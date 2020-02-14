Ярославль, 14 февраля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области разместило закупку на ремонт малого конференц-зала правительства стоимостью более 17 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Малый зал предназначается для приема особо важных гостей губернатором и председателем правительства Ярославской области. Как пояснили порталу «ЯрНьюс» в правительстве, зал не обновлялся с момента строительства в 1981 году. Необходимость ремонта власти связывают с «активизацией деятельности правительства в направлении укрепления международных связей и инвесторами.

«Ведь место переговоров в данном случае также является визитной карточкой региона. Плановый ремонт помещений даст возможность не только создать необходимые условия, с учетом требований современности, для приема высоких гостей, но и позволит расширить функционал использования помещений», — сообщила «ЯрНьюс» заместитель руководителя аппарата правительства Ярославской области Оксана Розенке.

Тратами на ремонт в правительственном здании традиционно недовольна оппозиция. Лидер коммунистов Александр Воробьев говорит, что недавно посетил дачу Иосифа Сталина в Абхазии и удивился скромностью обстановки.

«Особенно возмутительны слова представительницы регионального правительства о том, что конференц-зал — это визитная карточка города. Это полнейшее издевательство не только для жителей, но и для гостей нашей области. Визитная карточка — это разбитые дороги, это затопленная Волжская Набережная — вот что сегодня визитная карточка. Люди, которые приезжают в Ярославль, именно это видят, а не зал, где губернатор принимает вип-гостей», — сказал председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

С ним согласен и лидер справделивороссов в облдуме Сергей Хабибуллин. Он вспомнил, что попытка мэра Ярославля Владимира Слепцова обустроить подобное помещение в мэрии обернулась большим скандалом.

«Что мэр тогда сделал себе «чайную комнату», что сейчас. Там же нормальная комната, она же не стоит разломанная, разбитая, без ремонта. Просто почему-то нужно все снести и сделать по новой, истратив при этом 17 миллионов. Как будто у нас эти миллионы потратить некуда. Лучше бы эти деньги пустили на благоустройство, поощрение серебряных медалистов, помощь многодетным семьям или погорельцам. Деньги есть куда потратить, их не хватает, но вип-зал стоит впереди планеты всей » — рассказал депутат Сергей Хабибулин.

А вот беспартийный депутат муниципалитета Дмитрий Петровский полагает, что губернатор Дмитрий Миронов просто не знает о намерениях своих подчиненных.

«Не нужное на сейчас дело. Я понимаю, что все планы верстаются заранее. И так совпало, что «паводок» и прочие неудобства для людей. И понимаю, что ремонтировать то же здание и правительства, и мэрии тоже нужно. Ибо там тоже не все так и радужно. Но в области есть и менее благоустроенные места общего пользования. К примеру школы, ФАПы, детские сады. И деньги есть куда потратить. И люди должны быть в первую очередь. Поэтому я категорически против таких трат. Да, будет время и деньги ‑ и это можно будет сделать. А сейчас это не только несвоевременно, но и подрывает доверие людей к исполнительной власти и президенту. Не думаю, что губернатор даже знает об этом — ибо и я не знаю, какой и где ремонт в мэрии. Думаю, узнал бы, сразу бы «вдул» зачинщикам ремонта. И, надеюсь, узнаёт и «вдует», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.