00:29 24.02.2020

Председатель КНР Си Цзиньпин решит проблему со вспышкой коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Индию.

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Подробности в материале: Трамп оценил способность Си Цзиньпина победить коронавирус

Власти Австрии приняли решение о приостановке движения поездов через перевал Бреннер, связывающий страну с Италией, из-за угрозы распространения коронавирусной пневмонии.

Читайте подробнее: Австрия возобновила движение поездов через границу с Италией

Железнодорожное сообщение между Австрией и Италией, ранее отмененное по инициативе австрийских властей, восстановлено, поскольку инормация о заражении коронавирусом двух пассажиров не подтвердилась.

05:57 24.02.2020

Все матчи 26-го тура Серии А итальянского чемпионата и Лиги Европы могут быть перенесены из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте, передает Football Italia.

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Подробности в материале: Матчи итальянской Серии А и Лиги Европы могут перенести из-за коронавируса

06:35 24.02.2020 Власти Южной Кореи заявили о семи смертельных случаях среди заболевших опасным заболеванием, количество которых увеличилось на 161 и достигло 763 человек, сообщает 24 февраля Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: Число жертв коронавирусной пневмонии в Южной Корее достигло семи

07:26 24.02.2020 Эксперты Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учеными посетили эпицентр вспышки коронавирусной пневмонии, провинцию Хубэй. Специалисты намерены оценить опыт борьбы с распространением вируса, а также принять участие в выработке дополнительных мер профилактики. Подробности в материале: Группа экспертов ВОЗ посетила китайскую провинцию Хубэй

07:47 24.02.2020 Срок обсервации эвакуированных из Уханя граждан, которые находятся в санатории в Новых Санжарах, не будет увеличен и составит, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 14 дней. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко сообщает информационное агентство «Укринформ». Подробности в материале: Срок обсервации в Новых Санжарах увеличивать не будут — Минздрав Украины

07:59 24.02.2020 Новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC. Сообщается, что десятой зараженной инфекцией стала женщина, прибывшая в Канаду из Китая в конце минувшей недели. Об этом: Количество случаев заражения коронавирусом в Канаде возросло до 10

08:01 24.02.2020 Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

09:39 24.02.2020 Власти Азербайджана призвали доверять только официальной информации в связи с распространением коронавируса. Читайте подробнее: В Азербайджане заявили об отсутствии пациентов, заражённых коронавирусом

09:40 24.02.2020 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские специалисты совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования. Об этом глава украинского правительства написал 24 февраля в своем telegram-канале. Подробности в материале: Гончарук отчитался о мерах по предотвращению распространения коронавируса

11:23 24.02.2020 Все пациенты, у которых был диагнстирован коронавирус, вернулись в Кувейт и Бахрейн после поездки по Ирану. Читайте подробнее: В Кувейте и Бахрейне диагностированы первые случаи заражения коронавирусом

11:59 24.02.2020 Заболевший прибыл накануне из города Кум в Иране, где произошла вспышка коронавируса. Об этом: В Афганистане зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

12:13 24.02.2020 Зафиксировано уже 195 случаев повторного заражения коронавирусом. Читайте также: В Китае зафиксированы около 200 случаев повторного заражения коронавирусом

12:14 24.02.2020 Министерство здравоохранения Израиля подтвердило второй случай заражения коронавирусом у своего гражданина. Читайте подробнее: В Израиле подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

12:36 24.02.2020 Сухопутное сообщение между Арменией и Ираном перекрыто на две недели, также ограничены авиаперелёты в Иран из-за вспышки коронавируса. Об этом: Армения закрыла сухопутное сообщение с Ираном из-за коронавируса

13:06 24.02.2020 МИД Грузии обращается к своим гражданам, которые проживают или находятся в Корейской республике, и предупреждает их об опасности коронавируса. Соответствующее заявление распространяют министерство иностранных дел и посольство Грузии в Корее. Читайте также: МИД Грузии предупреждает граждан в Южной Корее об опасности коронавируса

13:40 24.02.2020 На преставления в Большом Московском цирке пропускают всех, у кого есть билет. Читайте подробнее: Московский цирк опроверг сведения о недопуске граждан КНР на представления

13:48 24.02.2020 Власти Китайской Народной Республики уверены, что в ближайшее время эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 закончится. Об этом: В Китае разработали вакцину против COVID-19 — Посол КНР в России

14:47 24.02.2020 Информация о 50 погибших в иранском городе Кум от коронавируса не соответствует действительности. При этом представитель минздрава Ирана не исключил, что число заболевших в Куме может превышать 60 человек. Об этом: В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе

15:03 24.02.2020 Граждане Казахстана, которые вернулись в республику из Японии, в том числе и те, кто находился на карантине на лайнере Diamond Princess, будут находится на карантине. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. Читайте подробнее: Граждане Казахстана, вернувшиеся из Японии, на карантине — Минздрав

16:56 24.02.2020 Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку. Об этом сообщается в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Об этом: Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку

17:05 24.02.2020 В итальянской области Ломбардия от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался шестой человек. Подробности в материале: Шестой человек скончался в Италии от коронавирусной инфекции — СМИ

17:24 24.02.2020 В здание комиссариата запрещёно входить и выходить в связи с возможной угрозой распространения коронавируса. Подробности в материале: Экстренный карантин объявлен в комиссариате полиции в Париже

17:58 24.02.2020 Пациента (имя не называется), который ранее находился в Азии, госпитализировали с подозрением на коронавирус в Университетскую больницу в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Польше госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

17:58 24.02.2020 Власти Омана подтвердили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-2019 в стране. Подробности в материале: В Омане подтвердили два первых случая заражения коронавирусом — СМИ

18:13 24.02.2020 С 24 февраля иранская авиакомпания Varesh Airlines и таджикистанская авиакомпания «Таджик Эйр» должны будут приостановить полёты. По крайней мере, до того момента, когда ситуация с коронавирусом в Иране не будет стабилизирована. Отмечается, что воздушное сообщение между странами осуществлялось в обоих направлениях два раза в неделю по маршрутам: Мешхед-Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Душанбе-Тегеран. Подробности в материале: Таджикистан приостановил авиасообщение с Ираном

18:44 24.02.2020 Риск повторной вспышки коронавирусной инфекции Covid-2019 в Китае остается по-прежнему высоким. Об этом: В ВОЗ предупредили об опасности повторной вспышки коронавируса в Китае

19:40 24.02.2020 Грузия следит за ситуацией с распространением коронавируса в Италии и рассматривает вопрос о возможности приостановки авиасообщения и с этой страной. Об этом журналистам заявил гендиректор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе. По его словам, соответствующие меры правительство уже приняло в отношении Ирана, а ранее временно приостановило авиасообщение с Китаем. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты и в отношении Южной Кореи, где также фиксируется рост заболевания коронавирусом. Об этом: Грузия может приостановить авиасообщение и с Италией

21:36 24.02.2020 Исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультаций при президента США Томас Филипсон заявил, что вспышка коронавируса может быть не так вредна для экономики страны. Читайте также: Советник Трампа: влияние коронавируса на экономику США преувеличино

22:13 24.02.2020 На фоне вспышки коронавируса в Италии не стоит впадать в панику. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц после заседания спецштаба по предотвращению распространения коронавируса. Подробности в материале: Курц о вспышке коронавируса в Италии: «Не стоит впадать в панику»

22:23 24.02.2020 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время отсутствуют данные о неконтролируемом распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 и о большом количестве умерших от нее людей. Читайте подробнее: В ВОЗ оценили возможность неконтролируемого распространения коронавируса

22:49 24.02.2020 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусная инфекция COVID-2019 не является пандемией, однако заключает в себе потенциал, чтобы перерасти в нее. Об этом: Коронавирусная инфекция COVID-2019 не является пандемией — ВОЗ

23:10 24.02.2020 Комплексные меры Китая по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 позволили за две недели снизить на 80% число новых подтвержденных случаев заболевания. Читайте подробнее: В КНР на 80% снизилось число новых случаев заболевания коронавирусом — ВОЗ

23:41 24.02.2020 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает приём граждан и выдачу документов в связи с распространением в итальянской области Ломбардия коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом: Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за коронавируса

23:54 24.02.2020 Власти американского города Коста-Меса обратились в суд с требованием запрещения размещения эвакуированных из Китая граждан США зараженных коронавирусом. Об этом: В городе США потребовали запретить размещать у них зараженных коронавирусом

23:55 24.02.2020 Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая достигло 2069 человек. За минувшие сутки в мире было выявлено еще 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за пределами КНР. В частности, в Италии — 48, в Южной Корее — 161, в Японии — 12, в Иране — 15. Читайте также: Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 2069

01:24 25.02.2020 Одиннадцатый пациент с диагнозом новая коронавирусная пневмония выявлен в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает 24 февраля FBC News. Читайте подробнее: В Канаде заявили об 11-м случае заражения коронавирусной пневмонией

01:47 25.02.2020 Президент США Дональд Трамп похвалил работу Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса и отметил, что власти США контролируют ситуацию. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter. Подробности в материале: США полностью контролируют ситуацию с коронавирусом — Трамп

03:01 25.02.2020 В провинции Хайнань, Китай, пятые сутки подряд не выявляют новых случаев заражения коронавирусом. В то же время от новой болезни скончался ещё один, пятый с начала эпидемии пациент. Подробности в материале: В провинции Хайнань новых зараженных коронавирусом не выявлено

03:06 25.02.2020 Поездки в регионы Италии, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной пневмонией, могут представлять опасность для граждан. Соответствующее заявление распространил МИД Чехии. Сообщается, что власти могут принять временные меры, касающиеся блокировки движения транспорта, кроме того, прибывающие из зараженных регионов Италии граждане могут быть помещены на карантин. Читайте также: МИД Чехии предостерег граждан от поездок в Италию

03:32 25.02.2020 В Китае подвергают резкой критике действия японских вирусологов, отвечающих за организацию карантина на круизном лайнере «Diamond Princess». Само судно уже назвали «чумным лайнером», а туристов, разъезжающихся с лайнера, на котором выявлено уже почти 700 инфицированных, «послами смерти». Подробности в материале: Послами смерти назвали в Китае разъезжающихся с «Diamond Princess» туристов

03:49 25.02.2020 В Приамурье на коронавирус обследованы 270 человек. Заболевание не обнаружено. Читайте подробнее: В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек

04:50 25.02.2020 «Если ещё и с Южной Кореей закроют границы, то международному туризму в Приморье придёт конец», — предполагает портал «Город В». Читайте также: В Приморье боятся закрытия границ с Южной Кореей из-за коронавируса

05:16 25.02.2020 В Китае выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 71 смерть от этой инфекции за прошедшие сутки, сообщили 25 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, 2589 человек за прошедшие сутки покинули госпитали после выздоровления, а число тяжелых случаев сократилось на 789 до 9126. Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 77 658 на конец дня 24 февраля, а общая смертность достигла 2664 человек за все время эпидемии. Читайте далее: Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2589 человек

05:46 25.02.2020 Рост числа зараженных коронавирусной пневмонией в Японии, в том числе среди учащихся и учителей школ, может потребовать закрытия учебных заведений, заявил на пресс-конференции министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагикуда. Об этом: Для борьбы с коронавирусом в Японии могут закрыть школы

05:49 25.02.2020 На замену рабочим из Китая, которые не могут вернуться в Россию, рассматривается приезд индийских строителей на Дальний Восток. Читайте также: На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу

06:47 25.02.2020 В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун». Умершему больному было 80 лет. Об этом: Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

06:51 25.02.2020 Администрация лидера США Дональда Трампа направила запрос в Конгресс на финансирование борьбы с коронавирусом в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственный источник. Подробности в материале: Белый дом просит у Конгресса США $2,5 млрд на противодействие коронавирусу

07:28 25.02.2020 Работа на дому позволит создать необходимые условия для препятствия распространению коронавируса в Японии. Об этом, выступая перед журналистами в Токио, заявил генеральный секретарь кабинетаминистров Ёсихидэ Суга. Подробности в материале: Госучреждения Японии перейдут на домашнюю из-за коронавируса

07:59 25.02.2020 Уханьские «ангелы в белых халатах» ведут битву с эпидемией. russian.news.cn

08:19 25.02.2020 По состоянию на 9:00 по корейскому времени 25 февраля общее число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось до 893 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее выявили еще 60 новых случаев заражения коронавирусом

08:21 25.02.2020 Правительству Японии необходимо обратить внимание на экономические последствия пандемии коронавирусной пневмонии, в том числе на ее влияние на финансовые рынки. Об этом заявил министр экономики страны Ясутоши Нисимура, передает Reuters. Читайте подробнее: Японский министр призвал задуматься о влиянии коронавируса на экономику

08:28 25.02.2020 В инфекционную больницу Владивостока 23 февраля положили на обследование семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess Об этом: Пассажиров с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

08:31 25.02.2020 Коронавирус нового типа поразил 81 человека в Гонконге. Это указано в сводке департамента информации местного правительства, распространённой 25 февраля. В течение суток количество подтверждённых случаев заболевания увеличилось на семь. В больницах остаются 60 пациентов с коронавирусом, два человека скончались, ещё 19 покинули медучреждения. Читайте подробнее: В Гонконге зафиксировано более 80 заражений коронавирусом

08:39 25.02.2020 Из-за значительного снижения котировок на фондовых торгах в США и азиатских странах, вызванных опасениями, что распространение нового типа коронавируса может нанести ущерб мировой экономике, гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $4,8 млрд за сутки. Такой же суммы лишился и глава корпорации Amazon Джефф Безос. Подробности в материале: Богатейшие люди мира за день лишились $139 млрд из-за коронавируса

08:42 25.02.2020 Депутаты нижней палаты голландского парламента от партии Христианско-демократический призыв поставили перед министр общественного здоровья Бруно Брюинзом вопрос о мерах по предотвращению распространению коронавируса в Нидерландах. Об этом: В Нидерландах депутаты поставили вопрос о мерах против коронавируса

08:44 25.02.2020 25 февраля около 9:00 по местному времени израильский чартерный самолёт вернул в Южную Корею 220 южнокорейских туристов, находившихся в Израиле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Об этом: Израиль вернул туристов из Южной Кореи на родину — СМИ

08:46 25.02.2020 Власти Маврикия задержали итальянских пассажиров на борту рейса Alitalia, прибывшего из Рима, поставив их в известность о том, что все прибывшие из северных итальянских регионов, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, должны либо пройти карантин, либо вернуться домой. Об этом передает ВВС Africa. В пресс-службе Alitalia заявили, что авиакомпания организует немедленную репатриацию всех 40 пассажиров, прибывших из регионов Ломбардия и Венето, хотя ни у одного из них нет никаких симптомов респираторного заболевания. Подробности в материале: На Маврикии задержали пассажиров с рейса авиакомпании Alitalia

08:55 25.02.2020 Необходимо быть готовым к масштабной пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице организации в «Твиттер». Подробности: ВОЗ: необходимо быстро готовиться к пандемии коронавируса

08:58 25.02.2020 Иран с точки зрения распространения коронавируса Covid-19 для Грузии может быть опаснее, чем Китай. Такое заявление 24 февраля сделал глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в Тбилиси. Об этом: Иран для Грузии из-за коронавируса более опасен, чем Китай — Гамкрелидзе

08:59 25.02.2020 В Италии из-за эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019, приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Об этом 25 февраля со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures сообщает издание Deadline. Читайте подробнее: В Италии из-за коронавируса остановили съемки «Миссия невыполнима 7»

09:07 25.02.2020 В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Об этом: В Китае число жертв коронавируса возросло до 2663 человек

09:09 25.02.2020 В Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских настроений из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи. Подробности в материале: В Южной Корее индекс потребительских настроений сократился на 7,3 пункта

09:17 25.02.2020 В Соединённых Штатах уже в ближайшие несколько месяцев начнётся тестирование вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Препарат против инфекционного заболевания совместно разработали национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США и американская фармакологическая компания Moderna. Приступить к клиническим испытаниям вакцины планируется в апреле 2020 года. Подробности в материале: В США разработали вакцину от коронавируса

09:23 25.02.2020 Власти Гонконга приняли решения продлить карантин для учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом: В Гонконге продлили школьный карантин из-за угрозы коронавируса

09:33 25.02.2020 Восемь граждан Албании проходят обследование на предмет зараженности коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Читайте также: В Албании восемь человек проходят проверку на коронавирус

09:38 25.02.2020 Власти США рассматривают возможность сокращения масштабов южнокорейско-американских военных учений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера. Читайте также: США и Южная Корея могут сократить масштабы учений из-за коронавируса

09:44 25.02.2020 Министерство здравоохранения Вьетнама объявило об излечении от коронавируса всех 16 ранее заболевших пациентов. Об этом: Врачи смогли вылечить всех больных коронавирусом во Вьетнаме

09:49 25.02.2020 Частная школа «Путь букв» в Тиране 23 февраля приостановила занятия по крайней мере на две недели из-за угрозы распространения коронавируса. Подробности в материале: В Албании закрылась частная школа из-за угрозы коронавируса

09:56 25.02.2020 Сингапурские медики отвергают версию о том, что коронавирус нового типа может распространять человек без симптомов заболевания. Об этом заявил руководитель Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу, сообщает 25 февраля газета The Straits Times. Заявления о якобы асимптоматическом носителе связаны с тем, что часто не придаётся значение уже имеющимся симптомам. Новый коронавирус сложен с точки зрения диагностики, так как у него нет чётких симптомов, и болезнь легко перепутать с гриппом или ОРВИ, пояснил Васу. Читайте подробнее: В Сингапуре не согласны с версией о бессимптомном носителе коронавируса

09:59 25.02.2020 Глава демократической партии Албании и лидер оппозиции страны Люльзим Баша провел пресс-конференцию 24 февраля, во время которой призвал власти страны разработать детальный план по предотвращению проникновения коронавируса в страну и возникновения эпидемии. Читайте подробнее: Оппозиция в Албании требует от властей не допустить эпидемии коронавируса

10:12 25.02.2020 Руководство секты Синчхончжи предоставит правительству Южной Кореи полный список прихожан и их контактные данные для проведения масштабного обследования на коронавирус нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник. Подробности в материале: Руководство секты Синчхончжи предоставит правительству данные прихожан

10:26 25.02.2020 В Иране ещё два человека умерли от коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом 25 февраля сообщается на сайте Eghtesad Online. Читайте подробнее: Число погибших от нового коронавируса в Иране достигло 14 человек

10:42 25.02.2020 Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в ряд стран из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reaters со ссылкой на правительственный Управления гражданской авиации Кувейта. Подробности в материале: Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в Южную Корею, Таиланд и Испанию

10:45 25.02.2020 В Грузии прилетевшую из Италии девушку положили в Кутаисский инфекционный центр в связи с подозрением, что она заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», со ссылкой на главного врача клиники. Об этом: В Грузии госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

10:56 25.02.2020 Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничивают полеты в Иран из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом: Власти ОАЭ ограничили авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

11:05 25.02.2020 Состояние здоровья эвакуированных с лайнера Diamond Princess восьмерых граждан России оценивается как удовлетворительное. Ни у одного из госпитализированных не фиксируется насморк, кашель, повышение температуры тела. Лабораторный контроль состояния пациентов ведётся ежедневно. Читайте также: Минздрав Татарии рассказал о состоянии туристов с карантинного лайнера

11:11 25.02.2020 Всех студентов из Японии и Южной Кореи, которые прибывают в Приморье, отправляют на обследование в медцентр ДВФУ. У шести человек выявлено подозрение на коронавирус. Об этом: Во Владивостоке у иностранных студентов подозревают коронавирус

11:16 25.02.2020 Петербуржцам следует проявить понимание и ответственность в связи с тестами на коронавирус или помещением под карантин. Такой позиции придерживается губернатор города Александр Беглов, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Беглов призвал петербуржцев терпеливо отнестись к карантину по коронавирусу

11:23 25.02.2020 Мать двоих детей Анна Рыбакова, которая сбежала из инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге вслед за Аллой Ильиной, уже выписана из клиники, заболевание коронавирусом у нее не подтвердилось. Об этом ИА REGNUM рассказали 25 февраля в комитете по здравоохранению Петербурга. Об этом: Вторую беглянку из карантина по коронавирусу в Петербурге вернули домой

11:27 25.02.2020 Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП). Об этом: В ООН одобрили поставку гуманитарной помощи в КНДР

11:27 25.02.2020 Во второй декаде апреля КамАЗ может перейти на сокращённую неделю в связи с изменением объёма поставок комплектующих из Китая из-за коронавируса. Читайте также: КамАЗ может ввести сокращённую рабочую неделю из-за коронавируса

11:30 25.02.2020 Жительнице Китая подтвердили диагноз заболевания, вызываемого коронавирусом, после восьми отрицательных тестов. Об этом 25 февраля сообщает издание «Жэньминь». Читайте подробнее: Жительнице КНР подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

11:33 25.02.2020 Пожилой мужчина, находившийся в критическом состоянии после заражения коронавирусом, выписан из больницы в Шанхае. Об этом сообщает 25 февраля местный информационный ресурс «Пэнпай». У 68-летнего мужчины по фамилии Ян возникли проблемы с дыханием, потребовались экстренные меры. Пациент провёл 13 дней в состоянии комы в отделении интенсивной терапии, но теперь полностью поправился. Отмечается, что ранее в Шанхае выздоравливали только пациенты, у которых заболевание протекало в легкой форме. Подробности в материале: В Шанхае пациент с коронавирусом выздоровел после 13 дней комы

11:54 25.02.2020 Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о расширение профилактических мер в связи распространением коронавируса в ряде стран. Подробности в материале: Латвия вводит дополнительные меры по профилактике коронавируса

12:05 25.02.2020 Коронавирус остановил не только съёмку фильма «Миссия невыполнима 7». Перенос и отмена мероприятий в Италии коснулись большого списка: карнавал (окончание — церемония закрытия), четыре матча футбола, закрыта опера «Ла Скала», «пустой зал» на Неделе моды в Милане (зрителей попросили не приходить). Убытки из-за коронавируса для Италии будут огромными, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. э. н. Александр Тимофеев. Читайте также: Коронавирус остановил не только «Миссию»: убытки для Италии огромные

12:08 25.02.2020 Новый сборник афоризмов легендарного афориста Аркадия Давидовича на китайском, английском и русском языках «Давидович де Дзин» будет представлен читателям в Воронеже. Книга выпущена в целях «гуманитарной поддержки братского китайского народа в трудный час». »Все средства, заработанные с этой книги, пойдут на изобретение вакцины от короновируса», — уточнили организаторы. Подробности в материале: Легендарный воронежский афорист Аркадий Давидович представит новый сборник

12:10 25.02.2020 Коронавирус нового типа неизбежно проникнет в Литву в течение ближайших двух недель, уверен профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлевичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. На своей странице в социальной сети Facebook он подробно описал рекомендации как для жителей, так и для медработников и властей. Читайте также: Коронавирус доберётся до Литвы в течение двух недель — эксперт

12:14 25.02.2020 В Бахрейне зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом, сообщает 25 февраля местное информационное агентство BNA. Читайте подробнее: В Бахрейне зарегистрирован шестой случай заражения коронавирусом

12:16 25.02.2020 В Палермо на юге Италии выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает La Repubblica. Известно, что это туристка из североитальянского города Бергамо. Ранее у неё были обнаружены симптомы заболевания гриппом. Накануне вечером она была доставлена в больницу Червелло. Областные власти Сицилии подтвердили позитивный результат проведённого теста на коронавирус. Контактировавшие с женщиной граждане помещены в карантин. Об этом: Китайский коронавирус добрался до юга Италии

12:17 25.02.2020 В столице Литвы Вильнюсе из-за пациента, у которого заподозрили коронавирус, закрыли частную клинику InMedica, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Мужчина прибыл из Венеции, а к врачам обратился после трёх дней высокой температуры 24 февраля. Когда врачи частной клиники узнали, откуда прибыл пациент, они вызвали государственную скорую помощь, а мужчину госпитализировали в столичную больницу Сантарос, где начали проводить детальные анализы. Читайте подробнее: Из-за угрозы коронавируса в Вильнюсе закрыли частную клинику

12:28 25.02.2020 Центры по контролю и профилактике заболеваний в США объявили максимальный (третий) уровень предупреждения о поездках в Южную Корею, сообщает KBS. Подробности в материале: В США призвали жителей страны воздержаться от поездок в Южную Корею

12:29 25.02.2020 Из-за вспышки коронавируса в Италии под вопросом матч Евролиги между литовским «Жальгирисом» и миланским EX Armani Exchange Olimpia, подтвердил литовский клуб, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Об этом: Из-за коронавируса «Жальгирис» может не сыграть с Миланом в Евролиге

12:45 25.02.2020 Дата проведения командного чемпионата мира (ЧМ) по настольному теннису, который должен был пройти в южнокорейском Пусане в следующем месяце, была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию города. Об этом: В Южной Корее перенесли дату проведения ЧМ по настольному теннису

12:47 25.02.2020 У всех пассажиров, въезжающих на территорию Украины из Италии, будут измерять температуру. Об этом: На Украине намерены проверять всех въезжающих из Италии — ГПСУ

12:52 25.02.2020 С 24 февраля компания Toyota Motor возобновила работу после вынужденной остановки конвейера из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает агентство NHK. Читайте подробнее: Toyota возобновила работу автозаводов в Китае

13:05 25.02.2020 Десять человек скончались в Южной Корее в результате заражения коронавирусом. О десятом смертельном случае сообщает 25 февраля Центр контроля и профилактики заболеваний при южнокрейском минздраве. В последние дни в стране отмечен резкий рост заболеваемости, заразились 84 человека. Общее число заболевших — 977 человек. Подробности в материале: В Южной Корее зафиксирована десятая смерть от коронавируса

13:09 25.02.2020 Коронавирус приводит не просто к падению валют, но к замедлению мировой экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. Читайте подробнее: Коронавирус замедляет рост мировой экономики

13:15 25.02.2020 Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш решил созвать 25 февраля кризисное заседание правительства, посвященное готовности страны к возможной эпидемии коронавируса COVID-19. Читайте также: Премьер-министр Латвии проведет совещание в связи с коронавирусом

13:18 25.02.2020 Граждан, прибывающих в Киргизию из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии, будут помещать на карантин — из-за резкого роста в этих странах численности заразившихся коронавирусной инфекцией. Анализы и тесты на наличие коронавируса уже прошли 842 человека, приехавших в Киргизию из других стран. Заразившихся среди них не выявили. Тем не менее местные медики по-прежнему наблюдают за состоянием 534 человек. Об этом: Киргизия ввела карантин для приехавших из Ирана, Италии, Кореи и Японии

13:21 25.02.2020 Шесть матчей чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса, заявил министр спорта Италии ВинченцоСпадафора. Читайте также: В Италии матчи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

13:43 25.02.2020 Иранский минздрав принимает меры против распространения в стране коронавируса нового типа. Граждан призвали не покидать дома, сообщает Reuters. Власти Ирана отдали распоряжения об отмене общенациональных концертов и футбольных матчей. Во многих провинциях закрыты школы и университеты. Об этом: Жителей Ирана призвали не покидать дома из-за коронавируса

13:45 25.02.2020 Ограничения на авиаперевозки, введенные Грузией в связи с распространением коронавируса Covid-19 скоро ослабят экономику страны. Прогноз на ближайшие 4−6 месяцев от эксперта по экономике Вахтанга Чараия 25 февраля опубликовало агентство Report. Подробности в материале: Экономист оценил потери Грузии из-за коронавируса

13:51 25.02.2020 Два гражданина Сербии, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, заразились коронавирусом нового типа. Это подтверждено тестами, сообщает 25 февраля пресс-служба сербского МИД. Читайте также: Двое сербских граждан заразились коронавирусом на Diamond Princess

14:15 25.02.2020 Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила свои рейсы в Китай и Иран в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом: Турецкая авиакомпания приостановила рейсы в Китай и Иран

14:17 25.02.2020 В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее правительство Монголии обратилось к южнокорейским авиакомпаниям с просьбой прекратить выполнение авиарейсов между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники. По данным источников, авиакомпания Korean Air прекратит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор в период с 25 февраля по 3 марта. Ранее рейс выполнялся шесть раз в неделю. Авиакомпания Asiana Airlines также приостановит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор, выполняемые три раза в неделю, в период с 25 февраля по 1 марта. Об этом: Авиакомпании Южной Кореи приостановят полёты в Монголию

14:19 25.02.2020 Все матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте подробнее: В Японии отменили футбольные матчи из-за коронавируса

14:24 25.02.2020 Южнокорейские футбольные клубы сыграют без зрителей в домашних матчах азиатской Лиги чемпионов. Читайте подробнее: Матчи азиатской ЛЧ в Южной Корее пройдут без зрителей из-за коронавируса

14:25 25.02.2020 В Южной Корее отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии по тяжёлой атлетике на определенный срок из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской федерации тяжелой атлетики. Об этом: В Южной Корее отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии

14:28 25.02.2020 На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане. Читайте также: Таджикистан усиливает контроль на границе с Афганистаном

14:51 25.02.2020 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA. Подробности в материале: В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

14:53 25.02.2020 Израиль направит в Южную Корею третий чартерный самолёт для эвакуации южнокорейских граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте также: Израиль направит в Южную Корею третий чартерный самолёт

14:58 25.02.2020 Два гражданина Молдавии, прибывшие на родину авиарейсом из Москвы, могут быть заражены коронавирусом нового типа. Об этом сообщает 25 февраля молдавское министерство здравоохранения, труда и соцзащиты. Повышенную температуру тела — 37,4 и 38,7 градусов — зафиксировал у предполагаемых носителей вируса термосканер в аэропорту. Заболевших отправили в инфекционную больницу в Кишинёве, врачи проверяют их на коронавирус. Читайте подробнее: У двух граждан Молдавии заподозрили коронавирус

15:10 25.02.2020 Замглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом, заявил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде в своём аккаунте в Twitter. По его словам, в последние дни Харирчи «находился на передовой борьбы с коронавирусом».

15:17 25.02.2020 В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом 25 февраля сообщает австрийское агентство APA со ссылкой на губернатора провинции Тироль Гюнтера Платтера. Известно, что всего подтверждены два случая заболевания. Один из пациентов родом из итальянского региона Ломбардия, где отмечено больше всего заражённых коронавирусом пациентов. Сейчас они находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука. Читайте подробнее: Первые случая заражения коронавирус подтверждены в Австрии

15:17 25.02.2020 Турецкие власти приняли решение поместить на двухнедельный карантин всех пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул, заявил 25 февраля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Читайте также: Турция поместила на карантин пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул

15:21 25.02.2020 В больнице хорватского города Риека находятся девять человек, вернувшихся с фабрики из итальянской Ломбардии. У одного из них есть симптомы болезни, сообщает издание Jutarni list. Читайте также: В Хорватии на карантине девять рабочих, вернувшихся из Италии

15:23 25.02.2020 В министерстве здравоохранения Ирака подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в провинции Киркук. Читайте подробнее: В иракском Киркуке зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом

15:28 25.02.2020 Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сам чиновник рассказал в своем обращении 25 февраля. Подробности в материале: В Иране коронавирусом заразился высокопоставленный чиновник

15:36 25.02.2020 Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил о подготовке плана из пяти пунктов на случай вспышки коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга. По его словам, будет ограничено транспортное сообщение со странами с высокой распространённостью коронавируса. Также будут введены профилактические проверки в КПП. Помимо этого, будет ограничено движение транспортных средств. Читайте также: В Греции озвучили пять шагов по борьбе с коронавирусом

15:42 25.02.2020 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о том, что ситуация с коронавирусом в стране налаживается. «У нас очень мало человек им болеют. Людям становится лучше, им всем становится лучше», — сказал Трамп.

15:55 25.02.2020 Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 25 февраля, призвало граждан Литвы отказаться от посещений испанского Тенерифе, где зафиксирован новый случай коронавируса, а в карантине оказалось порядка тысячи постояльцев одного из крупных отелей в городе Адехе. Читайте подробнее: МИД Литвы призвал отказаться от посещений Тенерифе из-за коронавируса

15:55 25.02.2020 На совещании, проведенном и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой с министрами в связи распространением коронавируса COVID-19 в мире, было решено продлить временное ограничение на въезд на территорию республики иностранцев. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Об этом: В Абхазии из-за коронавируса продлено ограничение на въезд иностранцев

15:58 25.02.2020 Как минимум двое граждан РФ, находящиеся в одном из отелей на Канарских островах, были помещены на карантин после того, как у одного из постояльцев диагностировали коронавирус. Об этом агентству ТАСС заявил почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

16:00 25.02.2020 По данным министерства здравоохранения Литве 25 февраля в Литве под наблюдением находится 790 человек, которые в последние две недели вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Читайте также: В Литве из-за коронавируса под наблюдением почти 800 жителей

16:01 25.02.2020 Девушка, прилетевшая из Милана в Кутаиси, которая была госпитализирована в связи с подозрением на коронавирус COVID-19, оказалась заражена «свиным гриппом». Об этом 25 февраля сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на врача Кутаисской инфекционной клиники Темура Надирадзе. Подробности в материале: У прибывшей из Италии в Грузию девушки вместо коронавируса нашли грипп

16:02 25.02.2020 Архиепархия Сеула приняла решение о прекращении проведения месс, включая мессы в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (соборе Мёндон), из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей архиепархии. Подробности в материале: Архиепархия Сеула отменила мессы из-за угрозы распространения коронавируса

16:03 25.02.2020 Согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в стране за сутки было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.

16:13 25.02.2020 Ассоциация туроператоров России сообщает о множественных запросах на аннуляцию туров в Италию в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

16:15 25.02.2020 В ближайшие дни в Черногории попадут в карантин из-за коронавируса около 400 китайских рабочих — они возвращаются на стройку главного инфраструктурного объекта страны — автострады Бар-Боляре. Как сообщили в институте общественного здоровья, уже 12 вернувшихся ранее китайских рабочих прошли каратин. Партию из 400 человек также ждет изоляция на две недели. Об этом: В Черногории ждут 400 китайских рабочих из провинции Хубэй

16:26 25.02.2020 Случаев заражения коронавирусом у граждан РФ на территории Италии не зафиксировано. Об этом сообщает посольство России в Италии на своей странице в Facebook. «С учётом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении. Читайте также: Посольство РФ в Италии дало рекомендации по регионам с коронавирусом

16:31 25.02.2020 Посольство Российской Федерации в Италии рекомендовало гражданам РФ. находящимся в этой стране, воздержаться от поездок в те регионы, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019. Об этом: Посольство рекомендует гражданам РФ не ездить в зараженные области в Италии

16:32 25.02.2020 чиновники ВОЗ в ближайшее время планируют провести специальную встречу в Риме, чтобы обсудить вспышку уханьского коронавируса на севере европейской страны Читайте также: Коронавирус «стучится в ваши двери» — ВОЗ

16:32 25.02.2020 Китай уверен в победе над коронавирусом и способен это сделать, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

16:42 25.02.2020 Китайская Народная Республика и китайский народ продолжают непримиримую борьбу с коронавирусной инфекцией — Си Цзиньпин. Читайте также: Китай уверен в скорой победе над коронавирусом — Си Цзиньпин

16:49 25.02.2020 В Челябинске девять граждан Китая выписаны из карантинного центра. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава. Они покинули центр 25 февраля. Теперь в новом корпусе областного противотуберкулезный диспансер» остаются 28 человек. В минздраве отмечают, что все они здоровы. Читайте подробнее: Коронавирусный пункт в Челябинске покинули ещё девять граждан Китая

16:56 25.02.2020 В Воронежской области на данный момент нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. «Все восемь пациентов, прибывших из Китая и госпитализированных ранее из-за ОРВИ, выписаны. У всех — отрицательные анализы на коронавирус», — уточнили в региональном департаменте здравоохранения. Читайте также: В Воронежской области не осталось пациентов с подозрением на коронавирус

16:58 25.02.2020 Член Меджлиса Исламской Республики Иран Махмуд Садеки заявил, что он заразился коронавирусом COVID-2019. Читайте подробнее: В Иране коронавирусом заразился депутат парламента

17:00 25.02.2020 Около семи тысяч организованных туристов из России находятся в настоящее время в Италии, где обострилась ситуация с коронавирусом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Подробности в материале: В Италии находятся около семи тысяч российских туристов

17:06 25.02.2020 Российские авиакомпании продолжают осуществлять полеты в Италию без каких-либо ограничений несмотря на вспышку коронавируса COVID-2019 в этой стране. Об этом: Российские авиакомпании продолжают летать в Италию несмотря на коронавирус

17:11 25.02.2020 «Мы решили начать расследование после того, как СМИ сообщили о безумных ценах… за последние два дня», — сообщила заместитель главного прокурора Милана Тициана Сицилиано. Читайте также: В Италии взлетели цены на медицинские маски из-за коронавируса

17:19 25.02.2020 В украинском городе Черновцы с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, недавно вернувшаяся из Италии, сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой областной администрации. Подробности в материале: На Украине госпитализирована женщина, вернувшаяся из Италии

17:24 25.02.2020 Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Италии, написал 25 февраля губернатор области Лигурия Джованни Тоти в Twitter. По его словам, заболела женщина 72 лет. Заразившаяся женщина сейчас находится в больнице. Тоти подчёркивает, что это первый случай заражения коронавирусом в Лигурии. Об этом: В Италии ещё один человек заболел уханьским вирусом

17:31 25.02.2020 Международный валютный фонд скорректирует свои январские прогнозы по росту мирового ВВП в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса в Италии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Об этом: МВФ ожидает замедления роста мирового ВВП из-за коронавируса в Европе

17:34 25.02.2020 Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Бахрейне выросло до 17, сообщило 25 февраля Бахрейнское информационное агентство. По данным бахрейнских медиков, в стране сегодня было выявлено девять новых случаев заражение вирусом. Эти люди попали в страну из ОАЭ, куда они, в свою очередь прибыли из Ирана. Среди них семеро — подданные Бахрейна, двое — Саудовской Аравии. Об этом: В Бахрейне уханьский вирус подхватили уже 17 человек

17:46 25.02.2020 Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по росту ВВП стран «Группы двадцати» в 2020 году с 2,6% до 2,4% из-за вспышки коронавируса в Италии. Читайте также: Moody’s понизило прогноз по росту ВВП стран G20 из-за коронавируса в Италии

17:49 25.02.2020 Министерство здравоохранения Литвы готовит специальные рекомендации для сотрудников таксомоторных предприятий страны и самозанятых в различных сервисах подвоза. Об этом: В Литве таксистов проинструктируют о поведении на случай коронавируса

17:52 25.02.2020 Сразу несколько испанских СМИ сообщили о первом случае заражения коронавирусом в автономном сообществе Каталония. Это уже четвёртый случай заражения коронавирусом по всей Испании.

17:59 25.02.2020 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории испанского автономного сообщества Каталония, сообщает El País. Подробности в материале: Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Каталонии

17:59 25.02.2020 Все граждане Литвы, которые в последние дни побывали в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, должны заполнить специальные анкеты, а сообщения об этом такие путешественники в том числе получат посредством коротких сообщений на мобильные телефоны. Об этом: Из-за коронавируса в Литве анкетируют всех побывавших в Китае и Италии

18:06 25.02.2020 Вспышка заболеваемости коронавирусом в Италии представляет угрозу для России. Об этом 25 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Значительная часть промышленного производства Италии расположен в северных провинциях Италии. В северной части самые большие компактные закрытые поселения китайцев, например дистрикты в Милане», — сказал эксперт. Абзалов отметил, что, скорее всего, именно от китайцев, которые приехали из КНР в Италию, и началась вспышка заболеваемости коронавирусом. При этом рост заболеваемости представляет угрозу для России. Туристы из РФ, вернувшиеся из Италии, могут стать источниками распространения болезни в России. Читайте подробнее: Эксперт объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Италии

18:10 25.02.2020 Представительница литовского Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сегодня, 25 февраля, объявила о поиске добровольцев для профилактики предотвращения попадания в страну коронавируса. На пресс-конференции, посвящённой мерам по предотвращению вспышки вируса в Литве, она рассказала, что десятки людей уже заняты такой деятельностью. Подробности в материале: В Литве ищут добровольцев для профилактики коронавируса

18:11 25.02.2020 Швейцарские СМИ со ссылкой на власти страны сообщили о первом случае заражения коронавирусом в стране. Речь идёт о кантоне Тичино.

18:15 25.02.2020 Олимпийские игры в столице Японии — городе Токио — могут быть отменены, если японские власти не дадут гарантии того, что они контролируют ситуацию с коронавирусом Сovid-2019, — член МОК. Об этом: Олимпиада в Токио под угрозой отмены — МОК нужны гарантии по коронавирусу

18:15 25.02.2020 Правительство Литвы готовится объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за первых случаев заболевания коронавирусом в Евросоюзе. Читайте подробнее: В Литве анонсировали объявление чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

18:15 25.02.2020 Эпидемия коронавируса Covid-19 вызвала серьезное снижение мировых фондовых и сырьевых рынков, однако на американском рынке вирус отразился не так сильно. Подробности в материале: Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

18:19 25.02.2020 Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил о возможности переноса Евро-2020 и других турниров по футболу, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает Rai Radio 1 Sport.

18:20 25.02.2020 По данным литовской ассоциации аптекарей, в Литве к сегодняшнему дню, 25 февраля, в аптеках страны почти не осталось медицинских масок. Об этом: В Литве раскупили медицинские маски, которые бесполезны от коронавируса

18:44 25.02.2020 Жертвами коронавируса Covid-19 в Иране стали ещё двое человек, общее число жертв болезни в Иране возросло до 16. В стране подтверждено 95 случаев заражения уханьским коронавирусом. Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в Иране возросло

18:52 25.02.2020 «Это незваный и неприятный гость. Даст бог, мы справимся с этим вирусом», — заявил президент Ирана Хасан Рухани. Подробности в материале: Президент Ирана обещает справиться с коронавирусом

19:05 25.02.2020 Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии в кантоне Тичино. Подробности в материале: Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Швейцарии

19:07 25.02.2020 25 февраля посол Ирана в Анкаре Мохаммед Фарзаманд встретился и провел переговоры с министром здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Об этом: Иран и Турция обсудили способы борьбы с коронавирусом

19:08 25.02.2020 25 февраля секретариат Совета экспертов Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил, что совещание, которое планировалось провести 3−4 марта, было отменено и отложено до дальнейшего уведомления. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Заседание Совета экспертов отменено из-за коронавируса в Иране

19:08 25.02.2020 По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, в Иране число погибших от коронавируса возросло до 15, при этом в общей сложности коронавирусом в стране были заражены 95 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Число жертв коронавируса в Иране возросло до 15 человек

19:10 25.02.2020 Коронавирус быстро распространяется, но его последствия не столь опасны, — такое заявление сделал во вторник, 25 февраля, губернатор итальянской провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.«Он лишь немногим опаснее гриппа. Так говорят и специалисты», — отметил глава региона. Читайте подробнее: Губернатор Ломбардии: коронавирус лишь немногим опаснее гриппа

19:15 25.02.2020 Ограничивать перемещение граждан Италии по миру из-за вспышки коронавируса было бы несправедливо, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте. «Мы не можем с этим согласиться», — сказал глава правительства, обращаясь «к Европейскому союзу и к миру». В Италии хорошая санитарная система, и «выпускать» граждан из страны можно без всякой угрозы для мира, отметил Конте. Читайте также: Конте призвал не дискриминировать итальянцев из-за коронавируса

19:19 25.02.2020 Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвал другие страны на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 на севере Италии не ограничивать передвижение итальянцев по миру. Читайте также: Конте требует не ограничивать передвижение итальянцев из-за коронавируса

19:21 25.02.2020 Во вторник, 25 февраля, коронавирус был выявлен у жителей еще двух регионов Италии — Сицилии и Лигурии.Число регионов, где есть зараженные, достигло восьми. Местные власти заявили о готовности противостоять распространению коронавируса и делать это «в спокойном режиме». Читайте подробнее: От Сицилии до Лигурии: коронавирус распространяется по регионам Италии

19:33 25.02.2020 «Отель работает нормально, за исключением того, что мы не можем выйти. На всех входах стоят полицейские машины», — сообщил журналистам постоялец отеля Кристофер Беттс. Читайте подробнее: На Канарских островах закрывают на карантин отели из-за коронавируса

19:38 25.02.2020 На Канарских островах у женщины диагностировано заражение коронавирусом COVID-19, пишет 25 февраля El Mundo. Уточняется, что заболела жена гражданина Италии, который чуть раньше попал в больницу с COVID-19. Семейная пара отдыхала на острове Тенерифе. Сейчас туристы, которые приехали на этот остров, помещены в карантин, в том числе российские граждане. В Испании теперь пять случаев заражения COVID-19. Читайте также: На Канарских островах выявлен новый случай уханьского вируса

19:40 25.02.2020 80% граждан, находящихся на территории Италии, у которых был диагностирован коронавирус, выздоравливают сами, заявил советник министра здравоохранения Вальтер Ричарди.Еще у 15% заболевших наблюдаются проблемы, с которыми врачи в ходе наблюдения могут справиться. В тяжелом состоянии находится 5% заболевших, отметил Ричарди, летальные исходы фиксируются в 3% случаев. Об этом: Минздрав Италии: 80% больных коронавирусом выздоравливают сами

19:46 25.02.2020 В Бахрейне вирусом COVID-19 заразились уже 23 человека Число заразившихся уханьским коронавирусом в Бахрейне достигло 23 — заражение COVID-19 подтвердилось ещё у шести человек, передаёт 25 февраля Al Arabiya.

19:53 25.02.2020 Двухнедельный карантин для школьников объявлен в Бахрейне, пишет 25 февраля Asharq Al-Awsat. Эти меры предприняты в связи с распространяемым в стране коронавирусом COVID-19. Также на две недели закрыты для посещения детские сады. Читайте также: Из-за уханьского вируса в Бахрейне закрыли школы и детские сады

20:06 25.02.2020 ФАС возбудила дело против компании-производителя «Арбидола» из-за недобросовестной рекламы про коронавирус. Читайте подробнее: Производителя «Арбидола» заподозрили в недобросовестной рекламе

20:06 25.02.2020 Все пациенты с подозрением на коронавирус были выписаны после получения отрицательных анализов на заболевание данной инфекцией. Об этом: В Воронежской области у восьми пациентов не обнаружили коронавирус

20:10 25.02.2020 Литовские туристы, которые купили туры в Китай или Северную Италию, но боятся заразиться коронавирусом, могут от них отказаться и потребовать возвращения всей стоимости у туроператоров. Об этом: В Литве туроператоров обязали возвращать деньги за туры в Китай и Италию

20:12 25.02.2020 Если пачка из 50 одноразовых медицинских масок в литовских аптеках ещё в начале февраля стоила порядка 2,20 евро, то сегодня, 25 февраля, в литовских интернет-магазинах она стоит уже 19,99 евро. Подробности в материале: В Литве цены на медицинские маски из-за коронавируса подорожали в 10 раз

20:28 25.02.2020 Как сообщает Telegram-канал «Каталонский кризис», заражённая коронавирусом в Каталонии женщина — гражданка Италии. Ещё 25 людям испанской автономии предписано нахождение на карантине.

20:29 25.02.2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) не исключает отмены матчей чемпионата Европы по футболу из-за коронавируса и ожидает рекомендаций каждой конкретной страны. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в связи со вспышкой заболевания в Италии. Читайте также: УЕФА не исключает отмены матчей Евро-2020 из-за коронавируса

20:34 25.02.2020 Власти Туркмении решили полностью закрыть границу с Ираном, не только запретив пересекать ее людям, но также прекратив грузооборот с соседней страной. Поводом для этого послужила смерть от коронавирусной инфекции восьми человек в Иране. Подробности в материале: Из-за коронавируса Туркмения полностью закрыла границу с Ираном

20:42 25.02.2020 Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован на территории Румынии, сообщает 25 февраля Reuters. Уточняется, что заболевший три недели назад приехал из Италии. Подробности в материале: В Румынии выявлен первый случай заражения уханьским вирусом

20:43 25.02.2020 Число погибших от коронавируса в Италии выросло до десяти, заявил на пресс-конференции в Риме во вторник, 25 февраля, глава национального штаба по противодействию распространения вируса Анджело Борелли.По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека. Об этом: Число жертв коронавируса в Италии выросло до десяти

20:55 25.02.2020 Все страны мира должны быть готовы к принятию срочных мер по борьбе с распространением коронавируса в целях предотвращения пандемии, заявил руководитель передовой группы экспертов ВОЗ Брюс Эйлвард. Об этом: В ВОЗ призвали все страны повысить готовность к борьбе с коронавирусом

21:09 25.02.2020 Reuters сообщает о том, что Франция подтвердила два новых случая заболевания коронавирусом на своей территории.

21:19 25.02.2020 По мнению аналитика OANDA Крейга Эрлама, в ближайшее время нефть Brent может опуститься ниже уровня $54 за баррель. Читайте также: Нефть испытывает «весь ужас» эпидемии коронавируса — OANDA

21:37 25.02.2020 Фондовый рынок США прервал рост начала сессии 25 февраля и ушел глубоко в «красную зону» на фоне новых вспышек коронавируса за пределами Китая. Читайте также: Фондовый рынок США отреагировал на вспышки коронавируса вне Китая

21:44 25.02.2020 Ещё шесть граждан Украины хотят эвакуироваться из Китая. В их числе есть девушка, которую оставили в Ухане из-за собаки. Читайте подробнее: Шесть граждан Украины решили эвакуироваться из Уханя

21:44 25.02.2020 Экономика Италии может потерять от 0,5% до 1% ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса, передает Mediaset во вторник, 25 февраля, со ссылкой на заявления экспертов национальной конфедерации промышленников.Особенно серьезными могут стать последствия для таких отраслей, как туризм, общественное питание, развлечения и розничная торговля. Подробности в материале: Коронавирус может обойтись Италии в 1% ВВП

21:52 25.02.2020 Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини во вторник, 25 февраля, представил комплекс мер по борьбе с последствиями коронавируса. Среди «экономических» предложений Сальвини — выделить 10 млрд евро на компенсацию убытков предприятиям страны, прежде всего работающих в сферах сельского хозяйства и туризма, причем половину этих средств, отметил политик, должны получить малые и средние предприятия. Читайте также: Сальвини: на борьбу с последствиями коронавируса надо выделить 10 млрд евро

21:53 25.02.2020 Супружеская пара из России находится среди постояльцев отеля на Канарских островах, закрытого на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавируса, сообщило российское посольство в Испании. Читайте подробнее: В закрытом на карантин отеле на Канарах находятся граждане России

21:57 25.02.2020 Власти Италии не собираются отменять спортивные мероприятия, в частности — футбольные матчи, в тех регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, министр спорта Винченцо Спадафора. Власти внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости расширят нынешние ограничения, отметил он. Следует подумать о том, чтобы в тех регионах, где уже фиксировались случаи коронавируса, проводить матчи без зрителей, добавил также Спадафора. Об этом: Власти Италии не намерены отменять футбольные матчи в «здоровых» регионах

22:00 25.02.2020 Власти Италии не намерены принимать решение о приостановлении работы образовательных учреждений в регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте. Ранее премьер отметил, что медицинские службы Италии работают хорошо, и что властям и медикам, безусловно, удастся справиться с проблемой. Читайте подробнее: Премьер Италии обещал не закрывать школы в регионах, где нет коронавируса

22:02 25.02.2020 Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019. Об этом: Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

22:09 25.02.2020 Один из центральных матчей чемпионата Италии по футболу, между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером», пройдет без зрителей — такое решение было принято властями в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. Также без зрителей пройдет и еще несколько матчей ближайшего тура национального первенства — тех, где в роли хозяев выступают команды из северных регионов страны, в которых выявлено больше случаев коронавируса: в Удине, Милане, Парме и Сассуоло.Кроме того, при пустых трибунах пройдет матч Лиги Европы между миланским «Интером» и «Лудогорцем». Читайте также: Из-за коронавируса в Италии «Ювентус» и «Интер» проведут матч без зрителей

22:16 25.02.2020 Под карантином в медучреждении Челябинска остаются 28 граждан Китая. Новых случаев заражения коронавирусом на территории региона не выявлено. Читайте также: В Челябинске выписаны девять граждан Китая, коронавируса у них нет

23:16 25.02.2020 Первый заболевший коронавирусом в Алжире оказался выходцем из Италии. Читайте подробнее: Уханьский коронавирус диагностирован у пациента в Алжире

23:37 25.02.2020 «Сообщения за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности», — сообщила представитель американского CDC Нэнси Мессонье. Подробности в материале: Медики США бьют тревогу из-за коронавируса

23:51 25.02.2020 В аэропорту на Маврикии 40 пассажирам предложили проследовать в карантин. Они отказались и отправились назад в Италию. Отмечается, что у итальянцев не было симптомов заболевания. Читайте также: Итальянских туристов не пустили на Маврикий из-за коронавируса

00:42 Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер лишь играет на публику, критикуя действия Белого дома по борьбе с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. «Воющий Чак Шумер жалуется, играя на публику, что я должен был просить больше, чем $2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом. Если бы я попросил больше, он сказал бы, что прошу слишком много. Ему не нравилось мое решение о закрытии границ. А я оказался прав. Он некомпетентен!» — заявил он. Читайте также: Трамп обвинил Шумера в некомпетентности по вопросу коронавируса

01:26 Новый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Испании, сообщает пресс-служба испанского правительства. Сообщается, что пациент с новым заболеванием был выявлен в провинции Кастельон. Таким образом общее число зараженных коронавирусом нового типа в Испании достигло шести. В связи с ростом числа зараженных испанское правительство призвало своих граждан воздержаться от поездок в страны, где зафиксирована вспышка инфекции. Читайте подробнее: Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Испании

01:35 Кувейт приостановил авиасообщение ещё с двумя странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Подробности в материале: Власти Кувейта прервали авиасообщение с Японией и Сингапуром

01:36 Отсутствие координации между странами в борьбе с новым коронавирусом негативно отразится на мировой экономике, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 25 февраля в интервью изданию The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Глава МВФ предупредила об опасности несогласованных действий по COVID-19

01:36 Случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на юге Германии у местного 25-летнего жителя, вернувшегося с отдыха из Милана. Об этом 26 февраля сообщает агентство DPA. Подробности в материале: В Германии у вернувшегося из Милана туриста нашли коронавирус

01:36 Очередной случай заболевания коронавирусом зарегистрирован на западе Германии, 25 февраля сообщает издание Rheinische Post. Читайте также: СМИ: На западе Германии вявили еще один случай заражения коронавирусом

02:47 Власти Сальвадора намерены запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, ранее посещавшим Италию и Южную Корею, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил президент республики Найиб Букеле на своей странице в Twitter. Гражданам Сальвадора, прибывшим из Италии и Южной Кореи, придется провести 30 дней на карантине. Иностранным же гражданам, приехавшим из этих стран, будет запрещен въезд. Читайте также: Сальвадор запретит въезд посетившим Италию и Южную Корею из-за коронавируса

02:57 Антивирусный препарат «Ремдезивир», который в настоящее время проходит клинические испытания против нового коронавируса (COVID-19), получил три патента в Китае. Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences подала заявки на восемь патентов на лекарства, три из которых были одобрены для лечения нового коронавируса, еще пять находятся на рассмотрении, сообщил заместитель директора Национальной администрации интеллектуальной собственности КНР Хэ Чжиминь во время пресс-конференции. Читайте далее: Противокоронавирусный препарат «Ремдезивир» получил три патента в Китае

02:58 Посол Китая в иранском Тегеране Чан Хуа передал министерству Ирана по вопросам здравоохранения и медицинского образования защитные лицевые маски в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом. «Сегодня я, как представитель китайского Посольства в Иране, дарю 250 тыс. масок Ирану. Еще большая помощь уже в пути. Будь сильным, Иран», — заявил посол в социальной сети Twitter на фарси. Читайте далее: Посол КНР передал властям Ирана 250 тыс. лицевых масок против коронавируса

03:17 Распространение коронавируса COVID-19 на территории США нельзя предотвратить, заявила директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье, 25 февраля передает газета The New York Times. Читайте подробнее: В США заявили о неизбежности распространения коронавируса

03:32 Мэр американского Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявил в городе чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает The Hill. Брид подчеркнул, что пока в самом городе не было зафиксировано ни единого случая заражения COVID-19, однако «глобальная картина» по заболеванию стремительно меняется, поэтому необходимо усилить меры предосторожности. Режим ЧП позволит местным властям собирать необходимые ресурсы и медперсонал, а также повысить способность оперативного реагирования на возможные заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за коронавируса

04:06 Японские власти намерены запретить въезд на территорию страны иностранцам, ранее посещавшим южнокорейские города Тэгу и Чходно, где зафиксированы очаги заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Kyodo. По данным агентства, официально соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Об этом: Япония запретит въезд иностранцам, побывавшим в Южной Корее

04:21 Рыбаки Дальнего Востока столкнулись с невозможностью сдавать улов минтая и сельди на рыбоперерабатывающие заводы КНР: из-за коронавируса их работа приостановлена. На промысле в Охотском море работают 100 судов, но улов им некуда выгружать. Минтаевая путина в случае, если береговые мощности КНР не начнут работу в ближайшие дни, станет самой убыточной за 25 лет. Подробности в материале: Коронавирус создал проблемы рыбакам Дальнего Востока

04:24 В школе при посольстве России в Японии из-за коронавируса почти на месяц раньше начинаются весенние каникулы. Об этом 26 февраля посольство сообщает на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: В школе при посольстве РФ в Японии из-за коронавируса объявлены каникулы

04:26 Результат предварительного анализа на коронавирус у одного из граждан Бразилии оказался положительным, сообщает пресс-служба бразильского минздрава на официальной странице в Twitter. По их данным, пациентом с подозрениями на коронавирус стал 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии. У него были выявлены симптомы, характерные для COVID-19, в настоящее время он находится в клинике «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу. В настоящее время власти выясняют, с кем контактировал больной. Пока в штате под подозрением на инфекцию находятся четыре человека. До этого ни один из 26 случаев не подтвердился. Читайте также: В Бразилии выявили первый случай заражения коронавирусом

04:30 Новые 169 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее. Таким образом общее число зараженных достигло 1 146 человек, сообщает агентство «Рёнхап». Сообщается, что из них 153 новых случая приходятся на город Тэгу, где находится один из очагов инфекции. Также сообщается о 11 погибших от коронавируса. Читайте также: Более 160 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Корее

05:19 Количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 78 тысяч, из них 2715 оказались летальными, 26 февраля сообщает госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае от коронавируса скончались 2715 человек

05:19 Удовлетворительным назвала состояние семи российских туристов, находящихся во Владивостоке на карантине после возвращения на родину с круизного лайнера Diamond Princess, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова. По словам Аббасовой, состояние всех находящихся в карантине удовлетворительное, проявлений каких-либо инфекционных заболеваний нет, температура в норме. Читайте подробнее: У прибывших в Приморье с Diamond Princess граждан России состояние в норме

05:35 Всего 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Китае за прошедшие сутки 25 февраля, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В общей сложности 52 человека скончались от смертельной инфекции. Все случаи гибели людей приходятся на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй в центральной части Китая. Еще 439 человек попали под подозрение в заражении инфекцией. Читайте далее: Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 78064 человек

06:03 Сроки поставки зерна из России в Китай сдвинулись на полтора-два месяца в связи с распространением коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Читайте также: Российские поставки зерна в Китай задержали из-за коронавируса

06:04 Воздействие вспышки коронавируса на американскую и другие экономики отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) США, 25 февраля заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса. Читайте подробнее: ФРС США следит за влиянием коронавируса на экономику

06:04 Более половины пассажиров, прилетевших из Сеула в Нанкин рейсом авиакомпании Asiana Airlines, были помещены в карантин после выявления на борту самолёта трёх пассажиров с высокой температурой. Об этом 26 февраля сообщает газета «Синьцзинбао». Читайте подробнее: В китайском Нанкине на карантин поместили 94 пассажира авиарейса из Сеула

06:26 Решение закрыть на карантин все школы самой северной японской префектуры Хоккайдо из-за опасности распространения коронавируса анонсировали власти региона, 26 февраля сообщает агентство Kyodo. Подробности в материале: В Японии, в префектуре Хоккайдо, на карантин закроют все школы

06:31 Все семь пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, которые прибыли в Приморье из Японии, проблем со здоровьем, в части подозрений на коронавирус, не имеют. Читайте подробнее: В Приморье у туристов с Diamond Princess пока не выявлен коронавирус

06:50 Американские власти в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса, который очень опасен, заявил бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, 25 февраля в ходе теледебатов демократов. По словам Блумберга, который планирует стать кандидатом в президенты США, два года назад американский лидер Дональд Трамп уволил специалиста по пандемиям и, в связи с этим, никто не может проконсультировать власти страны, как им действовать в сложившейся ситуации. Читайте подробнее: Блумберг обвинил Трампа в угрозе распространения коронавируса в США

06:51 Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап». Сообщается, что положительные результаты показал тест 23-летнего американского солдата на базе Кэмп-Кэрол в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, где находится один из очагов заболевания коронавирусом. В настоящее время американского военнослужащего поместили на карантин вне территории военной базы. Подробности в материале: Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

06:53 Резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии подтвердили 26 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: Роспотребнадзор подтвердил вспышку заболеваемости коронавирусом в Италии

07:07 Белый дом и профильные ведомства успешно справляются с ситуацией вокруг коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По словам американского лидера, Центр по контролю и профилактике заболеваний и администрация президента провели «отличную работу» по противодействию угрозе распространения коронавируса нового типа. Среди удачных, по мнению Трампа, принятых мер — закрытие границ. Читайте также: Трамп отчитался об успешной борьбе с коронавирусом

07:27 Решение принудительно поместить жителя Тувы, вернувшегося с острова Бали с непрекращающимся кашлем и симптомами ОРВИ, принял суд, 26 февраля сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Читайте подробнее: Суд поместил жителя Тувы на карантин после турпоездки через Китай

07:49 Решение о том, что муниципальные школы Токио должны сдвинуть время работы, сократить часть мероприятий, и проработать вопрос раннего ухода на каникулы, приняли власти японской столицы, 26 февраля заявила губернатор Токио Коикэ Юрико на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Подробности в материале: Школы в Токио прейдут на другой режим занятий из-за коронавируса

07:56 Правительство Японии намерено попросить организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий отменить их или перенести на две недели, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на собрании правительства, сообщает Kyodo. Сообщается, что массовые мероприятия предлагается перенести из-за возможной угрозы распространения коронавируса нового типа. По словам Абэ, две недели, на которые предложен перенос, необходимы стране, чтобы взять под контроль ситуацию с заболеванием. Об этом: Абэ призвал отложить крупные мероприятия в Японии из-за коронавируса

08:00 Добровольцы проводят проверки здоровья в аэропорту Милана Dipartimento Protezione Civile

08:16 Власти Иракского Курдистана приняли решение закрыть на карантин учебные заведения в связи с угрозой распространения коронавируса. Подробности в материале: В Иракском Курдистане вводят карантин в связи с угрозой коронавируса

08:33 Порядка 2422 человек в Китае выздоровели за прошедшие сутки после того, как у них был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом 26 февраля говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР. При этом самая большая часть победивших коронавирус пришлась на город Ухань. За прошедшие сутки там выздоровели 1456 человек. Подробности в материале: Число вылечившихся от коронавируса в КНР за сутки составило свыше 2 тыс

08:45 Добровольцы Красного креста, которые осуществляли профилактические работы по предотвращению распространения коронавируса в аэропорту Вильнюса, прекратили свою работу. Читайте также: Добровольцы прекратили профилактику коронавируса в аэропорту Вильнюса

08:50 С 26 февраля национальная авиакомпания Катара Qatar Airways временно прекратит или сократит авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Читайте также: Катар сократит число авиарейсов с Южной Кореей и Ираном

08:58 Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19. Читайте также: Роспотребнадзор призвал не ездить в Италию, Корею и Иран

09:00 Власти Гонконга выплатят каждому взрослому жителю почти $1,3 тыс. в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки коронавируса. Об этом 26 февраля заявил представитель администрации Гонконга Пол Чан. Об этом: Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс

09:01 Более 300 граждан Ирана покинули Грузию 25 февраля после введения ограничения на авиасообщения между странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Report.

09:03 Главное управление МВД России по Кемеровской области сообщило жителям региона о временной приостановке приёма документов, оформления и выдачи приглашений на въезд в Россию гражданам Китая. «В рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 31 января 2020 года подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Читайте также: Кузбасское УМВД РФ предупредило об ограничениях из-за коронавируса

09:04 В Екатеринбурге зафиксировали рост отказов от туристических туров в Италию. Как сообщают в компании «Европорт», пока о массовом процессе говорить не приходится. Туристы отказываются от ближайших дат заездов. «Отказы от забронированных заказов носят единичный характер», — сказал коммерческий директор компании Антон Потапов. Невзирая на рекомендацию посольства России в Италии воздержаться от поездок в северные регионы страны из-за вспышки коронавируса, туроператорам даже поступают новые запросы на туры в страну. Подробности в материале: Туристы из Екатеринбурга отказываются от Италии из-за коронавируса

09:04 Четыре человека с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 находятся под наблюдением врачей в Тбилиси. Об этом журналистам сообщил генеральный директор научного практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. Об этом: В Грузии у четырех человек подозревают коронавирус

09:11 Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил ещё один запрос на оказание гуманитарной помощи КНДР, направленной на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР. Читайте также: В ООН одобрили ещё одну поставку гуманитарной помощи в Северную Корею

09:17 Минимум трое туристов из Литвы оказались постояльцами отеля H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе, который закрыт на карантин из-за выявления у одного из отдыхающих коронавируса. Подробности в материале: В зоне карантина на Тенерифе оказались три литовских туриста

09:18 По данным опроса ВЦИОМ, практически все жители России (99%) знают о вспышке коронавируса в Китае. Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан. Читайте также: Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом

09:29 Распространение коронавируса нового типа отразилось на совокупной стоимости британских компаний, акции которых продаются на Лондонской фондовой бирже. За два дня эти компании подешевели более чем на $126 млрд. Об этом: Британские компании подешевели за два дня на $126 млрд из-за коронавируса

09:30 На Камчатке заканчиваются недорогие овощи из Китая. Продавцы подняли цены. Подробности в материале: На Камчатке заканчиваются недорогие овощи из Китая

09:32 Термовизоры в аэропортах, проверки на сухопутных границах и дорогах, принудительная изоляция, — это только часть мер, которые Литве необходимо принять во избежание распространения коронавируса, считает глава вильнюсского отделения национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. Подробности в материале: В Литве убеждают в пользе «принудительной изоляции» из-за коронавируса

09:40 По данным опроса сайта Работа.ру, в Санкт-Петербурге 10% участников опроса, планировавших в ближайшее время отпуск, отказались от поездки в азиатские страны из-за коронавируса, а 3% передумали уходить в отпуск в ближайшее время. При этом 79% жителей Северной столицы не думали брать отпуск в ближайшее время.

09:40 В автономном сообществе Мадрид появился первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом 26 февраля сообщается на официальной странице министерства здравоохранения Испании в Twitter. Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мадриде

09:43 Всех пассажиров отцепленного вагона поезда Киев — Москва, помещённых на карантин из-за подозрения на коронавирус, выписали из больницы Брянска. Ни у кого из них не подтвердился диагноз, анализы для большей достоверности сделали в нескольких лабораториях. Читайте также: В Брянске отпустили домой пассажиров «карантинного» вагона

09:48 По данным опроса ВЦИОМ, 64% граждан РФ уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься. По мнению 67%, медицинские и эпидемиологические службы России смогут защитить население страны от этой инфекции. Подробности в материале: От коронавирусом можно защититься, уверены 64% граждан РФ

09:54 Туристический сектор Грузии из-за мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 будет терять до 30 млн лари (около $11 млн) в месяц, но на это придется пойти. Так прокомментировала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 25 февраля ограничение авиасообщений с Китаем и Ираном, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Из-за коронавируса Грузия будет терять до $11 млн в месяц — Турнава

10:00 Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта призывает правительство Литвы не затягивать с вопросом об объявлении режима чрезвычайной ситуации в Литве в связи с распространением коронавируса в Евросоюзе. Читайте также: Администрация президента Литвы просит ввести режим ЧС из-за коронавируса

10:05 Расходы на борьбу с коронавирусом нового типа превысили в Китае 100 млрд юаней или $14 млрд. Такие данные приводит 26 февраля Центральное телевидение Китая. Правительство продолжает выделять средства на лечение заразившихся людей, дезинфекцию помещений и объектов и другие мероприятия, призванные обеспечить защиту населения. Об этом: В Китае потратили более $14 млрд на борьбу с коронавирусом

10:18 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин должен уйти в отставку. Петиция с таким требованием, появившаяся четыре дня назад, на сегодняшний день набрала уже свыше 596,8 тыс. подписей граждан страны. Об этом 26 февраля сообщает портал issueinfact.com. Уточняется, что поводом для призыва к импичменту главы государства стала его неспособность справиться со вспышкой нового типа коронавируса в Южной Корее. Так, в числе претензий авторов петиции — отсутствие решения правительства страны о закрытии границы с Китаем, когда в КНР вспышка инфекционного заболевания уже начала приобретать значительные масштабы. Читайте подробнее: Жители Южной Кореи требуют импичмента Мун Чжэ Ина

10:32 С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты до Южной Кореи из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники. Подробности в материале: Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

10:33 Новая разработка китайских ученых позволяет за 1,5 часа определить сразу шесть видов вирусов, вызывающих респираторные заболевания. russian.news.cn

10:36 Китайский коронавирус продолжает распространяться по Германии. Так, новый случай инфекционного заболевания выявлен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 26 февраля сообщает газета Berliner Morgenpost. В больницу с недомоганием обратился 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант вместе с супругой. Врачи изначально подозревали у него лёгочную инфекцию, однако тест на коронавирус дал положительный результат. По предварительной информации, он находится в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом: На западе Германии зафиксирован новый случай коронавируса

10:46 Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек. Читайте также: Власти Вильнюса обязали все госслужбы дезинфицировать дверные ручки

10:53 Посольство России в Японии сообщает об ограничительных мерах в своём аккаунте в Twitter https://twitter.com/RusEmbassyJ/status/1232571081170411520

10:59 Глава МИД Южной Кореи призвала коллег из 15 стран мира воздержаться от чрезмерных мер, применяемых в отношении южнокорейских туристов, сообщает KBS. Читайте также: Глава МИД Южной Кореи призвала страны воздержаться от чрезмерных мер

11:02 В Таиланде тесты на коронавирус нового типа у ещё трёх пациентов дали положительные результаты. О новых подтверждённых случаях заражения сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщили представители министерства здравоохранения королевства, пишет газета The Bangkok Post. Таким образом, на сегодняшний день общее число в стране достигло 40 человек. При этом отмечается, что 24 пациента выздоровели. Подробности в материале: Три новых случая коронавируса подтверждены в Таиланде

11:10 В Тбилиси в связи с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализировано 13 человек. Об этом 26 февраля сообщила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает телеканал «Имеди». Подробности в материале: Число пациентов с подозрением на коронавирус в Грузии выросло до 13

11:11 Факт возникновения и распространения коронавируса не является новым явлением для мировой практики и экономики. Но стремительное распространение пугающей информации о нём, наверное даже опережающей само это явление, лихорадит экономику и в первую очередь её наиболее мобильную часть — финансовую сферу, считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина. Подробности в материале: Как пугающая информация о коронавирусе лихорадит экономику России

11:20 В Петербурге заработал Центр диагностики коронавируса, теперь анализы пациентов из Петербургского региона будут направляться для исследования сюда, а не в Новосибирск, где с начала эпидемии прием анализов вёл аккредитованный Роспотребнадзором центр «Вектор». Читайте также: В Петербурге заработала лаборатория по тестированию коронавируса

11:41 В связи с ростом риска проникновения в Грузию коронавируса COVID-19 в стране решено перейти к режиму пандемической готовности. Об этом 26 февраля рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Новости-Грузия». Читайте подробнее: В Грузии планируют ввести режим пандемической готовности

11:42 Итальянская туристка скончалась в Австрии, предположительно, от коронавируса нового типа. Причины смерти 56-летней женщины устанавливаются, сообщает 26 февраля пресс-служба правительства федеральной земли Каринтия. Подробности в материале: В Австрии предполагают смерть итальянской туристки от коронавируса

11:44 После сообщения об одном подтвержденном случае коронавируса в Хорватии в аптеках станы исчезли медицинские маски. Люди также массово скупают средства для дезинфекции. Подробности в материале: В Хорватии в аптеках исчезли маски, в интернете их продают в 20 раз дороже

11:47 Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 26 февраля, объявил о созыве внепланового совещания правящей коалиции, на которой предложит всем парламентским партиям, в том числе и оппозиционным, подписать соглашение о поведении партий и политиков в условиях распространения коронавируса в Евросоюзе. Об этом: Литовских политиков призвали не сеять панику из-за коронавируса

11:47 Латвийские службы следят ситуацией в мире в связи с распространением коронавируса COVID-19 и находятся в высокой готовности к эпидемии. Об этом сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после антикризисного заседания правительства. Читайте подробнее: В Латвии не выявили случаев заболевания коронавирусом — Кариньш

11:50 Уханьские «ангелы в белых халатах» ведут битву с эпидемией. russian.news.cn

11:51 Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош подтвердил второй случай коронавируса в стране, сообщает HRT.

11:51 Дальневосточный федеральный университет усилит медицинский контроль за студентами, которые возвращаются из азиатских стран. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе вуза. Подробности в материале: Во Владивостоке усилят контроль за вернувшимися из Азии студентами

11:55 Администрация города Хошимин приняла решение не выдавать новые разрешения на работу гражданам Южной Кореи, проживающим в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, сообщает агентство Vietnam News Agency со ссылкой на заявление мэра города Хошимина. Читайте также: Во Вьетнаме запретят выдавать разрешения на работу гражданам Южной Кореи

11:56 Семнадцать взрослых и один ребёнок продолжают находиться в петербургских стационарах, куда их поместили с подозрением на коронавирус после возвращения из КНР. Подтвержденных случаев заболевания не выявлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 26 февраля представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: В Петербурге обследуют на коронавирус 18 человек

11:56 Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вспышка коронавируса не должна превращаться в оружие, используемое против врагов. Об этом: Рухани призвал не использовать коронавирус для подрыва экономики Ирана

12:31 Продажи новых электромобилей в январе 2020 года в Китае упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Подробности в материале: В Китае наполовину сократились продажи электрокаров из-за коронавируса