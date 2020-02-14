Калуга, 14 февраля, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Губернаторство Анатолия Артамонова в Калужской области — целая эпоха. За время его работы в администрации области — с 22 декабря 1996 года — ему многое удалось, но и плохого тоже было немало. Об этом 14 февраля рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экс-депутат Законодательного собрания Калужской области, политолог Вячеслав Горбатин.

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Политолог напомнил, что Анатолий Артамонов в обойме областной власти 24 года, и это со временем «привело чиновника Артамонова к деформации человеческих качеств». Для него подчиненный, это, прежде всего некий ресурс, а если у человека нет ресурса, но и обращать на него внимание не стоит, считает собеседник ИА REGNUM.

«Чем запомнится Артамонов калужанам?! Массовым завозом в регион мусорных отходов из Москвы и строительством экотехнопарка в Михалях Износковского района, вопреки протестам местных жителей. Уничтожением отечественных предприятий в угоду иностранным, которым он дал невиданные доселе преференции. Созданием в регионе обстановки лжи и обмана, подхалимства и мздоимства. Земляки Анатолия Дмитриевича психологически сильно подустали от «артамоновского» правления в губернаторском качестве. У многих затаились обиды: как то «ликвидация» любимого калужанами колхозного рынка со своей уникальной конструкцией в центре города, когда в одночасье более трёх тысячи торговцев лишились работы, а их семьи средств к существованию. Многочисленные протесты и просьбы горожан ни к чему не привели. Губернатор был неистово неумолим в своём решении», — напоминает Горбатин.

«Теперь новому врио калужского губернатора придётся разгребать немало завалов. Осмысление этого этапа придет и многое всплывет. Но жизнь продолжается, и надежда на справедливость живет в душах калужан», — считает политолог Горбатин.

Как сообщалоИА REGNUM, 13 февраля Анатолий Артамонов покинул пост губернатора Калужской области. Врио главы региона назначен Владислав Шапша, до этого руководивший администрацией Обнинска.