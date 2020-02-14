Калуга, 14 февраля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Ушедший в отставку губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратился к жителям региона в своём телеграмм-канале, сообщает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

В своём обращение Анатолий Артамонов в частности написал: «Это важный момент в жизни нашей области. Вы, наверное, помните, как я ни раз говорил, что в посёлке, городе, районе все зависит от того, как угадали с властью. И точно также в регионе. Мы проделали огромную совместную работу, и мне хотелось бы, чтобы не было отката назад, а только движение вперёд. Спасибо населению, каждому жителю нашей области! Я всем благодарен, всем кто имел терпение. Сегодня будет подписано представление моей кандидатуры в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Я и дальше буду помогать родной области!».

Напомним, за годы губернаторства Анатолия Артамонова созданы 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, территория опережающего социально-экономического развития. В Калужской области построены 115 крупных промышленных предприятий. Сформированы автомобилестроительный и фармацевтический кластеры. Сумма налогов, в федеральный бюджет, выросла по отношению к 2000 году в 18 раз. С 2006 года суммарный объём инвестиций превысил один триллион рублей. Объём ежегодных прямых иностранных инвестиций вырос с 74 млн долларов США в 2000 году до 1,2 млрд долларов в 2018 году. Активная инвестиционная политика позволила создать для жителей области более 30 тысяч новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.