Москва, 14 февраля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. 12 февраля многопрофильная корпорация «Группа «Гута» представила два проекта: клинику «ГУТА клиник» в новом формате, и семейный велнес-клуб «SAVOY Итальянский квартал».

«ГУТА Клиник» Группа «ГУТА» открыла в Москве территорию здоровья

Обновленная «ГУТА клиник» расположилась в новом здании в самом центре Москвы, площадь клиники выросла в 6,5 раз. На пяти этажах работают взрослая и детская поликлиники, стоматология, операционное отделение и круглосуточный стационар. Центр рассчитан на приём более 700 пациентов в день.

«ГУТА клиник» оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием для проведения своевременной диагностики и установления диагнозов: аппараты УЗИ экспертного класса, рентгенограф с минимальным облучением, маммограф, КТ. Особой гордостью клиники является МРТ Ingenia 3.0T Omega HP — аппарат обладает напряженностью магнитного поля 3 Тесла, что позволяет диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях, что не под силу стандартным томографам 1,5 Тесла. Оборудование такого экспертного уровня есть лишь в нескольких российских клиниках.

Всего в клинике представлено свыше сорока медицинских направлений. В «ГУТА клиник» традиционно сильны и узкие медицинские специализации — отоневрология, сурдология, уже более двадцати лет здесь с успехом лечат головокружения и расстройства равновесия.

Представляя гостям и журналистам возможности клиники, исполнительный директор

«ГУТА клиник» Сергей Волга отметил, что «в Москву пришло новое качество профилактики здоровья и лечения: в клинике удалось собрать лучших медицинских специалистов и лучшее оборудование от ведущих мировых производителей».

Хотя оба новых проекта имеют общий адрес, ул. Фадеева 4а стр.1, это не единственное, что их объединяет. И клиника, и велнес-клуб созданы в рамках единой логики, общего подхода к формированию качества жизни человека.

Клуб «SAVOY Итальянский квартал» обещает стать особенным велнес-пространством Москвы. На площади 3300 метров представлены просторный тренажерный зал на 500 метров, 5 залов групповых занятий, сайкл-студия с иммерсивными проекциями и симуляцией гонки в режиме реального времени, 25-метровый бассейн на 4 дорожки с мультимедийными арт-проекциями, термальный комплекс, многофункциональный детский клуб SAVOY Junior с профессиональными педагогами, семейное кафе и бесплатная парковка. Для членов клуба предусмотрены особые условия по обслуживанию в «ГУТА клиник».

А в честь открытия «ГУТА клиник», каждый желающий может воспользоваться скидкой в размере 25% на МРТ, КТ, рентген и денситометрию.