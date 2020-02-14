Балахна, Нижегородская область, 14 февраля, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам визита в Балахну назвал местную районную больницу худшим медицинским учреждением в регионе. Об этом он сообщили на своей странице в социальных сетях.

Инстаграм Глеба Никитина Балахнинская ЦРБ

«Это худшее учреждение здравоохранения, которое я видел в области! Здания не ремонтировались с 1929 года!!! Оборудование в РБ не закупалось и не поступало с 1992 года (кроме узи-аппарата в 2012) (орфография автора сохранена)», — констатировал Никитин.

При этом он недоумевает, «как люди работают» в таких неблагоприятных условиях. В то же время он добавил, что нет недовольных врачей и пациентов, больные благодарят «сестричек» и врачей. Говорят, что они всё успевают, стараются.

«Поменял главного врача — ситуация должна измениться. И, конечно, мы включили Балахнинскую ЦРБ в проект программы модернизации первичного звена. Будем настаивать на выделении средств», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по всему, визит в Балахнинский район не принёс губернатору позитивных эмоций. Накануне, поговорив с местными жителями, губернатор пришёл к выводу, что происходящее в районе свидетельствует о затяжном управленческом кризисе.

Он раскритиковал невычищенный снег в сквере, где находится мемориал павшим воинам в поселке Гидроторф, организацию контейнерных площадок. Выяснил, что компанией, которая занимается установкой контейнеров, руководит двоюродный брат главы района.

После разгромного визита губернатора глава района Алексей Левкович подал заявление об уходе. На ближайшем заседании Земского собрания Балахнинского района депутаты его рассмотрят.