть на руках заключение из больницы Боткина о том, что вы здоровы?»
Алла Ильина: «Никаких документов от больницы Боткина у меня нет.»
Представитель Роспотребнадзора: «У вас есть медицинское образование?»
Ильина: «Нет.»
Прокурор к Ильиной: «Вы обращались в полицию из-за удержания в клинике?»
Ильина: «Нет.»
Судья спрашивает у Аллы Ильиной: «Представители больницы Боткина и главного санврача Петербурга предлагали вам добровольно вернуться в больницу?»
Ильина: «Нет.»
Представитель Роспотребнадзора: «Вы сейчас опровергаете тот факт, что 12 февраля к вам приходили и требовали вернуться в больницу?»
Ильина: «12-го никто не приходил, были 13-го. (Тогда Ильина их не впустила, поскольку ждала адвоката. Когда он приехал, приехавшие ранее в квартиру не поднялись)».
Власти Магадана отправили в Китай гуманитарный груз — партию медицинских респираторов и защитных костюмов TERGON.
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Адвокат Виктор Черкасов, защищающий интересы петербурженки Аллы Ильиной, которую Роспотребнадзор просит принудительно вернуть в стационар, заявил, что его доверительница «столкнулась с равнодушием и безразличием, но как законопослушный гражданин проходила все обследования, чтобы доказать, что не является носителем опасного вируса».
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
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«Я не исключаю, что врачи больницы им. Боткина были привлечены к дисциплинарной ответственности (после побега Аллы Ильиной из карантина), и не исключаю, что моя доверительница вновь окажется в стрессовой ситуации, а врачи будут мстить», — заявил в Петроградском районном суде адвокат Ильиной Виталий Черкасов. По его словам, в иске Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Ильиной не указаны четкие даты, когда обследования закончатся. «Никакой необходимости в длительной госпитализации нет, поскольку исследования могут занять несколько часов», — подчеркивает адвокат. «Считаю, суду нужно продемонстрировать гуманный подход. А врачам — провести процедуры обследования (Ильиной) дома», — резюмировал защитник.
Прокурор в суде по иску Роспотребнадзора против Аллы Ильиной заявил, что «в настоящий момент у нас нет уверенности, что у гражданки Ильиной отсутствует коронавирус». Прокурор поддержал стремление Роспотребнадзора принудительно поместить Ильину в инфекционную клинику им. Боткина до завершения всех обследований.
Правительство КНР может отложить ежегодную сессию парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщает 17 февраля агентство «Синьхуа».
Кроме того, на более поздний срок могут перенести и сессию Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая — высшего совещательного органа в КНР. ВСНП является высшим законодательным органом в стране.
Читайте также: Коронавирус может задержать ежегодную сессию парламента КНР
«Учитывая возможность заражения гражданки Ильиной новым коронавирусом, с целью исключения опасного заболевания, просим удовлетворить заявленное требование главного санитарного врача Санкт-Петербурга с помещением Ильиной в больницу сотрудниками 18 отдела полиции», — заявила представитель Роспотребнадзора в ходе прений в Петроградском райсуде. По ее словам, наблюдение дома невозможно, так сама ответчик говорила о посещении ею врачей, вместо постоянного нахождения дома, и учитывая недопуск ею врачей 13 февраля к себе в квартиру.
Адвокат петербурженки Аллы Ильиной заявил в суде о лукавстве представителей Роспотребнадзора, они говорят о необходимости поместить ответчика в клинику, но при этом при установлении у Ильиной симптомов ОРВИ никаких мероприятий по этому поводу не было. Другой представитель истца допустил возможность амбулаторного обследования, но посетовал на недопущение инфекционистов домой к Ильиной.
Алла Ильина: «Хочу указать суду, что никто из участников суда не находится на заседании в респираторных масках. Прошу принять решение на амбулаторное наблюдение».
Суд удалился для вынесения решения по иску управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу против 32-летней Аллы Ильиной. В зал зашли полицейские. Они могут принудительно доставить Ильину в больницу, если судом будет принято такое решение.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил разрешить гражданам оставаться дома при отсутствии бюллетеня о болезни, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
Об этом: Жириновский предложил не принимать на работу без прививок
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в сезон эпидемии ОРВИ разрешить не посещать работу без больничного, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
«Я бы предложил временно ввести режим, когда сотрудник может пропустить один-два дня работы без больничного при появлении признаков заболевания. Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых. Ущерб гораздо больше будет», — заявил Жириновский.
Читайте также: Жириновский предложил разрешить не работать пару дней без больничного
Экспресс-тест на коронавирус, способный выявить заболевание за 15 минут, создан китайскими специалистами. Об этом сообщает 17 февраля агентство Xinhua.
Читайте подробнее: Китае создан новый экспресс-тест на коронавирус
Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима, заявила глава ведомства Анна Попова.
Перед началом заседания в Петроградском районном суде Петербурга Алла Ильина рассказала журналистам о том, что при побеге из больницы им. Боткина 7 февраля она голыми руками содрала изоляцию с электрических проводов, после чего замкнула их и тем самым отключила электронный замок своего бокса. Ранее девушка, которая является домохозяйкой, сообщила СМИ, что закончила физмат и разбирается в электротехнике.
Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
«Мы готовы будем предложить вам изменения — те, которые предложил Владимир Вольфович (Жириновский), по усилению ответственности, по усилению режима карантинного и так далее», — заявила Попова в ходе круглого стола в Госдуме.
Подробности в материале: Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина
Если коронавирус COVID-2019 продолжит распространяться, то объём продаж крупных компаний Южной Кореи может сократиться на 8%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Mono Research.
Читайте также: Продажи компаний Южной Кореи могут сократиться из-за коронавируса — СМИ
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть под карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациентку, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус. Соответствующее исковое заявление зарегистрировал Невский районный суд Северной столицы. Об этом 17 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Уточняется, что иск о принудительном лечении подан от имени главного государственного санитарного врача города к гражданке Анне Рыбаковой.
Читайте также: В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
Петербурженка Алла Ильина, которую требуют вернуть в карантин по коронавирусу, высказала опасение, что ее могут поместить в инфекционную клинику «пожизненно» из-за бюрократической формулировки управления Роспотребнадзора. Об этом женщина заявила журналистам во время перерыва судебного слушания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Ильина опасается пожизненной изоляции и не жалеет, что сбежала из карантина
Количество случаев заболевания коронавирусом в Японии в настоящее время достигло 550, включая 454 случая заражения на круизном лайнере, пришвартованном недалеко от Токио. Об этом 17 февраля сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что на судне за последние сутки обнаружено 85 новых случаев коронавируса.
Подробности в материале: 85 новых случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии
В Северной Осетии туристку, вернувшуюся из Китая, с температурой поместили в больницу для проверки на коронавирус.
«13 февраля у жительницы города Владикавказа, прибывшей 2 февраля из Китая, находившейся под наблюдением территориальной поликлиники, зафиксированы признаки острой респираторной вирусной инфекции с повышением температуры», — сообщили на странице минздрава РСО-Алании в Instagram.
Подробности в материале: Жители Северной Осетии переволновались из-за туристки из Китая
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил удовлетворить иск Роспотребнадзора к петербурженке Алле Ильиной о помещении ее в стационар на время карантина по коронавирусу.
Суд удовлетворил иск главного санитарного врача Петербурга, требовавшего принудительно поместить Аллу Ильину в Боткинскую больницу.
«Решение исполнить немедленно. Решение может быть обжаловано», — заявила судья Петроградского райсуда.
Адвокат Аллы Ильиной — Виталий Черкасов: «Нарушено наше право, будем опротестовывать».
Алла Ильина подлежит принудительному помещению в больницу. Решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов.
Петроградский районный суд Петербурга принял решение по административному иску главного санитарного врача города к петербурженке Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена в карантин на коронавирус.
Читайте также: Сбежавшую из больницы петербурженку отправляют назад под конвоем
У здания Петроградского районного суда дежурит автомобиль скорой помощи, фельдшер в полной экипировке.
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению коронавируса прибыла в Китай. Об этом 17 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Читайте также: В Китай прибыли эксперты ВОЗ для изучения нового коронавируса
Жители одного из сёл Львовской области намерены дежурить возле местного санатория, чтобы не допустить размещения своих сограждан, эвакуированных из Китая
Подробности в материале: На Украине протестуют против размещения граждан, вывезенных из Китая
В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что у туриста из США обнаружили коронавирус, в результате чего общее число заболевших людей в стране достигло 22 человек, сообщает Antara.
Подробнее в материале: В Малайзии обнаружили новый случай заражения коронавирусом
Адвокат Виталий Черкасов, защищающий интересы 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которую суд решил принудительно поместить под карантин по коронавирусу, обжалует это решение Петроградского районного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Решение о принудительном карантине для Ильиной будет обжаловано
В здание Петроградского районного суда зашли медики — они должны забрать Аллу Ильину и отвезти ее в инфекционную больницу им. Боткина. При этом сами медики без масок и других мер защиты.
Представители Роспотребнадзора просят петербуржцев с пониманием относиться к ситуации вокруг коронавируса, соблюдать профилактические меры, обращаться к врачу с подозрением на вирусное заболевание. По словам сотрудников надзорного ведомства, Алла Ильина, в отношении которой судом принято решение о принудительном карантине, будет сейчас с помощью судебных приставов отправлена на скорой помощи больницу. «Мы не можем со 100-процентной уверенностью говорить об опасности или безопасности Ильиной», — отметил представитель петербургского управления Роспотребнадзора.
Решение Петроградского районного суда принудительно поместить в карантин по коронавирусу 32-летнюю Аллу Ильину, которая ранее сбежала из инфекционной больницы им. Боткина, должно восприниматься горожанами с пониманием. Об этом заявила 17 февраля начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елена Губарева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Роспотребнадзор просит с пониманием отнестись к отправке Ильиной в больницу
Среди пассажиров стоящего на карантине в японском порту Йокогама круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен новый тип коронавируса, оказалась гражданка России. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, сообщили в посольстве РФ в Токио. В дипмиссии отметили, что в ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.
Читайте подробнее: У российской пассажирки лайнера из Японии выявили коронавирус
Правительство Южной Кореи окажет помощь предприятиям, пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя премьер-министра и министра стратегии финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.
Читайте подробнее: Власти Южной Кореи выделят средства на поддержку малого бизнеса
Пассажиры лайнера Diamond Princess постоянно получают новую вирусную нагрузку, и значит, процент заболевших там будет больше, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Об этом: Diamond Princess назвали тюрьмой, где люди «варятся в вирусном бульоне»
Петербурженку Аллу Ильину вывели из здания Петроградского районного суда и поместили в автомобиль скорой помощи, который доставит ее в больницу на карантин по коронавирусу.
Спустя 40 минут с момента оглашения Петроградским районным судом Санкт-Петербурга решения о принудительном помещении Аллы Ильиной в инфекционную больницу девушку в сопровождении приставов вывели из здания суда, поместили в автомобиль скорой помощи и отправили в клиническую инфекционную больницу им. Боткина.
Читайте также: В Петербурге Аллу Ильину увезли в больницу на карантин по коронавирусу
Петербурженка Алла Ильина отреагировала на решение суда, решившего принудительно ее госпитализировать, оставив пост на своей странице в Instagram. «Принудительно госпитализируют бессрочно. Суд никаких временных ограничений не установил: «Пока не будут готовы повторные анализы». Просто всем показали — чиновник всегда прав (мое мнение)», — написала девушка.
Аллу Ильину выводят из здания суда для принудительной отправки в карантин по коронавирусу. Видео © Елена Молчанова, ИА REGNUM
Проблема современной системы управления заключается в том, что власти игнорируют специалистов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с лайнером Diamond Princess.
Подробности в материале: Специалистов не слушают — Делягин о ситуации с лайнером Diamond Princess
Пять граждан Белоруссии, эвакуированных из Китая, прошли карантин в Казахстане и вернулись домой.
Читайте подробнее: Граждане Белоруссии, вывезенные из Китая в Казахстан, вернулись домой
«Злостных нарушителей» режима инфекционных больниц следует привлекать к уголовной ответственности. Такого мнения придерживается руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, который отреагировал на решение Петроградского районного суда Петербурга в отношении Аллы Ильиной.
Читайте подробнее: Сбежавших пациентов инфекционных больниц нужно сажать на два года — мнение
Правительство индонезийской провинции Центральная Ява вновь выполнило гуманитарную миссию, направив 41 250 защитных масок гражданам Индонезии в три страны, а именно в Китай (Гонконг), Тайвань и Сингапур, сообщает Antara.
Подробнее в материале: Индонезия отправила защитные маски в три страны
Японские политики предпочитают сохранить свои посты, нежели принять пассажиров лайнера Diamond Princess, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию вокруг Diamond Princess.
Читайте также: Японские политики слушают страх — политолог к проблеме Diamond Princess
Императорский дом Японии принял решение отменить празднования дня рождения императора Нарухито в связи со страхом перед коронавирусом.
Читайте также: День рождения императора Нарухито: в Японии отменили публичное мероприятие
Принудительно госпитализированная по решению суда петербурженка Алла Ильина рассказала о первых часах содержания в боксе инфекционной больницы им. Боткина и показала свою отдельную палату.
Читайте также: Принудительно госпитализированная петербурженка показала свою палату
Власти Китая вновь откроют казино в Макао, после двухнедельного закрытия, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Об этом: Угроза коронавируса миновала? Макао вновь открывает двери казино
На территории Китая начались сбои в работе интернет-ресурсов и это напрямую связано с коронавирусом, сообщает 17 февраля South China Morning Post.
По утверждению специализированных изданий, причиной сбоев стала резко возросшая нагрузка на сети, вызванная тем, что миллионы людей отправлены на карантин, рабочие коллективы пытаются проводить собрания в режима видео-конференции, а учащиеся переведены на удалённую схему обучения.
Читайте также: Коронавирус пневмонии вызвал сбои в работе интернет-сети Китая
Шесть дней уйдёт на строительство фабрики по производству медицинских масок в Пекине, сообщает 17 февраля «Синьхуа».
Предприятие обещает построить компания China Construction First Group. Ежедневный объём производства оценивается в 250 тысяч масок.
Об этом: В Пекине решили построить фабрику медицинских масок меньше чем за неделю
В столице Среднего Урала собрали за несколько дней 350 кг гуманитарной помощи для жителей Гуанчжоу (КНР). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Китайский город является побратимом Екатеринбурга.
Были собраны медицинские маски, бахилы и антибактериальные салфетки. Кроме того, у екатеринбуржцев есть возможность поддержать граждан КНР деньгами, отпраляя срества на счёт местного отделения Красного креста. На эти средства будут закуплены, помимо вышеперечисленного, защитные костюмы, перчатки, антисептические гели и другие дезинфекционные средства.
Об этом: В Екатеринбурге собрали 350 кг гуманитарной помощи для Китая
Всех зараженных на лайнере держали в изоляции в течение двух недель. Врачи утверждают, что остальные граждане не представляют опасности.
Читайте подробнее: 14 граждан США вернулись с лайнера Diamond Princess с коронавирусом
В Свердловской области госпитализировали с января 2020 года 44 граждан РФ с подозрением на коронавирус — после приезда из Китая свердловчане заболели ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с данными на 13 февраля 2020 года, число подозреваемых увеличилось на четырёх человек.
Впрочем, в отношении 34 граждан уже установлено, что они не заболели коронавирусом. В отношении оставшихся 10 человек исследования ещё не завершены.
Об этом: На Среднем Урале обследуют ещё четырёх подозреваемых на коронавирус
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по росту ВВП стран G20 в 2020 году с 2,6% до 2,4% из-за рисков, вызванных эпидемией коронавируса.
Об этом: Moody’s понизило прогноз роста ВВП стран G20 из-за коронавируса
Следствие ужесточило обвинение Кароматулло Джаборову, участвовавшему в розыгрыше с коронавирусом в московском метро, сообщил РАПСИ адвокат подсудимого.
Теперь пранкер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), что предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее обвинения выдвигались по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство») — до пяти лет лишения свободы.
Об этом: Участнику пранка с коронавирусом в метро Москвы грозит до семи лет
Местом возникновения коронавирусной пневмонии являются две лаборатории в городе Ухань, проводившие исследования вирусов летучих мышей, сообщили 17 февраля в соцсетях авторы материала, представившиеся как китайские биологи БотаоСяо и Лэй Сяо.
Авторы заявляют, что власти КНР скрывают правду о коронавирусе и возникновении вспышки.
Читайте также: СМИ: Пекин скрывает тайну коронавируса! Китайские учёные против
Петербурженка Алла Ильина в прямом эфире на канале «Россия 1» заявила по телефону из инфекционной больницы им. Боткина, что она расценивает своё принудительное помещение в больницу как наказание, а не профилактику. Ильина вновь сообщила, что не жалеет о своем побеге из первой госпитализации 7 февраля, при этом чувствует себя абсолютно здоровой.
Гражданка Китайской Народной Республики, которая учится в Московском государственном университете, была госпитализирована из общежития вуза с подозрением на коронавирус Covid-2019.
Об этом: В МГУ госпитализировали студентку из КНР с подозрением на коронавирус
В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск. Он связан с ее нашумевшим побегом из стационара инфекционной больницы им. Боткина.
Подробности в материале: В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
В Челябинской области увеличилось число граждан Китая, находящихся в карантинных пунктах в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Об этом: В Челябинской области возросло число граждан Китая на карантине
В Югре под медицинским наблюдением в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу находятся 76 человек, в том числе 21 человек наблюдаются в условиях стационара. Об этом на заседании регионального оперативного штаба 17 февраля сообщила главный государственный санитарный врач по ХМАО Майя Соловьёва.
Читайте также: В Югре десятки человек находится на карантине по коронавирусу
Пока рано оценивать негативный эффект эпидемии коронавируса на экономику Италии, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
Необходимо некоторое время, чтобы понять, каким будет воздействие на экономику КНР, а потом и на мировую торговлю, добавил министр.
Читайте также: В правительстве Италии затруднились оценить эффект от коронавируса
Российская гражданка, находящаяся на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит в карантине в японском порту Иокогама, заразилась коронавирусом Covid-2019.
Читайте подробнее: Посольство России в Японии подтвердило заражение гражданки РФ коронавирусом
Количество зараженных новым типом коронавируса за пределами Китая приблизилось к 700 человекам, — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте также: Глава ВОЗ назвал число заражённых коронавирусом за пределами Китая
Вспышка коронавируса в Китае создаёт значительную неопределённость для мировых цен на нефть в 2020 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Об этом: ЦБ считает коронавирус фактором неопределённости для нефти в 2020 году
Компания «Аэрофлот» решила уменьшить число рейсов в направлении Китая. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Аэрофлот» временно вносит изменения в расписание полётов в Китай в связи со снижением спроса», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: «Аэрофлот» заявил о сокращении числа рейсов в Китай
Глава одного из временных госпиталей в Ухане скончался от коронавируса. Об этом сообщает газета «Женьминь Жибао».
«Директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19», — говорится в сообщении.
Об этом: Руководитель госпиталя в Ухане умер от коронавируса — СМИ
Туркмения экспортировала в Китай миллион трехслойных одноразовых медицинских масок общей стоимостью в $200 тысяч.
Об этом: Туркмения продала в Китай миллион медицинских масок за $200 тысяч
Прибывшая в Китай группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с китайскими коллегами приступили к полевым исследованиям ситуации с распространением эпидемии коронавируса нового типа. Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНРМи Фэн сообщил, что работы будут проводиться в Пекине, а также в южных провинциях Гуандун и Сычуань.
Об этом: Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для исследовательской работы
Скончался главврач одного из временных госпиталей в китайском городе Ухане от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019.
Об этом: В Ухане скончался от коронавируса руководитель временного госпиталя
Пензенская область получила необходимые реактивы для оперативной диагностики наличия коронавируса. Ни одного случая заболевания в регионе не выявлено, заявил глава минздрава Александр Никишин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.
Читайте также: Пензенский минздрав получил реактивы для быстрой диагностики коронавируса
Министерство обороны Чехии направит самолёт с гуманитарной помощью в Китай, где происходит вспышка нового коронавируса.
Читайте также: Чехия направит в Китай самолёт с гуманитарной помощью
Ансамбль «Италмас» из Удмуртии не поедет на гастроли в Северную Корею из-за коронавируса. Артисты должны были принять участие в ежегодном международном фестивале «Апрельская весна» в Пхеньяне.
Читайте также: Удмуртский ансамбль «Италмас» отменил гастроли в КНДР из-за коронавируса
Двое китайских сотрудников автомобильного завода в городе Узловая Тульской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Читайте подробнее: Под Тулой рабочие из Китая госпитализированы с подозрением на коронавирус
Признаков вирусного заболевания у китайских сотрудников автозавода обнаружено не было.
Подробности в материале: В Туле госпитализированы двое китайских сотрудников завода Haval
Власти Китая направили в эпицентр эпидемии нового коронавируса город Ухань более 30 тыс. медиков, включая элитные бригады для оказания помощи в борьбе с эпидемией. В частности, в их число входит 11 тыс. специалистов в области интенсивной терапии, которые работают в Ухане. Это примерно 10% от общего числа специалистов такого рода в Китае, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Го Яньхун во время пресс-конференции в Пекине.
Читайте также: В Ухане сконцентрировано 10% лучших специалистов интенсивной терапии Китая
Среди всех пациентов, больных пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, получающих восстановительную терапию плазмой крови в пораженном эпидемией Ухане, один уже выписан из больницы. Еще один пациент уже может ходить, остальные — продолжают лечение, сообщил председатель Министерства науки и технологий КНР Сунь Яньжун во время пресс-конференции в Пекине.
Читайте далее: Один из тяжелых больных коронавирусом в Китае выписан после плазмотерапии
В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 93 человека, общее число жертв достигло 1789. Об этом утром 18 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
Количество инфицированных граждан в провинции приблизилось к 60 тыс. человек. Общее число выздоровевших в провинции достигло 7862 человек.
Читайте также: Число умерших от коронавируса в китайском Хубэе выросло до 1789 человек
Китайские эксперты, проведя клинические исследования, доказали, что препарат Хлорохина фосфат, применяемый для лечения малярии, дает положительный эффект при лечении нового коронавируса (COVID-19). Он был отобран из тысяч существующих препаратов и прошел целый ряд испытаний. Так, препарат уже помог 54-летнему пациенту из Пекина, который в течение четырех дней наблюдался в госпитале с симптомами нового коронавируса.
Читайте далее: Известное лекарство от малярии оказалось эффективным против коронавируса
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868 человек, заражены оказались более 72 тыс. человек. Об этом 18 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Выздоровели и выписаны из больниц 12,5 тыс. человек.
Читайте также: От коронавируса в Китае умерли 1868 человека
В Китае за прошедшие сутки зафиксировано 1886 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Число умерших от опасной инфекции пациентов за прошедшие сутки выросло на 98 человек.
Читайте далее: Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки выросло на 1886 человек
Дальнему Востоку окажут помощь в строительстве овощехранилищ для того, чтобы впредь не допустить резких скачков цен в связи с форс-мажорными ситуациями. Коронавирус оставил Приморье без доступных овощей из Китая.
Читайте также: Минсельхоз поможет Дальнему Востоку построить овощехранилища
За прошедшие сутки в Китае 1701 человек покинул госпиталь после выздоровления от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Таким образом, общее число переболевших и полностью выздоровевших после коронавируса пациентов в Китае достигло 12 552 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Читайте далее: Новым коронавирусом в Китае переболели уже 12552 человека
В Китае уже 14-й день подряд падает число вновь заразившихся коронавирусом. Как отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 79 заразившихся коронавирусом выявлено по всему Китаю за пределами эпицентра эпидемии провинции Хубэй. Этот показатель уже более чем в десять раз ниже 890 заразившихся 3 февраля.
Читайте далее: Число новых заражений коронавирусом вне китайского Хубэя продолжает падать
В эпицентре нового коронавируса COVID-19 китайской провинции Хубэй выявлено 1807 новых случаев заражения этой инфекцией. Как отметили в комиссии здравоохранения провинции, еще 93 человека скончались в регионе от нового коронавируса, а общее число заразившихся в провинции достигло 59 989 человек.
Читайте далее: Число заразившихся коронавирусом в Хубэе за сутки выросло на 1807 человек
ФАС выявила резкое повышение цен на овощи в Хабаровском крае и Еврейской АО в связи с закрытием границ с КНР из-за коронавируса.
Об этом: ФАС обнаружила резкий рост цен на овощи в Хабаровском крае и Еврейской АО
Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, у которых не выявлено заражения коронавирусом нового типа, разрешили покинуть судно с 19 февраля, сообщил глава минздрава Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.
«Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля», — заявил он.
Ожидается, что все здоровые пассажиры покинуть лайнер к 21 февраля. Като отметил, что к настоящему времени уже у всех людей, находящихся на борту судна, взяты анализы на коронавирус.
Об этом: Здоровым пассажирам Diamond Princess разрешили покинуть судно
Китай пройдёт пик эпидемии коронавируса до конца февраля, заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Читайте также: Китай прогнозирует преодоление пика эпидемии коронавируса до конца февраля
Япония в скором времени начнет испытывать лекарства от ВИЧ для лечения коронавируса нового типа, заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга на брифинге.
«Мы планируем начать клинические испытания лекарств от ВИЧ для лечения коронавируса нового типа», — заявил он.
При этом Суга отказался назвать сроки испытаний.
Читайте подробнее: Япония попробует лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ
В Челябинске госпитализирован прибывший из Таиланда ребёнок. Его забрали прямо из самолёта в аэропорту, пишут местные СМИ.
Подробности в материале: В Челябинске госпитализировали прилетевшего из Таиланда ребёнка
Южнокорейские власти отправят президентский самолет для эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в Йокогаме, сообщает замминистра здравоохранения Южной Кореи Ким Ган Нип на брифинге.
Он сообщил, что президентский борт вылетит с базы ВВС Южной Кореи в Соннаме днем 18 февраля. Возвращение самолета с эвакуированными гражданами должно произойти утром 19 февраля. Отмечается, что на борту «коронавирусного» лайнера в настоящее время находятся 14 граждан Южной Кореи.
Читайте также: Граждан Южной Кореи вывезут с «коронавирусного» судна президентским бортом
Распространение коронавируса 2019-nCoV в Китае может спровоцировать дефицит защитных костюмов, которые используются при ликвидации последствий аварии 2011 года на японской АЭС «Фукусима-1», передаёт 18 февраля телеканал NHK.
Читайте также: Коронавирус может помешать ликвидации последствий аварии на Фукусиме
В приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки из больниц выписалось 85 пациентов, полностью выздоровевших от коронавируса.
Об этом: В соседнем с Приамурье Хэйлунцзяне от коронавируса излечились 85 человек
$100 млн ежемесячно теряют туроператоры России из-за резкого оттока китайских туристов, спровоцированного распространением коронавируса COVID-19. Об этом 18 февраля в интервью РИА Новости рассказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Читайте подробнее: Эксперт назвал потери туроператоров РФ из-за коронавируса
Правительство Австралии намерено выделить 2 млн австралийских долларов (около $1,35 млн) на разработку вакцины против коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба главы австралийского правительства Скотта Моррисона.
«Приоритет нашего правительства — обеспечить безопасность жителям Австралии, и это вложение в 2 миллионов долларов поможет разработать вакцину от коронавируса», — заявил он.
Об этом: Австралия потратит $1,3 млн на разработку вакцины от коронавируса
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company остановила один из пяти сборочных заводов в южнокорейском городе Ульсан из-за перебоев в поставках деталей из Китая в связи с коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает агентство Yonhap.
Читайте также: Hyundai остановила завод в Южной Корее из-за нехватки китайских деталей
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines приостанавливает авиарейсы до мая 2020 года из-за вспышки коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.
«Singapore Airlines и SilkAir временно приостанавливают полеты из-за вспышки коронавируса Covid-19», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Пока неизвестно, какое число рейсов будет отменено. Однако уже известно, что приостановка авиарейсов затронет полеты в такие города как Франкфурт, Джакарта, Лондон, Лос-Анджелес, Мумбаи, Париж, Сеул, Сидней и Токио.
Подробности в материале: Singapore Airlines приостанавливает полеты из-за коронавируса
Сообщения в прессе о смерти директора госпиталя в Ухане Лю Чжимина опроверг представитель департамента здравоохранения китайской провинции Хубэй, пишет Daily Mail.
Подробности в материале: В Китае опровергли смерть директора госпиталя от коронавируса
В Якутия среди прибывших из стран Азии не выявлено заразившихся коронавирусом. В обсерваторе остаются 13 китайцев без признаков ОРВИ, имеющих российское гражданство.
Читайте также: Защитные маски в Якутии появятся не скоро
Жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1868 человек. Об этом 18 февраля говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.
Читайте также: В Китае число жертв коронавируса возросло до 1868
На сегодняшний день нельзя утверждать, что дети могут быть более подвержены риску заразиться новым типом коронавируса, чем взрослые. Власти Японии такой информацией не располагают. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.
«Сейчас нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что дети легче заражаются коронавирусом»,— приводит ТАСС слова Суги.
Об этом: В Японии оценили риск детей заразиться коронавирусом
Шесть человек, зараженных коронавирусом, были госпитализированы во Франции. Об этом, как передает BFM TV, заявил новый министр здравоохранения страны Оливье Верана.
Подробнее в материале: Во Франции госпитализированы 6 человек, зараженных коронавирусом
Украина будет взимать деньги со стран, чьи граждане покинут Ухань на украинском самолёте.
Подробности в материале: Украина получит деньги за эвакуацию иностранцев из Уханя — Аваков
Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщается на сайте компании.
Об этом: Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса
Представитель министерства иностранных дел Индонезии Джуда Нуграха заявил, что, по меньшей мере, более 80 тысяч защитных масок было отправлено и распространено среди граждан Индонезии в Гонконге, сообщает Sindonews.
Подробнее в материале: Индонезия направила защитные маски в Гонконг
Новых случаев заражения новым типом коронавируса на территории России не выявлено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля Роспотребнадзором.
Читайте также: В России нет новых случаев заболевания коронавирусом — Роспотребнадзор
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что индонезийские граждане, работающие на судне Diamod Princess, могут вернуться на родину после окончания периода карантина, сообщает Sindonews.
Подробнее в материале: Граждане Индонезии с круизного судна вернутся на родину после карантина
Почта Белоруссии приостановила приём посылок и писем в Китай.
Подробности в материале: «Белпочта» временно приостановила прием посылок в Китай
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 27 граждан страны, которые стали членами экипажа круизного судна Westerdam, были объявлены здоровыми, сообщает Kompas.
Подробнее в материале: Граждане Индонезии с судна Westerdam здоровы — глава МИД страны
Китайские инженеры создали специальных роботов для выявления повышенной температуры тела у людей в толпе в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает 18 февраля «Синьхуа».
Подробности в материале: В КНР ученые создали роботов для измерения температуры тела людей в толпе
В министерстве здравоохранения Франции считают, что ситуация, когда коронавирус может достичь масштабов пандемии, становится всё более реальной. Это вызывает крайнюю озабоченность.
«Это и рабочее предположение, и реальная опасность», — сказал глава французского ведомства Оливье Веран в эфире радиостанции France Info.
Подробности в материале: Минздрав Франции заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сообщил о намерении внести в Госдуму законопроект о дополнительных полномочиях главных санитарных врачей в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
«Расширить права санитарного врача. В каждом субъекте РФ есть главный санитарный врач. Чтобы он имел право закрывать предприятие, останавливать какие-то производства и наказывать тех, кто нарушает режим карантина. Это может быть административный арест — 5 суток, 10, 15, 20. Не хочешь в больницу — тогда в СИЗО за нарушение режима карантина», — рассуждает Жириновский.
Об этом: Жириновский предлагает расширить полномочия главного санитарного врача
Японские власти приняли адекватное и единственно правильное решение — доступ на землю всех 3,5 тыс. пассажиров лайнера Diamond Princess заблокирован. Это сигнал всем потенциальным туристам, любителям юго-восточной экзотики. Стоит хорошо подумать, прежде чем покупать путевку в Китай или Таиланд. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте подробнее: О Юго-Восточной Азии российским туристам лучше забыть
Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что импорт из Китая в провинцию Восточная Ява сократился на 16,44% из-за вспышки коронавируса, сообщает Antara.
Подробнее в материале: Импорт КНР в индонезийскую провинцию сократился на 16%
Граждан Украины, эвакуированных из Китая, а также других участников эвакуации будут круглосуточно охранять во время карантина.
Читайте также: Эвакуированных из Китая граждан Украины будут охранять — минздрав Украины
Число заразившихся коронавирусом на борту карантинного лайнера Diamond Princess в Японии увеличилось на 88 человек. Об этом сообщает 18 февраля агентство «Киодо».
»Ещё 88 тестов на круизном судне в Иокогаме дали положительный результат на коронавирус», — отмечено в сообщении.
Читайте также: На лайнере Diamond Princess выявили ещё 88 заражений коронавирусом
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что трое индонезийских граждан, работающих на круизном судне Diamond Princess, подверглись воздействию коронавируса, сообщает Sindonews.
Подробнее в материале: Трое граждан Индонезии заразились коронавирусом
Тест-система для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая была разработана в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила регистрацию, сообщает Роспотребнадзор.
«Региональные организации Роспотребнадзора уже обеспечены тест-системами. Сейчас средства лабораторной диагностики бесплатно переданы в страны СНГ и Евразийского экономического союза», — уточняют «Новосибирские новости.
Подробности в материале: Новосибирская тест-система выявления коронавируса отправилась за рубеж
В столице Южной Корее представили план по минимизации экономического ущерба от распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.
Читайте также: В Сеуле представили план по минимизации ущерба от коронавируса
21 сотрудник завода Haval, прибывший в Тульскую область из Китая, отправлен на карантин в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в этой стране. Граждане КНР направлены на 14-дневный карантин в обсервационный пункт на базе гостиницы рядом с тульским предприятием. У каждого сотрудника отдельная комната со всеми бытовыми удобствами.
Подробности в материале: 21 работник тульского завода Haval отправлен на карантин из-за коронавируса
Президент Украины пообещал эвакуировать всех граждан страны из Китая, а также пригрозил политикам, которые спекулируют на данной теме, привезти всех вернувшихся к ним в особняки.
Об этом: Украина готова разместить эвакуированных из Китая граждан — Зеленский
Снижение цен на медицинские маски в аптеках зафиксирован в Тульской области. Так, неделей ранее стоимость медицинских масок в отдельных аптеках Тулы составляла 15 рублей, а стоимость упаковки варьировалась от 29,30 до 75 рублей. В настоящее время, сообщили в УФАС, ситуация нормализуется. Так, в одной из аптечных сетей маску медицинскую трехслойную можно купить за 3,80 руб., другие аптечные сети снизили цены на маски в пять раз — до трёх рублей за штуку.
Подробности в материале: Цены на медицинские маски в Туле возвращаются к норме
В Западной Украине местные жители заблокировали дорогу к своему селу, узнав, что в ближайший санаторий могут отправить граждан Украины, вернувшихся из Китая.
Подробности в материале: На Украине протестуют против размещения граждан, вернувшихся из Китая
В Тюмени завершились карантинные мероприятия по коронавирусу для эвакуированных из Китая 144 граждан России и СНГ. Об этом заявили на брифинге 18 февраля главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо и директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Об этом: Завершается карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень
Несмотря на строгие ограничения ввоза продукции через границу, китайская сторона уже одобрила начало поставок овощей в Россию 17 февраля. Таким образом, страна пошла на смягчение правил, чтобы отношения России с Китаем не пострадали от вспышки вируса и это не отразилось на товарообороте.
Подробности в материале: Коронавирус: в России не хватает овощей, Китай смягчает правила
Одним из более чем 450 заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказался гражданин Киргизии.
За последнее время медики выявили на борту пассажирского морского судна, находящегося на карантине в Иокогаме, еще 67 новых случаев инфицирования вирусом.
Об этом: Киргизстанец заразился коронавирусом на круизном лайнере «Diamond Princess»
Эвакуированные из Китая в Тюмень на карантин по коронавирусу вернутся домой воздушным и железнодорожным транспортом. Об этом заявила на брифинге 18 февраля 2020 года директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Шесть человек решили остаться на время в Тюмени, чтобы познакомиться с городом.
Подробности в материале: Шестеро эвакуированных из Китая решили остаться в Тюмени после карантина
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом снижается на протяжении двух недель, заявил 18 февраля представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Читайте подробнее: В КНР заявили о снижении подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Киргизия направила в Китай гуманитарную помощь — груз общим весом около семи тонн сформирован с учетом запроса китайской стороны и включает в себя антисептические и дезинфицирующие средства, а также медицинские средства индивидуальной защиты.
Читайте также: Киргизия отправила в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Итоговый брифинг по карантинным мероприятиям в главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо и директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой
Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
Двое из трех жителей Франции с круизного судна Westerdam смогли вернуться домой, в регион Бретань, передает BFM TV.
Подробнее в материале: Двое жителей Франции с судна Westerdam вернулись домой — СМИ
В Кабардино-Балкарии врачи установили наблюдение за лицами, вернувшимися недавно из Китая. По данным на 17 февраля 2020 года число таковых составляет 13 человек. Как предписано, за всеми ними был установлен контроль на срок 14 дней. Восемь прибывших из Китая все еще находятся под медицинским наблюдением.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии ведется наблюдение за туристами, вернувшимися из Китая
Житель Мурманска вместе с бригадой скорой медицинской помощи Петрозаводска оказался в инфекционной клинике в столице Карелии после того, как рассказал медикам, что только что вернулся из Китая, где бушует коронавирус, и почувствовал себя плохо.
Читайте также: Мурманчанин в Карелии напился и намекнул, что у него коронавирус
Украинский самолёт заберёт людей из китайского Уханя и доставит во Львов. Где они будут проходить карантин, пока не известно
Подробности в материале: Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Ни у одного человека, прибывшего из Китая в Тюмень и направленного ранее на карантин, новый тип коронавируса не выявлен. Об этом свидетельствуют итоговые результаты анализов, заявила на сегодняшнем брифинге начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
«Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные», — уточнила Шарухо, добавив, что результаты от новосибирской лаборатории «Вектор» будут предоставлены в течение ближайших нескольких часов.
Читайте подробнее: Коронавирус не подтвердился ни у одного из эвакуированных из Китая в Тюмень
В Челябинскую область пришли из Екатеринбурга первые результаты анализов граждан Китая, находящихся на карантине, на коронавирус. Об этом журналистам сообщила замглавы областного минздрава Виктория Сахарова.
Первые данные есть по китайцам, находящимся в карантинном пункте в Миассе. Все они отрицательные. Всего там пребывают 15 человек. На этой неделе для них истечёт срок карантина.
Подробности в материале: Опубликованы первые результаты анализов граждан Китая в Челябинске
Изучая характеристики других типов коронавирусов, включая атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром, ученые обнаружили, что на неодушевленной поверхности, например, металле или стекле, коронавирус может находиться до девяти дней, передает BFM TV.
Подробнее в материале: Стал известен срок жизни коронавируса на неодушевленной поверхности
Глава КНР Си Цзиньпин поблагодарил своего коллегу Эммануэля Макроназа поддержку, оказанную Францией Китаю, борющемуся с эпидемией, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: Коронавирус: Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за поддержку
Повышение НДС на товары и услуги в Сингапуре отложили с 2021 г. до 2025 г., сообщает 18 февраля Bloomberg.
Комментируя такое решение, сингапурский министр финансов Хэн Сви Кит пояснил, что оно вызвано экономическими проблемами, связанными с уханьским коронавирусом. Решение принято парламентом страны.
При обсуждении проекта бюджета на будущий год парламентарии также решили выделить на борьбу с новым вирусом и на поддержку экономики 6,4 млрд сингапурских долларов, или $4,6 млрд.
В частности, из этого объёма денег 800 млн сингапурских долларов будет направлено на сдерживание инфекции.
Ещё у одного гражданина Российской Федерации, находящегося на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогамы, заразился китайским коронавирусом Covid-2019.
Подробности в материале: Ещё один гражданин РФ зараился коронавиурсом на борту Diamond Princess
Эпидемия нового коронавируса продолжает представлять собой «крайне опасную ситуацию», но при этом «не выходит из-под контроля», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Подробности в материале: Генсек ООН заявил, что эпидемия коронавируса остаётся «под контролем»
Большинство граждан России не считают вспышку заболеваемости новым видом коронавируса угрозой национальной безопасности, следует из результатов социального опроса. Об этом 18 февраля в Москве заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета при Минобороны РФ, кандидат политических наук Антон Цветков на форуме по вопросам национальной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы задали вопрос, считают ли граждане РФ распространение коронавируса угрозой национальной безопасности», — отметил эксперт.
По его словам, голоса разделились следующим образом. Всего 9,3% опрошенных признались, что считают коронавирус угрозой национального масштаба. Около четверти — 25,9% затруднились ответить. Подавляющее же большинство опрошенных — 64,9% не считают новый вид инфекции угрозой национальной безопасности.
Читайте также: Большинство опрошенных не считают коронавирус национальной угрозой России
В Челябинск из Китая в марте вернутся более 30 студентов.
Читайте подробнее: Более 30 студентов из Китая вернутся в Челябинск в марте
Сообщается о 1886 новых случаях заражения вирусом в Китае за сутки — впервые с 30 января цифра упала ниже 2000. Смертность также снижается — от коронавируса за сутки погибли 98 человек.
Читайте также: В Китае объявили о снижении смертности от коронавируса
В Челябинской области ожидают возвращения на учёбу более 110 студентов из Китая.
Подробности в материале: В Челябинской области ждут более 110 студентов из Китая
Вирусная угроза в феврале остается «точкой», на которой сосредоточено внимание большинства рынков. Однако инвесторы остаются далеки от панических настроений.
Читайте подробнее: Вирусная угроза может стать «спусковым крючком»
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, информация из Китая «по-видимому, показывает сокращение новых случаев». Однако он призвал «очень осторожно интерпретировать» эти данные.
Подробности в материале: ВОЗ призывает «очень осторожно» относиться к заявлениям о победах Китая
«Можно надеяться, что сообщения о падении числа новых случаев в Китае действительно показывают, что эпидемия достигла своего пика в провинции Хубэй», — отмечает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джимми Уитворт.
Читайте подробнее: Вспышка коронавируса в Китае «достигла пика» — эпидемиолог
«Ситуация с занятостью в первом квартале нормальная. Но если вирус не будет побежден к концу марта, то со второго квартала мы увидим большое количество увольнений», — заявил аналитик Economist Intelligence Unit (EIU) Дэн Ван.
Читайте также: Китай ждут массовые увольнения из-за коронавируса — EIU
В настоящий момент экономика Китая несет многомиллиардные убытки от эпидемии уханьского коронавируса, жертвами которого к данному моменту стали 1874 человека. ВОЗ призывает «очень осторожно» относиться к заявлениям о победах Китая.
Об этом: Китай «достигнет целей» 2020 года, несмотря на коронавирус — Си Цзиньпин
В правительстве Калининградской области сегодня, 18 февраля, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на которой, кроме прочих вопросов, обсуждалась тема недопущения проникновения в регион инфекции коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Глава Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура рассказала о мерах, которые сегодня предпринимаются в регионе для предупреждения попадания инфекции.
Читайте подробнее: В Калининграде обсудили предупреждение проникновения коронавируса
Глава Гонконга Кэрри Лэм сообщила, что власти китайского города увеличили расходы на борьбу с коронавирусом COVID-2019. Расходы на средства защиты от коронавируса увеличены с 25 млрд до 28 млрд гонконгских долларов ($3,60 млрд).
Читайте подробнее: Гонконг увеличил расходы на средства защиты от коронавируса
Коронавирусная инфекция не зависит от погоды, но при повышении температуры воздуха снижается вероятность передачи заболевания.
Подробности в материале: Эксперт сообщил о зависимости возрастания активности коронавируса от погоды
Министерство окружающей среды и туризма Монголии отменило все туристические мероприятия, запланированные на март 2020 года.
В это число попал и фестиваль «Хох сувд» («Синий жемчуг»), который должен был пройти с 2 по 3 марта на самом глубоком озере Монголии Хубсугул.
Читайте подробнее: Коронавирус: в Монголии отменили туристические мероприятия
Число туристов из Китая в странах ЕС заметно снизилось, пишет 18 февраля New York Times.
Отмечается, что на фоне распространения уханьского коронавируса туристы из Китая перестали совершать групповые поездки в ЕС. В результате европейский туристический сектор теряет прибыль.
По данным издания, наиболее заметны потери от падения объёма продаж в дорогих магазинах, как, например, Louis Vuitton (Париж). Теряет доходы и гостиничный бизнес.
В частности, только в начале этого месяца китайские туроператоры отменили три тысячи бронирований номеров в 40 отелях Франции. Пострадала и Барселона, где гостиничный бизнес потерял деньги из-за отмены бронирования ста тысяч участников несостоявшегося форума Mobile World Congress.
Полностью прекратились прямые авиарейсы из Италии в Китай. Отрицательное влияние на туристический бизнес отмечают также в Великобритании, Австрии и Германии (в том числе в Фюссене, Гейдельберге и Мюнхене).
Руководство столицы Туркмении поручило коммунальным службам и домоуправлениям убить всех беспризорных кошек и собак. Городские власти объясняет это борьбой с распространением коронавируса.
Об этом: В Туркмении решили убить всех беспризорных собак и кошек из-за коронавируса
Власти Российской Федерации временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в страну для трудовой деятельности.
Об этом: РФ закрывает границы для трудовых мигрантов, студентов и туристов из Китая
Эпидемия коронавируса уже унесла более 1800 жизней и нанесла многомиллиардный ущерб всей мировой экономике.
Об этом: Уолл-стрит пока не верит в конец эпидемии коронавируса
По информации ВОЗ, в 92 случаях в 12 странах вирус передавался непосредственно от человека к человеку, вне посещения заболевшими эпицентра заболевания в Китае.
Об этом: ВОЗ подтвердила 92 случая заражения коронавирусом вне Китая
Всего в 123 странах мира насчитывается около ста случаев передачи коронавируса от человека к человеку.
Об этом: Статистику случаев передачи коронавируса от человека к человеку объявил ВОЗ
Вводимые с 20 февраля ограничения на въезд для ряда категорий граждан Китая не коснутся лиц, которые следуют через Россию транзитом. Об этом журналистам заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«Ограничения не коснутся транзитных пассажиров», — отметили в секретариате.
Читайте также: Ограничения на въезд для граждан КНР не затронут транзитных пассажиров
В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в КНР.
Читайте подробнее: В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, 18 февраля 2020 года в стране зафиксированы 72 436 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения, число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 73 433 человека.
Читайте все подробности о коронавирусе (история происхождения, меры предосторожности, эвакуация, карантин) в публикации ИА REGNUM: «Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу».
Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что властям КНР удалось справиться с потоками людей, путешествующих по стране во время китайского Нового года, и сдержать основной очаг заболевания в Ухане.
Подробности в материале: Китай смог «потушить огонь» эпидемии коронавируса — ВОЗ
В 2020 году Киргизия не импортировала из Китая ни одного килограмма мяса, поскольку существуют риски завезти вместе с ним и коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: Киргизия не импортирует мясо из Китая, опасаясь завезти коронавирус
Первые 62 человека, прошедших карантин в Тюмени после эвакуации из Китая из-за коронавируса, улетают в Москву. Об этом 18 февраля сообщила журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Читайте также: Первые 62 эвакуированных из Китая вылетают из Тюмени после карантина
Количество умерших в результате вспышки коронавируса COVID-19 в китайской провинции Хубэй возросло на 132 человека — до 1921. Об этом 19 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 1921
Первый случай подозрения на заражение коронавирусом нового типа зафиксирован в Гондурасе, сообщает Heraldo.
Сообщается, что 48-летняя женщина прибыла с Тайваня в гондурасский аэропорт «Тонкотин». Она направлялась в Лос-Анджелес, однако уже в Гондурасе у нее выявили симптомы заражения коронавирусом. В связи с этим ее изолировали в больнице Тегусигальпе, сейчас она находится под наблюдением. Результаты ее анализов станут известны спустя двое суток.
Об этом: В Гондурасе выявили первый случай подозрения на коронавирус
Президентский самолет доставил граждан Южной Кореи, находившихся на борту круизного судна Diamond Princess в Японии, обратно на родину, сообщает агентство «Рёнхап».
Сообщается, что теперь шестеро южнокорейских граждан пробудут две недели на карантине в аэропорту «Инчхон», чтобы пройти проверку на заражение коронавирусом нового типа.
Подробности в материале: Граждане Южной Кореи с «коронавирусного» лайнера вернулись на родину
Центральные власти Китая почтили память и выразили сожаление по поводу смерти от коронавируса главы одного из временных госпиталей в городе Ухане провинции Хубэй. По поручению вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньланя, заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения КНР Юй Сюэцзюнь посетил семью погибшего Лю Чжимина и выразил глубокое сочувствие и скорбь близким в связи с кончиной доктора.
Читайте далее: Власти Китая скорбят в связи с кончиной от вируса главы госпиталя в Ухане
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 136 — до 2004 человек. Об этом 19 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число заболевших новым коронавирусом за прошедшие сутки в Китае выросло на 1749 человек. Число умерших за это же время выросло на 136 человек, причем 132 жертвы приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр инфекции. По одному случаю гибели зафиксировано в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун и Гуйчжоу.
Еще 1185 человек попали под подозрение на заражение коронавирусом. Они наблюдаются в госпиталях по всему Китаю. Среди уже заболевших состояние 236 пациентов резко ухудшилось, в то время как 1824 человека были выписаны из госпиталей. Общее число заболевших коронавирусом в Китае достигло 74 185 человек, а число умерших — 2004 человек.
Читайте далее: Число вновь заразившихся коронавирусом в Китае составило 1749 человек
Национальная комиссия здравоохранения КНР отчиталась 19 февраля о вновь заразившихся вирусом за пределами материковой части Китая. Число заболевших новым коронавирусом в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 62 человек, включая одного погибшего среди них. В САР Макао зафиксировано суммарно 10 заболевших и 22 — на Тайване.
Читайте далее: Китай поделился данными заболеваемости коронавирусом вне «материка»
Так, уже 15 дней к ряду падает число вновь заразившихся коронавирусом в Китае, за пределами Хубэя. За 18 февраля число новых подтвержденных случаев заражения составило 56 против 79 сутками ранее. При этом 3 февраля было выявлено 890 новых случаев. Таким образом, число случаев заражения сократилось более чем в 15 раз.
Читайте далее: В 15 раз за 15 дней: В Китае уверенно падает число вновь заболевших вирусом
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 18 февраля из госпиталей было выписано 1824 человека по факту выздоровления пациентов. Число же вновь заразившихся достигло 1749 человек. Это говорит о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в Китае.
Читайте далее: Перелом: в Китае впервые выздоровело от коронавируса больше, чем заразилось
В Приморье поставки продуктов питания из Китая возвращаются к объёмам, которые существовали до введения ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Приморье из Китая зашли около 80 фур с овощами и фруктами
Граждан Китая, прибывших в Хабаровский край, поместили под карантин.
Об этом: Рабочих из Китая поместили на карантин в Хабаровском крае
Действия властей Китая по борьбе с коронавирусом COVID-19 назвал крайне профессиональными президент США Дональд Трамп, 18 февраля в интервью журналистам.
Читайте подробнее: Трамп вновь похвалил китайские власти за борьбу с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получит от властей Словакии 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом COVID-19, 18 февраля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства государства.
Подробности в материале: Словакия выделит ВОЗ 200 тысяч евро для борьбы с коронавирусом
Очередной турнир по боям смешанного стиля пройдёт в Сингапуре без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба организаторов турнира ONE Championship.
Читайте также: В Сингапуре пройдёт Турнир ММА без зрителей на трибунах из-за коронавируса
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздно вечером 18 февраля 2020 года поблагодарил в своих пабликах в социальных сетях коллектив медицинского обсервационного госпиталя, развёрнутого в центре «Градостроитель», за самоотверженную работу на карантине по коронавирусу. Сейчас 144 «подкарантинных» человека, прибывших из китайского Уханя в Тюмень 5 февраля и прошедших обследования, покидают регион без подозрений на коронавирус.
Читайте подробнее: «Подкарантинных» из Тюмени увозят на вокзал и аэропорт
Сводка о ситуации с заболеваемостью коронавирусом на утро 19 февраля: подтверждено 75 199 (+1864 за сутки) случаев болезни.
Погибших 2010 (+137) чел., выздоровевших 14 517 (+1814) чел.
Цитата newsvirus.
Окончание карантина по коронавирусу в Тюменской области 19 февраля. Отъезд гостей из санатория «Градостроитель».
Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
Коллектив медиков, который работал в карантинной зоне по коронавирусу, расположенной в тюменском центре «Градостроитель», премировали за ударный труд. Их уже поздравили представители Минздрава России и губернатор Тюменской области, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
«Все наши сотрудники — они молодцы и герои, каждому уже выписали премии за работу», — заявила руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Главный врач обсервационного госпиталя Алексей Барадулин сообщил, что персонал «Градостроителя» во время карантина работал в защитных костюмах, в специальных масках и очках. Медики, как и подкарантинные, находились в центре круглосуточно, не выходя на улицу.
Читайте также: В Тюмени премировали медиков, работавших обсервационном госпитале
Никто из пассажиров лайнера Westerdam в Камбодже не заражён коронавирусом, об этом объявили 19 февраля представители компании-оператора Holland America Line. О заявлении судовладельца сообщил ТАСС из Пномпеня российский турист Алексей Дмитриев.
«Сегодня нам объявили, что у всех пассажиров тесты отрицательные», — сказал турист.
Теперь решается вопрос об отправке пассажиров в те страны, откуда они прибыли. В гостинице Пномпеня остаются 406 пассажиров лайнера, включая семью Дмитриевых из четырёх человек. Ещё 230 пассажиров остаются на борту лайнера, который стоит в Сиануквиле.
Читайте также: На лайнере Westerdam в Камбодже коронавирус не нашли
В тюменском реабилитационном центре «Градостроитель» завершилась работа обсервационного госпиталя и 14-дневный карантин по коронавирусу эвакуированных из Китая 5 февраля 144 граждан России и СНГ. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Последний отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию пришёл из новосибирского научного центра «Вектор» поздно вечером 18 февраля. Только тогда можно было сделать официальное заявление, что все 144 человека, находившиеся на карантине, здоровы.
Директор департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге в 3:00 по местному времени (1:00 мск) 19 февраля заявила о снятии карантина. В течение нескольких дней реабилитационный центр «Градостроитель» будет дезинфицироваться и лишь затем вернётся к обычной работе.
Читайте также: Завершён карантин по коронавирусу в обсервационном госпитале в Тюмени
В провинции Хайаннь четвертые сутки не выявляют новых заболевших коронавирусом. 79 человек покинули госпиталя — у них диагностировано полное выздоровление.
Читайте подробнее: В провинции Хайнань по-прежнему не выявляют новых пациентов с коронавирусом
Китай. Многие популярные клубы перевели свои вечеринки в онлайн в связи с карантином. Собранные на Douyin пожертвования пользователей они переводят в Ухань на борьбу с вирусом. Цитата из канала openchina.
По данным опроса ФОМ, большинство жителей России (79%) не боятся заразиться и не принимают мер для профилактики коронавируса. Пытаются как-то защититься 18%.
Читайте также: Почти 80% граждан РФ не боятся заразиться коронавирусом
Вслед за Чеховым, защитной маской обзавелась и самая большая в мире голова Ленина — тоже, как известно, находящаяся в Улан-Удэ. Фотомонтаж появился в одном из бурятских пабликов в связи с резким повышением цен на маски в местных аптеках. Флешмобы с масками устраивают и красноярцы — пытаясь защититься уже не от вероятного коронавируса, а от вполне реального смога. Цитата с сайта sibmbkmedia.
Читайте также: Коронавирус. Забайкалье справилось с дефицитом масок и продовольствия
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company остановит второй из пяти сборочных заводов в южнокорейском городе Ульсан из-за перебоев с поставках деталей из Китая в связи с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Читайте также: Hyundai Motor Company приостановит работу еще одного завода в Южной Корее
В Пекине у местного жителя сдали нервы из-за всех ограничений по передвижению и жестких действий полиции. Он сел в машину и задавил с десяток стражей порядка. Цитата из видео, опубликованного каналом daokedao.
По данным опроса ФОМ, ограничение транспортного сообщения и въезд граждан Китая на территорию России одобряют 51% граждан РФ. 34% считают, что этих мер недостаточно.
Читайте подробнее: Ограничение въезда из Китая одобряют более 50% жителей РФ
Среди всех заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая скончались 2,7%, выздоровели — более 19%. За остальными наблюдают врачи, следует из данных, опубликованных 19 февраля региональными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Состояние около 15% заболевших оценивается как тяжёлое, еще 3,2% — как критическое.
Читайте подробнее: Власти КНР назвали долю умерших и выздоровевших от коронавируса
Очередной посёлок Украины отказался принять на карантин группу сограждан, вывезенных из Китая
Подробности в материале: Ещё один населённый пункт Украины отказался принять эвакуированных из Китая
В Японии число зараженных новым типом коронавируса возросло до 619 человек, передает 19 февраля телеканал NHH.
Читайте также: В Японии число зараженных коронавирусом возросло до 619 человек
Турагентства Камчатки надеются на скорейшее снятие запрета на въезд для граждан Китая. Китайские туристы занимают второе место после туристов из США на полуострове.
Об этом: Туротрасль Камчатки из-за коронавируса несёт убытки
Больше половины граждан (51%) считают, что вероятность широкого распространения коронавируса в России маловероятна. Такие данные опроса приводит ФОМ.
Об этом: Вспышка коронавируса в России маловероятна, показал опрос
Алтайский край. 144 человека, в том числе девять барнаульцев, эвакуированные из Китая, возвращаются домой из тюменского санатория «Градостроитель». Карантин для них закончился, заболевших коронавирусом нет. Цитата ИА «Амител».
В Японии с круизного лайнера Diamond Princess после прохождения двухнедельного карантина отпущена семейная пара из Владивостока.
Подробности в материале: Пару из Владивостока отпустили с коронавирусного лайнера Diamond Princess
С Украины вылетел самолёт, который заберёт из Уханя граждан Украины и ещё десяти стран.
Читайте подробнее: Самолёт вылетел из Киева для эвакуации граждан Украины из Ухани
Итальянская компания Fiat остановила сборку компактвэнов 500L на предприятии в сербском городе Крагуевац из-за нехватки комплектующих из КНР. Об этом сообщает Automotive News.
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призвал горожан в период активной циркуляции возбудителей гриппа и коронавируса соблюдать меры гигиенической профилактики. По данным департамента, использование одноразовой медицинской маски «снижает вероятность заражения гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ».
«Надевайте маску в закрытых помещениях, в людных местах, при контактах с людьми, у которых есть симптомы вирусного респираторного заболевания; маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок; при наличии вшитого крепления в области носа его нужно плотно прижать к спинке носа; если на маске есть специальные складки — расправьте их; меняйте маску каждые два-три часа или чаще; выбрасывайте маску в урну сразу после использования; после прикосновения к использованной маске тщательно мойте руки с мылом; носить маску в безлюдных местах не имеет смысла; повторно использовать маску нельзя; использование маски будет максимально эффективно только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами», — уточняют в департаменте.
Читайте также: Власти Новосибирска пояснили, как правильно надеть маску от коронавируса
Решение о временном запрете на въезд в Россию граждан Китая из-за ситуации с эпидемией коронавируса в этой стране застало врасплох китайских дипломатов, написал «Коммерсант» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР. Об этом 19 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Читайте подробнее: Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
19 февраля в Женеве состоится встреча представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Читайте также: В Женеве состоится встреча представителей ВОЗ и КНДР
Граждане Белоруссии прошли карантин в Тюмени и возвращаются домой
Подробности в материале: Граждане Белоруссии, эвакуированные из Китая в РФ, здоровы
Карантин — лучшая защита от любой заразы и, в частности, от коронавируса. Российский экспорт нефти, газа и электричества в Китай не пострадает. А вот импорт китайских товаров просядет сильно. Китай на полгода-год станет токсичным производителем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Читайте подробнее: Китай станет токсичным производителем: о запрете въезда в Россию
Эвакуированные из Китая в Тюмень на двухнедельном карантине по коронавирусу занимались спортом, самосовершенствованием, английским языком, читали книги, некоторые впервые за долгое время наслаждались забытой российской кухней.
Читайте подробнее: Увидели снег и выспались: Тюмень покинули 62 эвакуированных из Китая
Роспотребнадзор. В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08−00
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (61 682), прирост за сутки 1693 случаев.
Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,1% — в тяжелой (11 977).
Летальность составляет 2,7%, вне провинции Хубей — 0,68%, (1870 случая; из них 1921 — в провинции Хубей (+ 132 случая за сутки). Отслежено 574 418 контактных лиц (13 517 за последние сутки, прирост 2%), 135 881 находятся под наблюдением.
Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск
В России на сегодняшний день не зарегистрировано новых случаев заболевания новым типом коронавируса, однако под наблюдением медиков находятся почти 14,8 тыс. человек, прибывших в Россию из Китая. Об этом заявили в Роспотребнадзоре 19 февраля.
«В период с 31 декабря 2019 года по 18 февраля 2020 года досмотрено 363 416 прибывших из КНР, из которых выявлено 104 человека с признаками инфекционных болезней, — уточнили в федеральной службе. — Во всех случаях проведён полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки».
Читайте также: Под наблюдением врачей находятся почти 15 тыс. прибывших из КНР граждан РФ
В Новосибирске мать одной из школьниц заявила о травле дочери из-за их недавнего отдыха в Китае.
13-летняя девочка зимние каникулы вместе с семьёй провела на Хайнане. Вернулись 17 января. Как рассказала «КП-Новосибирск» мать девочки, дети вышли с каникул как раз в тот момент, когда информация о коронавирусе «стала звучать из каждого угла». Одноклассники, узнав, что школьница была в Китае, начали якобы на неё косо смотреть. Добавляло недоверия то, что у девочки был насморк. Спустя время родительский чат взорвался от обеспокоенных сообщений.
«Дочку отвели к завучу: та её выгнала с занятий, сказала, что без справки на уроки не допустит. Говорит: «Иди сдавай анализы в больницу». Потом до меня дозвонилась классный руководитель, отчитала, что я за ребёнком не слежу, — рассказала женщина. — Дочка с бабушкой пошли в больницу. И там — снова скандал. Врач стал кричать, что сейчас их двоих в инфекционку отправит».
В итоге две недели девочка провела дома на больничном. Диагноз — ОРВИ.
Читайте также: Новосибирскую школьницу выпроводили из школы, заподозрив коронавирус
Распоряжение председателя правительства РФ о запрете въезда китайских граждан в Россию — очень важное решение в настоящий период времени, поскольку здоровье населения России является одной из основ национальной безопасности, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Читайте подробнее: Приоритет — здоровье населения России: о запрете въезда из Китая
Петербурженку Аллу Ильину 19 февраля не отпустят из Клинической инфекционной больницы им. Боткина, куда ее поместили для прохождения повторного карантина по коронавирусу. Результаты ее анализов, сданных еще в первом карантине, пока не поступили из Новосибирска, и дата их поступления неизвестна. Об этом Ильина рассказала в среду в видеообращении на своей странице в Instagram.
Читайте подробнее: Беглянку Ильину не хотят выпускать из повторного карантина по коронавирусу
В Удмуртии с подозрением на коронавирус в медицинские учреждения поступили 25 человек, из них 10 детей. Ни у одного из заболевших заражение коронавирусной инфекцией не подтвердилось.
Читайте также: В Удмуртии 25 человек проверили в связи с подозрением на коронавирус
Омский стоматолог Сергей Попов возвращается домой с охваченного китайским коронавирусом лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.
Подробности в материале: Сибиряк возвращается в Омск с охваченного коронавирусом лайнера
Белоруссия не планирует запрещать въезд иностранцам, посетившим Китай.
Читайте также: В Белоруссии не планируют запрещать въезд иностранцам, посетившим Китай
Первый Ташкентский международный инвестиционный форум, проведение которого было запланировано на 5−6 марта, переносится на осень из-за угрозы распространения коронавируса.
Из больницы Лэйшэньшань в Ухане выписаны первые два пациента, вылечившихся от COVID-19. Фото russian.news.cn.
Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев уволен по решению председателя городского комитета по здравоохранению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 февраля представитель комитета. Ранее из карантина на коронавирус, организованного в этой больнице, сбежали четверо пациентов.
Читайте также: Главврача Боткинской больницы Петербурга уволили после побегов пациентов
Россия не прекращает выдачу китайским гражданам служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз. Временно ограничен въезд в РФ граждан КНР с частными, учебными, трудовыми и туристическими целями, говорится в опубликованном 19 февраля комментарии российского МИД.
Читайте подробнее: РФ продолжит выдавать деловые и транзитные визы гражданам КНР — МИД
Маршрут ралли-рейда «Шёлковый путь» может быть изменён в случае возникновения малейшей опасности для здоровья участников в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом: Маршрут ралли «Шёлковый путь» могут изменить из-за коронавируса
Петербургская домохозяйка Алла Ильина, принудительно помещенная в карантин по коронавирусу, подозревает, что от нее намеренно скрывают отрицательные результаты анализов на наличие инфекции, чтобы продлить ее пребывание в изоляторе Клинической инфекционной больницы им. Боткина. Об этом женщина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: «Меня тут будут держать пожизненно?»: Ильину возмущает бессрочный карантин
Адвокат петербурженки, отправленной в карантин по коронавирусу, подаст апелляцию на решение суда по ее принудительному помещению в больницу в среду, 19 февраля. Об этом ИА REGNUM заявила сама Алла Ильина.
Об этом: Адвокат беглянки Ильиной опротестует решение суда о ее госпитализации
Представители дочернего предприятия рейтингового агенства Fitch Ratings Fitch Solution понизили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год с 2,5% до 2,2%, сообщает Yonhap News.
Об этом: Fitch Ratings понизило темпы экономического роста Южной Кореи до 2,2%
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге, где ранее создали обсервацию для граждан КНР, вновь откроют для ветеранов. Об этом заявил первый вице-мэр Александр Ковальчик, сообщает ИА REGNUM.
По словам Ковальчика, до конца недели всех китайцев выселят из обсервации по окончанию карантинного срока.
«Нужно будет провести полную дезинфекцию», — сказал чиновник. И добавил, что бояться ничего не стоит — все ранее изолированные китайцы оказались абсолютно здоровыми.
Решение правительства РФ об ограничении на въезд на территорию РФ для граждан Китая было принято в целях обеспечения безопасности россиян. Об этом сегодня, 19 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, в настоящее время количество въезжающих из Китайской Народной Республики стало увеличиваться, а создавать «карантинные условия для тысяч приезжих нецелесообразно».
Читайте подробнее: Голикова объяснила необходимость запрета на въезд в РФ для граждан Китая
Российский туристический бизнес из-за временного ограничений на въезд граждан КНР в Россию из-за коронавируса потеряет порядка 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Подробности в материале: Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан КНР в Россию
Пока трудно сказать, будут ли введены какие-то другие ограничения для китайских граждан, но, учитывая, что транзит для них через Россию возможен, значит российские власти оценивают ситуацию, как не самую критичную и не исключают возможным, достаточно быстрого возобновления на въезд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Читайте подробнее: Въезд в Россию граждан КНР возобновят достаточно быстро — эксперт
На Украине людей, которых привезут из Китая, поместят в двойное кольцо охраны
Подробности в материале: В МВД Украины рассказали об охране граждан, вернувшихся из Китая
Гонконгский филармонический оркестр отменил свои выступления в странах Азии из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оркестра.
Читайте также: Гонконгский филармонический оркестр отменил выступления из-за коронавируса
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву запрос о мерах, предпринимаемых для защиты отечественного рынка сельхозпродукции в связи с распространением коронавируса в Китае.
Читайте подробнее: Минсельхоз подсчитает ущерб от коронавируса в Китае
Число южнокорейских туристов, посетивших Японию в январе 2020 года, сократилось почти на 60%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO).
Читайте также: Туристический поток из Южной Кореи в Японию в январе сократился на 59,4%
Обсервация для граждан КНР в санатории Бодрость в Екатеринбурге.
Пациента Озерской центральной районной больницы Подмосковья отправили на дополнительное обследование в связи с подозрением на коронавирус.
По данным медучреждения, это первый случай перевода в специализированный инфекционный стационар пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированный Озерской ЦРБ. По словам заместителя главного врача больницы Михаила Сизова, молодого человека, который недавно вернулся из Китая, направили на обследование в Домодедово.
Читайте также: Жителя подмосковных Озер направили в стационар с подозрением на коронавирус
Число заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Иокогаме, выросло на 79 человек. Об этом сообщает 19 февраля агентство Kyodo.
Таким образом, общее число заразившихся на лайнере достигло 621 человека.
Читайте также: На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился 621 человек
В Западной Украине местные жители устроили ремонт дороги к санаторию, в котором могут разместить людей, эвакуированных из Китая
Читайте также: На Украине начали ремонт дороги к месту, где могут поселить людей из Китая
По данным АТОР, из-за запрета на въезд граждан из Китая российский турбизнес за февраль и март не досчитается 2,8 млрд рублей. При негативном варианте развития событий китайские группы могут не приехать в Россию и летом (май-сентябрь). В этом случае потери могут составить 31,2 млрд руб.
Об этом: Турбизнес РФ потеряет 2,8 млрд руб. из-за запрета на въезд из КНР
Еще пять случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее выявили еще пять случаев заражения коронавирусом
Среди 79 пассажиров круизного судна Diamond Princess, стоящего в порту Иокогамы, у которых 19 февраля был выявлен новый тип коронавируса, граждан России нет. Об этом заявили в посольстве России в Японии.
«Сегодня лайнер Diamond Princess покинули две российские гражданки. Сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов», — говорится в сообщении дипмиссии.
Подробности в материале: Посольство уточнило данные по заразившимся гражданам РФ на лайнере в Японии
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в своём аккаунте в Twitter сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в стране.
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», — написал Рабии.
Китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление штаба Уханя по контролю над эпидемией сообщает о начале работы 12 временных больниц для заражённых коронавирусом.
В Таджикистане не стоит вопрос о запрете на въезд в страну для граждан Китая в связи с эпидемией COVID-19, сообщил источник в штабе по противодействию распространению коронавируса.
По его данным в стране реализуются десятки проектов в самых различных отраслях с участием китайских специалистов. А в условиях их отсутствия предприятия значительно отстают от графика, компании несут убытки.
Пресс-служба FIDE сообщила, что ограничения на въезд в РФ для граждан Китая не коснутся шахматистов Дин Лижэня и Ван Хао, которые примут участие в турнире претендентов в Екатеринбурге.
Граждан, эвакуированных из Китая на Украину, будут охранять во избежание провокаций, рассказал премьер-министр Украины Гончарук
Подробности в материале: Гончарук объяснил, зачем охранять эвакуированных из Китая людей
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил РИА Новости, что в КНДР пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Невский районный суд Петербурга 19 февраля вынес решение по делу второй гражданки, сбежавшей из карантина по коронавирусу, организованного в инфекционной больнице имени Боткина. Женщину решено принудительно вернуть в больницу, однако она не явилась в суд, и ее местонахождение неизвестно.
Об этом: Вторая нарушительница карантина по коронавирусу бежала от суда в Петербурге
Запрет на въезд граждан Китая в Россию может существенно отразиться на промышленности дальневосточных регионов, что, вероятно, создаст напряжённость на рынке труда. Об этом 19 февраля заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире телеканала «Россия 24».
«Речь идёт о сотнях людей, причём высокой квалификации. Я обращаю ваше внимание, что у нас не очень много китайцев, работающих в отраслях низких категорий, потому что китайская рабочая сила уже не такая дешёвая, а те времена, когда китайские рабочие приезжали просто на заработки в Россию — уже прошли», — заявил Санакоев.
С 20 февраля туристы, студенты и предприниматели из Китая не смогут въехать в Россию. Кроме того, временно прекращено оформление документов для въезда граждан Китая в Россию — речь идёт о визах, приглашениях на въезд и разрешениях на привлечение иностранных работников. Мера не коснётся лишь транзитных пассажиров. Следует заметить, что в 2019 год в Россию по работе приехало 321 тыс. человек из Китая. В Приморье граждане Китая работают в основном в сферах лесообработки и сельского хозяйства.
Об этом: Что значит запрет на въезд из Китая в РФ для экономики Дальнего Востока?
Новый китайский коронавирус научились диагностировать при помощи замера количества эозинофилов (подтип лейкоцитов) в крови, сообщает 19 февраля medRxiv.
Учёные Уханьского университета науки и технологии (провинция Хубэй, Китай) выяснили, что признаком наличия у пациента коронавируса COVID-19 является эозинопения, то есть крайне низкое содержание эозинофилов.
Эозинопения встречается и при других заболеваниях, не связанных с уханьским коронавирусом. Но если пациент обратился к врачам с кашлем и другими жалобами, похожими на симптомы пневмонии, и при этом у него выявлена эозинопения, в 80% случаев у него оказывается COVID-19.
Учёные пояснили, что наличие нового метода диагностики существенно повышает эффективность борьбы с эпидемией, поскольку к врачам в Китае обращается сейчас огромное число людей.
Подробности в материале: В Китае нашли уникальную черту уханьского коронавируса
Тюменских медиков, которые работали в центре «Градостроитель» с эвакуированными из Китая гражданами России и СНГ, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала героями. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Она поблагодарила также губернатора Тюменской области Александра Моора за «самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях».
В свою очередь, глава региона в своём паблике в социальной сети выразил благодарность землякам, отметив, что «сила Тюменской области — в людях».
Напомним, 5 февраля двумя бортами военной авиации в тюменский центр на карантин по коронавирусу прибыли 144 гражданина России и СНГ из китайского города Ухань. До 18 февраля они пребывали в изоляции друг от друга в отдельных палатах, ежедневно обследовались медиками. Сегодня, 19 февраля, самолётами и поездами они отправляются домой. В адрес тюменских медиков из их уст прозвучало множество благодарностей. Причём шестеро «подкарантинных» пожелали остаться на время в Тюмени, чтобы поближе познакомиться с городам и его жителями.
Читайте подробнее: Глава Роспотребнадзора отметила героизм медиков тюменского центра
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
В Иране подтвердились два первых случая заражения уханьским вирусом
Два первых случая заражения уханьским коронавирусом подтверждены в Иране, сообщает 19 февраля IRNA.
Заражённые находятся в городе Кум. Их анализы на новый коронавирус дали положительный результат.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что спецборт, направленный в Китай для эвакуации украинских граждан, приземлился в Ухане.
Шесть граждан России, прилетевших в столицу Туркмении из Москвы, были задержаны туркменскими пограничниками и направлены в одну из местных больниц под карантин из-за подозрений, что они заражены китайским коронавирусом.
У россиян забрали паспорта и уже сутки держат в медучреждении, несмотря на то, что симптомы коронавирусной инфекции у них отсутствуют.
В российском консульстве на жалобы соотечественников отреагировали оперативно — посоветовали подчиняться требованиям представителям туркменской стороны.
Читайте подробнее: В Туркмении у граждан России отобрали паспорта и поместили в карантин
Для китайских студентов будет организовано дистанционное обучение на время временного ограничения въезда граждан КНР в РФ. Соответствующее распоряжение вузам направлено из Минобрнауки, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону «за слова поддержки в связи с борьбой Китая против пневмонии, вызванной новым типом коронавируса».
Читайте подробнее: Си Цзиньпин поблагодарил Эмомали Рахмона за поддержку
Сотрудники тюменских медицинских учреждений награждены Минздравом РФ за медицинскую помощь эвакуированным в связи с коронавирусом гражданам.
«За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из Китайской Народной Республики, в соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации, сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Благодарности и Благодарственные письма министра здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Минфин согласился с расчётами Минтранса, оценившего прямые убытки российских авиакомпаний от приостановки полётов в Китай в 1,6 млрд рублей, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Об этом: Российским авиакомпаниям выплатят 1,6 млрд рублей за отмену рейсов в Китай
Спецборт с Украины приземлился в китайском Ухане, на борту самолёта присутствует опытная команда медиков.
Читайте также: В китайский Ухань из Украины прибыл спецборт для эвакуации граждан
Мониторинг динамики цен на медицинские маски, проведённый Федеральной антимонопольной службой РФ в период с 10 по 17 февраля, зафиксировал нехватку данных изделий в более чем 50% обследованных аптечных организаций Москвы.
Два человека скончались в городе Кума (Иран) от заболевания, вызванного уханьским коронавирусом, сообщает 19 февраля IRNA.
Информация поступила от советника иранского министра здравоохранения Али Реза Вахабзаде.
Об этом: В Иране от уханьского коронавируса умерли два человека
Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук сделал официальное заявление по поводу обвинений, выдвигаемых в адрес учреждения, о якобы причастности к распространению коронавируса Covid-2019.
Подробности в материале: Уханьский институт вирусологии отверг свою причастность к коронавирусу
По мнению экспертов рейтингового агентства, в ближайшие месяцы после окончания эпидемии экономический рост и спрос Китая на нефть восстановятся.
Читайте также: Воздействие коронавируса на экономику будет «краткосрочным» — S&P
В Краснодарском крае работает горячая линия по вопросам коронавируса:
20 февраля тридцать граждан Италии, находящиеся в настоящее время на борту лайнераDiamond Princess, вернутся на Родину, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Они уже прошли все необходимые тесты, коронавирусом они не заражены, добавил чиновник.
Читайте также: 30 граждан Италии вернутся из Японии специальным рейсом
Минобрнауки предписало руководителям российских вузов организовать дистанционное обучение для студентов из Китая по окончании каникул, которые были продлены для них до 2 марта 2020 года.
Подробности в материале: Российские вузы будут дистанционно обучать студентов из Китая
«Сербия уже ощущает влияние коронавируса в Китае на сектор туризма», — пишет издание «Политика». В Белграде большое количество туристических бронирований из Китая, которые были запланированы на февраль и март, отменены.
В Челябинске появились тест-системы для выявления нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Для Южного Урала ранее было заказано 3200 таких тест-систем. Таким образом, сотрудники челябинского Центра гигиены и эпидемиологии смогут сами проводить все лабораторные исследования.
Подробности в материале: Челябинск получил тест-системы для обнаружения коронавируса
Лабораторные исследования
Мониторинг в общественном транспорте ведётся с целью обеспечения безопасности и комфорта для пассажиров.
Подробности в материале: В общественном транспорте Москвы проводится мониторинг из-за коронавируса
Молдавия направила в КНР две тысячи масок в рамках гуманитарной помощи, сообщил посол Китая в Кишиневе Чжан Инхун.
Двое граждан Италии, у которых ранее был обнаружен коронавирус, прекрасно себя чувствуют и пребывают в хорошем настроении, сообщили журналистам сотрудники римского госпиталя Спалландзани.
Все необходимые тесты проведены и показывают, что оба гражданина выздоравливают.
Об этом: Заразившиеся коронавирусом итальянцы «прекрасно себя чувствуют» — медики
Самолёт с эвакуируемыми из КНР гражданами Украины и других стран вечером 19 февраля вылетел из китайского города Ухань, сообщили в пресс-службе украинского посольства в Китае.
Читайте также: Украинский спецборт с эвакуируемыми из КНР гражданами вылетел из Уханя
«Замедление экономики Китая воспринимается как временное, а не структурное… Задержка продаж — это то же самое, что потеря продаж», — отмечает директор по инвестициям Newport Beach Дэвид Бансен
В госпитале подо Львовом перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в медучреждение граждан Украины, прибывающих из Китая.
Читайте также: Под Львовом люди перекрыли дорогу, чтобы не пропустить украинцев из Уханя
Анализы пациента с подозрением на коронавирус не показали у него наличие заболевания.
Читайте также: Власти Египта не подтвердили первый в Африке случай заражения коронавирусом
Въезд на территорию Украины для граждан Китая не планируют ограничивать украинские власти, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, 19 февраля передает агентство «Украинские новости».
Читайте подробнее: Украина не будет ограничивать въезд для китайских граждан
Количество железнодорожных поездок в Китае за время новогоднего пика поездок упало на 48,3% в годовом исчислении в связи с эпидемией нового коронавируса в стране. В период с 10 января по 18 февраля в общей сложности 210 млн железнодорожных поездок было сделано по всей стране, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.
Читайте далее: В Китае из-за коронавируса рухнули новогодние железнодорожные перевозки
Скончавшиеся от коронавируса двое жителей иранской провинции Кум перед заражением не выезжали за границу и за пределы региона, сообщает государственное информационное агентство IRNA.
Об этом: Два иранца, умершие от коронавируса, не имели контактов с людьми из КНР
Китай применяет платформу анализа больших данных для выявления потенциальных носителей нового коронавируса. Всего новая система с 8 февраля текущего года осуществила более 150 млн проверок связей людей, больных коронавирусом, с другими людьми. Для этого в базу системы вводятся номера ID-карт заразившихся коронавирусом пациентов, а затем машина проводит проверку, с какими людьми пациент ехал в одном поезде, летел в одном самолете или находился в одном общественном месте.
Читайте далее: Искусственный интеллект помогает властям КНР выявлять больных коронавирусом
Власти китайской провинции Хубэй отчитались о числе вновь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По данным Хубэйской комиссии здравоохранения, всего 349 случаев заражения и 108 смертей было выявлено в провинции за прошедшие сутки. Общее же число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 62 031 человека.
Читайте далее: В китайском Хубэе в разы упало число вновь заразившихся коронавирусом
Перечень препаратов, проходящих исследования для определения их эффективности в борьбе с коронавирусом COVID-19, пополнился несколькими лекарствами, в том числе и Abidol. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Читайте подробнее: Китай включил в новый список лекарств от коронавируса препарат Abidol
График президента России Владимира Путина не меняется из-за распространения коронавируса, сообщил 20 февраля журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Об этом: Коронавирус не повлиял на график Путина, сообщил Песков
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Благовещенске госпитализированы в инфекционную больницу двое водителей, выезжавших в Китай за овощами.
Подробности в материале: У двоих водителей, выезжавших из Приамурья в КНР, заподозрили коронавирус
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 114 — до 2118 человек. Об этом 20 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Количество инфицированных граждан в стране превысило 74,5 тыс. человек. Общее число выздоровевших достигло более 16,1 тыс. человек.
Читайте подробнее: От коронавируса в Китае умерли 2118 человека
В Бердске на предприятии «Медсклад» запустили новое производство тканевых масок широкого назначения. По данным правительства Новосибирской области, в ближайшее время продукция этой производственной линии «поможет обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путём». Отмечается, что это первое подобное предприятие в области и организовано оно в связи с возросшей потребностью. В ближайшие несколько месяцев производственная линия заработает в полную мощность.
Заказы на поставку масок уже поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты обещают отдать обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации.
Читайте также: В Бердске из-за коронавируса и гриппа запустили новое производство масок
В настоящее время в Новосибирской области нет ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.
«С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансировано питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, — рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию», — уточняют власти.
Читайте подробнее: Власти рассказали о коронавирусе в Новосибирской области
Гипотеза о том, что новый тип коронавируса через какое-то время может приобрести хроническую форму болезни и распространяться как эпидемиологический грипп, выдвинута вице-президентом Китайской академии инженерных наук, специалистом в сфере тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнем в ходе интервью Центральному телевидению Китая.
Об этом: Эксперт: коронавирус COVID-19 может стать аналогом гриппа
Екатеринбургские казаки организовали на улицах города антикоронавирусный патруль.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге казаки проверяют китайцев на коронавирус
На Камчатке все экипажи морских судов обеспечены средствами защиты от коронавируса.
Читайте подробнее: На Камчатке экипажи морских судов обеспечены защитой от коронавируса
От заражения коронавирусом умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, 20 февраля сообщает японское общественное телевидение.
Читайте также: В Японии умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Председатель КНР Си Цзиньпин может перенести на неопределенный срок свой официальный визит в Японию из-за ситуации вокруг коронавируса нового типа в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Читайте также: Си Цзиньпин может отложить визит в Японию из-за ситуации с коронавирусом
Новый 31 случай заражения короновирусом нового типа был зафиксирован в Южной Корее, сообщает пресс-служба южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее выявили еще 31 случай заражения коронавирусом
В провинции Хайнань, КНР, выявлены пять новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. 84 пациенты выписаны из больниц с полным выздоровлением.
Читайте также: В провинции Хайнань выявлены 5 новых случаев заболевания коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксировано в регионе Кюсю в Японии, передает телеканал NHK.
Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом выявлен в японском регионе Кюсю
В городе Санья провинции Хайнань, КНР, впервые с начала карантина возобновил работу крупнейший в мире магазин беспошлинной торговли, с улиц исчезли военные блок-посты и заграждения.
Подробности в материале: Гигантский Duty-Free возобновил работу на острове Хайнань
Власти Индонезии намерены эвакуировать на родину 74 своих граждан с круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогамы в Японии из-за коронавируса, сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Индонезия подтвердила намерения забрать своих граждан с Diamond Princess
Еще у двоих граждан РФ на круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружен коронавирус, сообщает российское посольство в Токио.
Читайте также: На «коронавирусном» лайнере в Японии заразились еще двое граждан России
Граждан Украины и других стран, вывезенных из Китая, могут разместить в Харьковской области — СМИ
Читайте подробнее: СМИ узнали, где разместят вывезенных на Украину из Китая людей
Гражданку Казахстана не пустили на украинский борт в Ухане для эвакуации из-за повышенной температуры, сообщили 20 февраля в пресс-службе здравоохранения республики.
Читайте также: Девушку из Казахстана не пустили на украинский борт для эвакуации из КНР
Эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.
Читайте подробнее: Ученые допустили эпидемию коронавируса в России
Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что вирус Covid-19 вызовет снижение темпов роста мировой экономики, в том числе экономический рост Индонезии может быть ослаблен на 0,3−0,6%.
Читайте также: Рост экономики Индонезии снизится из-за коронавируса — министр финансов
Жители посёлка в Полтавской области готовы жечь шины и ложиться под колёса транспорта, который привезёт людей, эвакуированных из Китая
Подробности в материале: На Украине грозят жечь шины, чтобы не допустить прибытия людей из Уханя
Граждане КНР уже 20 февраля 2020 года покинут екатеринбургский санаторий «Бодрость», использовавшийся в качестве обсервации.
После осмотра медиками иностранцы смогут уйти из зоны обсервации. Впрочем, у граждан КНР так и не было обнаружено никаких заболеваний.
Через некоторое время санаторий будет работать в обычном режиме. В частности, там планируют принять ветеранов. Перед их заездом будет осуществлена дезинфекция всей территории «Бодрости».
Подробности в материале: В Екатеринбурге готовятся освободить обсервацию от граждан Китая
Закончились первые две недели после окончания в Китае новогодних праздников. Казалось бы, это должно дать ответ о степени влияния эпидемиологической вспышки коронавируса. Подробнее о последствиях эпидемии для китайской и мировой экономики — в аналитическом материале ИА REGNUM.
Читайте также: Коронавирус, флюгер ОПЕК+ и реальная экономическая стратегия Китая
Самолёт с гражданами Украины и ещё девяти стран кружит в небе над Харьковской областью.
Читайте также: Самолет из Уханя не может приземлиться в аэропорту Харькова — СМИ
В Оренбургской области курс лечения продолжается для двух человек, которые прибыли с признаками вирусных заболеваний из Китая. Еще 11 человек завершили лечение и выписаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Читайте также: В Оренбуржье на лечении остаются два человека, прибывших из Китая
Массовые протесты на Западной Украине против размещения в регионе людей, эвакуированных из Китая, — это «локальное инстинктивное поведение, имеющее в своей основе дикость». Об этом заявил львовский эксперт, социальный психолог Олег Покальчук.
Читайте также: «Дикость, зоологическая реакция»: о «коронавирусных бунтах» на Галичине
В Челябинске снова возросло число граждан Китая, которые находятся на карантине. Об этом сообщает областной минздрав.
На 12:00 по местному времени их было 44 человека. В Миассе количество не изменилось, там, как и прежде, 15 человек.
Подробности в материале: В Челябинске на карантине снова выросло число граждан Китая
Побывавших в КНР граждан Украины поместят в карантин. Где именно они будут находиться, пока неизвестно. Тем временем прилет на Украину эвакуированных из эпицентра вспышки коронавируса украинцев и сама вероятность их пребывания на территории Западной Украины привела к многочисленным протестам среди местных жителей. Подробнее об этом — в обзоре украинской региональной прессы.
Читайте также: Западная Украина на коронавирус показала зоологическую реакцию
Несмотря на то, что в мире практически не практикуются компенсации авиаперевозчикам в форс-мажорных обстоятельствах, на фоне эпидемии коронавируса в Китае российские власти оказались заинтересованы в поддержке отечественной авиаотрасли. Об этом 20 февраля заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире телеканала «Россия 24».
«Отрасль, несущая очень серьёзные убытки даже в отсутствие такого факта, как коронавирус, весьма подвержена влиянию различных внешних факторов, и поэтому авиакомпании ставят вопрос перед отраслевым министерством, перед правительством о том, чтобы компенсировать убытки, которые понесли авиакомпании», — заявил Пантелеев.
Об этом: Потери от коронавируса: выплатят ли авиаперевозчикам РФ компенсации?
Одесская областная государственная администрация выступила с заявлением о готовности к приему и лечению пациентов с признаками заболевания новым коронавирусом COVID-19.
Читайте также: Одесса готова принимать пациентов «с признаками коронавируса»
Правительству предстоит определиться с порядком компенсационных выплат авиаперевозчикам на фоне запрета на перелёты в Китай — при этом пропорциональный способ может оказаться не лучшим решением. Об этом 20 февраля заявил ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Фёдор Борисов в эфире телеканала «Россия 24».
«Самый простой способ — пропорциональный. Но пропорциональный способ может быть не самым эффективным — чем крупнее компания, тем легче ей пережить ситуацию с потерей. Для небольших компаний это может быть и критически», — заявил Борисов.
Об этом: Потери от коронавируса: кто выиграет на рынке авиаперевозок от компенсаций?
Австралия продлила запрет на въезд в страну для всех прибывающих из Китая, кроме собственных граждан. Об этом сообщает телеканал ABC.
По новому решению властей, ограничение будет действовать до 29 февраля.
Читайте подробнее: Власти Австралии продлили запрет на въезд прибывающим из КНР
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизила свой прогноз относительно темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год с 2,1% до 1,6%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей агентства.
Читайте также: Standard & Poor’s пересмотрело прогноз темпов роста экономики Южной Кореи
В Полтавской области силовики подтянули броневик к месту проведения акции протеста против прибытия эвакуированных людей из Китая.
Читайте подробнее: На Украине произошла стычка с силовиками из-за людей, вывезенных из Китая
В МВД Украины назвали точное место, где будут проходить карантин вывезенные из Китая граждане, и предупредили о жёстком пресечении любых провокаций
Читайте подробнее: В МВД Украины назвали точное место размещение граждан, вывезенных из Китая
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя ИА REGNUM информацию о возможной эпидемии нового коронавируса в России, высказал сомнение в существовании какого-то ранее неизвестного способа передачи инфекции.
Подробности в материале: «Воздушно-капельный путь»: о возможной эпидемии коронавируса в России
Зеленский пристыдил жителей Украины за то, что они начали блокировать дороги, чтобы не допустить приезда людей, эвакуированных из Китая. Он привёл пример реакции жителей Франции и Казахстана.
Читайте также: Зеленский осудил протесты против размещения людей, вывезенных из Китая
В Миассе завершил работу карантинный центр, в котором две недели находились 15 граждан Китая. Всех их из него вывезли 20 февраля, сообщает областной минздрав.
Читайте также: В челябинском Миассе закрыли карантинный коронавирусный центр
Вице-премьер Юрий Трутнев призвал подумать о продовольственной безопасности ДФО. Полпред предложил оценить, какие риски принесло регионам Дальнего Востока закрытие границ с КНР.
Подробности в материале: Трутнев призвал подумать о продовольственной безопасности Дальнего Востока
Проживание красноярского губернатора Александра Усса в отеле в Сочи могло обойтись бюджету Красноярского края в сумму более 246 тысяч рублей. Предполагалось, что Усс поедет на Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи с 12 по 14 февраля. Однако, как известно, мероприятие пришлось отложить из-за «опасности распространения нового коронавируса».
«Бронь была сделана и аннулирована. Имеется документ об аннуляции бронирования. Средства краевого бюджета потрачены не были», — сообщили 20 февраля в пресс-службе правительства Красноярского края.
Читайте также: 250 тыс. за отель: губернатор Усс не поехал в Сочи из-за коронавируса
Полиция Украины призвала жителей Новых Санжар не нарушать закон, а дать возможность разместить в местном санатории граждан, эвакуированных из Китая
Об этом: К месту размещения граждан Украины, вывезенных из Китая, стянули спецназ
Если бы речь шла о какой-то другой стране, то происходящее утром в четверг, 20 февраля, следовало бы назвать фантастическим. Активное меньшинство «гражданского общества» большой европейской страны протестует против возвращения на Родину собственных сограждан. Пассивное большинство преимущественно помалкивает. Государство пытается прежде всего не поссориться с «активистами». Но поскольку речь идет об Украине, то всё на своих местах — к большому сожалению для её граждан.
Об этом: Территория без государства и люди без общества: Украина против своих
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии Ибрагим Магу заявил, что причиной вспышки коронавируса в Китае является коррупция. Об этом передает ВВС Africa.
«Я твердо верю, ваше превосходительство, что даже коронавирус вызван коррупцией. Борьба с коррупцией подобна крестовому походу против зла в нашем обществе», — заявил Магу, выступая на открытом мероприятии, которое транслировалось онлайн Государственным управлением телевидения Нигерии.
Однако в пресс-службе EFCC отклонили запросы СМИ о комментариях, охактеризовав заявления Магу как «ложные и вводящие в заблуждение».
Об этом: Чиновник в Нигерии назвал причину вспышки коронавируса в Китае
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал «тяжелым и неприятным решением» закрытие границ с Китаем. Но другого выхода российские власти не видят для защиты населения РФ от эпидемии.
Читайте также: Трутнев назвал «тяжелым решением» закрытие границ с Китаем
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что коронавирус — это верблюжий грипп, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Читайте подробнее: Жириновский назвал коронавирус верблюжьим гриппом
В аэропорту Челябинска госпитализирован студент, прибывший из Китая. Он прилетел из Москвы, пишут местные СМИ.
Читайте также: В Челябинске госпитализирован студент из Китая
Кенийский студент, вынужденный оставаться в эпицентре вспышки коронавируса в китайском городе Ухань, обвинил правительство своей страны в том, что оно бросило своих граждан в закрытом на карантин городе. Об этом передает местный телеканал Citizen TV.
Джеффри Окунди сообщил в интервью репортеру телеканала, что он очень расстроен наблюдением за тем, как другие страны репатриируют своих студентов, в то время как правительство Кении не намерено принимать подобных мер.
В понедельник, 17 февраля, посол Кении в Китае Сара Серем заявила, что пока что студенты останутся в Ухани, и помолилась за их безопасность.
Подробности в материале: Студент из Кении разочарован отказом в эвакуации из Уханя
Возвращение украинцев из Уханя должно было стать еще одним медийным триумфом президента Зеленского, но в итоге превратилось в позор, заявил сегодня, 20 февраля, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.
Читайте также: «Даже тут обгадились»: украинский политик об эвакуации граждан из Уханя
«Единственное, что сегодня объединяет по-настоящему Украину, — это суеверия и маразм», — заявил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя сегодняшние события в стране.
Читайте также: Украинский эксперт: «Львов богоизбранный город, а Харьков — проклятый?»
В Иране ещё три человека заразились новым типом коронавируса. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения 20 февраля, передаёт агентство ISNA.
Как уточнил глава департамента по связям с общественностью минздрава Ирана Киянуш Джаханпур, наличии инфекционного заболевания подтверждено лабораторно у трёх пациентов в городах Кум и Арак. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением медиков.
Прибывающих в Туркмению граждан других государств принудительно помещают под карантин и заставляют проходить проверку на коронавирусную инфекцию.
Иностранцев вынуждают заплатить €50 (3450 рублей) за пребывание на карантине в больнице, а также отдельную сумму — за анализы на коронавирус.
Об этом: В Туркмении иностранцев заставляют платить за проверку на коронавирус
Самолёт с гражданами Украины и других государств, которых эвакуировали из Китая, сел в аэропорту Харькова
Читайте также: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился в аэропорту Харькова
Туристы Хабаровска, потерявшие путёвки и деньги из-за коронавируса на острове Хайнань в КНР, не могут вернуть деньги. Компания Русь-тур ссылается на форс-мажор и медлительность китайских партнёров.
Читайте также: В Хабаровске туристы не могут вернуть деньги за пропавшие туры в Китай
Гражданам КНР, которые ведут в России трудовую, коммерческую или учебную деятельность, и не покидавшим границы РФ в период распространения нового вида коронавируса, в случае завершения срока российский визы следует продлять ее на территории Российской Федерации. Соответствующую просьбу Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) направил в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.
С 20 февраля в России действует запрет для граждан КНР на въезд РФ. Однако данное ограничение, не учитывает сложность и многогранность данного вопроса, и в результате создает предпосылки для сложностей в отношении граждан КНР, уже имеющих рабочие визы и находящихся на территории РФ, отмечают в РАСПП. Китайцы, у которых закончится срок действия визы, будут вынуждены выехать их России, однако заехать обратно уже не смогут, пока не будет снят запрет.
Подробности в материале: Мишустина попросили продлить визы гражданам Китая
Британская транснациональная автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover может остановить сборку автомобилей в Великобритании из-за дефицита комплектующих из Китая, заявил глава автокомпании Ральфа Шпета. Об этом сообщает издание Automotive News.
Читайте подробнее: Jaguar Land Rover может приостановить сборку автомобилей из-за коронавируса
Жительница Петербурга Анна Рыбакова, бежавшая из карантина по коронавирусу в больнице им. Боткина, сама связалась с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу после того как суд постановил принудительно поместить ее в больницу для прохождения обследования на коронавирус. Она уже вернулась в стационар, сообщают СМИ.
Читайте также: Вторая сбежавшая из карантина петербурженка сама вернулась в больницу
Правительство Южной Кореи окажет финансовую поддержку артистам, испытывающим трудности в связи с отменой концертов из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.
Подробности в материале: Власти Южной Кореи выделят $2,5 млн на поддержку малых театров
Китайские игроки впервые не примут участия в турнире по настольной игре го, который пройдёт с 21 по 24 февраля в Санкт-Петербурге.
Читайте также: На турнире по го в Петербурге впервые не сыграют игроки из Китая
Последние четверо находившихся на лайнере Westerdam граждан РФ покинули Камбоджу, сообщает 20 февраля российское посольство в Пномпене.
Читайте также: Последние четверо граждан РФ с лайнера Westerdam покинули Камбоджу
Граждане Украины, вернувшиеся из Китая, находятся в подавленном состоянии, узнав о реакции населения на их прилёт
Читайте подробнее: Граждане Украины, прибывшие из Китая, подавлены «тёплым приёмом» — Кучер
Студенты Оренбургского государственного университета (ОГУ) записали видеообращение на китайском языке со словами поддержки народу Китая в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
Видеообращение планируют передать вузам-партнерам для распространения в КНР.
Читайте подробнее: Из-за вспышки коронавируса оренбургские студенты обратились к народу Китая
В Горно-Алтайском аэропорту организовали учения по проведению первичных противоэпидемических мероприятий, которые спровоцировала вспышка нового типа коронавируса.
Об этом: В аэропорту Горно-Алтайска учились бороться с коронавирусом
Информация о пяти случаях коронавируса на Украине не подтвердилась.
Читайте подробнее: На Украине опровергли сообщение о пяти случаях коронавируса
Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а также для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
В пресс-службе напомнили, что с 20 февраля действует решение правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию.
Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг и помогают тем, кто входит в метро с признаками недомогания. При необходимости работники вызовут бригаду скорой помощи, а иностранцам могут предоставить переводчика.
Также в поездах стали в два раза чаще менять воздушные фильтры. «Параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции», — добавили в пресс-службе.
Об этом: В метро Москвы усилили меры санитарной безопасности из-за коронавируса
В Оренбургской области на российско — казахстанском участке госграницы задержана крупная партия китайских мандаринов, ввоз которых в Россию запретили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.
Читайте также: В Оренбуржье задержано 20,5 тонн запрещённых китайских мандаринов
Посольство Республики Казахстан в РФ выразило благодарность властям Тюменской области за размещение на карантин по коронавирусу трёх своих соотечественниц. Об этом говорится в официальном паблике посольства на Facebook.
Три гражданки Казахстана были эвакуированы из Китая 5 февраля в тюменский реабилитационный центр «Градостроитель» в числе 144 человек, прошедших 14-дневный карантин по коронавирусу.
Сотрудники посольства Казахстана позаботились о возвращении гражданок своей страны из Тюмени на родину, купив им билеты. Состояние вернувшихся удовлетворительное.
Читайте подробнее: Посольство Казахстана благодарит тюменцев за карантин для своих гражданок
Журналист и медиа-эксперт Ирина Земляная в социальных сетях сообщает о ситуации в поселке Новые Санжары (Полтавская область) днем 20 февраля, пока эвакуированных из Китая людей везут туда спецтранспортом из Харькова.
Читайте также: Доставка эвакуированных из Китая на Украине: силовики прорвали оборону
Медицинские учреждения Липецкой области получат 13 миллионов рублей на меры по предупреждению коронавирусной инфекции. Соответствующие корректировки внесут в областной бюджет. Средства пойдут на закупку «неприкосновенного запаса» медикаментов из перечня Минздрава РФ и оборудования для диагностики коронавируса.
Об этом: Липецкие больницы получат 13 млн рублей на борьбу с коронавирусом
20 февраля в Южной Корее выявили еще 22 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: Общее число зарожённых коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 104
В целях профилактики распространения коронавируса власти Монголии решили «приостановить междугородние и международные пассажирские сухопутные и железнодорожные перевозки с 08:00 часов 23 февраля по 08:00 часов 27 февраля». До 30 марта в стране закрыты детские сады, школы, вузы и учебные центры по всей стране, запрещено проведение общественных мероприятий.
Подробности в материале: Коронавирус: в Монголии на 4 дня остановят все пассажирские перевозки
Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей от коронавируса.
Об этом: Премьер-министр Пакистана и председатель КНР провели телефонные переговоры
Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту Иокогама, зарегистрированы 13 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 20 февраля, японская газета «Асахи симбун».
Об этом: На лайнере Diamond Princess подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом
Гражданку Украины оставили в Китае из-за нежелания бросить собаку.
Об этом: Гражданку Украины оставили в Ухане из-за собаки — депутат Рады
Сотрудники правоохранительных органов задержали ряд протестующих против размещения эвакуированных из Китая граждан Украины на территории Полтавской области. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Как сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на украинского министра внутренних дел, задержанным выпишут административные протоколы.
Об этом: Полиция задержала протестующих против эвакуированных украинцев
Взбунтовавшихся жителей посёлка Новые Санжары приехал успокаивать министр внутренних дел Украины.
Читайте подробнее: Глава МВД Украины приехал в Новые Санжары, чтобы успокоить людей
Белорусский премьер-министр Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за помощь в эвакуации из Китая десяти граждан Белоруссии. О послании Румаса Мишустину сообщает 20 февраля пресс-служба белорусского правительства.
Подробности в материале: Премьер-министр Белоруссии поблагодарил РФ за помощь с эвакуацией из КНР
В санатории, где будут проходить карантин граждане Украины, вернувшиеся из Китая, уволилась часть персонала.
Об этом: На Украине уволилась часть персонала санатория, куда прибудут люди из Уханя
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все украинцы, вернувшиеся из Китая, здоровы. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
По его словам, самостоятельно на территорию Украины вернулись семь тысяч украинских граждан. Ни у одного из них не было зафиксировано заражения коронавирусом.
Об этом: Аваков раскрыл данные о здоровье вернувшихся из Китая
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разговаривает с жителями Новых Санжар. mvs.gov.ua
За волнениями в посёлке Новые Санжары Полтавской области стояла провокация в виде поста с фэйкового аккаунта в Facebook. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
По словам журналистов, первым пост в группу «ГО «Голос Новосанжарщини» написал пользователь Maichael Paul, причём на момент публикации поста официальной информации о направлении эвакуированных из КНР в Новые Санжары не было. В тексте сообщается, что «из достоверных источников» автору стало известно, что в военном госпитале населённого пункта планируют «разместить первую группу инфицированных смертельно опасным вирусом».
Читайте подробнее: СМИ Украины нашли провокатора волнений в Полтавской области
Русская девушка Кира и её отец Михаил вошли в состав волонтёров в китайском городе. Их задачей стала проверка приезжающих в Далянь на заражение при помощи тепловизоров.
Читайте также: Коронавирус в Китае: русские стали волонтёрами в Даляне
Ещё один человек, который подозревается в распространении в Латвии ложной информации о коронавирусе, задержан полицией и помещён в следственный изолятор.
Об этом: В Латвии подозревают мужчину в распространении «фейков» о коронавирусе
Шестеро проживающих в Свердловской области граждан России еще проверяются на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.
Всего с января 2020 года в регионе госпитализировали 46 граждан после их возвращения из Китая — у свердловчан обнаружились симптомы ОРВИ. Большинство людей уже выписаны.
«Результаты исследований 40 человек уже подтверждены, остальные находятся в работе», — сообщают в управлении.
Читайте подробнее: Шестеро свердловчан ждут результатов исследований на коронавирус
Из-за эпидемии коронавируса сокращён импорт китайской плодоовощной продукции на Дальний Восток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Потери России от снижения товарооборота с Китаем в результате эпидемии коронавируса составляют миллиард рублей в день, заявил февраля министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Читайте подробнее: Минфин оценил в миллиард ежедневный ущерб от коронавируса в торговле с КНР
Возвращение на Родину 30 граждан Италии, находящихся в настоящее время на борту корабля Diamond Princess в Японии, перенесено на сутки, сообщили в правительстве Италии.Самолёт, отправленный властями, уже находится в Японии, а промедление объясняется тем, что для проведения тестов среди пассажиров Diamond Princess понадобится больше времени, чем предполагалось.
Об этом: Возвращение граждан Италии из Японии отложено на сутки
Персонал санатория, в котором будут размещены на карантин граждане, эвакуированные из Уханя, увезли из учреждения. В составе группы прибывших спецбортом из КНР есть медики, персонал и технические специалисты для обеспечения пребывания граждан на карантине.
Подробности в материале: На Украине подготовились к карантину эвакуированных из Уханя граждан
В Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) после встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем в Москве.
Читайте также: Гаврилов сообщил о зоне для российско-китайских исследований заболеваний
Эпидемия коронавируса в Ухане будет остановлена к 20 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) после встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем в Москве.
«Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», — сказал Гаврилов.
Читайте подробнее: Китай надеется к 20 марта остановить эпидемию коронавируса в Ухане
Проверка пассажиров на вокзале в Ухане. russian.news.cn.jpg.
Первые тесты 34 пассажиров Diamond Princess — граждан Италии — на коронавирус, проведенные 20 февраля, дали отрицательный результат.Ранее еще у одного итальянского пассажира парома было зафиксировано заражение.
Об этом: У пассажиров Diamond Princess — граждан Италии коронавирус не обнаружен
Медицинские работники госпиталя в городе Винники Львовской области спели гимн Украины после того, как им объявили, что эвакуированных из Китая украинских граждан повезут не в винниковский госпиталь, а в другое место. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на видеоролик.
На кадрах видно, как собравшийся персонал хором поёт украинский гимн, а одна из сотрудниц утирает платком глаза.
Об этом: Львовские врачи отпраздновали неприезд сограждан из Китая гимном Украины
Всемирная организация здравоохранения должна через три недели получить результаты клинических испытаний двух лекарств от нового коронавируса, сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Читайте подробнее: ВОЗ через три недели получит результаты испытаний лекарств от коронавируса
Люди в масках в общественном транспорте Китая. Алексей Попов/ИА «Красная весна».
Ни одна страна в мире не выражала такую негативную реакцию на возврат сограждан из Китая, как Украина. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
«Наверное, Украина — единственная страна, которая так встречает своих граждан, которых возвращает государство», — сказал Ляшко.
Подробности в материале: В Минздраве Украины раскритиковали протестующих в Новых Санжарах
Автобус с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, прибыл на территорию санатория в Новых Санжарах. Об этом сообщают украинские СМИ с места событий.
Прибытию автобуса предшествовали стычки местных жителей с полицией. Население Новых Санжар протестовало против прибытия эвакуированных украинцев.
Стычки продолжаются до сих пор, отмечают очевидцы. У автобусов, которые привезли граждан Украины в санаторий, выбиты стёкла. Некоторые протестующие выкрикивают обещания сжечь в ночи санаторий с прибывшими.
Читайте также: Автобус с эвакуированными украинцами прибыл в санаторий под Полтавой
«Все собственные заводы Huawei возобновили производство… Основные поставщики также возобновили производство, так что поставки нашим клиентам никак не затронуты», — сообщил представитель Huawei Ян Чаобин.
Подробности в материале: Коронавирус не повлиял на поставки оборудования 5G — Huawei
«У большинства автобусов выбиты стекла. Люди (прибывшие) прячутся от жителей Новых Санжар, которые закидывают их булыжниками. «Родина» тепло приняла своих граждан: пылают баррикады, обезумевшие от крика и боли лица, кровь, дым и флаг Украины».
Подробности в материале:Новые Санжары сейчас: пылают баррикады, обезумевшие лица, кровь и дым
За сознательное нарушение карантина по коронавирусу гражданам может грозить до семи лет тюремного срока.
Об этом: В Израиле предупредили о тюремном сроке для граждан, нарушивших карантин
Санаторий, в который привезли эвакуированных из Китая граждан Украины, взят под охрану. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Сообщается, что охрана выстроилась по периметру территории санатория. Сами прибывшие располагаются на территории санатория.
Читайте также: Санаторий с эвакуированными из КНР украинцами взят под охрану
Количество заразившимся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1076 человек, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте также: Число заражённых коронавирусом за пределами Китая превысило тысячу человек
Глава правительства Украины Алексей Гончарук, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая прибыли в Новые Санжары, где 20 февраля вспыхнули протесты против размещения на территории населённого пункта эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал VESTI.
«Я тоже не ангел, но всё это — настоящий ужас. Как мы можем говорить о единой Украине, если мы не думаем друг о друге», — сказал журналистам Аваков.
В свою очередь, Гончарук и Скалецкая не стали комментировать произошедшее. Журналисты сообщают, что в районной Раде в ближайшие часы состоится брифинг.
Подробности в материале: Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары
На Украине местные жители в Полтавской области крайне враждебно встретили эвакуированных из китайского города Ухань сограждан.
Читайте подробнее: На Украине эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками
Представитель министерства финансов США заявил журналистам агентства Reuters, что американское правительство надеется на выполнение торгового соглашения со стороны Китая в полном объеме.
Об этом: Коронавирус не отменит обязательства Китая перед США — Reuters
Ранее в Иране были выявлены три новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, в городах Кум и Арак. До этого от коронавируса уже умерли двое иранцев.
Об этом: В Иране отменили религиозные мероприятия в Куме из-за коронавируса
По оценке S&P, в случае если эпидемия не завершится к апрелю, в 2020 году банковский сектор Китая будет иметь до 7,7 трлн юаней ($1,10 трлн) необеспеченных кредитов.
Читайте подробнее: Банки Китая могут потерять $1,10 трлн из-за коронавируса — S&P
Решение связывается с эпидемией коронавируса COVID-2019, которая унесла более 2100 жизней и нанесла многомиллиардный ущерб китайской экономике.
Читайте также: Китай не примет участия в саммите G20 в Саудовской Аравии
В результате столкновений с полицией в Полтавской области, вызванных прибытием эвакуированных из Уханя, пострадали девять полицейских и один гражданин.
Читайте также: В Новых Санжарах девять полицейских пострадали в результате беспорядков
Ирак закрывает въезд на территорию страны для граждан Ирана на три дня из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что соответствующее решение иракские власти приняли после того, как авиакомпания Iraqi Airways прекратила полеты в Иран.
Читайте также: Ирак закрывает въезд в страну для иранцев из-за угрозы коронавируса
Владивостокский университет экономики и сервиса принял решение перевести китайских студентов на дистанционное обучение. Теперь лекции они будут слушать из Китая по интернету.
Подробности в материале: Владивостокский вуз перевёл китайских студентов на дистанционное обучение
Американская компания Facebook отказалась от участия в ежегодной конференции разработчиков компьютерных игр, которая должна пройти 16−20 марта в американском Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Группы Facebook не будут участвовать в этом мероприятии в этом году ввиду опасений из-за 2019-nCoV», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что здоровье сотрудников и сообщества любителей компьютерных игр им дороже даже таких важных мероприятий.
Подробности в материале: Facebook отказалась участвовать в форуме разработчиков из-за коронавируса
Клинически подтвержденные случаи заражения новым коронавирусом COVID-19 теперь больше не учитываются при составлении статистики заражения в Китае. Выступая на пресс-конференции в Пекине, директор департамента инфекционных заболеваний Первого госпиталя Пекинского университета Ван Гуйцян объяснил природу изменений.
Читайте далее: Китай вновь меняет схему учета числа заразившихся коронавирусом в Хубэе
В китайской провинции Хубэй стало известно о 411 новых случаях заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР. За прошедшие сутки в провинции, являющейся эпицентром эпидемии, общее число зафиксированных случаев заражения достигло 62 442, из них 45 346 приходятся на столицу региона — Ухань. Еще 1451 человек был выписан из госпиталей после выздоровления. Всего же в регионе 11 788 человек переболели новым коронавирусом.
Читайте далее: В китайском Хубэе число заразившихся коронавирусом вновь возросло
В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 115 человек, общее число жертв достигло 2144. Об этом 21 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
Количество инфицированных граждан в провинции превысило 62,4 тыс. человек. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц более 1,4 тыс. человек. Общее число выздоровевших в провинции превысило 11,7 тыс. человек.
Об этом: Число умерших от коронавируса в китайском Хубэе выросло до 2144 человек
Портовое управление Кувейта приостановило пассажирское сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство KUNA.
«Это решение является мерой предосторожности с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров», — заявляет компания.
Ранее, 20 февраля, авиаперевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран по той же причине.
Читайте подробнее: В Кувейте приостановили пассажирское сообщение с Ираном из-за коронавируса
Шанхайские ученые-медики разработали новый и самый быстрый в мире тестовый набор для выявления коронавируса. Он был разработан командой ученых под руководством профессора Шанхайского госпиталя и члена Китайской академии наук Гэ Цзюньбо при участии научно-технической фирмы из провинции Цзянсу, а также экспертов из ряда госпиталей. Он способен выявлять диагноз всего за 10 минут на основе анализа нуклеиновых кислот в крови пациентов. Набор был испытан в клинических условиях на 310 пациентах в Шанхае, Чунцине и провинции Цзянсу.
Читайте далее: В Китае разработан десятиминутный тест на коронавирус
В Новосибирской области выпущена пробная партия масок с антивирусной активностью. Об этом сообщил представитель компании «Биоком» Виталий Гончаров.
«Мы в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН создали антибактериальную ткань, которая состоит из мельтблауна (часть обычной маски) с измененными свойствами и покрыта серебром. Не пропускает 99,9% бактерий. А тот 1%, который остается, дает нам иммунитет. То есть погибшие бактерии попадают к нам в организм и по аналогии с вакцинацией повышают иммунитет, — цитирует Sibnet.ru Гончарова. — Потребуется около года, чтобы вывести на мелкосерийное производство. Но нужно получить разрешение на выпуск Минздрава. У Минздрава нет ни одной лаборатории, способной подтвердить исследования «Вектора». Мы ищем способы выйти на вышестоящее руководство».
Пробную партию масок — 50 штук — отправят в Минздрав для регистрации изделия как медицинского.
Читайте также: В Новосибирской области выпущена пробная партия самоочищающихся масок
В Южной Корее выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».
Таким образом общее число зараженных в Республике Корея достигло 156 человек. Отмечается, что 41 новый выявленный случай приходится на город Тэгу. По предварительной версии, распространение коронавируса в этом городе пошло из-за посещения одним из пациентов проповеди одной из местных сект.
Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 156 человек
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 118 и достигло 2236 человек. Об этом 21 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Количество инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,9 тыс. и превысило 75,4 тыс. человек. За сутки из больниц были выписаны 2109 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 18,2 тыс. человек.
Читайте также: От коронавируса в Китае умерли 2236 человек
В Приморье на пограничных пунктах пропуска с начала 2020 года специалистами Роспотребнадзора досмотрено на коронавирус 157 165 человек. Признаков заболевания не выявлено.
Читайте подробнее: В Приморье на коронавирус проверено более 100 тыс. человек
Танкер «Патриот» с российскими моряками на борту брошен судовладельцем в зараженном коронавирусом Китае.
Читайте подробнее: Моряки-дальневосточники брошены в зараженном коронавирусом Китае
Среди 160 граждан Австралии, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, двое оказались заражены коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что после возвращения австралийцев в город Дарвин, где они были помещены на 14-дневный карантин, у шестерых были выявлены симптомы респираторного заболевания и повышенная температура тела. У двоих из них подтвердилось заражение коронавирусом нового типа. Теперь они изолированы от остальных и проходят необходимое лечение.
Читайте подробнее: У двух австралийцев с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус
За прошедшие сутки в Китае выявлено 889 новых случаев заражения коронавирусом и 118 смертей от опасной инфекции, сообщили 21 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Среди всех умерших 115 приходится на провинцию Хубэй и по одной смерти на город центрального подчинения Чунцин, а также провинции Чжэцзян и Юньнань. Еще 1614 человек находятся под подозрением на заражение. 2109 человек были выписаны из больниц 20 февраля в связи с выздоровлением.
Читайте далее: Общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2236 человек
Кемеровское управление ФАС России продолжает отслеживать ситуацию с ценами на медицинские маски.
«В Кузбассе по состоянию на 17 февраля цена реализации этого товара в аптеках по-прежнему составляет от 5 до 15 рублей за одну маску (в среднем)», — отчиталось ведомство о результатах мониторинга.
Читайте также: УФАС Кузбасса назвало средние цены на медицинские маски
Третья группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогамы в Японии, начала сходить на берег, передает телеканал TBS.
Ожидается, что за 21 февраля судно покинут около 450 человек. Экипаж лайнера пока остается на борту. В настоящее время японские власти решают вопрос об их дальнейшем местонахождении с компанией, владеющей судном.
Читайте также: Третья группа пассажиров «коронавирусного» лайнера начала выходить на берег
Подготовить вакцину от коронавируса нового типа к клиническим испытаниям ученые Китая смогут не раньше конца апреля. Об этом 21 февраля сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
Подробности в материале: Клинические испытания вакцины от коронавируса Китай начнёт к маю
Власти Филиппин направят самолеты для эвакуации своих граждан, оказавшихся на борту «коронавирусного» лайнера Diamond Princess в Японии, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.
Он отметил, что уже 759 пассажиров и членов экипажа судна были эвакуированы из Японии в Соединенные Штаты, Южную Корею, Австралию, Китай, Израиль и Канаду. Также о намерениях вывезти своих граждан заявили Индонезия, Италия, Великобритания и Тайвань. По словам Мотэги, японские власти «делают все возможное, чтобы поддержать иностранных граждан».
Об этом: Филиппины направят самолеты для вывоза своих граждан с Diamond Princess
Из-за распространения коронавируса правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии на заседании оргкомитета 21 февраля приняла решение перенести съезд партии, ранее назначенный на 8 марта.
Об этом: Съезд правящей в Японии партии перенесён из-за коронавируса
Девять стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.
По его словам, с соответствующим призывом выступили Бутан, Израиль, Кирибати, Самоа, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга и Микронезия. Также своих граждан предупредили об опасности поездок в Японию власти США и Тайваня.
Читайте подробнее: Девять стран призвали отказаться от поездок в Японию из-за коронавируса
В Хабаровске цены на овощи из Китая вернулись к тому уровню, который отмечался до закрытия границ с КНР.
Подробности в материале: В Хабаровске стабилизировались цены на китайские овощи
У 11 граждан США, эвакуированных на родину с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердилось наличие коронавируса нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на данные американского Центра по контролю и профилактики заболеваний.
Сообщается, что 13 эвакуированных граждан Соединенных Штатов в настоящее время находятся в медицинском центре Университета Небраски. У 11 из них было зафиксировано заражение коронавирусом нового типа. При этом отмечается, что у большинства инфицированных отсутствовали симптомы заболевания.
Читайте подробнее: У 11 американцев с Diamond Princess выявили заражение коронавирусом
Исследование анализов 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по коронавирусу после побега из инфекционной больницы, показало отсутствие у нее опасной инфекции. Девушка получит свободу сегодня.
Об этом: У сбегавшей из карантина петербурженки коронавируса не нашли
«Западная Украина на коронавирус показала зоологическую реакцию», — читайте обзор украинской прессы от Станислава Стремидловского.
В результате столкновений с полицией в Полтавской области, вызванных прибытием эвакуированных из Уханя, пострадали десять человек: девять полицейских и один гражданин.
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Об этом: Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Власти Франции отправили в Китай самолет с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с коронавирусом, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Подробнее в материале: Франция отправила 17 тонн гуманитарного груза в Ухань
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил доверие к Японии, которая готовится принять летнюю Олимпиаду 2020 года в условиях вспышки китайского коронавируса. Об этом заявил 21 февраля на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Читайте также: МОК одобряет действия Японии против коронавируса в преддверии Олимпиады
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил, что за беспорядками в Новых Санжарах могут стоять политики и представители деловых кругов Украины.
Подробнее в материале: К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины
В Южной Корее зафиксировали первый случай смерти от коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте также: В Южной Корее зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
В Хабаровске у 24-х граждан Китая, ранее помещенных под карантин, признаков заболевания не выявлено. Карантин завершен.
Читайте подробнее: У граждан КНР, прилетевших в Хабаровск, завершился карантин
В разных странах могут появляться пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими. Это может происходить из-за скрытого заражения, сообщают 21 февраля «Известия».
Подробности в материале: В России выдвинули две версии передачи коронавируса
В Китае зафиксировано массовое заражение новым типом коронавируса. Об этом 21 февраля сообщает телеканал «Китайская глобальная телевизионная сеть».
Так, инфекционное заболевание было выявлено у 200 заключённых в тюрьме в восточной китайской провинции Шаньдун. Сообщается, что источником инфекции стал тюремный надзиратель, который заболел 13 февраля.
Подробности в материале: 200 заключённых в китайской тюрьме заразились коронавирусом
Доктор уханьского госпиталя, который принимал больных новым коронавирусом, скончался от пневмонии в Китае. Пэн Иньхуа работал в Первом народном госпитале района Цзянся города Уханя, столицы провинции Хубэй. Он был госпитализирован 25 января и переведен в Уханьский госпиталь Цзиньиньтань на лечение 30 января.
Читайте далее: В Ухане от коронавируса скончался еще один врач
Беспорядки в Полтавской области Украины, связанные с прибытием из Китая украинских граждан, напоминают Европу времён Средневековья. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
«Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — с иронией добавила Захарова.
Дипломат назвала происходящее на Полтавщине чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества. Вероятно, человечество стоит пугать не китайской угрозой, а «украинской демократией», следует из её комментария.
Читайте также: Захарова сравнила протесты на Полтавщине со Средневековьем
Полиция японского Киото задержала местного жителя за распространение антикитайских листовок на фоне вспышки коронавируса. Мужчине предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе, сообщает 21 февраля агентство Kyodo.
Служащий местной компании расклеивал самодельные листовки, в которых призывал «не допускать в страну китайцев». Следствию он рассказал, что боялся распространения нового заболевания.
Об этом: Житель Японии задержан за призыв «не пускать в страну китайцев»
Граждан Украины и других государств, помещённых в карантин в посёлке Новые Санжары, будут охранять от местных жителей 300 сотрудников Национальной гвардии Украины.
Об этом: Вывезенных из Китая граждан Украины будут охранять 300 человек — Гончарук
Ущерб холдинговой компании Air France-KLM от коронавируса составит по меньшей мере от 150 до 200 миллионов евро. Об этом стало известно 19 февраля, во время презентации годовых результатов за 2019 г.
Читайте также: Коронавирус обойдётся Air France-KLM в 150 миллионов евро
Директор Международного центра здравоохранения в одном из университетов Южной Кореи Джон Линтон заявил, что вспышка коронавируса в КНДР может быть значительно опасней.
Читайте также: Вспышка коронавируса в КНДР может быть опасней, чем в Китае — эксперт
Первые две недели февраля в Китае показали падение продаж легковых автомобилей на 92%. Об этом сообщает 21 февраля Bloomberg.
За первую неделю февраля было продано всего 811 автомобилей, падение продаж составило 96%. Это указано в докладе Китайской ассоциации легковых автомобилей (PCA).
В Москве приезжающим из Китая делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, выдано более 2,5 тыс. таких постановлений. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Читайте также: В Москве назвали число выданных постановлений об изоляции из-за COVID-19
В префектуре Хоккайдо на север Японии подтверждены три новых случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом 21 февраля сообщила администрация префектуры.
По данным властей, среди заразившихся — двое детей. Это первый подтверждённый случай заболевания, выявленный в Японии у несовершеннолетних. Заболевшие — ученики начальной школы в посёлке Нака-Фурано. Они приходятся друг другу братом и сестрой. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
Читайте подробнее: Коронавирус подтвердился у двух детей в японской префектуре Хоккайдо
Министерство здравоохранения Израиля предостерегло граждан страны от нарушения карантина.
Читайте подробнее: В Израиле за нарушение карантина будут сажать в тюрьму на срок до семи лет
Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля. Меры предосторожности предприняли из-за подозрения на заболевание коронавирусом у одной из пассажирок.
Читайте подробнее: В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
Власти КНР отложили проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао из-за коронавируса, сообщает 21 февраля South China Morning Post со ссылкой на источники.
Об этом: Власти Китая отложили проведение Азиатского форума в Боао
Москва совместно с федеральным правительством принимает меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса в Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Он отметил, что на сегодняшний день в Москве не выявлено ни одного случая заболевания Covid-19. В столице принимаются дополнительные меры профилактики. «Учитываем при этом специфику нашего города как крупнейшего транзитного транспортного узла», — отметил Собянин.
Об этом: Собянин рассказал о борьбе Москвы с проникновением коронавируса
В Южной Корее приняли решение об ограничении передвижений и контактов военнослужащих из-за распространения коронавируса по стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте подробнее: В Южной Корее усилили меры по борьбе с распространением коронавируса
Общее число заболевших в мире по состоянию на 08:00 мск
20 февраля спикер парламента Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Лариджани призвал к немедленному принятию превентивных мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Об этом: Лариджани: необходимо быстро отреагировать на вспышку коронавируса в Иране
20 февраля представитель иранского правительства Али Рабиэй заявил в своём «Твиттере», что правительство основало «штаб по борьбе с коронавирусом и его предотвращению», для борьбы со смертельным вирусом, который недавно был обнаружен в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: Иран учредил штаб по борьбе с коронавирусом
20 февраля представитель министерства здравоохранения заявил, что еще три пациента дали положительный результат на коронавирус в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Еще три пациента в Иране дали положительный результат на коронавирус
20 февраля Организация гражданской авиации (CAO) Ирана опровергла слухи о том, что полеты между Ираном и Китаем продолжаются на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Об этом: Гражданская авиация Ирана опровергла слухи о продолжении полетов из Китая
Еще восемь граждан России, у которых не был диагностирован коронавирус после карантина, покинули находящийся в японском порту круизный лайнер Diamond Princess. Об этом 21 февраля сообщило российское посольство в Токио.
Читайте также: Еще восемь граждан России покинули «коронавирусный» лайнер в Японии
Китайские власти победят коронавирус на всей территории КНР до конца марта 2020 года, заявил 21 февраля посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Посольство России в Японии о ситуации на круизном лайнере:
В России под медицинским наблюдением находятся почти 13 тыс. человек, прибывших из Китая. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре назвали число находящихся под наблюдением граждан КНР
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал эвакуировать из Китая гражданку Украины Анастасию Зинченко, которую не пустили на борт украинского самолёта с собакой.
Подробности в материале: Зеленский позвонил гражданке Украины, которая находится в Ухане
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила поведение жителей Украины, протестующих против эвакуированных из Китая граждан страны.
Читайте также: Поклонская видит в протестах против карантина под Полтавой новый майдан
Представитель МВД Украины рассказал, что беспорядки в Новых Санжарах подогревались алкоголем.
Подробности в материале: Жителей Новых Санжар поразил не вирус, а «зелёный змей» — МВД Украины
Новый экспресс-тест для выявления коронавируса стали применять в тестовом режиме медучреждения в китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает 21 февраля агентство «Синьхуа».
Выявить вирус он позволяет за 15 минут, принцип действия теста основан на выявлении антител IgM и IgG. Основной метод для выявления коронавируса — анализ нуклеиновой кислоты, но он более сложен в применении и требует времени, пояснили в Нанкинском университете.
Читайте также: В Китае начали применять новый экспресс-тест на коронавирус
В Италии у 38-летнего мужчины тест на коронавирус дал положительный результат. Это уже четвёртый подтверждённый случай заболевания в стране. Об этом 21 февраля сообщает газета La Repubblica.
Известно, что житель города Кодоньо в провинции Лоди не посещал Китай. Однако, по его словам, он ужинал с другом, который в конце января вернулся из КНР.
Подробности в материале:Новый случай коронавируса подтверждён в Италии
Китайские полицейские привезли оставленной в Ухане гражданке Украины Анастасии Зинченко еду и средства индивидуальной защиты.
Об этом: Гражданке Украины, которую оставили в Китае из-за собаки, привезли продукты
Киргизия временно приостановит выдачу виз китайским гражданам, что связано с мерами, принимаемыми в стране по недопущению распространения коронавируса. Об этом 21 февраля заявил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов в ходе пресс-конференции в Бишкеке.
Абдрахманов уточнил, что граждане Китая, прибывшие в Киргизию после введения ограничений, имеют многократные визы.
«В основном это рабочие, которые на Новый год уезжали домой», — сообщил он.
Читайте также: Киргизия временно приостановит выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса
Прямые убытки российских туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, составили примерно 450 млн рублей в связи с распространением китайского коронавируса. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).
Кроме того, 140 млн рублей, по предварительным оценкам, потеряли туроператоры, работающие в сфере въездного туризма. Организация направила правительству РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь за счёт государственного бюджета.
Об этом: Ассоциация туроператоров РФ подсчитала убытки из-за коронавируса
Круизный лайнер Diamond Princess, который из-за коронавируса с начала февраля находится на карантине в японском порту Иокогама, снова начнёт перевозить пассажиров. Об этом со ссылкой на владельцев судна сообщает газета Daily Mail.
Уточняется, что в плавание лайнер отправиться в конце апреля после того, как он будет «полностью санирован».
Подробности в материале: «Коронавирусный» лайнер Diamond Princess возобновит круизы в апреле
Пассажиров вагона, который 21 февраля отцепили от состава из-за подозрения на заболевания коронавирусом одной из попутчиц, доставили в отдельный корпус больницы №4 Брянска. Там они проведут две недели под наблюдением медиков.
Подробности в материале: Пассажиры отцепленного в Брянске вагона проведут две недели в больнице
Петербурженка Алла Ильина, вышедшая из инфекционной больницы после принудительной изоляции на карантин по коронавирусу, описала ощущения первых минут свободы. Она также сообщила, почему подала апелляцию на решение суда о ее госпитализации.
Читайте подробнее: Вышедшая из карантина по коронавирусу петербурженка поделилась ощущениями
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность в том, что власти Южной Кореи смогут справиться с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Об этом: Южная Корея самостоятельно справится с распространением коронавируса — ВОЗ
Правительство Черногории рассматривает несколько объектов, где можно размещать людей на карантин в случае распространения коронавируса или другого массового заболевания, сообщает национальный вещатель RTCG.
Одним из таких объектов могут стать бывшие воинские казармы недалеко от приморского города Улцинь на юге страны.
Читайте также: Власти Черногории ищут новые места для карантина в случае массовых болезней
Орловские перевозчики просят об отсрочке обязательной установки видеорегистраторов в салонах автобусов, в качестве аргумента приводят сбои поставок видеооборудования из Китая в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Орла по итогам заседания комитета по экономической политике и развитию предпринимательства.
Читайте также: Орловские перевозчики не ставят видеорегистраторы из-за короновируса
В Южной Корее зафиксирован второй случай смерти от коронавируса. Об этом 21 февраля сообщает газета Hankyung.
Уточняется, что от инфекционного заболевания скончалась 54-летняя женщина. Ранее она была госпитализирована в одну из больниц Циндао, затем переведена в больницу Пусанского национального университета.
Об этом: Второй инфицированный коронавирусом пациент в Южной Корее
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы провели экспертизу помещений фракции ЛДПР в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.
Читайте также: В помещениях фракции ЛДПР в Госдуме взяли пробы на бактерии и микробы
Анализы гражданина Черногории, находящегося на борту лайнера «Daimond princess» подтвердили наличие у него коронавируса, сообщил МИД Сербии.
Он не может быть в связи с этим эвакуирован специальным рейсом в Италию.
Читайте подробнее: У черногорского граданина с судна Daimond princess подтвердили коронавирус
Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в анализах снятой минувшей ночью с поезда Киев — Москва гражданки КНР не обнаружен коронавирус.
Министр здравоохранения Ливана заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране.
В Екатеринбурге 4-летняя девочка была госпитализирована принудительно в связи с отказом её родителей сделать это добровольно. Это следует из сообщения пресс-службы Свердловского облсуда.
Известно, что семья с двумя детьми 2 февраля вернулась из Санья (Китай). А 13-го у одной из девочек выявили признаки ОРВИ. В срок до 14 февраля матери ребёнка было предписано госпитализировать её. Но она написала отказ от госпитализации и отказалась от обследований.
Читайте подробнее: Названа причина принудительной госпитализации девочки в Екатеринбурге
В Улан-Удэ прибывшую из Таиланда женщину изолировали после обращения в поликлинику с симптомами ОРВИ. В республиканском минздраве сообщили, что это стандарт действий при обращении граждан, которые прибыли с территорий, где регистрируются случаи коронавируса.
«Меры повышенной предосторожности необходимы для обеспечения безопасности жителей республики, поэтому наше пристальное внимание обращено к пациентам, почувствовавшим недомогание после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Поэтому причин для паники нет. Ситуация под контролем», — уточнили в министерстве.
У пациентов Городской поликлиники №1 попросили прощения за приостановление приёма, отметив, что «за это время были проведены мероприятия по санитарной обработке кабинета врача».
Подробности в материале: В Бурятии вернувшуюся из Таиланда женщину изолировали из-за коронавируса
Слухи и информационные фальшивки об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии Академии наук КНР, не соответствуют действительности и мешают работе этого учреждения по расшифровке генома вируса, выявлению его штаммов и созданию вакцины, сообщается в открытом письме руководства института, опубликованном 20 февраля в китайских СМИ.
Авторы письма напоминают, что Уханьский институт вирусологии, являющийся крупнейшим научным центром по вирусологии в Китае, «после начала эпидемии оказался предметом слухов и противоречивых заявлений».
Читайте также: В Китае отрицают вариант утечки коронавируса из института в Ухане
Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо заявил о том, что в городе откроют ещё 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом.
Представители китайских туристических агентств и министерства туризма КНР примут участие в туристической выставке, которая пройдет с 12 по 14 марта 2020 года в московском Экспоцентре. Но из-за коронавируса внесены коррективы.
Подробности в материале: Китайские турагентства примут участие в московской выставке
Заболевший коронавирусом госпитализирован, его состояние, благодаря помощи врачей, значительно улучшилось.
Об этом: Первый случай заболевания коронавирусом диагностирован в Ливане
Минздрав Сингапура сообщил, что общее число выздоровевших от коронавируса людей в стране достигло 47 человек.
В связи со сложившейся ситуацией вузы России приступили к подготовке программ дистанционного обучения для иностранных студентов из Китая.
Читайте также: Российские вузы предоставят дистанционное обучение студентам из Китая
Гражданка Китая, которую из-за подозрения на коронавирус сняли с поезда в Брянске, пересекла украинскую границу 20 февраля и действительно направлялась в Россию, сообщили 21 февраля в Госпогранслужбе Украины. Она не жаловалась на своё состояние пограничникам и «по внешним признакам не выглядела больной».
Читайте подробнее: На Украине рассказали о китаянке, снятой с поезда в Брянске
Медицинская маска. Фото: Russian.news.cn
«Поворотный момент… ещё не наступил. Ситуация по профилактике и борьбе с эпидемией в провинции Хубэй и городе Ухань остается тяжелой», — заявлено по итогам встречи руководства компартии Китая в Пекине.
Об этом: Эпидемия коронавируса ещё не достигла пика — компартия Китая
Ещё десять человек удалось излечить от коронавируса в Сингапуре, общее число выздоровевших составляет 47 человек.
Читайте подробнее: В Сингапуре почти 50 человек излечились от коронавируса
«Мы призвали жителей… оставаться дома в качестве меры предосторожности», — сообщил представитель властей Ломбардии Джулио Галлера.
Об этом: На севере Италии подтвердили шесть случаев коронавируса
В китайском городе Ухане, остающемся эпицентром коронавируса COVID-2019, будут построены ещё 19 временных больниц, сообщил 21 февраля журналистам вице-мэр города Ху Ябо.
По его словам, после этого в Ухане будет 30 тыс. койкомест во временных больницах.
Читайте также: В китайском Ухане построят еще 19 больниц для заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге 4-летняя девочка была госпитализирована принудительно в связи с отказом её родителей сделать это добровольно.
Подробно: Названа причина принудительной госпитализации девочки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Об этом: В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге суд постановил изолировать 48-летнюю женщину, которая прилетела на Урал самолётом из Москвы.
Читайте подробнее: Коронавирус: на Урале изолирована женщина, летевшая с китайцем в самолёте
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая спешно ретировалась из санатория в Новых Санжарах (Полтавская область), где на карантине содержаться эвакуированные из китайского города Ухань, охваченного коронавирусом Covid-2019 украинские граждане.
Читайте также: Глава Минздрава Украины спешно покинула эвакуированных из Уханя
Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов, готовы результаты анализов женщины — ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Её госпитализировали утром 21 февраля в инфекционную больницу и провели тщательное обследование.
Об этом: В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая
В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, какие меры предпринимаются в столичной подземке для предотвращения распространения коронавируса и выявления заражённых."Пассажиров с признаками заболевания и тех, кто мог недавно прибыть из КНР, просят предъявить документы. Это помогает ответить на два важных вопроса: как давно человек прибыл из КНР, если посещал эту страну, и пройден ли двухнедельный карантин», — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе.
В Екатеринбурге принудительно госпитализировали двух детей с подозрением на коронавирус.
Решение принял Кировский районный суд города по иску свердловского управления Роспотребнадзора. В стационар принудительно положили четырёхлетнюю девочку и второго ребёнка из той же семьи.
Дети вернулись вместе с родителями из Санья (КНР), после чего девочка заболела ОРВИ. Однако мать отказалсь госпитализировать ребёнка.
Читайте также: В Екатеринбурге госпитализировали двоих детей с подозрением на коронавирус
Международная группа экспертов, изучающая вспышку нового коронавируса в Китая, в субботу, 22 февраля, посетит город Ухань, являющийся эпицентром эпидемии, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Читайте также: Международная группа экспертов 22 февраля прибудет в китайский Ухань
Согласно официальной статистике, общее число случаев заражения коронавирусом на территории материкового Китая уже составило 75 465. Погибли от болезни в Китае 2236 человек.
Подробности в материале: В тюрьмах Китая заразились коронавирусом сотни заключенных
Эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украине показали, в каких условиях они отбывают двухнедельный карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).
Подробности в материале: Граждане Украины рассказали об условиях содержания на карантине
Администрация Московского метрополитена попросила отнестись с пониманием к дополнительным мерам безопасности, принятым для борьбы с распространением коронавируса.
Подробности в материале: В московском метро пояснили детали проверки граждан в связи с коронавирусом
Ранее в Ливане подтвердили один случай заражения — больной прибыл самолетом из иранского города Кум. На борту авиакомпании Mahan Air было 125 пассажиров.
Читайте подробнее: В Ливане подозревают коронавирус ещё у двоих человек
Несмотря на то, что число новых подтвержденных случаев коронавируса с каждым днем снижается, новости о вспышках за пределами Китая поддерживают негативное настроение на рынке.
Читайте также: Уолл-стрит снова боится коронавируса
В Челябинске девять граждан Китая выписаны из противотуберкулёзного диспансера, где находились на карантине в связи с коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
Читайте также: В Челябинске карантин покинули девять граждан Китая
Закрыто на карантин. Фото: 04.rospotrebnadzor.ru
Власти Италии подтвердили 14 случаев выявления коронавируса у жителей северной провинции Ломбардия (Милан).По предварительным данным, «нулевым пациентом», от которого заразились остальные, был гражданин, вернувшийся в конце января 2020 года из рабочей поездки в КНР.
Читайте подробнее: В Италии подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом
19 граждан Италии, находившеся на борту парома Diamond Princess, вылетели из Токио в Рим.Также на борту самолёта, отправленного в Японию властями Италии — 18 граждан других стран ЕС.Все они ранее прошли необходимые тесты, результаты которых подтвердили отсутствие коронавируса.
Читайте подробнее: Из Японии в Италию вернутся 19 пассажиров парома Diamond Princess
Спортсменки из Китая допущены к участию в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, сообщила агентству ТАСС главный специалист по организации и проведению соревнований Федерации фехтования России Мария Синявская.
«По прилёту в Россию они прошли несколько этапов проверки, обследований, они допущены до соревнований и принимают участие в таких же абсолютно условиях, как и все остальные», — сказала Синявская.
Специалисты министерства здравоохранения Италии опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях советы гражданам по профилактике коронавируса.Специалисты, в частности, посоветовали гражданам чаще и лучше мыть руки, «следить за гигиеной дыхательных путей» и не рассчитывать на помощь антибиотиков.
Читайте подробнее: Минздрав Италии в соцсетях дал советы по профилактике коронавируса
Остальные 10 граждан Израиля с круизного лайнера, задержанного у берегов Японии, оказались здоровы. Инфицированная израильтянка, впрочем, тоже не очень больна.
Подробности в материале: Гражданка Израиля заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
«Окно возможностей сужается, мы должны действовать быстро… Если мы упустим эту возможность, у нас будет серьезная проблема», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.
Об этом: Глава ВОЗ призвал срочно реагировать на новые вспышки коронавируса
В итальянском городке Кодоньо после выявления нескольких носителей коронавируса до 23 февраля будут закрыты все школы, бары и общественные места, такое решение приняли местные власти 21 февраля.Мэр города Франческо Пассерини днем в пятницу призвал граждан по возможности не покидать свои дома.
Об этом: В итальянском городке из-за коронавируса закроют школы и бары
«Мы видим разные схемы передачи инфекции в разных местах. У нас много отличий, разные вспышки показывают разные фазы», — отмечает представитель ВОЗ Сильви Бриан.
Читайте подробнее: ВОЗ бьет тревогу из-за вспышек коронавируса за пределами Китая
Для того, чтобы справиться с последствиями распространения коронавируса в Италии, требуется принимать максимальные меры предосторожности и одновременно с этим избегать какой-либо паники, заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Именно в таком ключе и будут работать власти, отметил он.Как сообщалось ранее, 21 февраля власти Италии подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: Премьер Италии обещал не допустить паники из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Италии. Фото: Salute.gov.it
Первые тесты двух жителей итальянской Падуи на коронавирус дали положительный результат, сообщили местные власти в пятницу, 21 февраля.Ранее в этот же день были подтверждены 14 случаев коронавируса в регионе Ломбардия (Милан). «Нулевым пациентом», предположительно, был гражданин, посещавший Китай в январе 2020 года.Еще три случая заражения были выявлены ранее.
Подробности в материале: Число подтверждённых случаев коронавируса в Италии выросло до 19
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек.
В медицинских учреждениях Таджикистана на карантине из-за подозрения на коронавирус остаются 288 человек, прибывших из Китая, 811 были выписаны.
Министр здравоохраненияМирхамуддин Камолзода заверил, что специалисты ведомства будут наблюдать за их состоянием даже после выписки.
Отмечается, что приток в страну граждан из Китая значительно сократился.
Об этом: В Таджикистане на карантине по коронавирусу остались 288 человек
Количество заражённых новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Об этом: Число заражённых коронавирусом за пределами КНР достигло 1200 человек
Трёхмесячная девочка была выписана из больницы в Ханое.
Читайте также: Во Вьетнаме от коронавируса излечился самый юный в стране пациент
«Неопределенность вернулась с удвоенной силой… Мы имеем дело с самым большим шоком спроса со времени финансового кризиса», — отмечает стратег Saxo Bank Оле Хансен.
Читайте подробнее: Saxo Bank: на рынки «вернулась неопределенность» из-за вспышек коронавируса
В десяти населённых пунктах приняты превентивные меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса.
Читайте также: В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса
Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
Подробности в материале: Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой
Соединенные Штаты готовятся к возможной пандемии коронавируса нового типа на своей территории, заявила официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Нэнси Мессоньер на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.
«Мы пока не видим распространения заболевания здесь, в Соединенных Штатах, но это очень возможно, даже вероятно, может произойти», — заявила она.
Мессоньер отметила, что все работники здравоохранения получили необходимый запас медикаментов, ведется подготовка медперсонала. Также центр ведет работу с учреждениями здравоохранения и предприятиями.
«Наша цель остается прежней — замедлить проникновение вируса в США. Это дает нам больше времени на подготовку общества для новых случаев и возможного распространения (коронавируса — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнула Мессоньер.
Подробности в материале: США готовятся к возможной пандемии коронавируса
Управление гражданской авиации Кувейта приостановило авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство KUNA.
Также ведомство распорядилось запретить въезд в страну с территории Ирана, а также тем людям, которые побывали в Исламской Республике за последние две недели. Минздрав Кувейта призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.
Читайте также: Кувейт закрыл авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории США возросло до 34 человек, 21 февраля сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Подробности в материале: В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 человек
300 тонн медицинской помощи на пяти грузовых самолетах отправила в Китай катарская авиакомпания Qatar Airways для помощи в борьбе с новым коронавирусом, 21 февраля сообщается в Twitter авиаперевозчика.
На севере Италии, в больнице города Падуя, умер 78-летний пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом 22 февраля сообщает агентство АНСА.
Читайте также: В Италии от короновируса умер человек, второй в Европе
Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде с благодарностью за поддержку Китая в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».
"Я очень признателен за щедрость фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также за письмо, выражающее солидарность с китайским народом в столь важный момент», — заявил Си Цзиньпин.
Лидер Китая отметил, что Пекин принимает все возможные меры, чтобы защитить здоровье граждан Китая, а также других стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях, когда вирус угрожает всему миру, лишь объединение может быть самым мощным оружием.
Об этом: Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за поддержку Китая
В Южной Корее выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».
Сообщается, что большинство новых случаев болезни пришлось на город Тэгу, где ранее пошло распространение вируса из-за одной из местных сект. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Республике Корея достигло 346 человек.
Читайте подробнее: Еще 142 случая заражения коронавирусом выявили в Южной Корее
Более 200 заходов круизных лайнеров в порты Японии были отменены из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.
Агентство отмечает, что это соответствует примерно 16% от общего числа круизных судов, ежегодно заходящих в японские порты. При этом каждый отмененных заход круизного лайнера обходится Японии в $270−360 тыс., которые иностранные туристы не потратят на японской территории. Агентство прогнозирует ухудшение ситуации в случае, если ситуацию с коронавирусом не удастся взять под контроль.
Подробности в материале: Более 200 круизных лайнеров не зайдут в Японию из-за коронавируса
В Иране четыре человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает агентство IRNA со ссылкой на данные иранского минздрава.
Сообщается, что общее число зараженных коронавирусом в Исламской Республике достигло 18 человек. Из них четверо скончались. Отмечается, что умершие проживали в Тегеране, Куме и Раште.
Читайте также: Число погибших от коронавируса в Иране достигло четырех человек
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 109 и достигло 2345 человек. Об этом 22 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Количество инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,5 тыс. и составило 75 891 человек. За сутки из больниц были выписаны 2393 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 20,6 тыс. человек.
В Японии из-за вспышки коронавируса отложили часть программы подготовки волонтёров к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом 22 февраля сообщает Оргкомитет олимпиады.
Об этом: Подготовку волонтёров к ОИ-2020 в Японии частично перенесли
Япония собирается попробовать лечить коронавирус препаратом против гриппа «Фавипиравир», заявил японский министр здравоохранения Кацунобу Като, сообщает агентство Kyodo.
«Мы осведомлены, что за рубежом некоторые лекарства, которые используются против гриппа, могут помочь», — заявил он.
Отметим, что препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», был разработан японской компанией Fujifilm Holdings для лечения гриппа.
Читайте также: В Японии попробуют лечить коронавирус препаратом от гриппа
21 февраля официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Иран (ИРИ) Киануш Джаханпур заявил в своём «Твиттере», что в страну поступила 4-я партия тест-наборов на коронавирус. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: В Иран поступила партия тест-наборов на коронавирус
21 февраля глава планово-бюджетной организации Ирана Мохаммад Бакер Нобахт объявил, что Министерство здравоохранения и медицинского образования оснащено необходимым оборудованием для принятия упреждающих мер по противодействию вспышке смертельного коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: У Ирана есть всё необходимое для борьбы с коронавирусом — IRNA
21 февраля официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране было подтверждено 13 новых случаев заболевания Covid-19 (коронавирусом). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: В Иране подтверждены 13 новых случаев коронавируса
Анализы пациентки, прибывшей из Таиланда, не подтвердили заболевания коронавирусом COVID-19 в Якутии.
Об этом: В Якутии не подтверждён случай заболевания коронавирусом
С 31 декабря 2019 года и по настоящее время в России были досмотрены в связи с угрозой распространения коронавируса, около 368 человек, приехавших из Китая.
Читайте также: В России под наблюдением медиков остаются 11 тысяч приехавших из Китая
Общее чило заболевших в Южной Корее составляет 433 человека.
Читайте подробнее: В Южной Корее выявлено ещё 87 случаев заражения коронавирусом
Десять новых случаев заражения коронавирусом было диагностировано в Иране, общее число заболевших составляет 28 человек.
Читайте подробнее: В Иране число заражённых коронавирусом выросло до 28 человек
У эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу в населенном пункте Новые Санжары, взяли материал для исследований на вирус Covid-2019, сообщает 22 февраля «Сегодня».
Подробности в материале: У эвакуированных из КНР граждан Украины в Новых Санжарах взяли анализы
Специалисты в Китае установили, что коронавирусом можно заразиться за два дня до проявления первых симптомов у больного.
Читайте также: В Китае уточнили: коронавирусом можно заразиться и до проявления симптомов
Власти Иракского Курдистана изолируют потенциальных носителей коронавируса.
Читайте подробнее: В Иракском Курдистане изолируют потенциальных носителей коронавируса
В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели. Об этом 22 февраля на брифинге возле медицинского учреждения в Новых Санжарах, где на карантине находятся эвакуированные из КНР граждане, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает информационное агентство Укринформ.
Об этом: Данилов о протестах: в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели
Грузия может временно прекратить прямое авиасообщение с Ираном из-за роста случаев заболевания и смерти от коронавируса в этой стране.
У трех граждан Ирана, которые были помещены в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии, диагноз коронавируса не подтвердился.
Подробности в материале: У граждан Ирана в Тбилиси коронавирус не обнаружили
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля The Washington Post.
Читайте также: Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People’s Daily со ссылкой на местные власти.
Читайте также: Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выявлено два новых случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает 22 февраля эмиратское министерство здравоохранения и профилактики.
Читайте также: Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в ОАЭ
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Об этом: США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Авторитетные учёные из научных центов Германии, США и других стран осудили «теорию заговора» об искусственном происхождении коронавируса COVID-2019.
Подробности в материале: Учёные осудили «теорию заговора» об искусственном происхождении Covid-2019
В связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае в Международном валютном фонде (МВФ) предоставили скорректированный прогноз, согласно которому ожидаемый рост экономики КНР снизится на 0,4 процентного пункта (п.п.) до 5,6% по сравнению с прогнозом, сделанным МВФ в январе 2020 года.
Об этом: МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за вспышки коронавируса
Число людей, заражённых новым коронавирусом за пределами Китая, превысило 1400 человек. Это следует из обнародованного 22 февраля отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: Число заражённых коронавирусом за пределами КНР превысило 1400 человек
В Иране скончался пациент, у которого ранее диагностировали новой тип коронавируса COVID-19.
Подробности в материале: В Иране сообщили о смерти ещё одного инфицированного коронавирусом
Состояние эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess российских граждан хорошее, сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Вице-премьер сообщила также, что эвакуированные в течение 14 дней будут находится на карантине в Казани, где все восемь человек пройдут тщательное обследование.
Подробности в материале: Голикова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии граждан РФ
Две смерти, 33 госпитализированных и 79 зараженных — такова картина распространения коронавируса в Италии, сообщает порталTPIсо ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Об этом: Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 79
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией на территории материкового Китая достигло 76 288 человек, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению Китая.
По данным на 00:00 22 февраля, в материковой части КНР зафиксировано 2345 смертельных случаев, 76 288 случаев инфицирования. Сообщается также о 20 659 пациентах, покинувших стационар в связи с выздоровлением. Состояние 11 477 заболевших оценивается медиками как тяжелое.
Тесный контакт с заболевшими имели порядка 619 тысяч человек.
Подробности в материале: Количество заразившихся коронавирусом в Китае превысило 76 тысяч
Число жертв коронавируса в КНР за сутки 22 февраля увеличилось на 97 человек, в результате количество скончавшихся от опасной инфекции достигло 2442 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.
Общее число инфицированных возросло с76 288 до 76 936 человек.
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 2229, до 22 тысяч 888 человек.
Подробности в материале: За сутки в Китае скончались 97 больных коронавирусной пневмонией
Эвакуированные с зараженного коронавирусной пневмонией круизного лайнера Diamond Princess восемь российских граждан прибыли в Казань для прохождения карантинных мероприятий, сообщает KazanFirst.
Читайте также: Эвакуированных граждан РФ поместят в изолированный медицинский блок
Приостановка Шенгенского соглашения в связи со вспышкой инфекции коронавируса на настоящий момент времени была бы чрезмерна. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте после заседания совета министров.
Читайте также: В Италии считают остановку Шенгена из-за коронавируса «драконовской мерой»
В Южное Корее выявлено 123 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
Общее число инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Южной Корее составило на данный момент 556 человек.
Читайте подробнее: Количество инфицированных коронавирусом в Южной Корее возросло до 556
Ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук смогли выяснить некоторые детали возникновения и начала распространения нового коронавируса Covid-2019.
Читайте также: Ученым удалось продвинуться в разгадке источника возникновения коронавируса
За прошедший день 22 февраля число зараженных коронавирусом жителей Южной Кореи увеличилось более, чем в два раза, по сравнению с количеством новых зараженных днем ранее, четвертый заболевший скончался, сообщает Yonhap.
В течение прошедших суток было выявлено 123 новых инфицированных, таким образом, число подтвержденных случаев заболевания достигло 556 человек.
Об этом: Власти Южной Кореи сообщили о четвертой жертве коронавируса
Восемь граждан России с зараженного коронавирусом крузиного лайнера Diamond Princess вернулись на родину.
Читайте подробнее: Восемь граждан России с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Отменены три матча чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться в регионах Венето и Ломбардия.
Читайте подробнее: В Италии коронавирус внёс коррективы в расписание матчей по футболу
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess. По словам Поповой, всего в Казань доставлены восемь пассажиров лайнера. Все туристы чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет ни у одного из граждан, состояние удовлетворительное.
Читайте также: Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
У троих из восьми эвакуированных с карантинного лайнера Diamond Princess туристов в период нахождения на корабле был выявлен коронавирус, сообщает Минздрав России. У всех инфицированных заболевание протекает в лёгкой форме без выраженных симптомов и осложнений.
Читайте также: У троих российских туристов с карантинного лайнера был выявлен коронавирус
Количество заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 550 человек, скончались пять пациентов.
Об этом: В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы в связи с коронавирусом
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал не поддаваться на провокации в связи с коронавирусом и следить за официальными заявлениями. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Коронавирус: в минздраве Армении призвали не поддаваться на провокации
За сутки в Италии заболевание было диагностировано у 34 человек. Общее количество заболевших составило 113 человек. В стране приняты исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса.
Читайте подробнее: Число заболевших коронавирусом в Италии превысило сто человек
Карантин объявлен в 12 городах на севере Италии. Въезд и выезд из города запрещён, отменены массовые мероприятия и занятия в школах.
Подробности в материале: Исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса приняты в Италии
Прихожане секты Синчхончжи поспособствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом в стране.
Читайте подробнее: В Южной Корее люди подписали петицию за роспуск секты Синчхончжи
В свердловском Богдановиче гражданин Китая госпитализирован с высокой температурой. Он находится в инфекционном отделении, пишут местные СМИ.
По данным изданий, он находится в отдельном боксе. У него взяты необходимые анализы. А «Альянс врачей» сообщает, что пациентов отделения либо быстро выписали, либо временно отпустили домой. На дому их будут ежедневно осматривать.
Об этом: На Урале с высокой температурой госпитализирован гражданин Китая
Количество смертных случаев, вызванных заболеванием коронавирусом в Иране достигло восьми.
Об этом: Число заболевших коронавирусом в Иране возросло до 43 человек
Скончался мужчина, которому было более 80-ти лет.
Читайте подробнее: От коронавируса скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess
Два случая заболевания коронавирусом диагностированы в Венеции, всего в регионе Венето зарегистрировано 25 случаев заражения.
Читайте подробнее: Власти Венето анонсировали досрочное завершение Венецианского карнавала
Из 35 заболевших коронавирусом в Таиланде исцелился уже 21 человек.
Об этом: В больницах Таиланда выздоровел от коронавируса 21 пациент из 35
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается довольно сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию.
Об этом: Ситуация с коронавирусом в Китае остается сложной — Си Цзиньпин
Власти Турции приняли решение о закрытии границы с Ираном в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
Читайте также: Турция закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса — СМИ
В Израиле введён запрет на въезд в страну иностранцев, недавно побывавших в Южной Корее или Японии, а также для граждан Австралии и Италии. Для граждан Израиля, прибывающих из этих стран, обязательно прохождение карантина.
Читайте подробнее: В связи с угрозой коронавируса Израиль ужесточил правила въезда
В итальянской области Ломбардия власти приняли решение о закрытии всех учебных учреждений в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Читайте подробнее: В Ломбардии приняли решение закрыть учебные учреждения из-за коронавируса
Граница с Ираном закрыта в связи с резким возрастанием числа заболевших коронавирусом в этой стране.
Читайте подробнее: Турция и Афганистан закрыли границу с Ираном из-за коронавируса
Руководство миланского оперного театра «Ла Скала» приняло решение об отмене всех спектаклей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Читайте также: Миланский театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за вспышки коронавируса
Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
Подробности в материале: Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Гражданам Китая, Южной Кореи и Ирана из-за распространения коронавируса временно запрещен въезд в Иорданию. Заявление министра информации Иордании Амджада Оде Адайле приводит агентство Petra.
Об этом: Власти Иордании запретили въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по своему эффекту санкции США схожи с коронавирусом: с одной стороны, они внушают ужас, а с другой — не оказывают реального влияния на ситуацию. Об этом 23 февраля он сообщил в ходе встречи с министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом.
Подробности в материале: Президент Ирана сравнил санкции США с коронавирусом
Правительство Грузии приняло решение об ограничении перемещения лиц из Ирана из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019.
Власти Армении временно перекроют границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Армения перекроет границу с Ираном из-за коронавируса — Пашинян
В Италии уже три человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
Читайте подробнее: Число погибших от коронавируса в Италии достигло трех человек
В Великобритании выявлен коронавирус у четырех человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщил в воскресенье, 23 февраля, главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
Читайте также: Коронавирус диагностирован еще у четырех человек в Великобритании
Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая достигло 1769 человек. Таким образом, за минувшие сутки в мире было выявлено еще 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами КНР, зафиксированные в 28 странах.
Читайте также: Число заражённых коронавирусом за пределами КНР достигло почти 1770 человек
Директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что последствия распространения коронавируса будут преодолены еще не скоро.
Подробности в материале: Последствия коронавируса будут преодолены еще не скоро — глава МВФ
В службе гражданской обороны Италии сообщили о 152 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории страны.
Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Италии достигло 152
Председатель КНР Си Цзиньпин решит проблему со вспышкой коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Индию.
Подробности в материале: Трамп оценил способность Си Цзиньпина победить коронавирус
Власти Австрии приняли решение о приостановке движения поездов через перевал Бреннер, связывающий страну с Италией, из-за угрозы распространения коронавирусной пневмонии.
Об этом: Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Австрией и Италией, ранее отмененное по инициативе австрийских властей, восстановлено, поскольку инормация о заражении коронавирусом двух пассажиров не подтвердилась.
Читайте подробнее: Австрия возобновила движение поездов через границу с Италией
Все матчи 26-го тура Серии А итальянского чемпионата и Лиги Европы могут быть перенесены из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте, передает Football Italia.
Подробности в материале: Матчи итальянской Серии А и Лиги Европы могут перенести из-за коронавируса
Власти Южной Кореи заявили о семи смертельных случаях среди заболевших опасным заболеванием, количество которых увеличилось на 161 и достигло 763 человек, сообщает 24 февраля Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: Число жертв коронавирусной пневмонии в Южной Корее достигло семи
Эксперты Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учеными посетили эпицентр вспышки коронавирусной пневмонии, провинцию Хубэй.
Специалисты намерены оценить опыт борьбы с распространением вируса, а также принять участие в выработке дополнительных мер профилактики.
Подробности в материале: Группа экспертов ВОЗ посетила китайскую провинцию Хубэй
Срок обсервации эвакуированных из Уханя граждан, которые находятся в санатории в Новых Санжарах, не будет увеличен и составит, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 14 дней. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко сообщает информационное агентство «Укринформ».
Подробности в материале: Срок обсервации в Новых Санжарах увеличивать не будут — Минздрав Украины
Новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC.
Сообщается, что десятой зараженной инфекцией стала женщина, прибывшая в Канаду из Китая в конце минувшей недели.
Об этом: Количество случаев заражения коронавирусом в Канаде возросло до 10
Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Власти Азербайджана призвали доверять только официальной информации в связи с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: В Азербайджане заявили об отсутствии пациентов, заражённых коронавирусом
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские специалисты совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования. Об этом глава украинского правительства написал 24 февраля в своем telegram-канале.
Подробности в материале: Гончарук отчитался о мерах по предотвращению распространения коронавируса
Все пациенты, у которых был диагнстирован коронавирус, вернулись в Кувейт и Бахрейн после поездки по Ирану.
Читайте подробнее: В Кувейте и Бахрейне диагностированы первые случаи заражения коронавирусом
Заболевший прибыл накануне из города Кум в Иране, где произошла вспышка коронавируса.
Об этом: В Афганистане зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Зафиксировано уже 195 случаев повторного заражения коронавирусом.
Читайте также: В Китае зафиксированы около 200 случаев повторного заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Израиля подтвердило второй случай заражения коронавирусом у своего гражданина.
Читайте подробнее: В Израиле подтвердили второй случай заболевания коронавирусом
Сухопутное сообщение между Арменией и Ираном перекрыто на две недели, также ограничены авиаперелёты в Иран из-за вспышки коронавируса.
Об этом: Армения закрыла сухопутное сообщение с Ираном из-за коронавируса
МИД Грузии обращается к своим гражданам, которые проживают или находятся в Корейской республике, и предупреждает их об опасности коронавируса. Соответствующее заявление распространяют министерство иностранных дел и посольство Грузии в Корее.
Читайте также: МИД Грузии предупреждает граждан в Южной Корее об опасности коронавируса
На преставления в Большом Московском цирке пропускают всех, у кого есть билет.
Читайте подробнее: Московский цирк опроверг сведения о недопуске граждан КНР на представления
Власти Китайской Народной Республики уверены, что в ближайшее время эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 закончится.
Об этом: В Китае разработали вакцину против COVID-19 — Посол КНР в России
Информация о 50 погибших в иранском городе Кум от коронавируса не соответствует действительности. При этом представитель минздрава Ирана не исключил, что число заболевших в Куме может превышать 60 человек.
Об этом: В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе
Граждане Казахстана, которые вернулись в республику из Японии, в том числе и те, кто находился на карантине на лайнере Diamond Princess, будут находится на карантине. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
Читайте подробнее: Граждане Казахстана, вернувшиеся из Японии, на карантине — Минздрав
Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку. Об этом сообщается в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Об этом: Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку
В итальянской области Ломбардия от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался шестой человек.
Подробности в материале: Шестой человек скончался в Италии от коронавирусной инфекции — СМИ
В здание комиссариата запрещёно входить и выходить в связи с возможной угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: Экстренный карантин объявлен в комиссариате полиции в Париже
Пациента (имя не называется), который ранее находился в Азии, госпитализировали с подозрением на коронавирус в Университетскую больницу в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: В Польше госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
Власти Омана подтвердили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-2019 в стране.
Подробности в материале: В Омане подтвердили два первых случая заражения коронавирусом — СМИ
С 24 февраля иранская авиакомпания Varesh Airlines и таджикистанская авиакомпания «Таджик Эйр» должны будут приостановить полёты. По крайней мере, до того момента, когда ситуация с коронавирусом в Иране не будет стабилизирована.
Отмечается, что воздушное сообщение между странами осуществлялось в обоих направлениях два раза в неделю по маршрутам: Мешхед-Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Душанбе-Тегеран.
Подробности в материале: Таджикистан приостановил авиасообщение с Ираном
Риск повторной вспышки коронавирусной инфекции Covid-2019 в Китае остается по-прежнему высоким.
Об этом: В ВОЗ предупредили об опасности повторной вспышки коронавируса в Китае
Грузия следит за ситуацией с распространением коронавируса в Италии и рассматривает вопрос о возможности приостановки авиасообщения и с этой страной. Об этом журналистам заявил гендиректор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, соответствующие меры правительство уже приняло в отношении Ирана, а ранее временно приостановило авиасообщение с Китаем. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты и в отношении Южной Кореи, где также фиксируется рост заболевания коронавирусом.
Об этом: Грузия может приостановить авиасообщение и с Италией
Исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультаций при президента США Томас Филипсон заявил, что вспышка коронавируса может быть не так вредна для экономики страны.
Читайте также: Советник Трампа: влияние коронавируса на экономику США преувеличино
На фоне вспышки коронавируса в Италии не стоит впадать в панику. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц после заседания спецштаба по предотвращению распространения коронавируса.
Подробности в материале: Курц о вспышке коронавируса в Италии: «Не стоит впадать в панику»
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время отсутствуют данные о неконтролируемом распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 и о большом количестве умерших от нее людей.
Читайте подробнее: В ВОЗ оценили возможность неконтролируемого распространения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусная инфекция COVID-2019 не является пандемией, однако заключает в себе потенциал, чтобы перерасти в нее.
Об этом: Коронавирусная инфекция COVID-2019 не является пандемией — ВОЗ
Комплексные меры Китая по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 позволили за две недели снизить на 80% число новых подтвержденных случаев заболевания.
Читайте подробнее: В КНР на 80% снизилось число новых случаев заболевания коронавирусом — ВОЗ
Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает приём граждан и выдачу документов в связи с распространением в итальянской области Ломбардия коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Об этом: Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за коронавируса
Власти американского города Коста-Меса обратились в суд с требованием запрещения размещения эвакуированных из Китая граждан США зараженных коронавирусом.
Об этом: В городе США потребовали запретить размещать у них зараженных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая достигло 2069 человек. За минувшие сутки в мире было выявлено еще 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за пределами КНР. В частности, в Италии — 48, в Южной Корее — 161, в Японии — 12, в Иране — 15.
Читайте также: Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 2069
Одиннадцатый пациент с диагнозом новая коронавирусная пневмония выявлен в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает 24 февраля FBC News.
Читайте подробнее: В Канаде заявили об 11-м случае заражения коронавирусной пневмонией
Президент США Дональд Трамп похвалил работу Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса и отметил, что власти США контролируют ситуацию. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
Подробности в материале: США полностью контролируют ситуацию с коронавирусом — Трамп
В провинции Хайнань, Китай, пятые сутки подряд не выявляют новых случаев заражения коронавирусом. В то же время от новой болезни скончался ещё один, пятый с начала эпидемии пациент.
Подробности в материале: В провинции Хайнань новых зараженных коронавирусом не выявлено
Поездки в регионы Италии, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной пневмонией, могут представлять опасность для граждан. Соответствующее заявление распространил МИД Чехии.
Сообщается, что власти могут принять временные меры, касающиеся блокировки движения транспорта, кроме того, прибывающие из зараженных регионов Италии граждане могут быть помещены на карантин.
Читайте также: МИД Чехии предостерег граждан от поездок в Италию
В Китае подвергают резкой критике действия японских вирусологов, отвечающих за организацию карантина на круизном лайнере «Diamond Princess». Само судно уже назвали «чумным лайнером», а туристов, разъезжающихся с лайнера, на котором выявлено уже почти 700 инфицированных, «послами смерти».
Подробности в материале: Послами смерти назвали в Китае разъезжающихся с «Diamond Princess» туристов
В Приамурье на коронавирус обследованы 270 человек. Заболевание не обнаружено.
Читайте подробнее: В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек
«Если ещё и с Южной Кореей закроют границы, то международному туризму в Приморье придёт конец», — предполагает портал «Город В».
Читайте также: В Приморье боятся закрытия границ с Южной Кореей из-за коронавируса
В Китае выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 71 смерть от этой инфекции за прошедшие сутки, сообщили 25 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, 2589 человек за прошедшие сутки покинули госпитали после выздоровления, а число тяжелых случаев сократилось на 789 до 9126. Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 77 658 на конец дня 24 февраля, а общая смертность достигла 2664 человек за все время эпидемии.
Читайте далее: Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2589 человек
Рост числа зараженных коронавирусной пневмонией в Японии, в том числе среди учащихся и учителей школ, может потребовать закрытия учебных заведений, заявил на пресс-конференции министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагикуда.
Об этом: Для борьбы с коронавирусом в Японии могут закрыть школы
На замену рабочим из Китая, которые не могут вернуться в Россию, рассматривается приезд индийских строителей на Дальний Восток.
Читайте также: На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу
В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
Умершему больному было 80 лет.
Об этом: Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
Администрация лидера США Дональда Трампа направила запрос в Конгресс на финансирование борьбы с коронавирусом в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственный источник.
Подробности в материале: Белый дом просит у Конгресса США $2,5 млрд на противодействие коронавирусу
Работа на дому позволит создать необходимые условия для препятствия распространению коронавируса в Японии. Об этом, выступая перед журналистами в Токио, заявил генеральный секретарь кабинетаминистров Ёсихидэ Суга.
Подробности в материале: Госучреждения Японии перейдут на домашнюю из-за коронавируса
По состоянию на 9:00 по корейскому времени 25 февраля общее число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось до 893 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее выявили еще 60 новых случаев заражения коронавирусом
Правительству Японии необходимо обратить внимание на экономические последствия пандемии коронавирусной пневмонии, в том числе на ее влияние на финансовые рынки. Об этом заявил министр экономики страны Ясутоши Нисимура, передает Reuters.
Читайте подробнее: Японский министр призвал задуматься о влиянии коронавируса на экономику
В инфекционную больницу Владивостока 23 февраля положили на обследование семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess
Об этом: Пассажиров с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Коронавирус нового типа поразил 81 человека в Гонконге. Это указано в сводке департамента информации местного правительства, распространённой 25 февраля.
В течение суток количество подтверждённых случаев заболевания увеличилось на семь. В больницах остаются 60 пациентов с коронавирусом, два человека скончались, ещё 19 покинули медучреждения.
Читайте подробнее: В Гонконге зафиксировано более 80 заражений коронавирусом
Из-за значительного снижения котировок на фондовых торгах в США и азиатских странах, вызванных опасениями, что распространение нового типа коронавируса может нанести ущерб мировой экономике, гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $4,8 млрд за сутки. Такой же суммы лишился и глава корпорации Amazon Джефф Безос.
Подробности в материале: Богатейшие люди мира за день лишились $139 млрд из-за коронавируса
Депутаты нижней палаты голландского парламента от партии Христианско-демократический призыв поставили перед министр общественного здоровья Бруно Брюинзом вопрос о мерах по предотвращению распространению коронавируса в Нидерландах.
Об этом: В Нидерландах депутаты поставили вопрос о мерах против коронавируса
25 февраля около 9:00 по местному времени израильский чартерный самолёт вернул в Южную Корею 220 южнокорейских туристов, находившихся в Израиле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Об этом: Израиль вернул туристов из Южной Кореи на родину — СМИ
Власти Маврикия задержали итальянских пассажиров на борту рейса Alitalia, прибывшего из Рима, поставив их в известность о том, что все прибывшие из северных итальянских регионов, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, должны либо пройти карантин, либо вернуться домой. Об этом передает ВВС Africa.
В пресс-службе Alitalia заявили, что авиакомпания организует немедленную репатриацию всех 40 пассажиров, прибывших из регионов Ломбардия и Венето, хотя ни у одного из них нет никаких симптомов респираторного заболевания.
Подробности в материале: На Маврикии задержали пассажиров с рейса авиакомпании Alitalia
Необходимо быть готовым к масштабной пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице организации в «Твиттер».
Подробности: ВОЗ: необходимо быстро готовиться к пандемии коронавируса
Иран с точки зрения распространения коронавируса Covid-19 для Грузии может быть опаснее, чем Китай. Такое заявление 24 февраля сделал глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в Тбилиси.
Об этом: Иран для Грузии из-за коронавируса более опасен, чем Китай — Гамкрелидзе
В Италии из-за эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019, приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Об этом 25 февраля со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures сообщает издание Deadline.
Читайте подробнее: В Италии из-за коронавируса остановили съемки «Миссия невыполнима 7»
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Об этом: В Китае число жертв коронавируса возросло до 2663 человек
В Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских настроений из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Подробности в материале: В Южной Корее индекс потребительских настроений сократился на 7,3 пункта
В Соединённых Штатах уже в ближайшие несколько месяцев начнётся тестирование вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Препарат против инфекционного заболевания совместно разработали национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США и американская фармакологическая компания Moderna. Приступить к клиническим испытаниям вакцины планируется в апреле 2020 года.
Подробности в материале: В США разработали вакцину от коронавируса
Власти Гонконга приняли решения продлить карантин для учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом: В Гонконге продлили школьный карантин из-за угрозы коронавируса
Восемь граждан Албании проходят обследование на предмет зараженности коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Читайте также: В Албании восемь человек проходят проверку на коронавирус
Власти США рассматривают возможность сокращения масштабов южнокорейско-американских военных учений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.
Читайте также: США и Южная Корея могут сократить масштабы учений из-за коронавируса
Министерство здравоохранения Вьетнама объявило об излечении от коронавируса всех 16 ранее заболевших пациентов.
Об этом: Врачи смогли вылечить всех больных коронавирусом во Вьетнаме
Частная школа «Путь букв» в Тиране 23 февраля приостановила занятия по крайней мере на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.
Подробности в материале: В Албании закрылась частная школа из-за угрозы коронавируса
Сингапурские медики отвергают версию о том, что коронавирус нового типа может распространять человек без симптомов заболевания. Об этом заявил руководитель Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу, сообщает 25 февраля газета The Straits Times.
Заявления о якобы асимптоматическом носителе связаны с тем, что часто не придаётся значение уже имеющимся симптомам. Новый коронавирус сложен с точки зрения диагностики, так как у него нет чётких симптомов, и болезнь легко перепутать с гриппом или ОРВИ, пояснил Васу.
Читайте подробнее: В Сингапуре не согласны с версией о бессимптомном носителе коронавируса
Глава демократической партии Албании и лидер оппозиции страны Люльзим Баша провел пресс-конференцию 24 февраля, во время которой призвал власти страны разработать детальный план по предотвращению проникновения коронавируса в страну и возникновения эпидемии.
Читайте подробнее: Оппозиция в Албании требует от властей не допустить эпидемии коронавируса
Руководство секты Синчхончжи предоставит правительству Южной Кореи полный список прихожан и их контактные данные для проведения масштабного обследования на коронавирус нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.
Подробности в материале: Руководство секты Синчхончжи предоставит правительству данные прихожан
В Иране ещё два человека умерли от коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом 25 февраля сообщается на сайте Eghtesad Online.
Читайте подробнее: Число погибших от нового коронавируса в Иране достигло 14 человек
Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в ряд стран из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reaters со ссылкой на правительственный Управления гражданской авиации Кувейта.
Подробности в материале: Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в Южную Корею, Таиланд и Испанию
В Грузии прилетевшую из Италии девушку положили в Кутаисский инфекционный центр в связи с подозрением, что она заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», со ссылкой на главного врача клиники.
Об этом: В Грузии госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничивают полеты в Иран из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом: Власти ОАЭ ограничили авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Состояние здоровья эвакуированных с лайнера Diamond Princess восьмерых граждан России оценивается как удовлетворительное. Ни у одного из госпитализированных не фиксируется насморк, кашель, повышение температуры тела. Лабораторный контроль состояния пациентов ведётся ежедневно.
Читайте также: Минздрав Татарии рассказал о состоянии туристов с карантинного лайнера
Всех студентов из Японии и Южной Кореи, которые прибывают в Приморье, отправляют на обследование в медцентр ДВФУ. У шести человек выявлено подозрение на коронавирус.
Об этом: Во Владивостоке у иностранных студентов подозревают коронавирус
Петербуржцам следует проявить понимание и ответственность в связи с тестами на коронавирус или помещением под карантин. Такой позиции придерживается губернатор города Александр Беглов, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Беглов призвал петербуржцев терпеливо отнестись к карантину по коронавирусу
Мать двоих детей Анна Рыбакова, которая сбежала из инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге вслед за Аллой Ильиной, уже выписана из клиники, заболевание коронавирусом у нее не подтвердилось. Об этом ИА REGNUM рассказали 25 февраля в комитете по здравоохранению Петербурга.
Об этом: Вторую беглянку из карантина по коронавирусу в Петербурге вернули домой
Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).
Во второй декаде апреля КамАЗ может перейти на сокращённую неделю в связи с изменением объёма поставок комплектующих из Китая из-за коронавируса.
Читайте также: КамАЗ может ввести сокращённую рабочую неделю из-за коронавируса
Жительнице Китая подтвердили диагноз заболевания, вызываемого коронавирусом, после восьми отрицательных тестов. Об этом 25 февраля сообщает издание «Жэньминь».
Читайте подробнее: Жительнице КНР подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
Пожилой мужчина, находившийся в критическом состоянии после заражения коронавирусом, выписан из больницы в Шанхае. Об этом сообщает 25 февраля местный информационный ресурс «Пэнпай».
У 68-летнего мужчины по фамилии Ян возникли проблемы с дыханием, потребовались экстренные меры. Пациент провёл 13 дней в состоянии комы в отделении интенсивной терапии, но теперь полностью поправился. Отмечается, что ранее в Шанхае выздоравливали только пациенты, у которых заболевание протекало в легкой форме.
Подробности в материале: В Шанхае пациент с коронавирусом выздоровел после 13 дней комы
Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о расширение профилактических мер в связи распространением коронавируса в ряде стран.
Подробности в материале: Латвия вводит дополнительные меры по профилактике коронавируса
Коронавирус остановил не только съёмку фильма «Миссия невыполнима 7». Перенос и отмена мероприятий в Италии коснулись большого списка: карнавал (окончание — церемония закрытия), четыре матча футбола, закрыта опера «Ла Скала», «пустой зал» на Неделе моды в Милане (зрителей попросили не приходить). Убытки из-за коронавируса для Италии будут огромными, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. э. н. Александр Тимофеев.
Читайте также: Коронавирус остановил не только «Миссию»: убытки для Италии огромные
Новый сборник афоризмов легендарного афориста Аркадия Давидовича на китайском, английском и русском языках «Давидович де Дзин» будет представлен читателям в Воронеже. Книга выпущена в целях «гуманитарной поддержки братского китайского народа в трудный час».
»Все средства, заработанные с этой книги, пойдут на изобретение вакцины от короновируса», — уточнили организаторы.
Подробности в материале: Легендарный воронежский афорист Аркадий Давидович представит новый сборник
Коронавирус нового типа неизбежно проникнет в Литву в течение ближайших двух недель, уверен профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлевичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. На своей странице в социальной сети Facebook он подробно описал рекомендации как для жителей, так и для медработников и властей.
Читайте также: Коронавирус доберётся до Литвы в течение двух недель — эксперт
В Бахрейне зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом, сообщает 25 февраля местное информационное агентство BNA.
Читайте подробнее: В Бахрейне зарегистрирован шестой случай заражения коронавирусом
В Палермо на юге Италии выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает La Repubblica. Известно, что это туристка из североитальянского города Бергамо. Ранее у неё были обнаружены симптомы заболевания гриппом. Накануне вечером она была доставлена в больницу Червелло. Областные власти Сицилии подтвердили позитивный результат проведённого теста на коронавирус. Контактировавшие с женщиной граждане помещены в карантин.
В столице Литвы Вильнюсе из-за пациента, у которого заподозрили коронавирус, закрыли частную клинику InMedica, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Мужчина прибыл из Венеции, а к врачам обратился после трёх дней высокой температуры 24 февраля. Когда врачи частной клиники узнали, откуда прибыл пациент, они вызвали государственную скорую помощь, а мужчину госпитализировали в столичную больницу Сантарос, где начали проводить детальные анализы.
Читайте подробнее: Из-за угрозы коронавируса в Вильнюсе закрыли частную клинику
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США объявили максимальный (третий) уровень предупреждения о поездках в Южную Корею, сообщает KBS.
Подробности в материале: В США призвали жителей страны воздержаться от поездок в Южную Корею
Из-за вспышки коронавируса в Италии под вопросом матч Евролиги между литовским «Жальгирисом» и миланским EX Armani Exchange Olimpia, подтвердил литовский клуб, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля.
Об этом: Из-за коронавируса «Жальгирис» может не сыграть с Миланом в Евролиге
Дата проведения командного чемпионата мира (ЧМ) по настольному теннису, который должен был пройти в южнокорейском Пусане в следующем месяце, была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию города.
Об этом: В Южной Корее перенесли дату проведения ЧМ по настольному теннису
У всех пассажиров, въезжающих на территорию Украины из Италии, будут измерять температуру.
Об этом: На Украине намерены проверять всех въезжающих из Италии — ГПСУ
С 24 февраля компания Toyota Motor возобновила работу после вынужденной остановки конвейера из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает агентство NHK.
Читайте подробнее: Toyota возобновила работу автозаводов в Китае
Десять человек скончались в Южной Корее в результате заражения коронавирусом. О десятом смертельном случае сообщает 25 февраля Центр контроля и профилактики заболеваний при южнокрейском минздраве.
В последние дни в стране отмечен резкий рост заболеваемости, заразились 84 человека. Общее число заболевших — 977 человек.
Подробности в материале: В Южной Корее зафиксирована десятая смерть от коронавируса
Коронавирус приводит не просто к падению валют, но к замедлению мировой экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.
Читайте подробнее: Коронавирус замедляет рост мировой экономики
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш решил созвать 25 февраля кризисное заседание правительства, посвященное готовности страны к возможной эпидемии коронавируса COVID-19.
Читайте также: Премьер-министр Латвии проведет совещание в связи с коронавирусом
Граждан, прибывающих в Киргизию из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии, будут помещать на карантин — из-за резкого роста в этих странах численности заразившихся коронавирусной инфекцией.
Анализы и тесты на наличие коронавируса уже прошли 842 человека, приехавших в Киргизию из других стран. Заразившихся среди них не выявили. Тем не менее местные медики по-прежнему наблюдают за состоянием 534 человек.
Об этом: Киргизия ввела карантин для приехавших из Ирана, Италии, Кореи и Японии
Шесть матчей чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса, заявил министр спорта Италии ВинченцоСпадафора.
Читайте также: В Италии матчи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса
Иранский минздрав принимает меры против распространения в стране коронавируса нового типа. Граждан призвали не покидать дома, сообщает Reuters.
Власти Ирана отдали распоряжения об отмене общенациональных концертов и футбольных матчей. Во многих провинциях закрыты школы и университеты.
Об этом: Жителей Ирана призвали не покидать дома из-за коронавируса
Ограничения на авиаперевозки, введенные Грузией в связи с распространением коронавируса Covid-19 скоро ослабят экономику страны. Прогноз на ближайшие 4−6 месяцев от эксперта по экономике Вахтанга Чараия 25 февраля опубликовало агентство Report.
Подробности в материале: Экономист оценил потери Грузии из-за коронавируса
Два гражданина Сербии, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, заразились коронавирусом нового типа. Это подтверждено тестами, сообщает 25 февраля пресс-служба сербского МИД.
Читайте также: Двое сербских граждан заразились коронавирусом на Diamond Princess
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила свои рейсы в Китай и Иран в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом: Турецкая авиакомпания приостановила рейсы в Китай и Иран
В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее правительство Монголии обратилось к южнокорейским авиакомпаниям с просьбой прекратить выполнение авиарейсов между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.
По данным источников, авиакомпания Korean Air прекратит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор в период с 25 февраля по 3 марта. Ранее рейс выполнялся шесть раз в неделю. Авиакомпания Asiana Airlines также приостановит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор, выполняемые три раза в неделю, в период с 25 февраля по 1 марта.
Об этом: Авиакомпании Южной Кореи приостановят полёты в Монголию
Все матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте подробнее: В Японии отменили футбольные матчи из-за коронавируса
Южнокорейские футбольные клубы сыграют без зрителей в домашних матчах азиатской Лиги чемпионов.
Читайте подробнее: Матчи азиатской ЛЧ в Южной Корее пройдут без зрителей из-за коронавируса
В Южной Корее отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии по тяжёлой атлетике на определенный срок из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской федерации тяжелой атлетики.
Об этом: В Южной Корее отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии
На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
Читайте также: Таджикистан усиливает контроль на границе с Афганистаном
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Подробности в материале: В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Израиль направит в Южную Корею третий чартерный самолёт для эвакуации южнокорейских граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Израиль направит в Южную Корею третий чартерный самолёт
Два гражданина Молдавии, прибывшие на родину авиарейсом из Москвы, могут быть заражены коронавирусом нового типа. Об этом сообщает 25 февраля молдавское министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.
Повышенную температуру тела — 37,4 и 38,7 градусов — зафиксировал у предполагаемых носителей вируса термосканер в аэропорту. Заболевших отправили в инфекционную больницу в Кишинёве, врачи проверяют их на коронавирус.
Читайте подробнее: У двух граждан Молдавии заподозрили коронавирус
Замглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом, заявил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде в своём аккаунте в Twitter.
По его словам, в последние дни Харирчи «находился на передовой борьбы с коронавирусом».
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом 25 февраля сообщает австрийское агентство APA со ссылкой на губернатора провинции Тироль Гюнтера Платтера.
Известно, что всего подтверждены два случая заболевания. Один из пациентов родом из итальянского региона Ломбардия, где отмечено больше всего заражённых коронавирусом пациентов. Сейчас они находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука.
Читайте подробнее: Первые случая заражения коронавирус подтверждены в Австрии
Турецкие власти приняли решение поместить на двухнедельный карантин всех пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул, заявил 25 февраля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Читайте также: Турция поместила на карантин пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул
В больнице хорватского города Риека находятся девять человек, вернувшихся с фабрики из итальянской Ломбардии. У одного из них есть симптомы болезни, сообщает издание Jutarni list.
Читайте также: В Хорватии на карантине девять рабочих, вернувшихся из Италии
В министерстве здравоохранения Ирака подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в провинции Киркук.
Читайте подробнее: В иракском Киркуке зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом
Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сам чиновник рассказал в своем обращении 25 февраля.
Подробности в материале: В Иране коронавирусом заразился высокопоставленный чиновник
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил о подготовке плана из пяти пунктов на случай вспышки коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга.
По его словам, будет ограничено транспортное сообщение со странами с высокой распространённостью коронавируса. Также будут введены профилактические проверки в КПП. Помимо этого, будет ограничено движение транспортных средств.
Читайте также: В Греции озвучили пять шагов по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о том, что ситуация с коронавирусом в стране налаживается.
«У нас очень мало человек им болеют. Людям становится лучше, им всем становится лучше», — сказал Трамп.
Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 25 февраля, призвало граждан Литвы отказаться от посещений испанского Тенерифе, где зафиксирован новый случай коронавируса, а в карантине оказалось порядка тысячи постояльцев одного из крупных отелей в городе Адехе.
Читайте подробнее: МИД Литвы призвал отказаться от посещений Тенерифе из-за коронавируса
На совещании, проведенном и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой с министрами в связи распространением коронавируса COVID-19 в мире, было решено продлить временное ограничение на въезд на территорию республики иностранцев. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Об этом: В Абхазии из-за коронавируса продлено ограничение на въезд иностранцев
Как минимум двое граждан РФ, находящиеся в одном из отелей на Канарских островах, были помещены на карантин после того, как у одного из постояльцев диагностировали коронавирус. Об этом агентству ТАСС заявил почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.
По данным министерства здравоохранения Литве 25 февраля в Литве под наблюдением находится 790 человек, которые в последние две недели вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа.
Читайте также: В Литве из-за коронавируса под наблюдением почти 800 жителей
Девушка, прилетевшая из Милана в Кутаиси, которая была госпитализирована в связи с подозрением на коронавирус COVID-19, оказалась заражена «свиным гриппом». Об этом 25 февраля сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на врача Кутаисской инфекционной клиники Темура Надирадзе.
Подробности в материале: У прибывшей из Италии в Грузию девушки вместо коронавируса нашли грипп
Архиепархия Сеула приняла решение о прекращении проведения месс, включая мессы в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (соборе Мёндон), из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей архиепархии.
Подробности в материале: Архиепархия Сеула отменила мессы из-за угрозы распространения коронавируса
Согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в стране за сутки было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.
Ассоциация туроператоров России сообщает о множественных запросах на аннуляцию туров в Италию в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.
В ближайшие дни в Черногории попадут в карантин из-за коронавируса около 400 китайских рабочих — они возвращаются на стройку главного инфраструктурного объекта страны — автострады Бар-Боляре.
Как сообщили в институте общественного здоровья, уже 12 вернувшихся ранее китайских рабочих прошли каратин. Партию из 400 человек также ждет изоляция на две недели.
Об этом: В Черногории ждут 400 китайских рабочих из провинции Хубэй
Случаев заражения коронавирусом у граждан РФ на территории Италии не зафиксировано. Об этом сообщает посольство России в Италии на своей странице в Facebook.
«С учётом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.
Читайте также: Посольство РФ в Италии дало рекомендации по регионам с коронавирусом
Посольство Российской Федерации в Италии рекомендовало гражданам РФ. находящимся в этой стране, воздержаться от поездок в те регионы, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019.
Об этом: Посольство рекомендует гражданам РФ не ездить в зараженные области в Италии
чиновники ВОЗ в ближайшее время планируют провести специальную встречу в Риме, чтобы обсудить вспышку уханьского коронавируса на севере европейской страны
Читайте также: Коронавирус «стучится в ваши двери» — ВОЗ
Китай уверен в победе над коронавирусом и способен это сделать, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.
Китайская Народная Республика и китайский народ продолжают непримиримую борьбу с коронавирусной инфекцией — Си Цзиньпин.
Читайте также: Китай уверен в скорой победе над коронавирусом — Си Цзиньпин
В Челябинске девять граждан Китая выписаны из карантинного центра. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Они покинули центр 25 февраля. Теперь в новом корпусе областного противотуберкулезный диспансер» остаются 28 человек. В минздраве отмечают, что все они здоровы.
Читайте подробнее: Коронавирусный пункт в Челябинске покинули ещё девять граждан Китая
В Воронежской области на данный момент нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
«Все восемь пациентов, прибывших из Китая и госпитализированных ранее из-за ОРВИ, выписаны. У всех — отрицательные анализы на коронавирус», — уточнили в региональном департаменте здравоохранения.
Читайте также: В Воронежской области не осталось пациентов с подозрением на коронавирус
Член Меджлиса Исламской Республики Иран Махмуд Садеки заявил, что он заразился коронавирусом COVID-2019.
Читайте подробнее: В Иране коронавирусом заразился депутат парламента
Около семи тысяч организованных туристов из России находятся в настоящее время в Италии, где обострилась ситуация с коронавирусом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Подробности в материале: В Италии находятся около семи тысяч российских туристов
Российские авиакомпании продолжают осуществлять полеты в Италию без каких-либо ограничений несмотря на вспышку коронавируса COVID-2019 в этой стране.
Об этом: Российские авиакомпании продолжают летать в Италию несмотря на коронавирус
«Мы решили начать расследование после того, как СМИ сообщили о безумных ценах… за последние два дня», — сообщила заместитель главного прокурора Милана Тициана Сицилиано.
Читайте также: В Италии взлетели цены на медицинские маски из-за коронавируса
В украинском городе Черновцы с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, недавно вернувшаяся из Италии, сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой областной администрации.
Подробности в материале: На Украине госпитализирована женщина, вернувшаяся из Италии
Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Италии, написал 25 февраля губернатор области Лигурия Джованни Тоти в Twitter.
По его словам, заболела женщина 72 лет. Заразившаяся женщина сейчас находится в больнице. Тоти подчёркивает, что это первый случай заражения коронавирусом в Лигурии.
Об этом: В Италии ещё один человек заболел уханьским вирусом
Международный валютный фонд скорректирует свои январские прогнозы по росту мирового ВВП в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса в Италии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Об этом: МВФ ожидает замедления роста мирового ВВП из-за коронавируса в Европе
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Бахрейне выросло до 17, сообщило 25 февраля Бахрейнское информационное агентство.
По данным бахрейнских медиков, в стране сегодня было выявлено девять новых случаев заражение вирусом.
Эти люди попали в страну из ОАЭ, куда они, в свою очередь прибыли из Ирана. Среди них семеро — подданные Бахрейна, двое — Саудовской Аравии.
Об этом: В Бахрейне уханьский вирус подхватили уже 17 человек
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по росту ВВП стран «Группы двадцати» в 2020 году с 2,6% до 2,4% из-за вспышки коронавируса в Италии.
Читайте также: Moody’s понизило прогноз по росту ВВП стран G20 из-за коронавируса в Италии
Министерство здравоохранения Литвы готовит специальные рекомендации для сотрудников таксомоторных предприятий страны и самозанятых в различных сервисах подвоза.
Об этом: В Литве таксистов проинструктируют о поведении на случай коронавируса
Сразу несколько испанских СМИ сообщили о первом случае заражения коронавирусом в автономном сообществе Каталония. Это уже четвёртый случай заражения коронавирусом по всей Испании.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории испанского автономного сообщества Каталония, сообщает El País.
Подробности в материале: Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Каталонии
Все граждане Литвы, которые в последние дни побывали в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, должны заполнить специальные анкеты, а сообщения об этом такие путешественники в том числе получат посредством коротких сообщений на мобильные телефоны.
Об этом: Из-за коронавируса в Литве анкетируют всех побывавших в Китае и Италии
Вспышка заболеваемости коронавирусом в Италии представляет угрозу для России. Об этом 25 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Значительная часть промышленного производства Италии расположен в северных провинциях Италии. В северной части самые большие компактные закрытые поселения китайцев, например дистрикты в Милане», — сказал эксперт.
Абзалов отметил, что, скорее всего, именно от китайцев, которые приехали из КНР в Италию, и началась вспышка заболеваемости коронавирусом. При этом рост заболеваемости представляет угрозу для России. Туристы из РФ, вернувшиеся из Италии, могут стать источниками распространения болезни в России.
Читайте подробнее: Эксперт объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Италии
Представительница литовского Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сегодня, 25 февраля, объявила о поиске добровольцев для профилактики предотвращения попадания в страну коронавируса. На пресс-конференции, посвящённой мерам по предотвращению вспышки вируса в Литве, она рассказала, что десятки людей уже заняты такой деятельностью.
Подробности в материале: В Литве ищут добровольцев для профилактики коронавируса
Швейцарские СМИ со ссылкой на власти страны сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране. Речь идёт о кантоне Тичино.
Олимпийские игры в столице Японии — городе Токио — могут быть отменены, если японские власти не дадут гарантии того, что они контролируют ситуацию с коронавирусом Сovid-2019, — член МОК.
Об этом: Олимпиада в Токио под угрозой отмены — МОК нужны гарантии по коронавирусу
Правительство Литвы готовится объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за первых случаев заболевания коронавирусом в Евросоюзе.
Читайте подробнее: В Литве анонсировали объявление чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса Covid-19 вызвала серьезное снижение мировых фондовых и сырьевых рынков, однако на американском рынке вирус отразился не так сильно.
Подробности в материале: Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил о возможности переноса Евро-2020 и других турниров по футболу, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает Rai Radio 1 Sport.
По данным литовской ассоциации аптекарей, в Литве к сегодняшнему дню, 25 февраля, в аптеках страны почти не осталось медицинских масок.
Об этом: В Литве раскупили медицинские маски, которые бесполезны от коронавируса
Жертвами коронавируса Covid-19 в Иране стали ещё двое человек, общее число жертв болезни в Иране возросло до 16. В стране подтверждено 95 случаев заражения уханьским коронавирусом.
Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в Иране возросло
«Это незваный и неприятный гость. Даст бог, мы справимся с этим вирусом», — заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Подробности в материале: Президент Ирана обещает справиться с коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии в кантоне Тичино.
Подробности в материале: Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Швейцарии
25 февраля посол Ирана в Анкаре Мохаммед Фарзаманд встретился и провел переговоры с министром здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Об этом: Иран и Турция обсудили способы борьбы с коронавирусом
25 февраля секретариат Совета экспертов Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил, что совещание, которое планировалось провести 3−4 марта, было отменено и отложено до дальнейшего уведомления. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Заседание Совета экспертов отменено из-за коронавируса в Иране
По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, в Иране число погибших от коронавируса возросло до 15, при этом в общей сложности коронавирусом в стране были заражены 95 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Число жертв коронавируса в Иране возросло до 15 человек
Коронавирус быстро распространяется, но его последствия не столь опасны, — такое заявление сделал во вторник, 25 февраля, губернатор итальянской провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.«Он лишь немногим опаснее гриппа. Так говорят и специалисты», — отметил глава региона.
Читайте подробнее: Губернатор Ломбардии: коронавирус лишь немногим опаснее гриппа
Ограничивать перемещение граждан Италии по миру из-за вспышки коронавируса было бы несправедливо, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.
«Мы не можем с этим согласиться», — сказал глава правительства, обращаясь «к Европейскому союзу и к миру».
В Италии хорошая санитарная система, и «выпускать» граждан из страны можно без всякой угрозы для мира, отметил Конте.
Читайте также: Конте призвал не дискриминировать итальянцев из-за коронавируса
Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвал другие страны на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 на севере Италии не ограничивать передвижение итальянцев по миру.
Читайте также: Конте требует не ограничивать передвижение итальянцев из-за коронавируса
Во вторник, 25 февраля, коронавирус был выявлен у жителей еще двух регионов Италии — Сицилии и Лигурии.Число регионов, где есть зараженные, достигло восьми. Местные власти заявили о готовности противостоять распространению коронавируса и делать это «в спокойном режиме».
Читайте подробнее: От Сицилии до Лигурии: коронавирус распространяется по регионам Италии
«Отель работает нормально, за исключением того, что мы не можем выйти. На всех входах стоят полицейские машины», — сообщил журналистам постоялец отеля Кристофер Беттс.
Читайте подробнее: На Канарских островах закрывают на карантин отели из-за коронавируса
На Канарских островах у женщины диагностировано заражение коронавирусом COVID-19, пишет 25 февраля El Mundo.
Уточняется, что заболела жена гражданина Италии, который чуть раньше попал в больницу с COVID-19. Семейная пара отдыхала на острове Тенерифе.
Сейчас туристы, которые приехали на этот остров, помещены в карантин, в том числе российские граждане. В Испании теперь пять случаев заражения COVID-19.
Читайте также: На Канарских островах выявлен новый случай уханьского вируса
80% граждан, находящихся на территории Италии, у которых был диагностирован коронавирус, выздоравливают сами, заявил советник министра здравоохранения Вальтер Ричарди.Еще у 15% заболевших наблюдаются проблемы, с которыми врачи в ходе наблюдения могут справиться. В тяжелом состоянии находится 5% заболевших, отметил Ричарди, летальные исходы фиксируются в 3% случаев.
Об этом: Минздрав Италии: 80% больных коронавирусом выздоравливают сами
В Бахрейне вирусом COVID-19 заразились уже 23 человека
Число заразившихся уханьским коронавирусом в Бахрейне достигло 23 — заражение COVID-19 подтвердилось ещё у шести человек, передаёт 25 февраля Al Arabiya.
Двухнедельный карантин для школьников объявлен в Бахрейне, пишет 25 февраля Asharq Al-Awsat.
Эти меры предприняты в связи с распространяемым в стране коронавирусом COVID-19. Также на две недели закрыты для посещения детские сады.
Читайте также: Из-за уханьского вируса в Бахрейне закрыли школы и детские сады
ФАС возбудила дело против компании-производителя «Арбидола» из-за недобросовестной рекламы про коронавирус.
Читайте подробнее: Производителя «Арбидола» заподозрили в недобросовестной рекламе
Все пациенты с подозрением на коронавирус были выписаны после получения отрицательных анализов на заболевание данной инфекцией.
Об этом: В Воронежской области у восьми пациентов не обнаружили коронавирус
Литовские туристы, которые купили туры в Китай или Северную Италию, но боятся заразиться коронавирусом, могут от них отказаться и потребовать возвращения всей стоимости у туроператоров.
Об этом: В Литве туроператоров обязали возвращать деньги за туры в Китай и Италию
Если пачка из 50 одноразовых медицинских масок в литовских аптеках ещё в начале февраля стоила порядка 2,20 евро, то сегодня, 25 февраля, в литовских интернет-магазинах она стоит уже 19,99 евро.
Подробности в материале: В Литве цены на медицинские маски из-за коронавируса подорожали в 10 раз
Как сообщает Telegram-канал «Каталонский кризис», заражённая коронавирусом в Каталонии женщина — гражданка Италии. Ещё 25 людям испанской автономии предписано нахождение на карантине.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) не исключает отмены матчей чемпионата Европы по футболу из-за коронавируса и ожидает рекомендаций каждой конкретной страны. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в связи со вспышкой заболевания в Италии.
Читайте также: УЕФА не исключает отмены матчей Евро-2020 из-за коронавируса
Власти Туркмении решили полностью закрыть границу с Ираном, не только запретив пересекать ее людям, но также прекратив грузооборот с соседней страной. Поводом для этого послужила смерть от коронавирусной инфекции восьми человек в Иране.
Подробности в материале: Из-за коронавируса Туркмения полностью закрыла границу с Ираном
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован на территории Румынии, сообщает 25 февраля Reuters.
Уточняется, что заболевший три недели назад приехал из Италии.
Подробности в материале: В Румынии выявлен первый случай заражения уханьским вирусом
Число погибших от коронавируса в Италии выросло до десяти, заявил на пресс-конференции в Риме во вторник, 25 февраля, глава национального штаба по противодействию распространения вируса Анджело Борелли.По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека.
Об этом: Число жертв коронавируса в Италии выросло до десяти
Все страны мира должны быть готовы к принятию срочных мер по борьбе с распространением коронавируса в целях предотвращения пандемии, заявил руководитель передовой группы экспертов ВОЗ Брюс Эйлвард.
Об этом: В ВОЗ призвали все страны повысить готовность к борьбе с коронавирусом
Reuters сообщает о том, что Франция подтвердила два новых случая заболевания коронавирусом на своей территории.
По мнению аналитика OANDA Крейга Эрлама, в ближайшее время нефть Brent может опуститься ниже уровня $54 за баррель.
Читайте также: Нефть испытывает «весь ужас» эпидемии коронавируса — OANDA
Фондовый рынок США прервал рост начала сессии 25 февраля и ушел глубоко в «красную зону» на фоне новых вспышек коронавируса за пределами Китая.
Читайте также: Фондовый рынок США отреагировал на вспышки коронавируса вне Китая
Ещё шесть граждан Украины хотят эвакуироваться из Китая. В их числе есть девушка, которую оставили в Ухане из-за собаки.
Читайте подробнее: Шесть граждан Украины решили эвакуироваться из Уханя
Экономика Италии может потерять от 0,5% до 1% ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса, передает Mediaset во вторник, 25 февраля, со ссылкой на заявления экспертов национальной конфедерации промышленников.Особенно серьезными могут стать последствия для таких отраслей, как туризм, общественное питание, развлечения и розничная торговля.
Подробности в материале: Коронавирус может обойтись Италии в 1% ВВП
Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини во вторник, 25 февраля, представил комплекс мер по борьбе с последствиями коронавируса.
Среди «экономических» предложений Сальвини — выделить 10 млрд евро на компенсацию убытков предприятиям страны, прежде всего работающих в сферах сельского хозяйства и туризма, причем половину этих средств, отметил политик, должны получить малые и средние предприятия.
Читайте также: Сальвини: на борьбу с последствиями коронавируса надо выделить 10 млрд евро
Супружеская пара из России находится среди постояльцев отеля на Канарских островах, закрытого на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавируса, сообщило российское посольство в Испании.
Читайте подробнее: В закрытом на карантин отеле на Канарах находятся граждане России
Власти Италии не собираются отменять спортивные мероприятия, в частности — футбольные матчи, в тех регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, министр спорта Винченцо Спадафора.
Власти внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости расширят нынешние ограничения, отметил он. Следует подумать о том, чтобы в тех регионах, где уже фиксировались случаи коронавируса, проводить матчи без зрителей, добавил также Спадафора.
Об этом: Власти Италии не намерены отменять футбольные матчи в «здоровых» регионах
Власти Италии не намерены принимать решение о приостановлении работы образовательных учреждений в регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.
Ранее премьер отметил, что медицинские службы Италии работают хорошо, и что властям и медикам, безусловно, удастся справиться с проблемой.
Читайте подробнее: Премьер Италии обещал не закрывать школы в регионах, где нет коронавируса
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Об этом: Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Один из центральных матчей чемпионата Италии по футболу, между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером», пройдет без зрителей — такое решение было принято властями в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом.
Также без зрителей пройдет и еще несколько матчей ближайшего тура национального первенства — тех, где в роли хозяев выступают команды из северных регионов страны, в которых выявлено больше случаев коронавируса: в Удине, Милане, Парме и Сассуоло.Кроме того, при пустых трибунах пройдет матч Лиги Европы между миланским «Интером» и «Лудогорцем».
Читайте также: Из-за коронавируса в Италии «Ювентус» и «Интер» проведут матч без зрителей
Под карантином в медучреждении Челябинска остаются 28 граждан Китая. Новых случаев заражения коронавирусом на территории региона не выявлено.
Читайте также: В Челябинске выписаны девять граждан Китая, коронавируса у них нет
Первый заболевший коронавирусом в Алжире оказался выходцем из Италии.
Читайте подробнее: Уханьский коронавирус диагностирован у пациента в Алжире
«Сообщения за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности», — сообщила представитель американского CDC Нэнси Мессонье.
Подробности в материале: Медики США бьют тревогу из-за коронавируса
В аэропорту на Маврикии 40 пассажирам предложили проследовать в карантин. Они отказались и отправились назад в Италию. Отмечается, что у итальянцев не было симптомов заболевания.
Читайте также: Итальянских туристов не пустили на Маврикий из-за коронавируса
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер лишь играет на публику, критикуя действия Белого дома по борьбе с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«Воющий Чак Шумер жалуется, играя на публику, что я должен был просить больше, чем $2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом. Если бы я попросил больше, он сказал бы, что прошу слишком много. Ему не нравилось мое решение о закрытии границ. А я оказался прав. Он некомпетентен!» — заявил он.
Читайте также: Трамп обвинил Шумера в некомпетентности по вопросу коронавируса
Новый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Испании, сообщает пресс-служба испанского правительства.
Сообщается, что пациент с новым заболеванием был выявлен в провинции Кастельон. Таким образом общее число зараженных коронавирусом нового типа в Испании достигло шести. В связи с ростом числа зараженных испанское правительство призвало своих граждан воздержаться от поездок в страны, где зафиксирована вспышка инфекции.
Читайте подробнее: Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Испании
Кувейт приостановил авиасообщение ещё с двумя странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Подробности в материале: Власти Кувейта прервали авиасообщение с Японией и Сингапуром
Отсутствие координации между странами в борьбе с новым коронавирусом негативно отразится на мировой экономике, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 25 февраля в интервью изданию The Wall Street Journal.
Читайте подробнее: Глава МВФ предупредила об опасности несогласованных действий по COVID-19
Случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на юге Германии у местного 25-летнего жителя, вернувшегося с отдыха из Милана. Об этом 26 февраля сообщает агентство DPA.
Подробности в материале: В Германии у вернувшегося из Милана туриста нашли коронавирус
Очередной случай заболевания коронавирусом зарегистрирован на западе Германии, 25 февраля сообщает издание Rheinische Post.
Читайте также: СМИ: На западе Германии вявили еще один случай заражения коронавирусом
Власти Сальвадора намерены запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, ранее посещавшим Италию и Южную Корею, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил президент республики Найиб Букеле на своей странице в Twitter.
Гражданам Сальвадора, прибывшим из Италии и Южной Кореи, придется провести 30 дней на карантине. Иностранным же гражданам, приехавшим из этих стран, будет запрещен въезд.
Читайте также: Сальвадор запретит въезд посетившим Италию и Южную Корею из-за коронавируса
Антивирусный препарат «Ремдезивир», который в настоящее время проходит клинические испытания против нового коронавируса (COVID-19), получил три патента в Китае. Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences подала заявки на восемь патентов на лекарства, три из которых были одобрены для лечения нового коронавируса, еще пять находятся на рассмотрении, сообщил заместитель директора Национальной администрации интеллектуальной собственности КНР Хэ Чжиминь во время пресс-конференции.
Читайте далее: Противокоронавирусный препарат «Ремдезивир» получил три патента в Китае
Посол Китая в иранском Тегеране Чан Хуа передал министерству Ирана по вопросам здравоохранения и медицинского образования защитные лицевые маски в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом.
«Сегодня я, как представитель китайского Посольства в Иране, дарю 250 тыс. масок Ирану. Еще большая помощь уже в пути. Будь сильным, Иран», — заявил посол в социальной сети Twitter на фарси.
Читайте далее: Посол КНР передал властям Ирана 250 тыс. лицевых масок против коронавируса
Распространение коронавируса COVID-19 на территории США нельзя предотвратить, заявила директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье, 25 февраля передает газета The New York Times.
Читайте подробнее: В США заявили о неизбежности распространения коронавируса
Мэр американского Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявил в городе чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает The Hill.
Брид подчеркнул, что пока в самом городе не было зафиксировано ни единого случая заражения COVID-19, однако «глобальная картина» по заболеванию стремительно меняется, поэтому необходимо усилить меры предосторожности. Режим ЧП позволит местным властям собирать необходимые ресурсы и медперсонал, а также повысить способность оперативного реагирования на возможные заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за коронавируса
Японские власти намерены запретить въезд на территорию страны иностранцам, ранее посещавшим южнокорейские города Тэгу и Чходно, где зафиксированы очаги заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, официально соответствующее решение будет принято в ближайшее время.
Об этом: Япония запретит въезд иностранцам, побывавшим в Южной Корее
Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с невозможностью сдавать улов минтая и сельди на рыбоперерабатывающие заводы КНР: из-за коронавируса их работа приостановлена. На промысле в Охотском море работают 100 судов, но улов им некуда выгружать. Минтаевая путина в случае, если береговые мощности КНР не начнут работу в ближайшие дни, станет самой убыточной за 25 лет.
Подробности в материале: Коронавирус создал проблемы рыбакам Дальнего Востока
В школе при посольстве России в Японии из-за коронавируса почти на месяц раньше начинаются весенние каникулы. Об этом 26 февраля посольство сообщает на своей странице в Facebook.
Читайте подробнее: В школе при посольстве РФ в Японии из-за коронавируса объявлены каникулы
Результат предварительного анализа на коронавирус у одного из граждан Бразилии оказался положительным, сообщает пресс-служба бразильского минздрава на официальной странице в Twitter.
По их данным, пациентом с подозрениями на коронавирус стал 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии. У него были выявлены симптомы, характерные для COVID-19, в настоящее время он находится в клинике «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу.
В настоящее время власти выясняют, с кем контактировал больной. Пока в штате под подозрением на инфекцию находятся четыре человека. До этого ни один из 26 случаев не подтвердился.
Читайте также: В Бразилии выявили первый случай заражения коронавирусом
Новые 169 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее. Таким образом общее число зараженных достигло 1 146 человек, сообщает агентство «Рёнхап».
Сообщается, что из них 153 новых случая приходятся на город Тэгу, где находится один из очагов инфекции. Также сообщается о 11 погибших от коронавируса.
Читайте также: Более 160 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Корее
Количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 78 тысяч, из них 2715 оказались летальными, 26 февраля сообщает госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Читайте подробнее: В Китае от коронавируса скончались 2715 человек
Удовлетворительным назвала состояние семи российских туристов, находящихся во Владивостоке на карантине после возвращения на родину с круизного лайнера Diamond Princess, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.
По словам Аббасовой, состояние всех находящихся в карантине удовлетворительное, проявлений каких-либо инфекционных заболеваний нет, температура в норме.
Читайте подробнее: У прибывших в Приморье с Diamond Princess граждан России состояние в норме
Всего 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Китае за прошедшие сутки 25 февраля, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В общей сложности 52 человека скончались от смертельной инфекции. Все случаи гибели людей приходятся на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй в центральной части Китая. Еще 439 человек попали под подозрение в заражении инфекцией.
Читайте далее: Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 78064 человек
Сроки поставки зерна из России в Китай сдвинулись на полтора-два месяца в связи с распространением коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Читайте также: Российские поставки зерна в Китай задержали из-за коронавируса
Воздействие вспышки коронавируса на американскую и другие экономики отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) США, 25 февраля заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.
Читайте подробнее: ФРС США следит за влиянием коронавируса на экономику
Более половины пассажиров, прилетевших из Сеула в Нанкин рейсом авиакомпании Asiana Airlines, были помещены в карантин после выявления на борту самолёта трёх пассажиров с высокой температурой. Об этом 26 февраля сообщает газета «Синьцзинбао».
Читайте подробнее: В китайском Нанкине на карантин поместили 94 пассажира авиарейса из Сеула
Решение закрыть на карантин все школы самой северной японской префектуры Хоккайдо из-за опасности распространения коронавируса анонсировали власти региона, 26 февраля сообщает агентство Kyodo.
Подробности в материале: В Японии, в префектуре Хоккайдо, на карантин закроют все школы
Все семь пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, которые прибыли в Приморье из Японии, проблем со здоровьем, в части подозрений на коронавирус, не имеют.
Читайте подробнее: В Приморье у туристов с Diamond Princess пока не выявлен коронавирус
Американские власти в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса, который очень опасен, заявил бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, 25 февраля в ходе теледебатов демократов.
По словам Блумберга, который планирует стать кандидатом в президенты США, два года назад американский лидер Дональд Трамп уволил специалиста по пандемиям и, в связи с этим, никто не может проконсультировать власти страны, как им действовать в сложившейся ситуации.
Читайте подробнее: Блумберг обвинил Трампа в угрозе распространения коронавируса в США
Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
Сообщается, что положительные результаты показал тест 23-летнего американского солдата на базе Кэмп-Кэрол в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, где находится один из очагов заболевания коронавирусом. В настоящее время американского военнослужащего поместили на карантин вне территории военной базы.
Подробности в материале: Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее
Резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии подтвердили 26 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Роспотребнадзор подтвердил вспышку заболеваемости коронавирусом в Италии
Белый дом и профильные ведомства успешно справляются с ситуацией вокруг коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
По словам американского лидера, Центр по контролю и профилактике заболеваний и администрация президента провели «отличную работу» по противодействию угрозе распространения коронавируса нового типа. Среди удачных, по мнению Трампа, принятых мер — закрытие границ.
Читайте также: Трамп отчитался об успешной борьбе с коронавирусом
Решение принудительно поместить жителя Тувы, вернувшегося с острова Бали с непрекращающимся кашлем и симптомами ОРВИ, принял суд, 26 февраля сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Читайте подробнее: Суд поместил жителя Тувы на карантин после турпоездки через Китай
Решение о том, что муниципальные школы Токио должны сдвинуть время работы, сократить часть мероприятий, и проработать вопрос раннего ухода на каникулы, приняли власти японской столицы, 26 февраля заявила губернатор Токио Коикэ Юрико на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Подробности в материале: Школы в Токио прейдут на другой режим занятий из-за коронавируса
Правительство Японии намерено попросить организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий отменить их или перенести на две недели, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на собрании правительства, сообщает Kyodo.
Сообщается, что массовые мероприятия предлагается перенести из-за возможной угрозы распространения коронавируса нового типа. По словам Абэ, две недели, на которые предложен перенос, необходимы стране, чтобы взять под контроль ситуацию с заболеванием.
Об этом: Абэ призвал отложить крупные мероприятия в Японии из-за коронавируса
Власти Иракского Курдистана приняли решение закрыть на карантин учебные заведения в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: В Иракском Курдистане вводят карантин в связи с угрозой коронавируса
Порядка 2422 человек в Китае выздоровели за прошедшие сутки после того, как у них был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом 26 февраля говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.
При этом самая большая часть победивших коронавирус пришлась на город Ухань. За прошедшие сутки там выздоровели 1456 человек.
Подробности в материале: Число вылечившихся от коронавируса в КНР за сутки составило свыше 2 тыс
Добровольцы Красного креста, которые осуществляли профилактические работы по предотвращению распространения коронавируса в аэропорту Вильнюса, прекратили свою работу.
Читайте также: Добровольцы прекратили профилактику коронавируса в аэропорту Вильнюса
С 26 февраля национальная авиакомпания Катара Qatar Airways временно прекратит или сократит авиасообщение с Южной Кореей и Ираном.
Читайте также: Катар сократит число авиарейсов с Южной Кореей и Ираном
Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19.
Читайте также: Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран
Власти Гонконга выплатят каждому взрослому жителю почти $1,3 тыс. в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки коронавируса. Об этом 26 февраля заявил представитель администрации Гонконга Пол Чан.
Об этом: Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс
Более 300 граждан Ирана покинули Грузию 25 февраля после введения ограничения на авиасообщения между странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Report.
Главное управление МВД России по Кемеровской области сообщило жителям региона о временной приостановке приёма документов, оформления и выдачи приглашений на въезд в Россию гражданам Китая.
«В рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 31 января 2020 года подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Читайте также: Кузбасское УМВД РФ предупредило об ограничениях из-за коронавируса
В Екатеринбурге зафиксировали рост отказов от туристических туров в Италию.
Как сообщают в компании «Европорт», пока о массовом процессе говорить не приходится. Туристы отказываются от ближайших дат заездов.
«Отказы от забронированных заказов носят единичный характер», — сказал коммерческий директор компании Антон Потапов.
Невзирая на рекомендацию посольства России в Италии воздержаться от поездок в северные регионы страны из-за вспышки коронавируса, туроператорам даже поступают новые запросы на туры в страну.
Подробности в материале: Туристы из Екатеринбурга отказываются от Италии из-за коронавируса
Четыре человека с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 находятся под наблюдением врачей в Тбилиси. Об этом журналистам сообщил генеральный директор научного практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил ещё один запрос на оказание гуманитарной помощи КНДР, направленной на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.
Читайте также: В ООН одобрили ещё одну поставку гуманитарной помощи в Северную Корею
Минимум трое туристов из Литвы оказались постояльцами отеля H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе, который закрыт на карантин из-за выявления у одного из отдыхающих коронавируса.
Подробности в материале: В зоне карантина на Тенерифе оказались три литовских туриста
По данным опроса ВЦИОМ, практически все жители России (99%) знают о вспышке коронавируса в Китае. Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан.
Читайте также: Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом
Распространение коронавируса нового типа отразилось на совокупной стоимости британских компаний, акции которых продаются на Лондонской фондовой бирже. За два дня эти компании подешевели более чем на $126 млрд.
Об этом: Британские компании подешевели за два дня на $126 млрд из-за коронавируса
На Камчатке заканчиваются недорогие овощи из Китая. Продавцы подняли цены.
Подробности в материале: На Камчатке заканчиваются недорогие овощи из Китая
Термовизоры в аэропортах, проверки на сухопутных границах и дорогах, принудительная изоляция, — это только часть мер, которые Литве необходимо принять во избежание распространения коронавируса, считает глава вильнюсского отделения национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
Подробности в материале: В Литве убеждают в пользе «принудительной изоляции» из-за коронавируса
По данным опроса сайта Работа.ру, в Санкт-Петербурге 10% участников опроса, планировавших в ближайшее время отпуск, отказались от поездки в азиатские страны из-за коронавируса, а 3% передумали уходить в отпуск в ближайшее время. При этом 79% жителей Северной столицы не думали брать отпуск в ближайшее время.
В автономном сообществе Мадрид появился первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом 26 февраля сообщается на официальной странице министерства здравоохранения Испании в Twitter.
Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мадриде
Всех пассажиров отцепленного вагона поезда Киев — Москва, помещённых на карантин из-за подозрения на коронавирус, выписали из больницы Брянска. Ни у кого из них не подтвердился диагноз, анализы для большей достоверности сделали в нескольких лабораториях.
Читайте также: В Брянске отпустили домой пассажиров «карантинного» вагона
По данным опроса ВЦИОМ, 64% граждан РФ уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься. По мнению 67%, медицинские и эпидемиологические службы России смогут защитить население страны от этой инфекции.
Подробности в материале: От коронавирусом можно защититься, уверены 64% граждан РФ
Туристический сектор Грузии из-за мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 будет терять до 30 млн лари (около $11 млн) в месяц, но на это придется пойти. Так прокомментировала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 25 февраля ограничение авиасообщений с Китаем и Ираном, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте подробнее: Из-за коронавируса Грузия будет терять до $11 млн в месяц — Турнава
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта призывает правительство Литвы не затягивать с вопросом об объявлении режима чрезвычайной ситуации в Литве в связи с распространением коронавируса в Евросоюзе.
Читайте также: Администрация президента Литвы просит ввести режим ЧС из-за коронавируса
Расходы на борьбу с коронавирусом нового типа превысили в Китае 100 млрд юаней или $14 млрд. Такие данные приводит 26 февраля Центральное телевидение Китая.
Правительство продолжает выделять средства на лечение заразившихся людей, дезинфекцию помещений и объектов и другие мероприятия, призванные обеспечить защиту населения.
Об этом: В Китае потратили более $14 млрд на борьбу с коронавирусом
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин должен уйти в отставку. Петиция с таким требованием, появившаяся четыре дня назад, на сегодняшний день набрала уже свыше 596,8 тыс. подписей граждан страны. Об этом 26 февраля сообщает портал issueinfact.com.
Уточняется, что поводом для призыва к импичменту главы государства стала его неспособность справиться со вспышкой нового типа коронавируса в Южной Корее. Так, в числе претензий авторов петиции — отсутствие решения правительства страны о закрытии границы с Китаем, когда в КНР вспышка инфекционного заболевания уже начала приобретать значительные масштабы.
Читайте подробнее: Жители Южной Кореи требуют импичмента Мун Чжэ Ина
С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты до Южной Кореи из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.
Подробности в материале: Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Китайский коронавирус продолжает распространяться по Германии. Так, новый случай инфекционного заболевания выявлен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 26 февраля сообщает газета Berliner Morgenpost.
В больницу с недомоганием обратился 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант вместе с супругой. Врачи изначально подозревали у него лёгочную инфекцию, однако тест на коронавирус дал положительный результат. По предварительной информации, он находится в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Об этом: На западе Германии зафиксирован новый случай коронавируса
Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек.
Читайте также: Власти Вильнюса обязали все госслужбы дезинфицировать дверные ручки
Посольство России в Японии сообщает об ограничительных мерах в своём аккаунте в Twitter
Глава МИД Южной Кореи призвала коллег из 15 стран мира воздержаться от чрезмерных мер, применяемых в отношении южнокорейских туристов, сообщает KBS.
Читайте также: Глава МИД Южной Кореи призвала страны воздержаться от чрезмерных мер
В Таиланде тесты на коронавирус нового типа у ещё трёх пациентов дали положительные результаты. О новых подтверждённых случаях заражения сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщили представители министерства здравоохранения королевства, пишет газета The Bangkok Post.
Таким образом, на сегодняшний день общее число в стране достигло 40 человек. При этом отмечается, что 24 пациента выздоровели.
Подробности в материале: Три новых случая коронавируса подтверждены в Таиланде
В Тбилиси в связи с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализировано 13 человек. Об этом 26 февраля сообщила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает телеканал «Имеди».
Подробности в материале: Число пациентов с подозрением на коронавирус в Грузии выросло до 13
Факт возникновения и распространения коронавируса не является новым явлением для мировой практики и экономики. Но стремительное распространение пугающей информации о нём, наверное даже опережающей само это явление, лихорадит экономику и в первую очередь её наиболее мобильную часть — финансовую сферу, считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина.
Подробности в материале: Как пугающая информация о коронавирусе лихорадит экономику России
В Петербурге заработал Центр диагностики коронавируса, теперь анализы пациентов из Петербургского региона будут направляться для исследования сюда, а не в Новосибирск, где с начала эпидемии прием анализов вёл аккредитованный Роспотребнадзором центр «Вектор».
Читайте также: В Петербурге заработала лаборатория по тестированию коронавируса
В связи с ростом риска проникновения в Грузию коронавируса COVID-19 в стране решено перейти к режиму пандемической готовности. Об этом 26 февраля рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Новости-Грузия».
Читайте подробнее: В Грузии планируют ввести режим пандемической готовности
Итальянская туристка скончалась в Австрии, предположительно, от коронавируса нового типа. Причины смерти 56-летней женщины устанавливаются, сообщает 26 февраля пресс-служба правительства федеральной земли Каринтия.
Подробности в материале: В Австрии предполагают смерть итальянской туристки от коронавируса
После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках станы исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции.
Подробности в материале: В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже
Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 26 февраля, объявил о созыве внепланового совещания правящей коалиции, на которой предложит всем парламентским партиям, в том числе и оппозиционным, подписать соглашение о поведении партий и политиков в условиях распространения коронавируса в Евросоюзе.
Об этом: Литовских политиков призвали не сеять панику из-за коронавируса
Латвийские службы следят ситуацией в мире в связи с распространением коронавируса COVID-19 и находятся в высокой готовности к эпидемии. Об этом сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после антикризисного заседания правительства.
Читайте подробнее: В Латвии не выявили случаев заболевания коронавирусом — Кариньш
Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош подтвердил второй случай коронавируса в стране, сообщает HRT.
Дальневосточный федеральный университет усилит медицинский контроль за студентами, которые возвращаются из азиатских стран. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе вуза.
Подробности в материале: Во Владивостоке усилят контроль за вернувшимися из Азии студентами
Администрация города Хошимин приняла решение не выдавать новые разрешения на работу гражданам Южной Кореи, проживающим в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, сообщает агентство Vietnam News Agency со ссылкой на заявление мэра города Хошимина.
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Семнадцать взрослых и один ребёнок продолжают находиться в петербургских стационарах, куда их поместили с подозрением на коронавирус после возвращения из КНР. Подтвержденных случаев заболевания не выявлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 26 февраля представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вспышка коронавируса не должна превращаться в оружие, используемое против врагов.
Об этом: Рухани призвал не использовать коронавирус для подрыва экономики Ирана
Продажи новых электромобилей в январе 2020 года в Китае упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Подробности в материале: В Китае наполовину сократились продажи электрокаров из-за коронавируса
Россия дорожит и ценит двусторонние партнерские отношениями с Китаем. Поэтому ни о какой дискриминации в отношении граждан КНР в связи с принимаемыми в России мерами по защите от коронавируса не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: дискриминация граждан Китая из-за коронавируса исключена