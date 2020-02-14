Москва, 14 февраля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Представители Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ начали совместное пикетирование посольства Ливии в Москве.

Eg.ru Профсоюзы призывают освободить российских заложников в Ливии

Этой акцией представители общественности пытаются привлечь внимание мирового сообщества к судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, незаконно удерживаемых боевиками ПНС в ливийской тюрьме «Митига» с мая 2019 года. Россиянам не дают общаться с адвокатом, они лишены медицинской помощи.

По словам главы СОЦПРОФа, депутата Госдумы Сергея Вострецова, профсоюз выступает в защиту всех, кто выполняет свой профессиональный долг.

Депутат отметил, что Шугалей и Суэйфан, проводившие социологические исследования в североафриканской стране по заказу ФЗНЦ, выполняли свои профессиональные обязанности на территории Ливии на законных основаниях. Подобная социологическая деятельность является общемировой практикой. Однако их работа не понравилась определенным ливийским кругам, устроившим под контролем США государственный переворот и погрузившим страну в пучину кровопролитного конфликта, заключает Вострецов.

Пикетируя посольство Ливии в Москве, ФЗНЦ и СОЦПРОФ стараются привлечь внимание международной общественности к судьбе российских граждан, незаконно удерживаемых боевиками ПНС в Триполи.