Чита, 14 февраля, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В честь 75-летия Великой Победы военные из Восточного военного округа намереваются проявить свою силу и выносливость, повторив переход с Дальнего Востока в Москву. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, сегодня, 14 февраля, в рамках акции «Все для фронта, все для Победы» участники похода прибыли в Читу, где их торжественно встретили на Мемориале боевой и трудовой славы.

Правительство Забайкальского края Комбинированный переход, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Правительство Забайкальского края Чита. Мемориал славы

В своей приветственной речи губернатор Забайкальского края Александр Осипов, в частности, отметил:

«Участники этого сложного, тяжелого похода, ребята, которые на лыжах в суровых условиях Дальнего Востока и Сибири будут идти к Москве, показывают и подтверждают силу и дух нашего народа, помогают нам в это время иметь маяк настоящих ценностей, характера и отношения друг к другу, к своей стране».

Напомним, комбинированный переход из Хабаровска в Москву стартовал 28 января 2020 года под руководством командующего войсками Восточного военного округа. За 100 дней семи военнослужащим Восточного военного округа предстоит пройти на лыжах 8492 километра. Участники похода пройдут по территории 17 субъектов России и более 740 населенных пунктов. К 7 мая военные должны быть в Москве, с собой они привезут копию Знамени Победы.