Санкт-Петербург, 14 февраля, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга попытаются утвердить бюджетное финансирование на установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующую инициативу одобрили 14 февраля на заседании комитета по законодательству городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Согласно документу, контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов признаются объектами благоустройства. Это позволит правительству города устанавливать их вблизи многоквартирных домов по просьбе жителей.

Авторами законопроекта выступили единороссы Денис Четырбок, Елена Киселева и Мария Щербакова. Четырбок заявил, что в его районе жители на акцию по раздельному сбору приносят сотни килограммов заранее отсортированного мусора, включая макулатуру, пластик, стекло, алюминий и батарейки.

«Но всё это очень точечно, локально. Должна быть налажена полноценная система, должен быть внедрён придомовой раздельный сбор отходов. Наши мероприятия наглядно подтверждают главное: люди хотят и готовы переходить на новую систему сортировки мусора», — считает депутат.

Он также убежден, что существенного роста тарифа в результате реализации инициативы произойти не должно, так как люди будут самостоятельно сортировать свои отходы и приносить к контейнеру.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу заняться сортировкой и переработкой производимых городом коммунальных отходов. Это позволит существенно уменьшить объем мусора, который захоранивается на полигонах в Ленобласти.