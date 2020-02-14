Калуга, 14 февраля, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Владислав Шапша официально представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора региона 14 февраля на внеочередном заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Экс-губернатор Анатолия Артамонов и врио губернатора Владислав Шапша.

Собравшиеся, стоя, аплодисментами поблагодарили экс-губернатора Анатолия Артамонова за более чем 20-летнюю работу в регионе. Анатолий Артамонов обратился к членам правительства со словами благодарности за совместную работу. Говоря о своем преемнике Владиславе Шапше, бывший глава области Анатолий Артамонов отметил: «Владислав Валерьевич современный человек, он хорошо учится, готов жертвовать своими интересами и благополучием ради общего дела».

Ожидается, что сегодня врио губернатора региона Владислав Шапша подпишет представление о назначении Анатолия Артамонова представителем Калужской области в Совете Федерации, где Артамонов, планирует возглавить комитет по бюджету и финансовым рынкам. Об этом членам областного правительства сообщил сам бывший калужский губернатор.