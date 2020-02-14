Чита, 14 февраля, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Новые власти Забайкальского края изыскали средства на строительство моста через реку Унда в Балейском районе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, это свыше 70 миллионов рублей. Такое решение было принято после жалобы жителей села Сарбактуй, поступившей на сайт «Голос забайкальца».

Правительство Забайкальского края Паром через реку Унда в Балейском районе Забайкалья

Сейчас ведутся поиски подрядчиков на строительство объекта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, являясь одним из богатейших регионов по запасам минералов и драгоценных металлов, остаётся одним из беднейших уголков России. К примеру, жители села Сарбактуй уже более 20 лет живут без моста через реку Унда: он развалился вместе с Советским Союзом, а вместо него появился паром, собранный из старого понтона. Но паром этот уже давно находится в неудовлетворительном состоянии, равно как и береговые мосты.

Самые серьёзные проблемы наступают с первыми заморозками, когда паром останавливают и вытаскивают на берег, для того чтобы его не разорвало льдом: с этого момента связь с внешним миром полностью прекращается, и дети, которые учатся в соседнем селе Матусово, не ходят в школу.

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