Ярославль, 14 февраля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» выступило с поддержкой общественного проекта под кодовым названием «6900 км». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НОТ «Золотое кольцо».

Пешеходная дорога

Проект представляет собой концепцию создания протяжённых неавтомобильных дорог, в том числе для пешеходного и спортивного туризма, с поддерживающей инфраструктурой. Сейчас создан сайт для пропаганды идеи. На нем намечены возможные пешеходные дороги, в том числе такие протяженные как Москва — Петербург и Москва — Самара.

«Создание неавтомобильной дорожной инфраструктуры позволит сформировать комфортную среду проживания, обеспечит привлечение людей к локальным туристским объектам, будет способствовать развитию малого бизнеса», — комментирует общественную инициативу один из руководителей проекта и автор одного из главных пешеходных туристических маршрутов России «Дорога в лавру» Эльдар Оруджев.

Часть маршрутов предлагается провести и по городам Золотого кольца. НП «МОТ «Золотое кольцо» возглавит сотрудничество по разработке участка дороги от Сергиев Посада до Ярославля.

«Мы видим поддержку данного проекта важной составляющей частью общего плана развития и продвижения туристического маршрута «Золотое кольцо России». Сегодня пешеходный туризм набирает свои обороты и становится важным аспектом в популяризации «Золотого кольца» как маршрута доступного для всех видов туризма», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.