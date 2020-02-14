На Золотом кольце предлагают создать пешеходные и велодороги
Ярославль, 14 февраля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» выступило с поддержкой общественного проекта под кодовым названием «6900 км». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НОТ «Золотое кольцо».
Проект представляет собой концепцию создания протяжённых неавтомобильных дорог, в том числе для пешеходного и спортивного туризма, с поддерживающей инфраструктурой. Сейчас создан сайт для пропаганды идеи. На нем намечены возможные пешеходные дороги, в том числе такие протяженные как Москва — Петербург и Москва — Самара.
Часть маршрутов предлагается провести и по городам Золотого кольца. НП «МОТ «Золотое кольцо» возглавит сотрудничество по разработке участка дороги от Сергиев Посада до Ярославля.