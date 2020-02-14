Калуга, 14 февраля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Врио главы Калужской области Владислав Шапша рассчитывает в ближайшее время на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, где планирует обсудить вопросы дальнейшего экономического и социального развития региона. Об этом сообщил телеграмм-канал «Совесть губернаторов».

Admoblkaluga.ru Врио главы Калужской области Владислав Шапша на заседании правительства региона

14 февраля, выступая на внеочередном заседании правительства Калужской области, Владислав Шапша заявил, что намерен продолжать курс прежнего руководства, который способствовал успешному социально-экономическому развитию региона. Своей основной задачей на новом посту он назвал реализацию в области национальных проектов.

«Мы много лет работали вместе, решали задачи. Сейчас передо мной стоят более масштабные задачи, рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем выполнить задуманное», — обратился к собравшимся врио калужского губернатора.

Также Владислав Шапша считает социальные сети хорошей возможностью взаимодействовать с жителями области и всегда лично отвечает на наиболее острые вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 февраля глава администрации Обнинска Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области. Он сменил ушедшего в отставку Анатолия Артамонова.