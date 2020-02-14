Ярославль, 14 февраля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. 39-летний житель Ярославля обвиняется в серии мошеннических действий на рынке продажи автозапчастей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Жертвами мошенника стали 32 человека. Помимо ярославцев, пострадали жители Москвы, Краснодарского края, Карелии и других регионов России. Мошенник работал по одной и той же схеме.

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«Мужчина размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автозапчастей. Покупателям он обещал отправить товар транспортной компанией после того, как будет оплачена полная стоимость покупки. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Найти мошенника смогли сотрудники ярославского уголовного розыска после обращения пострадавшего жителя Ярославля. Преступную деятельность мошенник вел полгода, с середины 2018-го по начало 2019-го.

«Потерпевшие заказывали запчасти на сумму от 3 до 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что полученные преступным путем средства потратил на личные нужды», — пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело мошенника в ближайшее время рассмотрит Кировский районный суд Ярославля.