Жители забайкальского села более 20 лет дожидались моста
Чита, 14 февраля, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Новые власти Забайкальского края изыскали средства на строительство моста через реку Унда в Балейском районе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, это свыше 70 миллионов рублей. Такое решение было принято после жалобы жителей села Сарбактуй, поступившей на сайт «Голос забайкальца».
Сейчас ведутся поиски подрядчиков на строительство объекта.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, являясь одним из богатейших регионов по запасам минералов и драгоценных металлов, остаётся одним из беднейших уголков России. К примеру, жители села Сарбактуй уже более 20 лет живут без моста через реку Унда: он развалился вместе с Советским Союзом, а вместо него появился паром, собранный из старого понтона. Но паром этот уже давно находится в неудовлетворительном состоянии, равно как и береговые мосты.
Самые серьёзные проблемы наступают с первыми заморозками, когда паром останавливают и вытаскивают на берег, для того чтобы его не разорвало льдом: с этого момента связь с внешним миром полностью прекращается, и дети, которые учатся в соседнем селе Матусово, не ходят в школу.
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