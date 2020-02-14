Врио калужского губернатора намерен встретиться с Михаилом Мишустиным
Калуга, 14 февраля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Врио главы Калужской области Владислав Шапша рассчитывает в ближайшее время на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, где планирует обсудить вопросы дальнейшего экономического и социального развития региона. Об этом сообщил телеграмм-канал «Совесть губернаторов».
14 февраля, выступая на внеочередном заседании правительства Калужской области, Владислав Шапша заявил, что намерен продолжать курс прежнего руководства, который способствовал успешному социально-экономическому развитию региона. Своей основной задачей на новом посту он назвал реализацию в области национальных проектов.
«Мы много лет работали вместе, решали задачи. Сейчас передо мной стоят более масштабные задачи, рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем выполнить задуманное», — обратился к собравшимся врио калужского губернатора.
Также Владислав Шапша считает социальные сети хорошей возможностью взаимодействовать с жителями области и всегда лично отвечает на наиболее острые вопросы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 февраля глава администрации Обнинска Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области. Он сменил ушедшего в отставку Анатолия Артамонова.